Влада Жлобина в Гомельській області після страйку на заводі пообіцяла випустити всіх затриманих і дозволила провести мітинг. ФОТО
Влада міста Жлобин Гомельської області погодилися провести мирний мітинг у місті і випустити всіх затриманих у ході масових протестів активістів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Гомельське видання Gomel.Tuday
Сьогодні робітники Білоруського металургійного заводу, розташованого в Жлобіні, вийшли на страйк з вимогою звільнити всіх незаконно затриманих громадян країни.
На акцію за участю близько 500 осіб приїхав губернатор Гомельської області Геннадій Соловей.
Він дозволив провести сьогодні в місті мирний мітинг і пообіцяв, що захід буде санкціонованим, ніяких заходів до його учасників застосуються не буде. У мітингу візьмуть участь мер і начальник РВВС міста.
Крім того, Соловей сказав, що всі затримані будуть звільнені і візьмуть участь у мітингу. За його словами, їх попросять показати і розповісти про знущання після затримання.
За даними видання, звільнення в Жлобіні вже почалися.
Судячи з усього, Жлобин стане першим містом, влада якого дозволили проведення масового мирного мітингу, як того вимагала опозиційний кандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська.
Мітинг призначено на 19.00.
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І в Конституції РФ також немає. Тільки з дозволу влади.
Чи ви десь бачили, щоб країни, в яких диктаторські режими, офіційно брали собі назву Диктатура?
а мотро тоже хай мітингує і не довозить мітингарів від сцени...
і нагадуй слова ціхановської - вона слабка жінка