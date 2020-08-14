Влада Жлобина в Гомельській області після страйку на заводі пообіцяла випустити всіх затриманих і дозволила провести мітинг. ФОТО

Влада міста Жлобин Гомельської області погодилися провести мирний мітинг у місті і випустити всіх затриманих у ході масових протестів активістів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Гомельське видання Gomel.Tuday

Сьогодні робітники Білоруського металургійного заводу, розташованого в Жлобіні, вийшли на страйк з вимогою звільнити всіх незаконно затриманих громадян країни.

На акцію за участю близько 500 осіб приїхав губернатор Гомельської області Геннадій Соловей.

Він дозволив провести сьогодні в місті мирний мітинг і пообіцяв, що захід буде санкціонованим, ніяких заходів до його учасників застосуються не буде. У мітингу візьмуть участь мер і начальник РВВС міста.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мінський тракторний завод зупинив роботу, створено страйковий комітет. ВIДЕО

Крім того, Соловей сказав, що всі затримані будуть звільнені і візьмуть участь у мітингу. За його словами, їх попросять показати і розповісти про знущання після затримання.

За даними видання, звільнення в Жлобіні вже почалися.

Судячи з усього, Жлобин стане першим містом, влада якого дозволили проведення масового мирного мітингу, як того вимагала опозиційний кандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська.

Мітинг призначено на 19.00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 2 тис. затриманих на акціях протестах людей вже відпущено, цей процес триває, - МВС Білорусі