НСЖУ висловила солідарність з білоруськими журналістами: Переслідування журналістів є неприпустимими для будь-якої цивілізованої держави

Національна спілка журналістів України ініціює збір підписів українських журналістів на підтримку білоруських колег, які після президентських виборів у сусідній країні зазнають переслідувань з боку силових структур.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НСЖУ.

"Щодня ми отримуємо повідомлення про затримання, побиття, залякування журналістів, які працюють у Білорусі – як білоруських, так і закордонних. Але журналісти – лише виконують свою роботу. Бути в епіцентрі подій, які сколихнули сусідню державу після оголошення офіційних результатів президентських виборів, – це професійний обов’язок медійника. І виконання журналістами своїх обов’язків не є злочином. Переслідування журналістів за професійну діяльність – неприпустиме для будь-якої цивілізованої держави. Обмеження права журналіста на професію – це обмеження права громадян на інформацію, обмеження свобод, які є базовими для будь-якого демократичного суспільства", - йдеться в повідомленні.

"Журналісти – важливі", – наголошуємо ми, українські журналісти. З власного гіркого досвіду ми знаємо, що таке побиття, затримування і залякування журналістів, тиск на незалежні ЗМІ, блокування поширення правдивої інформації, безкарність за злочини проти медійників. Разом із Національною спілкою журналістів України ми висловлюємо солідарність із білоруськими колегами та незалежною Білоруською асоціацією журналістів, яка в ці важкі дні прагне допомогти колегам", додали в НСЖУ.

Читайте також: НСЖУ стурбована затриманням українських журналістів у Мінську

Протягом останніх днів протестів у Білорусі десятки журналістів були затримані, побиті, багато хто з них отримали добу адміністративного арешту.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один з протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За даними МВС Білорусі, станом від початку протестів було затримано понад 6,7 тис. протестувальників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіхановська створює координаційну раду з передачі влади в Білорусі