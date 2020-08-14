Від початку року в Донецькій області викрили понад 200 учасників НЗФ, - поліція

Від початку року поліція Донецької області викрила 202 учасників незаконних збройних формувань. 182 бойовиків затримали, ще 20-ти особам заочно повідомлено про підозру, їх оголошено в розшук.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.

"З метою підтримання безпеки в регіоні правоохоронці встановлюють учасників НЗФ та їхніх пособників. Розслідування правопорушень, вчинених бойовиками, починаючи від 2014 року, не припиняється.

Порушники, побоюючись кримінальної відповідальності за співпрацю з терористами, приховують своє минуле. Проте поліція продовжує збирати докази та притягувати пособників до відповідальності.

У цьому році понад 200 зловмисникам оголошено про підозру за участь у незаконних збройних формуваннях та пособництво (ст. ст. 260, 256 Кримінального кодексу України). Крім того, оперативники затримують бойовиків, які переховуються від закону та перебувають у розшуку", - сказано в повідомленні.

За даними поліції, у Дружківці у квітні було затримано бойовика, який 5 років переховувався в РФ: "Сподіваючись на безкарність, чоловік вирішив повернутися в Україну, але тут на нього вже чекала поліція. На цей час слідчі вже задокументували його причетність до бойовиків і зібрали доказову базу".

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Крім того, від початку 2020 року поліція Донеччини оголосила в розшук 20 учасників НЗФ.

"Активно виявляють учасників НЗФ у Маріуполі, де з початку року встановлено понад два десятки пособників. Днями співробітники Центрального відділу поліції викрили 39-річного місцевого жителя, який у 2014 році охороняв барикади навколо захоплених держустанов.

За словами чоловіка, менше ніж за місяць він зрозумів, що терористи намагаються зруйнувати його рідне місто, змінив точку зору і покинув ряди бойовиків", - повідомили у відомстві.

Зазначається, що покарання, передбачене за участь у незаконних збройних формуваннях, - від 3 до 8 років позбавлення волі. Проте держава дає громадянам шанс на звільнення від відповідальності.

Відповідно до ч.6 ст. 260 Кримінального кодексу України, особа, яка перебувала у складі збройних формувань, добровільно вийшла з них та повідомила про це органам державної влади, звільняється від кримінальної відповідальності.

"Цією можливістю скористався житель Покровського району. Колишній учасник НЗФ виконував функції водія, після втік до Криму, далі доля закинула його у Татарстан. Втомившись від поневірянь, чоловік повернувся додому, здався поліцейським і тепер має можливість розпочати нове життя", - зазначили у відомстві.