Церемонія прощання із загиблим на Донбасі українським воїном Сергієм Поховичем відбудеться завтра на Кіровоградщині
Завтра, 15 серпня, в селі Новогригорівка Перша Долинського району Кіровоградської області о 12:00 відбудеться церемонія прощання з українським воїном Сергієм Поховичем (позивний Сивий).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Похович був військовослужбовцем 42-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Він загинув вчора, 13 серпня, в районі селища Водяне Ясинуватського району Донецької області від поранень, несумісних із життям, унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої.
Сергій Похович народився 14.09.1970 року. Був призваний за контрактом у листопаді 2018 року. У нього залишилися батько і двоє дітей, які зараз служать у ЗСУ.
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Шкода, держава не хоче визнавати його бойові заслуги.
(чи визнають його смерть помилкою... чи нададуть таки статус загиблого в ООС)
співчуття родині...
і двоє його дітей також служать Батьківщині... (бережіть себе, воїни )
Циркачи каждый день сообщают, что обстрелы прекратились, погибших нет уже пару недель...