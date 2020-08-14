ЦВК Білорусі відхилила усі пропозиції, скарги на результати виборів, - кандидат у президенти Дмитрієв

Центрвиборчком Білорусі відхилив усі пропозиції, скарги про невизнання підсумків минулих виборів президента.

Про це заявив у своєму Telegram-каналі кандидат у президенти Андрій Дмитрієв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Всі скарги на невизнання виборів відхилили, як і пропозицію відкласти рішення (за скаргами. - Ред.)", - написав Дмитрієв.

"Ми йдемо до Верховного суду!" - додав він.

Як повідомлялося, в п'ятницю ЦВК провела закрите засідання з підведення підсумків виборів президента республіки.

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Відповідно до затверджених підсумків, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за Світлану Тіхановську - 10,12%.

За даними ЦВК, Дмитрієв набрав 1,21% голосів, Анна Канопацька - 1,68%, Сергій Черечень - 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59% виборців.

Загальна явка становила 84,28%.