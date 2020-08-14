УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8152 відвідувача онлайн
Новини
5 834 103

Ситуація з перевантаженням фур неприпустима, потрібно терміново організувати роботу щодо їхнього зважування, - Зеленський

Ситуація з перевантаженням фур неприпустима, потрібно терміново організувати роботу щодо їхнього зважування, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає неприпустимою ситуацію з перевантаженням фур і закликає терміново організувати роботу щодо зважування такого транспорту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це він заявив під час селекторної наради.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко доповів про ситуацію із запобіганням перевантаженню доріг. Він констатував, що нині в шести областях України температура перевищує 28˚С. У таку спеку під вагою фур асфальтне покриття руйнується, тож для збереження доріг поліція обмежує пересування багатотонного й габаритного транспорту в цих регіонах у денний час.

Президент назвав ситуацію з перевантаженням фур неприпустимою та закликав терміново організувати роботу зі зважування такого транспорту.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, вже проведено тендер, і до кінця року на всіх автошляхах України працюватимуть 54 автоматичних комплекси габаритно-вагового контролю. Очільник Мінінфраструктури також зауважив, що триває оновлення кадрів Державної служби України з безпеки на транспорті.

Також читайте: Кабмін наступного тижня має намір розглянути кандидатуру на пост глави "Укрзалізниці", - Криклій

Автор: 

дороги (3080) спека (107) Зеленський Володимир (24584) Криклій Владислав (548) Клименко Ігор (505)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+26
своим делом займись балабол зеленый
показати весь коментар
14.08.2020 16:06 Відповісти
+14
В Европе президент Макрон взвешивает фурьі?
показати весь коментар
14.08.2020 16:14 Відповісти
+11
Що "засранці" не злякались бубочку?
показати весь коментар
14.08.2020 16:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
чтоб такого не было нужно строить бетонные трассы.
показати весь коментар
14.08.2020 20:42 Відповісти
ДЕБИЛ ЗЕЛЕННЫЙ!! НЕ ВЗВЕШИВАТЬ!!! А ДОРОГИ НОРМАЛЬНЫЕ, *****, ДЕЛАТЬ!!!!
показати весь коментар
14.08.2020 21:10 Відповісти
Объясните ему кто нить обязанности Президента
показати весь коментар
15.08.2020 11:28 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 