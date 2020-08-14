УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8039 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 157 74

Україна перебуває на межі другої хвилі коронавірусу, варто уважніше ставитися до правил карантину, - Зеленський

Україна перебуває на межі другої хвилі коронавірусу, варто уважніше ставитися до правил карантину, - Зеленський

У зв'язку з черговим антирекордом за кількістю хворих на коронавірус на добу президент України Володимир Зеленський вважає, що необхідно інформувати населення щодо протидії розповсюдженню COVID-19 в Україні і закликає громадян вживати заходів особистої безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це глава держави заявив на традиційній селекторній нараді.

13 серпня в Україні COVID-19 підтвердили у 1732 громадян.

За словами президента, такі цифри і кількість госпіталізованих свідчать про те, що країна перебуває на межі другої хвилі, тому варто уважніше ставитися до заходів безпеки і карантинних правил.

"Маємо максимально посилити інформаційну кампанію щодо протидії поширенню коронавірусу. Необхідно донести населенню важливість вжиття заходів особистого захисту, дотримання правил карантину: мінімізації відвідувань місць скупчення людей, відвідування масових заходів", – сказав Зеленський, звертаючись до урядовців та голів ОДА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розширено перелік осіб, які можуть не проходити самоізоляцію у разі перетину кордону, - МВС

Автор: 

Зеленський Володимир (24584) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+17
Для них приближается страшное "цунами", которое может их смести - 24 августа МАРШ ВЕТЕРАНОВ
показати весь коментар
14.08.2020 15:51 Відповісти
+15
Украина находится на грани второй волны коронавируса, стоит внимательнее относиться к правилам карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7076
показати весь коментар
14.08.2020 15:46 Відповісти
+12
Вот просто интересно где они там волны увидели, как шло оно с весны потихоньку вверх так и идет.
показати весь коментар
14.08.2020 15:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот просто интересно где они там волны увидели, как шло оно с весны потихоньку вверх так и идет.
показати весь коментар
14.08.2020 15:46 Відповісти
Для них приближается страшное "цунами", которое может их смести - 24 августа МАРШ ВЕТЕРАНОВ
показати весь коментар
14.08.2020 15:51 Відповісти
Бацка в Ростове-обещал место "застолбить"
показати весь коментар
14.08.2020 15:58 Відповісти
Зеленая сатана обделалась и уже на грани, ей вторую волну подавай. Мало первого брехливого беспредела и беззакония, оно уже за второе говорит. Иди нах.
показати весь коментар
14.08.2020 18:31 Відповісти
а с 8 сентября резкий рост после марша. да?
показати весь коментар
14.08.2020 20:05 Відповісти
К выборам.
показати весь коментар
14.08.2020 21:48 Відповісти
ошибка в заголовке надо писать
Украина находится на грани второй волны зеленой заразы
показати весь коментар
15.08.2020 01:12 Відповісти
Украина находится на грани второй волны коронавируса, стоит внимательнее относиться к правилам карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7076
показати весь коментар
14.08.2020 15:46 Відповісти
"Валит цунами - всех накроет соплями"
показати весь коментар
14.08.2020 15:46 Відповісти
Панику сеять легко и просто,сказал есть Чумка мирового масштабу,надевай народец Маску Идиотизм на грани коммунизма добровольного....
показати весь коментар
14.08.2020 15:46 Відповісти
чому в антимайдану таке дивне ім'я - бубочка?
показати весь коментар
14.08.2020 15:47 Відповісти
13 августа в Украине COVID-19 подтвердили у 1 732 граждан.
Вообще-то 14 августа.
Бубачке сообщили, шо вчера уже закончилось и наступило сегодня?
Источник: https://censor.net/n3213842
показати весь коментар
14.08.2020 15:47 Відповісти
Так это данные по анализам за прошлые сутки.
показати весь коментар
14.08.2020 15:51 Відповісти
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 14 серпня в Україні зафіксовано 1 732 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
показати весь коментар
14.08.2020 15:58 Відповісти
стоит внимательнее относиться к правилам карантина, - Зеленский/ Правильно говорит президент. Ещё: Уходя гасите свет. Сила вся в кефире.
показати весь коментар
14.08.2020 15:49 Відповісти
Уходя гасите всех! (с)
показати весь коментар
14.08.2020 16:52 Відповісти
По данным ВОЗ в мире умерно от Короны Путлера 0,15 населения Земли...,на 7,5 миллиарда населения это капля слезы с глаз младенца...
показати весь коментар
14.08.2020 15:49 Відповісти
Помню месяца 2 назад начали публиковать статистику по уже переболевшим, которым делали пцр тестирование и из по-моему 10000 протестированых во Львове оказалось, что 11 процентов из них уже переболело. Интересно почему перестали публиковать информацию по уже переболевшим?
показати весь коментар
14.08.2020 15:49 Відповісти
т.е большие намеки на как бы объективную причину... чтоб не проводить и в этом году марш или парад или... как это..ходу... на День Независимости.. ?
показати весь коментар
14.08.2020 15:50 Відповісти
Путлер придумал корону,а потом заявил : мы первыми в мире придумали Анидот.На воре шапка сгорела называется Тот кто придумал,тот и вылечил....
показати весь коментар
14.08.2020 15:51 Відповісти
А чи не Зеля шлявся скрізь без маски ?
73 % зебілів брали з нього приклад.
показати весь коментар
14.08.2020 15:52 Відповісти
Большинство зебилов проживает в вашей области.
показати весь коментар
14.08.2020 15:59 Відповісти
пандемик, а ничего шо ты кацапам страну мост за мостом, горку за горкой сливаешь?
бо после етого твоя забота о здоровье украинцев выглядит комично...
показати весь коментар
14.08.2020 15:55 Відповісти
Про Карантин и Самоизоляцию первым в Украине сказал Вадим Рабинович,после прилета из Москвы в марте этого года.До него об этой Туфте никто даже не заикался об этом...Выоды делайте сами...112 канал имеет запись речи Рабиновича в своей сраной студии в тот день
показати весь коментар
14.08.2020 15:58 Відповісти
Першими про це казали в Ухані в січні.
показати весь коментар
15.08.2020 09:45 Відповісти
шпендель потрогай и не шуми.... - ну ладно 2 раза потрогай.
показати весь коментар
14.08.2020 15:58 Відповісти
Перед виборами?
показати весь коментар
14.08.2020 16:02 Відповісти
Неужели? Проснулся ,а где фонд с вирусом ? Или мы побороли или плато?
показати весь коментар
14.08.2020 16:12 Відповісти
По смертности от вируса и по числу тяжелых больных ясно видно, что запуск гор. транспорта в конце мая - начале июня добавил 25% реально умирающих, а запуск полноценного ЖД сообщения и отпуска в июле дали еще 30%, которые мы сейчас видим в повышении смертей каждый день. Как подействуют школа и осень - ХЗ, так что нужно усиливать предохранение, а народ его ослабляет, таская маски ниже носа. Дело власти - самим так не поступать, а Зе поступает, кроме того - жестко и постоянно наказывать торговцев и перевозчиков за отсутствие масок и скопление людей. Все в принципе просто, но напрягаться никто не хочет, пока не обосремся по уши. Еще хорошо бы закрывать прессу, в которой пропагандируют нарушение карантинных мер.
показати весь коментар
14.08.2020 16:12 Відповісти
Нигде в мире не зафиксировано случаев заражения в городском транспорте и есть французское и австрийское исследования подтверждающее это.
показати весь коментар
14.08.2020 21:54 Відповісти
Это очень красиво звучит "нигде в мире", легко проверяется. В чем же дело, что везде заражаются при тесном контакте, а именно в городском транспорте - не заражаются? У нас со второй половины июня резко подскочило число умирающих каждый день, это следствие чего, если не пуска общественного транспорта в мае? Трепло, ссылку дай на источник!
показати весь коментар
14.08.2020 22:04 Відповісти
Действительно в мире и проверяется, но до сих пор нигде не зафиксировано и не опубликовано. Все остальніе предложения поста говорит о том, что тебе нужно заняться самообразованием не через зомбоящик, а изучением информации из научных публикаций в инете.
показати весь коментар
15.08.2020 11:48 Відповісти
Ты сначала в своей дурке уколись вовремя, а потом уже пиши свою бредятину.
показати весь коментар
15.08.2020 12:39 Відповісти
Похоже колятся только пациенты в твоей дурке, но судя по постам это тебе не помогает.
показати весь коментар
15.08.2020 18:32 Відповісти
Сказало то, что само не носит маски и не саблюдает ни каких правил.
показати весь коментар
14.08.2020 16:13 Відповісти
"Приказ господина ПЖ ( в нашем случае ЖП) - всем пацакам надеть намордники. И радоваться." (С)
показати весь коментар
14.08.2020 16:25 Відповісти
Иди Мендель масочку одень. А то одна доходилась уже.
показати весь коментар
14.08.2020 16:25 Відповісти
Пускай посмотрит на Беларусь,дистанция вторая волна итд
показати весь коментар
14.08.2020 16:25 Відповісти
Жене своей и «слугам» пусть расскажет, как надо руки мыть и дому подтирать. Учитель нации нашёлся , херов...
показати весь коментар
14.08.2020 17:14 Відповісти
"Украина находится на грани второй волны коронавируса, стоит внимательнее относиться к правилам карантина, - Зеленский" - для чего https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-prizval-ukraintsev-techenie-treh-1584131592.html Зеленский призывал украинцев вернуться в Украину , если знал, что не сможет обеспечить двухнедельную изоляцию?
показати весь коментар
14.08.2020 17:24 Відповісти
Зе нужно как бацька делает -тем кто не придерживается карантина дубинкой по одному месту и тогда будет порядок!
показати весь коментар
14.08.2020 17:40 Відповісти
на днях відосік запиляв з випускниками без масок, зелений адепт карантину
показати весь коментар
14.08.2020 17:42 Відповісти
Зеленский, откуда вы знаете, кто на каком пороге стоит? Вы у нас специалист в чем? Вот тем направлениям и давайте советы. Но боюсь, что ни в чем. И уровень мышления у вас директора автобазы и горизонт мышления такой же. Мне начинает казаться, что Янукович даже был умнее, хотя и косноязычный.
показати весь коментар
14.08.2020 17:46 Відповісти
вам не здається, а так і є. Зелена тварюка тільки текстики вміє зі сцени читати і то дебільні та одним місцем грати на роялі...
показати весь коментар
14.08.2020 19:07 Відповісти
А каким образом определяется эта грань? По новостям я вижу, что в Украине ковид жопа никогда и не прекращалась
показати весь коментар
14.08.2020 17:52 Відповісти
Вот это уровень Зеленского - заниматься взвешиванием фур. Молодец, хорошая цель. Правильная.
показати весь коментар
14.08.2020 17:55 Відповісти
Так а майстри по боротьбі вже не майстри?
показати весь коментар
14.08.2020 17:59 Відповісти
Наша Епідемія, навіть не пікнувши, більше місяця топталася біля підніжжа, а тут раптом опинилася на грані... І шо то за така граньоная волна на неї насувається?
показати весь коментар
14.08.2020 18:06 Відповісти
То когда главзеленокожий пархатый боб нанюхается кокаина -на него накатывается волна ,переходящая в короновирусную волну для народа .Не верю ни одному слову этого сцыкуна . Осенью выборы и их клоун хочет перенести подальше ,зелёным слугам олигархов веры нет ,они в пролёте ,поэтому и сеют панику ,избежать изгнания от власти .
показати весь коментар
14.08.2020 18:10 Відповісти
ідивсраку!
показати весь коментар
14.08.2020 18:15 Відповісти
Вовочка, поройся в той горе макулатуры, которую ты не просмотрел Там должна быть бумага от МВФ.
Они запрашивают данные использования фонда для борьбы с COVID-19. Все согласно меморандума
Можешь им показать бумажки "Укравтодора"
показати весь коментар
14.08.2020 18:16 Відповісти
От ес твою мать,я так внимателен,аж жжуть.Может Вавану надо быть внимательным к тому,как власть контролирует соблюдение этих правил,а не перекладывать ответственность на простых людей,типа водителей,кондукторов или продавцов,которые регулярно получают по хлебалу за безобидную просьбу одеть маску.Давай принимай закон о карантине,где эти правила будут установлены в качестве закона,а менты и суд пусть осуществляют контроль.И так,что бы без исключений,как говорится "закон один для всех",а не для избранных.
показати весь коментар
14.08.2020 18:19 Відповісти
О полицейском государстве мечтаешь, заждался ?
показати весь коментар
14.08.2020 21:58 Відповісти
Мечтаю о прививке,от коронавируса.
показати весь коментар
14.08.2020 22:05 Відповісти
Есть правильная украинская поговорка - дурень думкою багатіє.
показати весь коментар
15.08.2020 11:41 Відповісти
И я даже знаю кто из нас двоих дурень.Даже не просто дурень,а идиот.Могу открыть этот простой секрет.Это тот,кто агитирует народ против прививок.
показати весь коментар
15.08.2020 13:33 Відповісти
Чем меньше дурни знают, тем больше они верят сказкам, в том числе о ковид и "живительных" прививках.
показати весь коментар
15.08.2020 18:36 Відповісти
Помолиться не забыл?
показати весь коментар
15.08.2020 20:34 Відповісти
Готовятся, фарисеї, до Дня Незалежності, бояться, щоб 1мпн. українців не вийшли на Майдан !
показати весь коментар
14.08.2020 18:31 Відповісти
а вийде?
показати весь коментар
14.08.2020 19:08 Відповісти
Во время пандемии майдан? Вы в своём уме?
показати весь коментар
14.08.2020 20:07 Відповісти
Дотримуватись карантину отак
Україна перебуває на межі другої хвилі коронавірусу, варто уважніше ставитися до правил карантину, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3341
показати весь коментар
14.08.2020 19:28 Відповісти
Дибіл зелений, у нас ще і перша хвиля не закінчилась. Чи може в презедента-наркомана якесь своє поняття хвилі, але у нормальних людей хвиля - це коли спочатку іде ріст, а потім спад до мінімальних значень. У нас поки що тільки ріст(((
показати весь коментар
14.08.2020 19:53 Відповісти
1 хвиля закінчилась друга хвиля с 1серпня

Правительство отменило запрет на продажу за пределы Украины средств индивидуальной защиты от коронавируса.
"Запрет на экспорт средств индивидуальной защиты снят. Это последняя запрет на экспорт, что действовал в связи с коронавирусом", - написал в Facebook заместитель министра экономики х х
Идея снять запрет на экспорт принадлежит Минэкономики и Министерству здравоохранения.
"Правительство поддержало это решение. Поэтому 1 августа срок действия запрета истек и не был продлен", - отметил замминистра.
показати весь коментар
15.08.2020 09:54 Відповісти
Украина находится на грани второй волны ЗЕклоунады.
показати весь коментар
14.08.2020 20:06 Відповісти
@
віддав авакову гроші для пацієнтів
це все що про вас треба знати
показати весь коментар
14.08.2020 20:19 Відповісти
Одні брешуть та роблять вигляд наче правду кажуть, а інші слухають, знають що їм брешуть, але роблять вигляд наче вірять...Не набридло ? Перші за гроші брешуть, а другим який сенс робити вигляд віруючих?
показати весь коментар
14.08.2020 21:12 Відповісти
А може нехер було у Хмельницькому каву попитати?
показати весь коментар
14.08.2020 21:26 Відповісти
Не всё еще cпыздженo, значит коронавирус будет с нами до последнего дня Зеленского, хорошо хоть недолго
показати весь коментар
14.08.2020 22:24 Відповісти
Кто-то "мастеру спорта" расскажет, что вторая волна - это когда первая волна затихла, когда после значительного снижения началось увеличение!
В Украине снижения кол-ва больных не было вообще с марта, тут у нас классический прогрессирующий рост первой волны, даже пика еще в ближайшее время не ожидается!!!
показати весь коментар
14.08.2020 23:01 Відповісти
Вова...чка...
Ти до МВФу відзвітував, за дерібан фонду боротьби з вірусом???
показати весь коментар
14.08.2020 23:49 Відповісти
Україна перебуває на межі другої хвилі коронавірусу, варто уважніше ставитися до правил карантину, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2216
показати весь коментар
15.08.2020 05:44 Відповісти
Та по районних містах своїм майже офіційно кажуть що ніякого вірусу немає.....повна децентралізація.
показати весь коментар
15.08.2020 09:44 Відповісти
 
 