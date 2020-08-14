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Новини Коронавірус і карантин
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У зв'язку з епідемічною ситуацією в Самборі, Дубно та Клевані із 17 серпня буде здійснюватися лише висадка пасажирів без посадки, - "Укрзалізниця"

У зв'язку з епідемічною ситуацією в Самборі, Дубно та Клевані із 17 серпня буде здійснюватися лише висадка пасажирів без посадки, -

За рішенням Державної комісії ТЕБ та НС на трьох залізничних станціях буде здійснюватися тільки висадка пасажирів без посадки. Зокрема, із 17 серпня по 00 год 01 хв буде закрито продаж квитків зі станцій Самбір, Дубно та Клевань на 6 пар поїздів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Компанія, зокрема, зазначила, що із 17 серпня 00:01 буде закрито продаж квитків із зазначених станцій на шість пар поїздів: №98/97 Ковель - Київ, №49/50 Київ - Трускавець, №45/46 Ужгород - Лисичанськ, №231/232 Івано-Франківськ - Генічеськ, №217/218 Київ - Рахів, №743/744 Київ - Львів.

"Пасажири, які відмовляються від поїздки через закриття цих станцій для посадки, зможуть повернути квитки в залізничні каси або через інтернет та отримати 100% відшкодування їх вартості", - йдеться в повідомленні.

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В связи с эпидемической ситуацией в Самборе, Дубно и Клеване с 17 августа будет осуществляться только высадка пассажиров без посадки, - "Укрзализныця"

Высадку тоже давай без остановки.
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14.08.2020 17:20 Відповісти
Когда мы смотрели вестерны про индейцев и ковбоях догоняющих поезда на лошадях и весело с них улыбались. Есть шанс, наконец, увидеть это воочию ))
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14.08.2020 17:28 Відповісти
ДайошЪ десантирование ... с кукурузников...
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14.08.2020 17:26 Відповісти
Вони будуть мордувати нас, поки бидло саме не захоче щеплень з чіпом.
Напевне план такий...
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14.08.2020 17:35 Відповісти
Реально відірвані від життя..."Висадка без посадки" можлива лишень в тому випадку,коли претендентів на посадку немає...А якщо є - як будете зупиняти?..Той скурвий син Криклій,він же начебто львівянин,він що,забув як люди перевертають вагони?..Шістдесят дев"ятий рік,Карпати виграють Кубок,на Підвальній всі трамвайні вагони перевернуті...
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14.08.2020 17:40 Відповісти
тут пишем тут рыбу заворачиваем. А по сути форменное издевательство.
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14.08.2020 18:08 Відповісти
 
 