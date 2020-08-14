Україна перебуває на межі другої хвилі коронавірусу, варто уважніше ставитися до правил карантину, - Зеленський
У зв'язку з черговим антирекордом за кількістю хворих на коронавірус на добу президент України Володимир Зеленський вважає, що необхідно інформувати населення щодо протидії розповсюдженню COVID-19 в Україні і закликає громадян вживати заходів особистої безпеки.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це глава держави заявив на традиційній селекторній нараді.
13 серпня в Україні COVID-19 підтвердили у 1732 громадян.
За словами президента, такі цифри і кількість госпіталізованих свідчать про те, що країна перебуває на межі другої хвилі, тому варто уважніше ставитися до заходів безпеки і карантинних правил.
"Маємо максимально посилити інформаційну кампанію щодо протидії поширенню коронавірусу. Необхідно донести населенню важливість вжиття заходів особистого захисту, дотримання правил карантину: мінімізації відвідувань місць скупчення людей, відвідування масових заходів", – сказав Зеленський, звертаючись до урядовців та голів ОДА.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Украина находится на грани второй волны зеленой заразы
Вообще-то 14 августа.
Бубачке сообщили, шо вчера уже закончилось и наступило сегодня?
Источник: https://censor.net/n3213842
73 % зебілів брали з нього приклад.
бо после етого твоя забота о здоровье украинцев выглядит комично...
Они запрашивают данные использования фонда для борьбы с COVID-19. Все согласно меморандума
Можешь им показать бумажки "Укравтодора"
Правительство отменило запрет на продажу за пределы Украины средств индивидуальной защиты от коронавируса.
"Запрет на экспорт средств индивидуальной защиты снят. Это последняя запрет на экспорт, что действовал в связи с коронавирусом", - написал в Facebook заместитель министра экономики х х
Идея снять запрет на экспорт принадлежит Минэкономики и Министерству здравоохранения.
"Правительство поддержало это решение. Поэтому 1 августа срок действия запрета истек и не был продлен", - отметил замминистра.
віддав авакову гроші для пацієнтів
це все що про вас треба знати
В Украине снижения кол-ва больных не было вообще с марта, тут у нас классический прогрессирующий рост первой волны, даже пика еще в ближайшее время не ожидается!!!
Ти до МВФу відзвітував, за дерібан фонду боротьби з вірусом???