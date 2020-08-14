Церемонія прощання із загиблим на Донбасі українським воїном Сергієм Поховичем відбудеться завтра на Кіровоградщині

Завтра, 15 серпня, в селі Новогригорівка Перша Долинського району Кіровоградської області о 12:00 відбудеться церемонія прощання з українським воїном Сергієм Поховичем (позивний Сивий).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Похович був військовослужбовцем 42-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Він загинув вчора, 13 серпня, в районі селища Водяне Ясинуватського району Донецької області від поранень, несумісних із життям, унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої.

Сергій Похович народився 14.09.1970 року. Був призваний за контрактом у листопаді 2018 року. У нього залишилися батько і двоє дітей, які зараз служать у ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український воїн Сергій Похович загинув 13 серпня внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої