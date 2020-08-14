Понад 2 тис. затриманих на акціях протесту людей вже відпущено, цей процес триває, - МВС Білорусі
Уже понад 2 тис. осіб, затриманих раніше під час акцій протесту в Білорусі, відпущені з місць утримання ув'язнених.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прессекретар МВС Білорусі.
"У МВС стурбовані проблемою переповненості місць тримання затриманих. Понад дві тисячі громадян уже відпущені додому. Цей процес триває безперервно, триває і зараз. Розуміємо, що не так швидко, як хотілося б. Ми робимо все можливе для вирішення ситуації, що склалася", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.
У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один з протестувальників.
Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.
Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За даними МВС Білорусі, станом від початку протестів було затримано понад 6,7 тис. протестувальників.
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так правельней... Жыве Беларусь!!!
А на днях їм продемонстрували у реалі НОВОЧЕРКАСЬК - 1962.
В ходе исследования документов и свидетельств очевидцев было установлено, что часть документов пропала, никаких письменных распоряжений не было обнаружено, а истории болезней многих пострадавших исчезли. Это усложняет установление точной численности убитых и раненых.
Многие документы из архивов КГБ СССР, посвящённые Новочеркасскому восстанию, остаются до сих пор нерассекреченными.»
...
...количеством задержанных оно не озабочено -- на всех расчитано небыло... ...но это ж только пока...
Воистину Гулаг!
а не? - братила старшой, вован на подлете - с воскресенья евонные танкачи не глушатся, озоновый слой разрушают...
може им какую лысую гору из коровьего гавнища набросать на слет?
чур наш немытыйпод слабой струей - председатель!