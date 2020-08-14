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RAB-тариф створює вимоги до якості електропостачання та надає можливості їх реалізувати, - виконавчий директор "Розумні Електромережі України" Візір

RAB-тариф створює вимоги до якості електропостачання та надає можливості їх реалізувати, - виконавчий директор

На відміну від теперішнього регулювання в галузі розподілу електроенергії система RAB-тарифу збалансована і створює не тільки правила та вимоги до якості електропостачання, але і дає можливості їх реалізувати.

Про це розповів Олександр Візір, виконавчий директор громадської спілки "Розумні Електромережі України".

За словами Олександра Візіра, це абсолютно нова для України система стимулювання розвитку електромереж, що створює жорсткі правила і вимоги до покращення якості електропостачання і дає можливості їх реалізовувати.

"Встановлюється, що компанії мають реінвестувати половину свого прибутку і 100% амортизаційних коштів. За перший регуляторний період (3 роки) ОСР мають скоротити показник SAIDI до 100 хв у місті і 300 хв у сільській місцевості. Втрати в електромережах мають зменшитися з майже 10% до 7,5% в середньому по Україні. З невиконання цих вимог НКРЕКП карає ОСР значними штрафами - 5% річного доходу, що вельми значна сума для ОСР", - підкреслює Візір.

Експерт зазначає, що від такого підходу виграє звичайний споживач, бізнес і держава.

На думку Олександра Візіра, після впровадження стимулюючого тарифу буде встановлено 14 млн розумних лічильників споживачам, зменшиться аварійність електромереж і час ліквідації аварії. Також експерт говорить про потенційне зниження тарифу на електроенергію через зменшення втрат в електромережах.

Бізнес відчує здешевлення приєднання до електромережі та підвищення надійності електропостачання. "Менше переривів в подачі енергії – менше втрат для бізнесу", - відзначає Візір.

Також, на думку експерта, після впровадження стимулюючого тарифу приватизація державних обленерго на ринкових умовах принесе в бюджет країни щонайменше 10 млрд грн та збільшення ВВП 12,7 млрд грн. Також експерт прогнозує покращення інвестиційного клімату за рахунок покращення умов для бізнесу та розвиток суміжних галузей від активного розвитку інфраструктури електромереж.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що Міністерство енергетики звернулося до НКРЕКП з пропозицією винести на широке обговорення RAB-регулювання на розподіл електроенергії за європейською методологією згідно напрацювання Експертної ради Міністерства.

Автор: 

Електрика (2042) RAB (50)


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Топ коментарі
+8
рабские тарифы, это реформа ромалэ.
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14.08.2020 15:07 Відповісти
+8
да да, в платёжках скоро все ощутят ваш РАБ-тариф..
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14.08.2020 15:08 Відповісти
+6
в Украине избыточные мощности как генерации так и передачи электроэнергии,
облэнерго уже давно перевело половину своего оборудования в резерв и не эксплуатирует,
не несут никаких затрат но хотят выставлять счета за их работу
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14.08.2020 15:06 Відповісти
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в Украине избыточные мощности как генерации так и передачи электроэнергии,
облэнерго уже давно перевело половину своего оборудования в резерв и не эксплуатирует,
не несут никаких затрат но хотят выставлять счета за их работу
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14.08.2020 15:06 Відповісти
Ще треба щоб напруга була стабілізована як тут, захищена від грозових розрядів. Треба провести у всіх домах трьох провідну електропроводку - фаза, нуль і заземлення в кожній розетці і світильнику, а також захистити кожну квартиру диференціальним захистом хоча би на 50 мА. Так що роботи у вас ще купа щоб до європейських норм все довести.
RAB-тариф створює вимоги до якості електропостачання та надає можливості їх реалізувати, - виконавчий директор "Розумні Електромережі України" Візір - Цензор.НЕТ 8006
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14.08.2020 15:26 Відповісти
http://docdif.fr.grpleg.com/general/ouidoo/pdf/norme-protection-personnes.pdf
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14.08.2020 15:29 Відповісти
Вы курите убойную дурь, как и членограй
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14.08.2020 17:17 Відповісти
Цікаво що ти куриш? Я просто написав як є в Європі і особливо в Франції. Ще можу добавити що в ванній немає ні розеток, ні виключателів, є тільки розетка для бритви, ізольована від землі, в яку можна включати тільки електробритву, все інше заборонено і немає. Такі норми направлені виключно для того щоб захистити людей від пораження струмом. І ще - тут в розетці не 220 V, а 230. Ваші проблеми з тарифами мене не стосуються.
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14.08.2020 18:38 Відповісти
Какое отношение ваша картинка к реалу имеет, к стабилизации и грозозащите ?
Нарисованное вами монтируется за отдельную плату
Вы тупо пиарите хотелки охметова и зегнидского
Деньги на сети взымались всегда
Просто скотов стало меньше, а паразиты с зеленским во главе увелмчивают аппетиты
Вы мутите воду, типа рабские тарифы
Дадут каждому новые автоматы дома
Вы охметову помогаете лохов наплужать
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15.08.2020 10:35 Відповісти
Я просто пишу про нашу реальність, а не про ваших Ахметових.
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15.08.2020 11:41 Відповісти
і тут теж є тільки 30мА
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14.08.2020 23:03 Відповісти
а нема такої ж картинки російською мовою або хоча б інглишем?
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14.08.2020 23:05 Відповісти
Не знаю, може десь є в інтернеті.??
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15.08.2020 00:24 Відповісти
P.S. Текст можна скопіювати і ввести в перекладач Гугла, перекладе на любу мову.
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15.08.2020 00:28 Відповісти
що за 50мА?
Я бачив тільки 30мА та 100мА
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14.08.2020 23:01 Відповісти
Я просто один нуль загубив, мало бути 500мА. Тут в будинках, яким більше 50-ти років стоять диференціали на 500 мА і запобіжники. Та й проводка 1 мм ², колись не було стільки різної апаратури і не треба було більше. Є старі будинки в яких двохпровідна проводка, бо тоді крім лампового приймача не було що втикати в розетку. Ну і в різних країнах різні норми. Дуже старі будинки не рухають, рахується що для них є нормоє то що було нормою на той час коли їх електрифікували, а таких будинків тут купа, їх не зносять бо на них туристи приїжджають дивитись.
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15.08.2020 07:57 Відповісти
А здесь охметовы и пинчуки спёрли деньги на обслуживание сетей и ещё хотят
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15.08.2020 10:39 Відповісти
Я уже обраща внимание на этом форуме, что редакция с дистанцией в 1-2 дня публикует позитивные мнения о RAB-тарифах. Негативных позиций не публикует, кстати . . .
Я не хочу начинать тут профессиональную дискуссию на тему тарифообразования в энергетике, но у меня опять вопрос к редактору Цензор.нет :

Информационная обработка идёт вполне направленная и достаточно активная, постоянная. Почему не пишем "На правах рекламы ???"
Сколько стоит публикация, господин Бутусов ? Ведь тут речь не о новостях, а именно о рекламе, это же очевидно. Уже больше месяца : RAB-тариф, RAB-тариф, RAB-тариф . . .
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14.08.2020 16:13 Відповісти
Бутусов явно якось пов'язаний з дніпровською бандою кучерявої бабці тому тут за бубачку топлять більше за потрібне
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14.08.2020 23:00 Відповісти
рабские тарифы, это реформа ромалэ.
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14.08.2020 15:07 Відповісти
да да, в платёжках скоро все ощутят ваш РАБ-тариф..
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14.08.2020 15:08 Відповісти
независимые сми..нето что в Беларуси))
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14.08.2020 15:09 Відповісти
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!!!
А почему ЛОХИ должны платить счас ЛОХАМ раскажут разные експерды!!
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14.08.2020 15:13 Відповісти
Нормальный процесс РАБством не назовут
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14.08.2020 15:22 Відповісти
Как же без очередной заказной статейки о повышении тарифов в пользу олигархов?
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14.08.2020 15:25 Відповісти
я так понимаю Бутусов учавствует в социальном эксперименте
как только количество просмотров и коментов приблизится к нулю
РАБ тарифы введут каждому пересичному
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14.08.2020 15:34 Відповісти
А кто из Вас господа будет отвечать за то, что недавно в Киеве в одном из районов

кинули фаза-фаза, У людей погорели бытовые приборы и оплавились клеммы разеток.
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14.08.2020 15:52 Відповісти
вони такий закон під себе прийняли, що їх навіть наказати за напругу у 180В або 260В нереально!
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14.08.2020 22:58 Відповісти
Странно как-то, вот представьте себе, если бы власть начала меня убеждать в справедливости уравнения Шрдингера на страницах СМИ. Лично меня бы это насторожило.
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14.08.2020 16:13 Відповісти
Зеленский перхоть охметовская
Лохи платят зегнида и охметов жЫреют
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14.08.2020 17:18 Відповісти
Национализация !!!
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14.08.2020 17:19 Відповісти
Ви спочатку забороніть ім розпродавати майно.
А то Укртелеком розпродавши всю нерухомість прийнявся різати дроти до квартир - і це в Києві!
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14.08.2020 22:57 Відповісти
 
 