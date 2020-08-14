Тіхановська створює координаційну раду з передачі влади в Білорусі

Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тіхановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.

Про це йдеться в її заяві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс-Запад".

"З урахуванням того, що відбувається в країні і необхідності вжиття невідкладних заходів для відновлення законності в Білорусі, я, Світлана Тіхановська, ініціюю створення Координаційної ради для забезпечення трансферу влади", - заявила вона.

Крім того, вона заявила про готовність до діалогу з владою, а також закликала міжнародну спільноту виступити в ролі посередника.

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Тіхановська зазначила, що до складу координаційної ради можуть увійти представники громадянського суспільства, шановні і відомі білоруси, професіонали своєї справи.

"Я доручаю своїй довіреній особі Ользі Ковальковій і адвокату Максиму Знаку приймати заявки про висунення членів ради від організацій і об'єднань громадян", - додала вона.

"Я прошу вас об'єднатися в координаційну раду. Нам дуже потрібна ваша допомога і досвід. Нам потрібні ваші зв'язки, контакти, експертні поради та підтримка. У цю координаційну раду повинні увійти всі, хто зацікавлений у діалозі і мирній передачі влади - трудові колективи, партії, профспілки та інші організації громадянського суспільства", - продовжила Тіхановська.

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