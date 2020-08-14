Для абітурієнтів з окупованого Донбасу і з Криму продовжили термін для вступу до вишів на бюджет, - Міносвіти

Цього року для абітурієнтів, які вступають до вищих навчальних закладів із тимчасово окупованих Донбасу і Криму, продовжили термін вступу на бюджет до 23 жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це в ефірі телеканалу "Дом" розповів заступник міністра освіти Андрій Вітренко.

Він зазначив, що абітурієнти з окупованих територій повинні подати міністерству сигнал про бажання вчитися в українських вишах.

"Найголовніша особливість для цих дітей - це те, що вони повинні нам дати хоча б якийсь сигнал, що вони хочуть вчитися в Україні. Засобами офіційної пошти, електронної, засобами неофіційними - через Viber, Telegram, Facebook. У відповідь вони отримають офіційне запрошення і детальну інструкцію, що їм робити", - розповів заступник.

Вступники з непідконтрольних Криму і Донбасу можуть вступати в усі виші без складання ЗНО. Щоб взяти участь у конкурсі на бюджетні місця, абітурієнти повинні подати заяву та заповнити освітню декларацію в освітніх центрах.

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