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Новини Репресії в Білорусі
2 093 23

Меркель жорстко засудила застосування сили проти мирних демонстрантів у Білорусі

Меркель жорстко засудила застосування сили проти мирних демонстрантів у Білорусі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель рішуче засуджує застосування сили проти мирних демонстрантів у Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by, про це заявив у п'ятницю на брифінгу офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

Уряд ФРН вражений повідомленнями про жорстоке поводження із затриманими та вважає, що ЄС повинен обговорити санкції проти відповідальних осіб за порушення прав людини.

"Я хотів би від імені канцлера знову рішуче засудити застосування жорстокого насильства проти мирних демонстрантів", - сказав він.

"Канцлер особливо засуджує, що тисячі були затримані просто через їхню участь у мирних протестах, вона вражена повідомленнями про те, що з ними жорстоко поводилися", - додав Зайберт.

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За його словами, це, з точки зору Берліна, "неприйнятно".

"Білорусь має негайно і без попередніх умов звільнити людей і забезпечити їхнє право на зібрання, вираження думки і отримання інформації", - сказав він, вказавши на те, що "дуже багато людей" вийшли на вулиці білоруських міст і припинили роботу на підприємствах, " щоб мирно заявити про свою політичну думку". За його словами, це відображає невдоволення і розпач громадян країни в зв'язку з ситуацією і подіями навколо президентських виборів.

"Уряд ФРН підтримує всіх людей, які мирно висловлюють свою волю, що в демократії є правом кожної окремої людини. Те, що зараз це фундаментальне право в Білорусі топчуть ногами, неприйнятно", - продовжував Зайберт.

"Німеччина обговорить сьогодні в Раді ЄС події в Білорусі. На наш погляд, при цьому потрібно буде обговорити санкції проти тих, хто несе відповідальність за порушення прав людини", - зазначив Зайберт.

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Нагадаємо, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%.  Увечері в Мінську та інших містах Білорусі почалися несанкціоновані акції протесту незгодних з такими результатами і сутички протестувальників зі співробітниками силових структур, які тривали до глибокої ночі. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

Станом на ранок четверга було затримано вже 6,7 тис. протестувальників. Точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома.

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668) Меркель Ангела (1139) репресії (1626) Зайберт Штеффен (36)


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Топ коментарі
+6
Одумайся, бацька! Фрау уже обеспокоена! Эдак доиграешься и до сильной озабоченности!
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14.08.2020 14:43 Відповісти
+6
і в 2015...і в 2016.... і в 2017... і в 2018... і в 2019... і в 2020...
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14.08.2020 14:50 Відповісти
+4
Так жестко, бацька прям вздрогнул наверно. Максимум что могут. Верно Трампуша режет, платит союзу на защиту от волка, а те с волками еще и дела водят.
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14.08.2020 14:41 Відповісти
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Санкции, фрау, санкции, больше санкций всяко разных. Нужно повалить преступный режим Лукашенко
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14.08.2020 14:40 Відповісти
і в 2015...і в 2016.... і в 2017... і в 2018... і в 2019... і в 2020...
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14.08.2020 14:50 Відповісти
Возмущена и озабочена?
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14.08.2020 15:21 Відповісти
А сколько что же есть вариантов осуждения?
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14.08.2020 14:41 Відповісти
Меркель жестко осудила применение силы против мирных демонстрантов в Беларуси

Шось запоздалая реакция у бабусi , туго соображает .
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14.08.2020 14:41 Відповісти
Так жестко, бацька прям вздрогнул наверно. Максимум что могут. Верно Трампуша режет, платит союзу на защиту от волка, а те с волками еще и дела водят.
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14.08.2020 14:41 Відповісти
Пытаешься играться в "реал политик" и получаешь потом вот это всё, а на очереди ведь ещё сверхлюди из сверхдержавы. Что там увидим?
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14.08.2020 14:41 Відповісти
Одумайся, бацька! Фрау уже обеспокоена! Эдак доиграешься и до сильной озабоченности!
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14.08.2020 14:43 Відповісти
😂😂😂
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14.08.2020 20:40 Відповісти
Осудила и опять слилась с ****** в экстазе вокруг СП-2. Риббентропы - они такие.
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14.08.2020 14:45 Відповісти
Оссуждает .....оссуждает А готова ли она принять , белорусских беженцев от 500000 до миллиона Дорогая фрау Меркель у вас посередь Европы , 21-м веке людоед живет , а вы все оссуждаете , человеческие жертвоприношения приносит .
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14.08.2020 14:46 Відповісти
Бабушка Геля, а помимо озабоченности ты что-то предложить можешь? Для украинцев твоя озабоченность вместо рвотного как-то получилась.
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14.08.2020 14:51 Відповісти
поосуждает-поосуждает... и поздравит новоизбранного бессменного ? или повременит?
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14.08.2020 14:53 Відповісти
Кровь погибших украинцев и грузин на ее комсомольско-гэдээровской совести,тоько ей об этом не напоминают как она запорола натовские программы для двух стран в угоду своему другу Вовану.
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14.08.2020 14:53 Відповісти
где была озабоченность Меркель
когда во Франции жёстко
даже более жестко чем в Белоруссии
разганяли протестующих
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14.08.2020 14:57 Відповісти
Ну, осудила на словах, дальше что? К сожалению, ничего.
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14.08.2020 15:02 Відповісти
Ни а чём. Набор слов. Дипломатический этикет.
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14.08.2020 15:16 Відповісти
Ну вот и первое официальное заявление.
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14.08.2020 15:18 Відповісти
А как же крайняя озабоченность?
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14.08.2020 15:33 Відповісти
проснулась
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14.08.2020 15:49 Відповісти
Лукаш пішов по стопах Яника і програв, а аби проігнорував тих 50 бастуючих то через тиждень і розійшлися по домівках
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14.08.2020 16:26 Відповісти
Опасная дама. Таракан ещё жив хоть после такого?
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14.08.2020 17:10 Відповісти
 
 