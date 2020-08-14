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Новини Революція в Білорусі
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ЦВК Білорусі відхилила усі пропозиції, скарги на результати виборів, - кандидат у президенти Дмитрієв

ЦВК Білорусі відхилила усі пропозиції, скарги на результати виборів, - кандидат у президенти Дмитрієв

Центрвиборчком Білорусі відхилив усі пропозиції, скарги про невизнання підсумків минулих виборів президента.

Про це заявив у своєму Telegram-каналі кандидат у президенти Андрій Дмитрієв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Всі скарги на невизнання виборів відхилили, як і пропозицію відкласти рішення (за скаргами. - Ред.)", - написав Дмитрієв.

"Ми йдемо до Верховного суду!" - додав він.

Як повідомлялося, в п'ятницю ЦВК провела закрите засідання з підведення підсумків виборів президента республіки.

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Відповідно до затверджених підсумків, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за Світлану Тіхановську - 10,12%.

За даними ЦВК, Дмитрієв набрав 1,21% голосів, Анна Канопацька - 1,68%, Сергій Черечень - 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59% виборців.

Загальна явка становила 84,28%.

Автор: 

Білорусь (7987) ЦВК (1177)


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Топ коментарі
+3
Лукашенко выведет на свой Майдан 80 % которые за него кукарекали....
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14.08.2020 15:26 Відповісти
+2
Неожиданно то как...прям сенсация !!!
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14.08.2020 15:26 Відповісти
+2
Кто-то сомневался, что колхозный тиран честно признает поражение?
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14.08.2020 15:27 Відповісти
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ЦИК Беларуси-оппозиции: "Ваш вопрос решён положительно - вам отказано!!!"
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14.08.2020 15:26 Відповісти
Вот бы Порохлу такой ЦЫК, он бы до сих пор порошенил по Украине.
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14.08.2020 15:27 Відповісти
Лікуйся. Хоча вже пізно.
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14.08.2020 15:29 Відповісти
Гоните самозванца диктатора луку он уже не президент
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14.08.2020 15:31 Відповісти
Лукашенко выведет на свой Майдан 80 % которые за него кукарекали....
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14.08.2020 15:26 Відповісти
Ви всьо врьоті.
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14.08.2020 15:26 Відповісти
Неожиданно то как...прям сенсация !!!
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14.08.2020 15:26 Відповісти
Кто-то сомневался, что колхозный тиран честно признает поражение?
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14.08.2020 15:27 Відповісти
Папаколи просит кола.
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14.08.2020 15:28 Відповісти
ШТА?
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14.08.2020 15:45 Відповісти
А ведь теперь Лука под предлогом того, что результат окончательный начнет разгонять людей. Ждем расстрелов?
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14.08.2020 15:28 Відповісти
Российские силовики требуют от Лукашенко применения боевого оружия против демонстрантов и давить людей танками, как в Китае. Они считают его слишком мягкотелым
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14.08.2020 15:48 Відповісти
Значмт Лукашенка решил любой ценой остаться на троне .
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14.08.2020 15:28 Відповісти
лукашизм и путинизм закончат так же, как и немецкий фашизм.
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14.08.2020 15:30 Відповісти
pora uže vešaķ. ņeprimmeno vešaķ !
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14.08.2020 15:28 Відповісти
Завод Белаз за Таракана,видео вчерашнее в доказателство : УХОДИ!!! скандировали рабочие...
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14.08.2020 15:29 Відповісти
Какой же всё-таки лука твердолобый. Не осознал еще до сих пор и продолжает надеяться. Правильно говорят, что если находиться у власти более 10лет, то сходишь сума и теряешь чувство реальности.
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14.08.2020 15:29 Відповісти
У нас и за пять лет сидит на стуле как прибитый, хрен оторвеш)
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14.08.2020 15:33 Відповісти
А сколько дают лет за фальсификацию выборов по беларусским законам?
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14.08.2020 15:32 Відповісти
Новый срок.
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14.08.2020 17:14 Відповісти
Садист Асад,Водитель автобуса.Николас Мадуро,Путлер,Лукаш, корейский ЧуЧМО,Хехболла,ХАМАС и прочие ублюдки ,это одного семени дерьмо... Мавзолейное....
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14.08.2020 15:33 Відповісти
Куча фото протоколов в инете где к примеру у Тихановской 900 а Лукашеску 100 голосов ...Но главное в выборах то что скажет ЦИК ..И за кого б там белорусы галочки не ставили только ЦИК объявляет результат .Вот и все .Почему у нас куча наблюдателей и разница в погрешности экзитпола и ЦИК десятые процента ? Но если они на выборы никого не пустили наблюдать даже Пегова отметелили ..Знач они заранее затеяли махинацию с и что б это их избы никто не вынес ..
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14.08.2020 15:35 Відповісти
ну вот и все , бацька заручился поддержкой путлера и всех его боевых штыков в случай чего .. Белоруси как таковой больше нет , есть протекторат под управлением путлера ... и огромный кусок границы , который надо чем то и кем то защищать Украине .
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14.08.2020 15:36 Відповісти
Я уже где-то выставлял: де-факто государства там уже давно нет, скажем - с первых сфальсифицированных выборов. А защита украинского государства должно быть делом украинского государства, в первую очередь.
Классиков надо изучать. НЕ марксизма, ессно
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14.08.2020 16:38 Відповісти
Российские силовики требуют от Лукашенко применения боевого оружия против демонстрантов и давить людей танками, как в Китае. Они считают его слишком мягкотелым
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14.08.2020 15:48 Відповісти
Сложная ситуация. Практически, фактически давным- давно статус Лукашенко - узурпатор.Начиная с первых " выборов" с трюками.Однако доказать и вытряхнуть узурпатора из кресла было бы делом белорусской оппозиции.
а сейчас? Ведь в той стране нет ничего даже похожего на разделение властей. По боманам ЦИК - вот вам, 80%. Ну, не 83%, уточнили... Нарушения закона, объявление выборов недействительными? Какой белорусский суд вынесет такое решение?
Пересчет голосов? Я думаю тут куча бюллетеней окажется сгоревшей, моль погрызла, водой затопило...
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14.08.2020 16:53 Відповісти
 
 