У зв'язку з епідемічною ситуацією в Самборі, Дубно та Клевані із 17 серпня буде здійснюватися лише висадка пасажирів без посадки, - "Укрзалізниця"

За рішенням Державної комісії ТЕБ та НС на трьох залізничних станціях буде здійснюватися тільки висадка пасажирів без посадки. Зокрема, із 17 серпня по 00 год 01 хв буде закрито продаж квитків зі станцій Самбір, Дубно та Клевань на 6 пар поїздів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Компанія, зокрема, зазначила, що із 17 серпня 00:01 буде закрито продаж квитків із зазначених станцій на шість пар поїздів: №98/97 Ковель - Київ, №49/50 Київ - Трускавець, №45/46 Ужгород - Лисичанськ, №231/232 Івано-Франківськ - Генічеськ, №217/218 Київ - Рахів, №743/744 Київ - Львів.

"Пасажири, які відмовляються від поїздки через закриття цих станцій для посадки, зможуть повернути квитки в залізничні каси або через інтернет та отримати 100% відшкодування їх вартості", - йдеться в повідомленні.

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