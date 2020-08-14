Для абітурієнтів з окупованого Донбасу і з Криму продовжили термін для вступу до вишів на бюджет, - Міносвіти
Цього року для абітурієнтів, які вступають до вищих навчальних закладів із тимчасово окупованих Донбасу і Криму, продовжили термін вступу на бюджет до 23 жовтня.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це в ефірі телеканалу "Дом" розповів заступник міністра освіти Андрій Вітренко.
Він зазначив, що абітурієнти з окупованих територій повинні подати міністерству сигнал про бажання вчитися в українських вишах.
"Найголовніша особливість для цих дітей - це те, що вони повинні нам дати хоча б якийсь сигнал, що вони хочуть вчитися в Україні. Засобами офіційної пошти, електронної, засобами неофіційними - через Viber, Telegram, Facebook. У відповідь вони отримають офіційне запрошення і детальну інструкцію, що їм робити", - розповів заступник.
Вступники з непідконтрольних Криму і Донбасу можуть вступати в усі виші без складання ЗНО. Щоб взяти участь у конкурсі на бюджетні місця, абітурієнти повинні подати заяву та заповнити освітню декларацію в освітніх центрах.
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Закон Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», то есть территорий, не контролируемых Украиной, не имеет никакого отношения к правилам приёма абитуриентов на прочей территории Украины.
Дискредитацией прав остальных абитуриентов можно назвать предоставление Минобразованием возможности поступать во все вузы Украины без сдачи ВНО для абитуриентов из неподконтрольных Киеву районов Украины.
Минобразования намекает, что льготы таким абитуриентам нужны, потому, что они якобы испитывают материальную нужду, что как правило, не соответствует действительности.
Очевидно, что это изобретение Минобразования не имеет законных оснований. Получается, что выпускники с неподконтрольных территорий отныне имеют право не знать українську мову и другие важные предметы. Исходя из этого логично предположить, что Минобразования предоставляет право учиться (или дурака валять) в вузах Украины любым дебилам-двоечникам из т. н. ЛДНР.
Единственная льгота, которую можно предоставить таким абитуриентам - это гарантированное, но не бесплатное место в общежитии на время учёбы.