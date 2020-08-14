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Новини Агресія Росії проти України
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Церемонія прощання із загиблим на Донбасі українським воїном Сергієм Поховичем відбудеться завтра на Кіровоградщині

Церемонія прощання із загиблим на Донбасі українським воїном Сергієм Поховичем відбудеться завтра на Кіровоградщині

Завтра, 15 серпня, в селі Новогригорівка Перша Долинського району Кіровоградської області о 12:00 відбудеться церемонія прощання з українським воїном Сергієм Поховичем (позивний Сивий).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Похович був військовослужбовцем 42-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Він загинув вчора, 13 серпня, в районі селища Водяне Ясинуватського району Донецької області від поранень, несумісних із життям, унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої.

Сергій Похович народився 14.09.1970 року. Був призваний за контрактом у листопаді 2018 року. У нього залишилися батько і двоє дітей, які зараз служать у ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український воїн Сергій Похович загинув 13 серпня внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої

Автор: 

Донбас (22358) Ян Осока (1495) операція Об’єднаних сил (6725) Кіровоградська область (586)


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Царство Небесне Воїну.
Шкода, держава не хоче визнавати його бойові заслуги.
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14.08.2020 14:41 Відповісти
R.I.P.
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14.08.2020 14:44 Відповісти
Герої не вмирають!
(чи визнають його смерть помилкою... чи нададуть таки статус загиблого в ООС)
співчуття родині...
і двоє його дітей також служать Батьківщині... (бережіть себе, воїни )
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14.08.2020 14:47 Відповісти
Церемония прощания с погибшим на Донбассе украинским воином Сергеем Поховичем состоится завтра на Кировоградщине - Цензор.НЕТ 7345
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14.08.2020 14:54 Відповісти
О, а как так?!
Циркачи каждый день сообщают, что обстрелы прекратились, погибших нет уже пару недель...
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14.08.2020 15:30 Відповісти
Брешет зелёный, не хочет признаться, что погиб он при обстреле наших воинов. Всё стоит на своём, "всё под контролем и никаких потерь при обстрелах нет". Может хватит лапшу вешать, или думаешь, что все люди лохи???
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14.08.2020 18:06 Відповісти
 
 