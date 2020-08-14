Ситуація з перевантаженням фур неприпустима, потрібно терміново організувати роботу щодо їхнього зважування, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає неприпустимою ситуацію з перевантаженням фур і закликає терміново організувати роботу щодо зважування такого транспорту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це він заявив під час селекторної наради.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко доповів про ситуацію із запобіганням перевантаженню доріг. Він констатував, що нині в шести областях України температура перевищує 28˚С. У таку спеку під вагою фур асфальтне покриття руйнується, тож для збереження доріг поліція обмежує пересування багатотонного й габаритного транспорту в цих регіонах у денний час.

Президент назвав ситуацію з перевантаженням фур неприпустимою та закликав терміново організувати роботу зі зважування такого транспорту.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, вже проведено тендер, і до кінця року на всіх автошляхах України працюватимуть 54 автоматичних комплекси габаритно-вагового контролю. Очільник Мінінфраструктури також зауважив, що триває оновлення кадрів Державної служби України з безпеки на транспорті.

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