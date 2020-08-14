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Новини Оборона
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"Укроборонпром" передав ЗСУ останню партію БТР-4Е за контрактом на 45 бойових машин

Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені O.O. Морозова (ХКБМ), що входить до складу ДК "Укроборонпром", передало Міністерству оборони України останні чотири БТР-4Е – і таким чином виконало всі контрактні зобов’язання з виготовлення 45 машин.

Про це повідомила пресслужба "Укроборонпрому", передає Цензор.НЕТ.

"Вчора, із випередженням графіку, віддали останню партію бронетранспортерів для військових. Усі 45 машин готові та вже передані замовнику. Частина цих нових БТР-4Е прямує на Київ – вони візьмуть участь в урочистостях до Дня незалежності України", – повідомив директор ХКБМ Яків Мормило.

Бронетранспортери від ХКБМ укомплектовано кулеметами виробництва київського заводу "Маяк", що є співвиконавцем контракту. Виконання контракту щодо БТР-4Е фактично відродило виробництво на цьому підприємстві.

"Для нас це був принциповий контракт. Його розблокування та вчасне виконання – за графіком, узгодженим із замовником, без нарікань на якість – це приклад того, що підприємства Укроборонпрому працюють по-новому. Основний замовник нашої бронетехніки – Міноборони. Ми хотіли довести військовим, що спроможні робити якісну техніку вчасно. І ми це зробили. На черзі – другий проблемний контракт – БТР для Нацгвардії. Його реалізація була неможлива через те, що ХКБМ виконував замовлення для військових на максимальній виробничій потужності заводу. Тепер усі перепони усунуті і незабаром нацгвардійці отримають першу партію машин", – розповів заступник генерального директора ДК "Укроборонпром" Мустафа Найєм під час відвідування ХКБМ 13 серпня.

Виконання поставок бронетранспортерів відбувається за контрактом з Міноборони від 2016 року, який був розблокований спільними зусиллями президента України, Кабінету Міністрів, Міноборони та нового керівництва "Укроборонпрому" наприкінці 2019 року. Перші відвантаження військовим бронетехніки після відновлення робіт за контрактом відбулися в грудні 2019 року - ХКБМ передав військовим 12 бронетранспортерів БТР-4Е. Далі відвантаження відбувалися суворо за графіком, попри особливий режим роботи підприємства у зв'язку із заходами карантину.

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Бронетранспортер БТР-4Е – це сучасна, броньована, колісна, чотиривісна, плаваюча бойова машина, на базі якої створено ціле сімейство машин (командирська, командно-штабна, медична, ремонтно-евакуаційна, тощо). Бронетранспортер БТР-4Е є суто українською розробкою, що пройшла повний цикл від "чистого аркушу" до постановки на озброєння, нині серійно випускається в Україні, планово надходить до підрозділів ЗСУ та НГУ, поступово замінюючи бронетранспортери, що залишились в спадок від Радянського Союзу. "Бойове хрещення" БТР-4Е відбулося в червні 2014 року під час проведення Антитерористичної операції в районі Слов’янська (Донецька обл.).

Автор: 

Міноборони (7519) оборона (4856) зброя (7567) Укроборонпром (1741) ЗСУ (7719)


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Топ коментарі
+7
Извиняюсь, даже 2016.
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14.08.2020 15:55 Відповісти
+5
значит так - нужны маски кроликов, слонов и попугаев самок.
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14.08.2020 16:01 Відповісти
+5
2016 и оплачен на 100%. !!!
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14.08.2020 16:10 Відповісти
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4 года эпопеи и родили 45 броников, при надобности 70-100 в год...
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14.08.2020 15:49 Відповісти
Тому що КБ ім.Малишева це не машинобудівний завод а дослідне виробництво! Потрібно розгортати виробництво на машинобудівних заводах, тоді буде 10-20 бронемашин на добу! В нас без роботи стоять всі виробництва - Південьмаш, Завод ім.Малишева - в якому орендують цехи КБ ім.Морозова для збирання корпусів БТР-4Е, десятки інших виробництв Укроборопрому та української промисловості. Але немає кому видати замовлення на виробництво і заплатити гроші - у влади не було міністерства яке за все відповідало! Тепер міністерство є - чекаємо що воно почне працювати! І звичайно потрібно змінити Держзамовлення на цей рік і додати туди БТР-4Е якщо ми ще хочемо отримати ці машини. Але на мій погляд ця машина вже застаріла для війни. Потрібно ставити на неї башту і коротку гладкоствольну гармату калібру 125мм для стрільби керованими ракетами Комбат по танкам та бронетехніці ворога.
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14.08.2020 16:13 Відповісти
«Потрібно ставити на неї башту і коротку гладкоствольну гармату калібру 125мм для стрільби керованими ракетами Комбат по танкам та бронетехніці ворога.»

Ідіоте, подивись, яка дульна енергія цієї гармати.
Після її пострілу, цей бтр помчить сракою назад, аж поки не зітруться покришки.
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14.08.2020 16:23 Відповісти
Заказ 2018 года.
Какие заказы сделаны зелеными?
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14.08.2020 15:54 Відповісти
Извиняюсь, даже 2016.
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14.08.2020 15:55 Відповісти
значит так - нужны маски кроликов, слонов и попугаев самок.
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14.08.2020 16:01 Відповісти
Это их заказ? Тогда скорее ослов, баранов и муляжи морковок.
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14.08.2020 16:06 Відповісти
у клованов свои причуды и представления о мире....
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14.08.2020 16:10 Відповісти
)))
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14.08.2020 16:13 Відповісти
Так написано же, внимательней нужно быть. Заказ был в 2016 но был заблокирован старой властью, а новая при участии президента разблокировала. Порошенкосвиньям это плесень которая вредит стране.
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14.08.2020 16:05 Відповісти
Читай само. Там не написано кем был заблокирован заказ и когда именно.
Какие заказы сделаны зелеными оборонным предприятиям?
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14.08.2020 16:07 Відповісти
2016 и оплачен на 100%. !!!
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14.08.2020 16:10 Відповісти
а вы когда нибудь видели в кацапском слесарном цеху кондиционеры? )))
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14.08.2020 16:03 Відповісти
Саламатин, Лебедев... Кадры вернуть надо. А лучше Кузьмука, может вместо Броваров по Барвихе вцелит
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14.08.2020 16:06 Відповісти
Ага сегодня ехали по Полтаве, вот какой дебил перегоняет такую технику в колличестве более десяти своим ходом на сотни км?
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14.08.2020 16:08 Відповісти
Круче всего звучит зам директора мустафа наем,это просто все! Крупный спец.вместе с кб которое должно уплатить штраф МО в 86 миллионов за срыв контракта,45 бтр за 4 года,просто супер новая работа,с зарплатой чурбана наема в по стоимости одного бтра в месяц.
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14.08.2020 16:09 Відповісти
как это "срыв"? написано "с опережением графика".
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14.08.2020 16:14 Відповісти
Ну все, держись.Сейчас наберут в рот гавна и плюнут.
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14.08.2020 17:36 Відповісти
Заказ був у 2016 році. А скільки заказів є при новій владі? Немає? Коли блокували по жалобам ворогів, що неякісний корпус. Після перевіри продовжили виконувати контракт. При цій владі заказів обмаль, все стоїть. Зато є відосіки. І ціна на декілька позицій у нової влади вище, хоча виріб такий точно і без змін.
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14.08.2020 16:32 Відповісти
2016 год заказ.
где новые закаказы?!
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14.08.2020 16:33 Відповісти
Какие еще новые заказы?У"зелени"в мозгах уже поселился мир с примесью капитуляции..А для нестреляния и старенькие БТР 60пб сгодятся..
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14.08.2020 17:10 Відповісти
...которые хомчак Иловайский с тараном-ватикусом успешно похоронят в траве на базах хранения с последующей продажей в страны африки...
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14.08.2020 17:05 Відповісти
Прям как в старые "добрые" времена,"пятилетку за три года".Да даже не за три,а за один год.Первые четыре года занимались "***-мае",а потом за один год,взялись,и сделали то,что за четыре года не смогли сделать.
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14.08.2020 18:07 Відповісти
И что?Когда передали последние 4 и контракт выполнен уже должен быть контракт на ещё 100 штук.Не жуйте сопли ,а работайте.Но наш бубочка этого не понимает.Армии нужна техника и оружие.Время худшее что может быть.У нас его мало а мы его просыраем.!
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14.08.2020 20:48 Відповісти
Цікаво, від партії до партії в конструкцію вносилися, де можливо, покращення або усувалися дрібні недоліки, виявлені в ході експлуатації?
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14.08.2020 21:41 Відповісти
 
 