Фракція "ЄС" вимагає негайно скликати позачергове засідання Ради через зростання захворюваності на COVID-19, - Павленко

У розпал пандемії головними напрямами роботи має стати посилення медичної системи держави, захист лікарів і підтримка бізнесу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив нардеп Ростислав Павленко.

"Поки влада Зеленського влаштовує передвиборчі шоу про "закінчення епохи бідності" через сміхотворне підвищення мінімальної заробітної плати, країна щоденно б’є рекорди збільшення кількості хворих на COVID-19", - наголосив парламентарій.

"Світ охоплений пандемією вже більш ніж пів року, а керівництво України продовжує ігнорувати невідкладні потреби медичної системи і бездумним управлінським хаосом руйнує економіку країни", - зазначив Павленко.

Також політик підкреслив, що неприпустимо використовувати кошти спецфонду боротьби з коронавірусом на піар влади.

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"Використання коштів спеціального фонду боротьби з коронавірусом на дороги і політичний піар Зеленського фактично є злочином проти власного народу. У цій ситуації парламент має зупинити тотальну бездіяльність і скочування України в економічну прірву", - зазначив народний депутат.

"Європейська Солідарність" вкотре наголошує, що в розпал пандемії головними напрямками роботи має стати посилення медичної системи держави, захист лікарів і підтримка бізнесу, який втратив засоби для існування через бездумні і нелогічні дії влади", - наголосив Павленко.

"Вимагаємо від Зеленського припинити годувати українців обіцянками і нарешті зосередити увагу на захисті українського народу від пандемії коронавірусу", - підсумував народний депутат.

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