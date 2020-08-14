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Новини Революція в Білорусі
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Понад 2 тис. затриманих на акціях протесту людей вже відпущено, цей процес триває, - МВС Білорусі

Понад 2 тис. затриманих на акціях протесту людей вже відпущено, цей процес триває, - МВС Білорусі

Уже понад 2 тис. осіб, затриманих раніше під час акцій протесту в Білорусі, відпущені з місць утримання ув'язнених.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прессекретар МВС Білорусі.

"У МВС стурбовані проблемою переповненості місць тримання затриманих. Понад дві тисячі громадян уже відпущені додому. Цей процес триває безперервно, триває і зараз. Розуміємо, що не так швидко, як хотілося б. Ми робимо все можливе для вирішення ситуації, що склалася", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один з протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За даними МВС Білорусі, станом від початку протестів було затримано понад 6,7 тис. протестувальників.

Також читайте: Меркель жорстко засудила застосування сили проти мирних демонстрантів у Білорусі

Автор: 

Білорусь (7987) МВС (3519)


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Топ коментарі
+5
очень характерное фото..
Более 2 тыс. задержанных на акциях протестах людей уже отпущены, этот процесс продолжается, - МВД Беларуси - Цензор.НЕТ 9689
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14.08.2020 14:42 Відповісти
+4
Этого мужика нужно издить уже только за одну надпись на футболке...причем сильно издить..
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14.08.2020 14:45 Відповісти
+3
Ах, как все романтично начиналось!.. Жестокий роман-с!
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14.08.2020 14:51 Відповісти
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Более 2 тыс. задержанных на акциях протестах людей уже опущены

так правельней... Жыве Беларусь!!!
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14.08.2020 14:42 Відповісти
От вони і розкажуть, а головне покажуть, що таке СПРАВЖНІЙ русскій мір.
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14.08.2020 15:02 Відповісти
очень характерное фото..
Более 2 тыс. задержанных на акциях протестах людей уже отпущены, этот процесс продолжается, - МВД Беларуси - Цензор.НЕТ 9689
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14.08.2020 14:42 Відповісти
Этого мужика нужно издить уже только за одну надпись на футболке...причем сильно издить..
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14.08.2020 14:45 Відповісти
А вони ж живуть телеказками про СРСР.
А на днях їм продемонстрували у реалі НОВОЧЕРКАСЬК - 1962.
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14.08.2020 15:04 Відповісти
«Новочеркаський розстріл, СРСР- назва подій у Новочеркаську (Ростовська область), що відбулися 1-2 червня 1962 року внаслідок страйку робітників Новочеркаського електровозобудівного заводу (НЕВЗ) та інших містян.
В ходе исследования документов и свидетельств очевидцев было установлено, что часть документов пропала, никаких письменных распоряжений не было обнаружено, а истории болезней многих пострадавших исчезли. Это усложняет установление точной численности убитых и раненых.
Многие документы из архивов КГБ СССР, посвящённые Новочеркасскому восстанию, остаются до сих пор нерассекреченными.»
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14.08.2020 15:10 Відповісти
Ах, как все романтично начиналось!.. Жестокий роман-с!
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14.08.2020 14:51 Відповісти
Поздно пить боржоми, фашисты таракана!!!
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14.08.2020 14:42 Відповісти
Протоколы написаны...свидетели подписались...теперь по одиночке будут вызывать в суды...
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14.08.2020 14:43 Відповісти
Бацка вирішив трішки скинути тиск невдоволення в країні перед оголошенням ЦВК Білорусі його "тріумфальної перемоги" на виборах. Здається мені, що ця його перемога буде Пірровою перемогою.
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14.08.2020 14:45 Відповісти
Другого выхода у него нет.
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14.08.2020 14:48 Відповісти
Отпущенные сломленные и подавленные люди
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14.08.2020 14:47 Відповісти
Более 2 тыс. задержанных на акциях протестах людей уже отпущены, этот процесс продолжается, - МВД Беларуси - Цензор.НЕТ 4516

...
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14.08.2020 14:55 Відповісти
т.е 4000 еще хавают бацькины "демократические выборы" всем телом
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14.08.2020 14:55 Відповісти
а возможно закидать-завалить суды исками (и снятыми побоями) ??? или навряд ли????
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14.08.2020 14:58 Відповісти
прямой путь на вторую ходку в санину пыточную.
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14.08.2020 15:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=DNC98JmpU6g Саня останется с нами...
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14.08.2020 15:07 Відповісти
отпущены ...или опущены?
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14.08.2020 14:59 Відповісти
В МВД озабочены проблемой перенаполняемости мест содержания задержанных.
...количеством задержанных оно не озабочено -- на всех расчитано небыло... ...но это ж только пока...
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14.08.2020 15:06 Відповісти
места содержания надо расширять походу...
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14.08.2020 15:13 Відповісти
Архипелаг Гулаг!
Воистину Гулаг!
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14.08.2020 15:33 Відповісти
Мусора уже очкуют, ситуацию не удалось переломить. Акции продолжаются и если оппозиция победит, то уже мусоров будут раком ставить. И это будет хорошо.
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14.08.2020 15:06 Відповісти
у Лукашенко инсульт, может и не выжить или останется овощи, у силовиков начались трястись булки боясь народного гнева
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14.08.2020 15:09 Відповісти
плоскостопие за гланды зацепилось?
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14.08.2020 15:18 Відповісти
та етот, "от народа", сам любую муху до инсульта загоняет.
а не? - братила старшой, вован на подлете - с воскресенья евонные танкачи не глушатся, озоновый слой разрушают...
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14.08.2020 15:23 Відповісти
в переломный момент истории живем - шабаш карликов-идиотов и не карликов-идиотов...
може им какую лысую гору из коровьего гавнища набросать на слет?
чур наш немытыйпод слабой струей - председатель!
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14.08.2020 15:31 Відповісти
 
 