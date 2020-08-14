Тіхановська створює координаційну раду з передачі влади в Білорусі
Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тіхановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.
Про це йдеться в її заяві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс-Запад".
"З урахуванням того, що відбувається в країні і необхідності вжиття невідкладних заходів для відновлення законності в Білорусі, я, Світлана Тіхановська, ініціюю створення Координаційної ради для забезпечення трансферу влади", - заявила вона.
Крім того, вона заявила про готовність до діалогу з владою, а також закликала міжнародну спільноту виступити в ролі посередника.
Тіхановська зазначила, що до складу координаційної ради можуть увійти представники громадянського суспільства, шановні і відомі білоруси, професіонали своєї справи.
"Я доручаю своїй довіреній особі Ользі Ковальковій і адвокату Максиму Знаку приймати заявки про висунення членів ради від організацій і об'єднань громадян", - додала вона.
"Я прошу вас об'єднатися в координаційну раду. Нам дуже потрібна ваша допомога і досвід. Нам потрібні ваші зв'язки, контакти, експертні поради та підтримка. У цю координаційну раду повинні увійти всі, хто зацікавлений у діалозі і мирній передачі влади - трудові колективи, партії, профспілки та інші організації громадянського суспільства", - продовжила Тіхановська.
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Це треба дуже перегрітися на сонці.
Вважайте.
Тьоткою крутять сценаристи, от вона і озвучує, що скажуть. А ви ведетеся і =вірите= ...
https://nv.ua/world/countries/vybory-v-belarusi-kto-takaya-svetlana-tihanovskaya-chey-muzh-zaderzhan-poslednie-novosti-50099929.html
Вірите, наприклад, тому, що вам кажуть про вибори через шість місяців.
Раз вважаєте =взвєшенним палітіком=, певно, думаєте, що домогосподарка вся така з себе незалежна і самостійна.
За цих умов ви питаєте чи вірю я у вибори через шість місяців? Відповім: а вибору не буде.
Мене прикололо Ваше твердження про неї як =взвєшенного палітіка=.
І все. Ніякого =типу=.
Я яндекс не використовую. ??? У мене ґуґл.
ОК ?
Тьотка - підставна, пішка, несамостійна особа і технічний кандидат.
Не приписуйте особі того, чого вона не має і мати не може.
Путін + Лукашенко.
Пойдет ли на это узурпатор? Добровольно?
ПРавда, там общенационального мордобоя никто не устраивал.
Если сябрам удастся вышибить пародию на генсека, надеюсь хватит ума избавиться от института " сильного президента".
Хорошо бы и нам тоже, пока очередной не приклеился в кресло... пример
Она что, её, власть, имела?
Так кого они хотят? Мо пэпик сделает им милость?
Надеюсь, что Сябры все-таки поймут, что не надо абы кого в президенты тянуть. Лука, кстати, первый раз тоже презом стал именно таким вот образом - кот в мешке зато не тот, шо был.
Луку надо гнать полюбасу, но вместо него другая кремлевская консерва лучше точно не сделает.