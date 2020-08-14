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Новини Коронавірус і карантин
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Фракція "ЄС" вимагає негайно скликати позачергове засідання Ради через зростання захворюваності на COVID-19, - Павленко

Фракція

У розпал пандемії головними напрямами роботи має стати посилення медичної системи держави, захист лікарів і підтримка бізнесу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив нардеп Ростислав Павленко.

"Поки влада Зеленського влаштовує передвиборчі шоу про "закінчення епохи бідності" через сміхотворне підвищення мінімальної заробітної плати, країна щоденно б’є рекорди збільшення кількості хворих на COVID-19", - наголосив парламентарій.

"Світ охоплений пандемією вже більш ніж пів року, а керівництво України продовжує ігнорувати невідкладні потреби медичної системи і бездумним управлінським хаосом руйнує економіку країни", - зазначив Павленко.

Також політик підкреслив, що неприпустимо використовувати кошти спецфонду боротьби з коронавірусом на піар влади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна перебуває на межі другої хвилі коронавірусу, варто уважніше ставитися до правил карантину, - Зеленський

"Використання коштів спеціального фонду боротьби з коронавірусом на дороги і політичний піар Зеленського фактично є злочином проти власного народу. У цій ситуації парламент має зупинити тотальну бездіяльність і скочування України в економічну прірву", - зазначив народний депутат.

"Європейська Солідарність" вкотре наголошує, що в розпал пандемії головними напрямками роботи має стати посилення медичної системи держави, захист лікарів і підтримка бізнесу, який втратив засоби для існування через бездумні і нелогічні дії влади", - наголосив Павленко.

"Вимагаємо від Зеленського припинити годувати українців обіцянками і нарешті зосередити увагу на захисті українського народу від пандемії коронавірусу", - підсумував народний депутат.

Також читайте: Уряд Зеленського втрачає контроль над ситуацією в країні, - нардеп "ЄС" Павленко

Автор: 

ВР (15073) карантин (18172) Павленко Ростислав (53) Європейська Солідарність (1093) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
От зебіл, так зебіл.
Попіаритися це як. Розпродати під час епідемії, як зробив зеленський?
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14.08.2020 17:17 Відповісти
+3
Сивочоле Гє хоче знов піаритись на масках))
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14.08.2020 17:13 Відповісти
+3
Никто так не заботится о народе Украины как Порошенко и его ЕС!? Когда был при власти - только о себе родном, а в "оппозиции" только за народ, за Украину и за мир во всем мире! Такую личную лично заботу испытывает к народу Украины Порошенко и его ЕС, что кушать не могут…
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14.08.2020 17:13 Відповісти
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Знову карантин.
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14.08.2020 17:09 Відповісти
Скоріш, що б знову відмінити дозвіл на експорт захисних масок для населення, захисних і костюмів для лікарів
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14.08.2020 17:12 Відповісти
Требуют. Лузеры. От дохлого осла уши получите
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14.08.2020 18:59 Відповісти
"Какие ваши доказателства?" Данко (Роль Шварцнеггера в фильме "Красная жара")
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14.08.2020 17:12 Відповісти
Сивочоле Гє хоче знов піаритись на масках))
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14.08.2020 17:13 Відповісти
От зебіл, так зебіл.
Попіаритися це як. Розпродати під час епідемії, як зробив зеленський?
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14.08.2020 17:17 Відповісти
Ага и рекордами заболеваний каждый день тоже нибось Порох пиарится, а нет погодите - это же министр Бубочки Степашка те что удачно побороли Covid
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14.08.2020 17:37 Відповісти
Никто так не заботится о народе Украины как Порошенко и его ЕС!? Когда был при власти - только о себе родном, а в "оппозиции" только за народ, за Украину и за мир во всем мире! Такую личную лично заботу испытывает к народу Украины Порошенко и его ЕС, что кушать не могут…
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14.08.2020 17:13 Відповісти
Кюшать нє можешь?
А ти:
Спробуй заячий помет!
Он -- ядреный! Он проймет!
И куды целебней меду,
Хоть по вкусу и не мед.
Он на вкус хотя и крут,
И с него, бывает, мрут,
Но какие выживают --
Те до старости живут!..»
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14.08.2020 17:16 Відповісти
дарма ви так про Вальцмана; він справжній труженік, налагодив такий гарний підпільний бізнес пиляння лісу і вивезення на бугор, що й донині успішно працює...
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=e9ngfuBufKk&feature=emb_logo
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14.08.2020 17:35 Відповісти
А Бубочка сказал же что поборет, а вырубка выросла в 7 раз - чудеса, но в штаны Зебилам все равно Порох срет)))
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14.08.2020 17:38 Відповісти
Смешные такие.
Как будто от пэса что то зависит))))
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14.08.2020 17:13 Відповісти
А шо ти сіпаєшся тоді?
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14.08.2020 17:17 Відповісти
Кто?
Ты не понимаешь, что я угораю от мощи политсилы пэс))))
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14.08.2020 17:27 Відповісти
ето не рост у вас, а так пугалово населения...
хотя конечно, если забить на ету муйню, по рыжему так и конкрекно, - муйня свои трупики понасобирает....
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14.08.2020 17:22 Відповісти
Ну, рост как шёл себе, так и идёт. Не вижу смысла в каких-то сборах. Вальцман, как обычно, баламутит воду.
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14.08.2020 17:29 Відповісти
За 30 років правління кримінальних бандюків Україна перетворена на помийку. Запускайте лазерну терапію, скільки можна відкладати на потом? Ніякі маски не потрібні, скасуйте карантин, просто почніть проводити профілактику -- 10-15 хв. опромінення горла та носа лазерними променями за допомогою українського апарату "Геліос".
ЧОМУ ВИ ВИКИНУЛИ ВИСОКУ УКРАЇНСЬКУ НАУКУ НА СМІТНИК???
Ось моя стаття Naturally Scientific Approach to the Treatment of Patients (природно науковий підхід до лікування хворих) https://arpgweb.com/pdf-files/ajls6(7)67-75.pdf
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14.08.2020 17:30 Відповісти
Реклама "Гелиос"?
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14.08.2020 17:49 Відповісти
"Геліос" реклами не потребує -- він був розроблений після Чорнобилської катастрофи і повернув до повноцінного життя 300 000 українців. 1990 року 20 000 школярів Харкова пройшли одноразову просвітку лазером і в осінньо-весняний період 1990-1991 рр. кількість хворих школярів скоротилася в 10 разів.
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14.08.2020 18:00 Відповісти
про геліос неможливо знайти пошуком хоч що небудь. Я не володію англійською і не збираюсь нічого перекладати. Як зацікавлена особа, Ви могли б самі розмістити десь україномовну версію і переклади схвальних відгуків у світовій пресі. Чи дати приклади застосування цього апарату в якихось поліклініках. А так - лише Ваші слова на цьому форумі.
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14.08.2020 21:56 Відповісти
та міг би і Віктор Ющенко справі посприяти, адже має один апарат у власному користуванні - для підтримки здорового стану хребта (один хребець видалений і замінений штучним); але такий от колишній президент; до речі, прізвище його батька було Адельгейм. P.S. Останній етнічний українець, який керував Україною, був Петро Шелест.
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15.08.2020 02:34 Відповісти
Я помірно скептично відношусь до Вашої інформації (як і до будь-якої раніше не відомої). Як лазерна терапія допомагає відновленню хребта? Випромінення апарату проникає в глибину тіла?
Чи не здається Вам дивним, що людину з таким призвіщем не розстріляли в німецькому таборі?
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16.08.2020 10:28 Відповісти
Знову забрана перспектива в України...Знову штучна боротьба між двома силами - Зєлєю і Порохом...Знову тупоголових чухраїнців зациклюють лишень на цих двох партіях,на цих двох гавнистих лідерах...Цей розводняк вже конкретно осто...гид,цей тридцятилітній парад дебілів,політично надзвичайно активних і агресивних...Можливо,розумним треба прийти до тями і піти все таки на вибори?..
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14.08.2020 17:52 Відповісти
Ви - розумний? Тоді найдіть кращі аргументи, аби до Вас прислухалися " тупоголові чухраїнці"
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16.08.2020 10:31 Відповісти
 
 