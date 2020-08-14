Понад 2 тис. затриманих на акціях протесту людей вже відпущено, цей процес триває, - МВС Білорусі

Уже понад 2 тис. осіб, затриманих раніше під час акцій протесту в Білорусі, відпущені з місць утримання ув'язнених.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прессекретар МВС Білорусі.

"У МВС стурбовані проблемою переповненості місць тримання затриманих. Понад дві тисячі громадян уже відпущені додому. Цей процес триває безперервно, триває і зараз. Розуміємо, що не так швидко, як хотілося б. Ми робимо все можливе для вирішення ситуації, що склалася", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один з протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За даними МВС Білорусі, станом від початку протестів було затримано понад 6,7 тис. протестувальників.

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