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Новини Революція в Білорусі
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Білоруські силовики знайшли в протестах "український слід" і портрет Бандери. ФОТО

Офіційна пропаганда білоруської влади намагається пов'язати учасників протестів з українськими спецслужбами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написала волонтерка Ксенія Бикова.

Вона зазначила: "А я ж казала - як у розвідку йдете, знімайте вишиванки, червоно-чорні стрічки знімайте з парашутів" і опублікувала скрин із сюжету одного з телеканалів РБ.

Білоруські силовики знайшли в протестах український слід і портрет Бандери 01

Автор: 

Бандера Степан (197) Білорусь (7987)


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Топ коментарі
+115
Ой, Степан Андрійовичу, як же палають ватяні зади від твого імені
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14.08.2020 17:07 Відповісти
+58
А про цукерки Рошен буде? От Порошенко пердаки вати поляют не хуже чим від Бендери!
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14.08.2020 17:09 Відповісти
+36
Без цієї візитівки, не рахується. Шукайте далі.Білоруські силовики знайшли в протестах "український слід" і портрет Бандери - Цензор.НЕТ 6134
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14.08.2020 17:23 Відповісти
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Лукашенко отпустил в Москву группу "Вагнера" и налаживает отношения с Путиным. Вроде соглашается на все его условия, которые месяц назад наотрез отказывался принять.
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15.08.2020 10:24 Відповісти
Колгоспник Лука ніколи не був лояльним до України.Цей селюк хитрожопий думав що всіх на...бе! Кацап прокуратор тобі негайно треба підтертися своєю методичкою,бо обісрався ти по повній смердючий!
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15.08.2020 14:51 Відповісти
Белорусский ЦИК признал победу Лукашенко и, скорее всего, протесты пойдут на спад. А Лукашенко останется президентом. И наверняка теперь он будет более сговорчивым в переговорах с Путиным.
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15.08.2020 03:19 Відповісти
Капитан "Очевидность"?
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15.08.2020 06:34 Відповісти
Ну наконец-то!А я то думал какже бе ФОШИЗСТО-БЕНДЕРОВЦЕВ такое мероприятие обошлось.
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15.08.2020 08:26 Відповісти
З картини білоруських подій чітко проступають два фрагменти -- Лука до цього часу не хоче змінити радянський прапор на історичний білоруський, і не дбає про розвиток білоруської мови. Цього досить, щоб зробити висновок, що він ворог незалежної Білорусі. Опозиції бракує пробілоруського національного лідера. Тіхановські, цепкали та бабарики -- це імперські агенти кремля.
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15.08.2020 09:07 Відповісти
Оля! Ты такая умная, аж жуть. Вот у нас и армия, и мова, и вира. И национальный лидер из 95 квартала. Плюс долги МВФ. А у белорусов ничего этого нет. Горе им
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15.08.2020 10:21 Відповісти
Так в ОРДЛО тоже ничего этого нет, а живут прекрасно!
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15.08.2020 11:25 Відповісти
овцы все схавают.
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15.08.2020 13:08 Відповісти
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