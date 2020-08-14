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Новини Вступна кампанія
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Для абітурієнтів з окупованого Донбасу і з Криму продовжили термін для вступу до вишів на бюджет, - Міносвіти

Для абітурієнтів з окупованого Донбасу і з Криму продовжили термін для вступу до вишів на бюджет, - Міносвіти

Цього року для абітурієнтів, які вступають до вищих навчальних закладів із тимчасово окупованих Донбасу і Криму, продовжили термін вступу на бюджет до 23 жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це в ефірі телеканалу "Дом" розповів заступник міністра освіти Андрій Вітренко.

Він зазначив, що абітурієнти з окупованих територій повинні подати міністерству сигнал про бажання вчитися в українських вишах.

"Найголовніша особливість для цих дітей - це те, що вони повинні нам дати хоча б якийсь сигнал, що вони хочуть вчитися в Україні. Засобами офіційної пошти, електронної, засобами неофіційними - через Viber, Telegram, Facebook. У відповідь вони отримають офіційне запрошення і детальну інструкцію, що їм робити", - розповів заступник.

Вступники з непідконтрольних Криму і Донбасу можуть вступати в усі виші без складання ЗНО. Щоб взяти участь у конкурсі на бюджетні місця, абітурієнти повинні подати заяву та заповнити освітню декларацію в освітніх центрах.

Читайте також: Сьогодні стартувала подача електронних заяв для вступу до вишів, - Міносвіти

Автор: 

вступна кампанія (228) Крим (14200) Донбас (22358) абітурієнт (117)


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Топ коментарі
+19
а для пострадавших от наводнения? для детей воинов погибших в АТО? для детей воюющих в ООС? а просто - для молодых воинов - ветеранов руцко-украинской??? продлили?
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14.08.2020 14:29 Відповісти
+13
нак@я, питається в задачі?
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14.08.2020 14:24 Відповісти
+12
детям сепаров и коллаборантов почет и уважение ..
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14.08.2020 14:27 Відповісти
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нак@я, питається в задачі?
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14.08.2020 14:24 Відповісти
Так мы ж всех любим. Мы им губы. они нам - жопу, но это херня. Мы всему миру показывем, какие мы о222тельные молодцы.
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14.08.2020 14:27 Відповісти
Що, немає бажаючих? Більшість нормальних звідти вже виїхало. Залишився тупий непотріб (за невеликим виключенням)
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14.08.2020 14:25 Відповісти
За що такі преференціі виползишам з сепарсько-колорадського кубла?? Мало цієї гидоти в Україні ???)))
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14.08.2020 14:33 Відповісти
Это называется особыи статус.Просто не дописали-не хотите приезжать,не надо,вы нам позвоните и вы поступили.
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14.08.2020 15:06 Відповісти
Велком, еліта країни!
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14.08.2020 14:26 Відповісти
детям сепаров и коллаборантов почет и уважение ..
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14.08.2020 14:27 Відповісти
Іх батьки за це воювали і досі інколи неприцільно пострілюют !!))
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14.08.2020 14:35 Відповісти
а для пострадавших от наводнения? для детей воинов погибших в АТО? для детей воюющих в ООС? а просто - для молодых воинов - ветеранов руцко-украинской??? продлили?
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14.08.2020 14:29 Відповісти
"тамженашилюди" !!)))
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14.08.2020 14:34 Відповісти
Земля там наша, людей наших там нема.
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14.08.2020 14:55 Відповісти
аби ж... за те право ще битися теба і доказувати своє право...
(хоча розумію Ваш сарказм)
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14.08.2020 14:43 Відповісти
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14.08.2020 22:53 Відповісти
Дуже далекоглядний і вірний крок.
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14.08.2020 14:35 Відповісти
"И Ленин видел далеко,на много лет вперед " !!))
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14.08.2020 14:36 Відповісти
на бюджет ? Почему не прозоро не экономно используются бабки страны ? Давайте им сразу диплом и места в правительстве
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14.08.2020 14:37 Відповісти
І ступень проффесора !!))
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14.08.2020 14:38 Відповісти
Должно быть много. Если хочешь получить настоящий диплом, то надо ехать или в неоккупированную часть Украины или в РФ.
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14.08.2020 14:41 Відповісти
удивляет то как это Меркель еще не отлупили местные жители за приём беженцев которые насилуют и грабят граждан
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14.08.2020 14:43 Відповісти
А почему такая дискриминация для абитуриентов из остальной Украины? Я переселенец из Донецка. Уехал оттуда еще и потому, чтобы моя дочь жила училась в нормальной стране. Теперь она должна подвинуться?
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14.08.2020 14:49 Відповісти
Я ушел воевать в августе 14-го года и задержался в ВСУ до августа 18-го , мои дети при этом поступают и учатся на общих основаниях , а дети орков которые седьмой год воюют против Украины поступают на бюджет еще и вне конкурса . Я даже затрудняюсь назвать каким то словом этих РУКАМИ ВОДИТЕЛЕЙ , там даже не тараканы в голове , а такая пустота , что даже насекомым там не комфортно .При Сове далеко не все было правильно , но даже комуняки понимали , что дети полицаев воевавших за Гитлера , не могут поступать в ВУЗы на более льготных условиях чем дети воевавших Красной Армии .
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14.08.2020 14:52 Відповісти
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14.08.2020 15:06 Відповісти
А НАШІ ДІТИ СТАЛИ ДРУГОСОРТНИМИ, БО ЇХ БАТЬКИ НЕ СТРІЛЯЛИ В НАШИХ ЛЮДЕЙ, НЕ МІНУВАЛИ ТРУПИ ВБИТИХ ВОЇНІВ, НЕ КАТУВАЛИ ПОЛОНЕНИХ І НЕ БІГАЛИ З КРИКАМИ "ПУЙЛО ВВЕДІ ВАЙСКА!" І "ХАТІМ В РАSSЕЮ!" Це називається спонсорування агресора і терористів .П'ята колона пролізла у владу.
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14.08.2020 15:07 Відповісти
Брєд. З яких див такі преференції личинкам сєпарів? На бюджет повинні вступати тільки обдаровані діти, які здали іспити на загальних умовах по Закону України. Тим паче досвід ЗНО показав, що найліпші результати отримують діти які вчились, незалежно від географії проживання і матеріального забезпечення сім"ї. Перевагу можна надавати пільговим категоріям (діти загиблих героїв АТО, з обмеженими можливостями тощо) тільки при умові рівних балів. В іншому випадку для пільговиків держава може сплачувати частку (тут вже може бути класифікація іф диференціювання) навчання.
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14.08.2020 15:07 Відповісти
А нахіба воно таке треба, хай би там поступали, хоч на бюджет, хоч на контракт, там у них вузів достаточно для всього того сброда. А ці зебіли їм тут такі пільги пропонують.
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14.08.2020 15:30 Відповісти
Готовим квалифицированные кадры для лугандонии
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14.08.2020 15:57 Відповісти
А на каком законном основании Минобразование устроило эти поблажки для абитуриентов с оккупированного Донбасса и из Крыма?
Закон Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», то есть территорий, не контролируемых Украиной, не имеет никакого отношения к правилам приёма абитуриентов на прочей территории Украины.

Дискредитацией прав остальных абитуриентов можно назвать предоставление Минобразованием возможности поступать во все вузы Украины без сдачи ВНО для абитуриентов из неподконтрольных Киеву районов Украины.

Минобразования намекает, что льготы таким абитуриентам нужны, потому, что они якобы испитывают материальную нужду, что как правило, не соответствует действительности.

Очевидно, что это изобретение Минобразования не имеет законных оснований. Получается, что выпускники с неподконтрольных территорий отныне имеют право не знать українську мову и другие важные предметы. Исходя из этого логично предположить, что Минобразования предоставляет право учиться (или дурака валять) в вузах Украины любым дебилам-двоечникам из т. н. ЛДНР.
Единственная льгота, которую можно предоставить таким абитуриентам - это гарантированное, но не бесплатное место в общежитии на время учёбы.
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14.08.2020 16:07 Відповісти
Це зайвий раз доводе антиукраїнську позицію діючої влади, тим паче при владі жиди.
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14.08.2020 18:01 Відповісти
 
 