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Білоруські силовики знайшли в протестах "український слід" і портрет Бандери. ФОТО
Офіційна пропаганда білоруської влади намагається пов'язати учасників протестів з українськими спецслужбами.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написала волонтерка Ксенія Бикова.
Вона зазначила: "А я ж казала - як у розвідку йдете, знімайте вишиванки, червоно-чорні стрічки знімайте з парашутів" і опублікувала скрин із сюжету одного з телеканалів РБ.
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