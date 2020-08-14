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Новини
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Ізраїль найближчим часом завершить ратифікацію Угоди про ЗВТ з Україною, - Нетаньяху в розмові із Зеленським

Ізраїль найближчим часом завершить ратифікацію Угоди про ЗВТ з Україною, - Нетаньяху в розмові із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.

На початку розмови очільник ізраїльського уряду привітав досягнуті домовленості щодо встановлення всеосяжного режиму припинення вогню на лінії розмежування на сході України та прогрес у виконанні Мінських угод.

Глава Української держави проінформував співрозмовника про безпекову та гуманітарну ситуацію на Донбасі. Він зауважив, що на лінії розмежування фіксуються окремі випадки порушення режиму тиші з боку бойовиків, проте загалом режим припинення вогню триває, і одна з важливих домовленостей, досягнутих лідерами країн Нормандського формату за результатами грудневого саміту в Парижі, виконується.

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Володимир Зеленський привітав Біньяміна Нетаньягу з важливою для регіональної безпеки подією – досягненням домовленостей про нормалізацію відносин між Державою Ізраїль та Об’єднаними Арабськими Еміратами.

"Це – історичне досягнення і яскравий приклад можливостей діалогу та дипломатії, який можуть наслідувати інші країни регіону", – сказав Президент України.

Біньямін Нетаньягу зазначив, що Ізраїль уклав не першу мирну угоду з арабською країною, і висловив сподівання, що будуть і інші мирні угоди та врешті-решт у регіоні запанує мир.

Сторони також обговорили заходи, яких вживають уряди двох країн для боротьби з пандемією COVID-19. Володимир Зеленський проінформував співрозмовника про те, що в Україні за добу зафіксовано черговий антирекорд захворюваності на коронавірусну хворобу і в країні діє адаптивний карантинний режим.

Президент України також наголосив на зацікавленості української сторони у закупівлі ізраїльської вакцини проти коронавірусу, яка наразі проходить випробування в Ізраїлі, для своїх громадян.

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"Україна має бути серед друзів Ізраїлю, які першими зможуть долучитися до дослідження та використання вакцини", – зазначив Володимир Зеленський.

Під час розмови було також обговорено активізацію торговельної співпраці між Україною та Ізраїлем.

Біньямін Нетаньягу повідомив, що його уряд найближчим часом має завершити ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Ізраїлем та Україною. Володимир Зеленський привітав цей довгоочікуваний крок.

Він також розповів, що Кабінет Міністрів України працює над тим, щоб надати святам Песах, Ханука та Рош га-Шана державного статусу.

Володимир Зеленський запросив Прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу відвідати Україну з візитом. У відповідь очільник ізраїльського уряду зазначив, що буде радий бачити Главу Української держави з візитом в Ізраїлі.

Автор: 

Зеленський Володимир (24584) Ізраїль (1795) Нетаньягу Беньямін (186) ЗВТ (362)


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Топ коментарі
+2
Приходят в Одесское пароходство, подписывают договор, им оплачивают аванс и они уходят.
Приходят через неделю показывать работу. Ну, вроде все сделано, как надо - пароход весь белый, красивый, в общем как новенький.
Подписали Акт выполненых работ, оплатили им оставшуюся сумму, после чего евреи благополучно ушли.
Спустя некоторое время, пароход отчаливает, разворачивается другим боком, а там - вся сторона ржавая, черная и без единого белого пятна. Заказчик в шоке, технадзор в панике, нашли бригадира евреев, привели к пароходу и говорят иму:
- Так, что за дела, почему половину работы не сделали?!
- Та что вы такое говорите? У нас всё по договору! - Стали читать договор!
- Та вот, здесь же написано: "Бригада евреев", с одной стороны, и Одесское пароходство, с другой стороны, договорились покрасить пароход
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14.08.2020 15:04 Відповісти
+2
- Ві разговаріваєтє на ідіш?
- Да.
- А скажіте что-нібудь на ідіш.
- ідіш на х-й!
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14.08.2020 15:08 Відповісти
+2
В банке:

- Я не буду брать у вас кредит под такой большой процент!
- Да ві антисемит, мілейшій!
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14.08.2020 15:11 Відповісти
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У меня зазвонил телефон, кто говорит?
Слон, откуда? от Верблюда, что вам надо? Шоколада
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14.08.2020 15:03 Відповісти
Ізраїль найближчим часом завершить ратифікацію Угоди про ЗВТ з Україною, - Нетаньяху в розмові із Зеленським - Цензор.НЕТ 1374
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14.08.2020 15:14 Відповісти
Не имей сто рублей,а имей сто друзей!
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14.08.2020 15:04 Відповісти
...Он также рассказал, что Кабинет Министров Украины работает над тем, чтобы предоставить праздникам Песах, Ханука и Рош га-Шана государственный статус.

Нарешті!!! А там і ідиш другою національною...
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14.08.2020 15:04 Відповісти
- Ві разговаріваєтє на ідіш?
- Да.
- А скажіте что-нібудь на ідіш.
- ідіш на х-й!
показати весь коментар
14.08.2020 15:08 Відповісти
Приходят в Одесское пароходство, подписывают договор, им оплачивают аванс и они уходят.
Приходят через неделю показывать работу. Ну, вроде все сделано, как надо - пароход весь белый, красивый, в общем как новенький.
Подписали Акт выполненых работ, оплатили им оставшуюся сумму, после чего евреи благополучно ушли.
Спустя некоторое время, пароход отчаливает, разворачивается другим боком, а там - вся сторона ржавая, черная и без единого белого пятна. Заказчик в шоке, технадзор в панике, нашли бригадира евреев, привели к пароходу и говорят иму:
- Так, что за дела, почему половину работы не сделали?!
- Та что вы такое говорите? У нас всё по договору! - Стали читать договор!
- Та вот, здесь же написано: "Бригада евреев", с одной стороны, и Одесское пароходство, с другой стороны, договорились покрасить пароход
показати весь коментар
14.08.2020 15:04 Відповісти
Вычитывайте внимательно все договора
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14.08.2020 15:09 Відповісти
так президент же юрист по образованию
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14.08.2020 15:15 Відповісти
В банке:

- Я не буду брать у вас кредит под такой большой процент!
- Да ві антисемит, мілейшій!
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14.08.2020 15:11 Відповісти
Шел еврей по улице. Нашел деньги. Посчитал. Не хватает!!!
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14.08.2020 15:14 Відповісти
Знаю пару настільки хитрих євреїв, що закрадається підозра: а чи не українці вони?
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14.08.2020 15:07 Відповісти
проверь их на сало
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14.08.2020 15:10 Відповісти
Душевные терзания: Есть сало - грех. Но ведь бесплатно!...
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14.08.2020 15:14 Відповісти
Нетаньяху / Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера / Глава еврейского государства хороший друг Коломойского. -Нетаньяху приехал в Украину./ Нетаньяху похвалил Зеленского: страна начала развиваться вдвое быстрее.
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14.08.2020 15:10 Відповісти
Только один вопрос. Чем Украина может удивить Израиль? Чем Украина торгует с Израилем? Кроме черного металла ВСЕ остальное - сельскохозяйственная продукция. Которая сейчас дорожает во всем мире, в том числе и в Украине. О единоверцах же надо помнить, особенно президенту
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14.08.2020 15:14 Відповісти
Этот вопрос надо было задавать ещё когда подписывали подобное с ЕС... а теперь как то нелогично... ЕС можем удивить а Израиль нет?
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14.08.2020 15:23 Відповісти
Паша! Пиши еще. А то пока непонятно кто ты Зеленомордый зебил или тупорылый ватник.
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14.08.2020 15:32 Відповісти
В своей жизни ненавижу две вещи: антисемитизм и евреев. Анекдот, если шо.
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14.08.2020 15:17 Відповісти
ЗСТ с Украиной/ дефицита товаров из Израиля в Украине нет. Есть дефицит справедливости. Найдётся немало украинцев , готовых скинуться и купить у израильской власти сбежавших воров Табачника и Ставицкого для посадки их на нары. /Министерство внутренних дел Израиля незаконно дало гражданство бывшему министру энергетики Украины Ставицкому. Об этом стало известно в ходе расследования коррупции в израильском правительстве. Одним из главных его фигурантов является замминистра внутренних дел Киршенбаум.
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14.08.2020 15:22 Відповісти
Иван Петрович Сидоров, это - ДИАГНОЗ! / Диагноз военной союзнице Путина поставили израильтяне.Отвечая на вопрос о том, поддержали бы они решение своих детей покинуть Израиль, 45% родителей ответили утвердительно. 51% израильтян задумывались об отъезде из Израиля.
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14.08.2020 15:58 Відповісти
Фигня-вопрос.Мы,израильтяне,вообще много над чем думаем,а об отъезде так можно сказать не 51%,а все 91%,но подумав,таки остаёмся.
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14.08.2020 17:36 Відповісти
Кодлан Коломойского такой же. Говорит одно а думает и делает совсем другое. Восточное мЫшление.
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14.08.2020 17:44 Відповісти
Фанаты Петра Алексеевича в печали...
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14.08.2020 15:25 Відповісти
ООООООООООООООООО!!!!!!!!!!!!! Это самый его любимый главнюк.
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14.08.2020 17:51 Відповісти
 
 