Україна перебуває на межі другої хвилі коронавірусу, варто уважніше ставитися до правил карантину, - Зеленський

У зв'язку з черговим антирекордом за кількістю хворих на коронавірус на добу президент України Володимир Зеленський вважає, що необхідно інформувати населення щодо протидії розповсюдженню COVID-19 в Україні і закликає громадян вживати заходів особистої безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це глава держави заявив на традиційній селекторній нараді.

13 серпня в Україні COVID-19 підтвердили у 1732 громадян.

За словами президента, такі цифри і кількість госпіталізованих свідчать про те, що країна перебуває на межі другої хвилі, тому варто уважніше ставитися до заходів безпеки і карантинних правил.

"Маємо максимально посилити інформаційну кампанію щодо протидії поширенню коронавірусу. Необхідно донести населенню важливість вжиття заходів особистого захисту, дотримання правил карантину: мінімізації відвідувань місць скупчення людей, відвідування масових заходів", – сказав Зеленський, звертаючись до урядовців та голів ОДА.

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