Меркель жорстко засудила застосування сили проти мирних демонстрантів у Білорусі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель рішуче засуджує застосування сили проти мирних демонстрантів у Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by, про це заявив у п'ятницю на брифінгу офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

Уряд ФРН вражений повідомленнями про жорстоке поводження із затриманими та вважає, що ЄС повинен обговорити санкції проти відповідальних осіб за порушення прав людини.

"Я хотів би від імені канцлера знову рішуче засудити застосування жорстокого насильства проти мирних демонстрантів", - сказав він.

"Канцлер особливо засуджує, що тисячі були затримані просто через їхню участь у мирних протестах, вона вражена повідомленнями про те, що з ними жорстоко поводилися", - додав Зайберт.

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За його словами, це, з точки зору Берліна, "неприйнятно".

"Білорусь має негайно і без попередніх умов звільнити людей і забезпечити їхнє право на зібрання, вираження думки і отримання інформації", - сказав він, вказавши на те, що "дуже багато людей" вийшли на вулиці білоруських міст і припинили роботу на підприємствах, " щоб мирно заявити про свою політичну думку". За його словами, це відображає невдоволення і розпач громадян країни в зв'язку з ситуацією і подіями навколо президентських виборів.

"Уряд ФРН підтримує всіх людей, які мирно висловлюють свою волю, що в демократії є правом кожної окремої людини. Те, що зараз це фундаментальне право в Білорусі топчуть ногами, неприйнятно", - продовжував Зайберт.

"Німеччина обговорить сьогодні в Раді ЄС події в Білорусі. На наш погляд, при цьому потрібно буде обговорити санкції проти тих, хто несе відповідальність за порушення прав людини", - зазначив Зайберт.

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Нагадаємо, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. Увечері в Мінську та інших містах Білорусі почалися несанкціоновані акції протесту незгодних з такими результатами і сутички протестувальників зі співробітниками силових структур, які тривали до глибокої ночі. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

Станом на ранок четверга було затримано вже 6,7 тис. протестувальників. Точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома.