ЦВК Білорусі відхилила усі пропозиції, скарги на результати виборів, - кандидат у президенти Дмитрієв
Центрвиборчком Білорусі відхилив усі пропозиції, скарги про невизнання підсумків минулих виборів президента.
Про це заявив у своєму Telegram-каналі кандидат у президенти Андрій Дмитрієв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Всі скарги на невизнання виборів відхилили, як і пропозицію відкласти рішення (за скаргами. - Ред.)", - написав Дмитрієв.
"Ми йдемо до Верховного суду!" - додав він.
Як повідомлялося, в п'ятницю ЦВК провела закрите засідання з підведення підсумків виборів президента республіки.
Відповідно до затверджених підсумків, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за Світлану Тіхановську - 10,12%.
За даними ЦВК, Дмитрієв набрав 1,21% голосів, Анна Канопацька - 1,68%, Сергій Черечень - 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59% виборців.
Загальна явка становила 84,28%.
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Классиков надо изучать. НЕ марксизма, ессно
а сейчас? Ведь в той стране нет ничего даже похожего на разделение властей. По боманам ЦИК - вот вам, 80%. Ну, не 83%, уточнили... Нарушения закона, объявление выборов недействительными? Какой белорусский суд вынесет такое решение?
Пересчет голосов? Я думаю тут куча бюллетеней окажется сгоревшей, моль погрызла, водой затопило...