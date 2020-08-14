RAB-тариф створює вимоги до якості електропостачання та надає можливості їх реалізувати, - виконавчий директор "Розумні Електромережі України" Візір
На відміну від теперішнього регулювання в галузі розподілу електроенергії система RAB-тарифу збалансована і створює не тільки правила та вимоги до якості електропостачання, але і дає можливості їх реалізувати.
Про це розповів Олександр Візір, виконавчий директор громадської спілки "Розумні Електромережі України".
За словами Олександра Візіра, це абсолютно нова для України система стимулювання розвитку електромереж, що створює жорсткі правила і вимоги до покращення якості електропостачання і дає можливості їх реалізовувати.
"Встановлюється, що компанії мають реінвестувати половину свого прибутку і 100% амортизаційних коштів. За перший регуляторний період (3 роки) ОСР мають скоротити показник SAIDI до 100 хв у місті і 300 хв у сільській місцевості. Втрати в електромережах мають зменшитися з майже 10% до 7,5% в середньому по Україні. З невиконання цих вимог НКРЕКП карає ОСР значними штрафами - 5% річного доходу, що вельми значна сума для ОСР", - підкреслює Візір.
Експерт зазначає, що від такого підходу виграє звичайний споживач, бізнес і держава.
На думку Олександра Візіра, після впровадження стимулюючого тарифу буде встановлено 14 млн розумних лічильників споживачам, зменшиться аварійність електромереж і час ліквідації аварії. Також експерт говорить про потенційне зниження тарифу на електроенергію через зменшення втрат в електромережах.
Бізнес відчує здешевлення приєднання до електромережі та підвищення надійності електропостачання. "Менше переривів в подачі енергії – менше втрат для бізнесу", - відзначає Візір.
Також, на думку експерта, після впровадження стимулюючого тарифу приватизація державних обленерго на ринкових умовах принесе в бюджет країни щонайменше 10 млрд грн та збільшення ВВП 12,7 млрд грн. Також експерт прогнозує покращення інвестиційного клімату за рахунок покращення умов для бізнесу та розвиток суміжних галузей від активного розвитку інфраструктури електромереж.
Нагадаємо, що раніше стало відомо, що Міністерство енергетики звернулося до НКРЕКП з пропозицією винести на широке обговорення RAB-регулювання на розподіл електроенергії за європейською методологією згідно напрацювання Експертної ради Міністерства.
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облэнерго уже давно перевело половину своего оборудования в резерв и не эксплуатирует,
не несут никаких затрат но хотят выставлять счета за их работу
Нарисованное вами монтируется за отдельную плату
Вы тупо пиарите хотелки охметова и зегнидского
Деньги на сети взымались всегда
Просто скотов стало меньше, а паразиты с зеленским во главе увелмчивают аппетиты
Вы мутите воду, типа рабские тарифы
Дадут каждому новые автоматы дома
Вы охметову помогаете лохов наплужать
Я бачив тільки 30мА та 100мА
Я не хочу начинать тут профессиональную дискуссию на тему тарифообразования в энергетике, но у меня опять вопрос к редактору Цензор.нет :
Информационная обработка идёт вполне направленная и достаточно активная, постоянная. Почему не пишем "На правах рекламы ???"
Сколько стоит публикация, господин Бутусов ? Ведь тут речь не о новостях, а именно о рекламе, это же очевидно. Уже больше месяца : RAB-тариф, RAB-тариф, RAB-тариф . . .
А почему ЛОХИ должны платить счас ЛОХАМ раскажут разные експерды!!
как только количество просмотров и коментов приблизится к нулю
РАБ тарифы введут каждому пересичному
кинули фаза-фаза, У людей погорели бытовые приборы и оплавились клеммы разеток.
Лохи платят зегнида и охметов жЫреют
А то Укртелеком розпродавши всю нерухомість прийнявся різати дроти до квартир - і це в Києві!