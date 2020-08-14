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Новини Революція в Білорусі
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Загальнонаціональний страйк для зміни влади в Білорусі є ідеальним варіантом, - Шевченко

Загальнонаціональний страйк для зміни влади в Білорусі є ідеальним варіантом, - Шевченко

Громадський активіст і позаштатний співробітник НАБУ Євген Шевченко вважає, що протестна акція в Білорусі виходить на фінішну пряму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Шевченко зазначив: "Протестна акція в Білорусі виходить, як мені здається, на фінішну пряму і вони домагаються своїх вимог шляхом загальнонаціонального страйку, який став можливий у результаті загальнонаціональної єдності.

Це ідеальний варіант у нинішніх умовах, таких як відсутність лідерів, відсутність свого Майдану і тієї Території свободи, яка могла б стати суб'єктним центром всього опору.

На сьогодні до страйку долучилися практично всі найбільші підприємства країни, зокрема БЕЛАЗ, Гродно-Азот, БелАЕС, МТЗ, Гомельський м'ясокомбінат і багато інших. Також сьогодні о 12:30 оголошує страйк метрополітен Мінська. Не можуть дозволити собі страйкувати медики, але по кілька разів на день вони виходять на вулиці біля своїх лікарень і також проводять акції протесту".

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Він продовжив: "І все це дуже здорово! Білоруси показали всьому світу і насамперед росіянам, що проти диктатури "царя", проти безчинств, вбивств і знущань з боку силових структур можна і потрібно боротися.

Я не знаю, чим насправді все це закінчиться. Так само як і поняття не маю про те, хто стане наступним президентом Білорусі в разі нових виборів і, головне, яким буде його ставлення до України. Але спостерігаючи самовіддану боротьбу білорусів, їхнє прагнення жити у вільній, цивілізованій, демократичній державі, я сподіваюся, що подальший розвиток Білорусі матиме проєвропейську спрямованість, а це значить, що в особі сусідньої країни ми отримаємо не можливу загрозу і підтримку російської окупації, а надійного і рівноправного партнера".

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Автор: 

Білорусь (7987) Шевченко Євген (139)


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Топ коментарі
+10
Думаю , что их обманут . Усатого заменят на усатого из раши .
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14.08.2020 17:28 Відповісти
+4
Я дико извиняюсь конечно, но при чём тут супер-агент всех времён и народов Шевченко?... Он уже всю коррупцию в Украине победил или только виртуально?
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14.08.2020 17:26 Відповісти
+3
Они забыли о покрышках и АвтоМайдане .
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14.08.2020 17:26 Відповісти
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"И всё это очень здорово! Беларусы показали всему миру и в первую очередь россиянам, что против диктатуры "царя", против бесчинств, убийств и издевательств со стороны силовых структур можно и нужно бороться.
Я не знаю, чем на самом деле всё это закончится. Равно как и понятия не имею о том, кто станет следующим президентом Беларуси в случае новых выборов и, главное, каким будет его отношение к Украине. Но наблюдая самоотверженную борьбу белорусов, их стремление жить в свободном, цивилизованном, демократическом государстве, я надеюсь, что дальнейшее развитие Беларуси будет иметь проевропейскую направленность, а это значит, что в лице соседней страны мы получим не возможную угрозу и поддержку российской оккупации, а надёжного и равноправного партнёра".Источник: https://censor.net/n3213872»

РЕСПЕКТ.
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14.08.2020 17:26 Відповісти
Думаю , что их обманут . Усатого заменят на усатого из раши .
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14.08.2020 17:28 Відповісти
многие сами туда хотят, а многих да - поставят перед фактом..
вот те охренеют конечно..
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14.08.2020 17:31 Відповісти
А от Ви не хрєнєєтє зараз від отакого:
«16:52, 14 августа 2020
Самолет ВВС Белоруссии снова слетал на военный аэродром в Россию
Военно-транспортный самолет Ил-76МД ВВС Белоруссии второй день подряд слетал в Россию - воздушное судно, накануне побывавшее на подмосковном военном аэродроме, совершило очередной полет в РФ. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания воздушных судов https://www.flightradar24.com/data/aircraft/ew-005de#2536a125 FlightRadar .
Согласно информации портала, самолет с бортовым номером EW-005DE в пятницу, 14 августа, вылетел из белорусской столицы около 10:14 по местному времени и спустя полтора часа совершил посадку в Рязанской области в районе авиабазы Дягилево. Через три часа после прибытия, в 14:20, транспортник выдвинулся в обратном направлении и около 15:41 вернулся в Минск.»

?!
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14.08.2020 17:36 Відповісти
Ну вагнеровцев Лука отдал хйлу, и что?
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14.08.2020 18:02 Відповісти
Взимку 2014 такими рейсами з параші возили осколкові гранати і парашних стрілків.
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14.08.2020 18:17 Відповісти
Вам ніхто не забороняє так думати.
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14.08.2020 17:32 Відповісти
Они забыли о покрышках и АвтоМайдане .
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14.08.2020 17:26 Відповісти
Я дико извиняюсь конечно, но при чём тут супер-агент всех времён и народов Шевченко?... Он уже всю коррупцию в Украине победил или только виртуально?
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14.08.2020 17:26 Відповісти
Власть белорусы сменят - сомнений нет !
на московскую скорее всего, но они может быть этого еще не знают..

Общенациональная забастовка для смены власти в Беларуси является идеальным вариантом, - Шевченко - Цензор.НЕТ 4805
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14.08.2020 17:29 Відповісти
Да, а чем все это обернется для Украины? Вот в чем вопрос!
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14.08.2020 17:32 Відповісти
Еще несколько дивизий *****, на границе Украины в Черниговской, Житомирской, Ривненской и Волынской областей.
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14.08.2020 17:46 Відповісти
Щойно дивився тепеканал,де ведуча так пристрасно запитувала білоруського опозиціонера (який звісно за кордоном) - так хто ж виграє,Лукашенко чи народ?..Хотілось би відповісти,опираючись на власний майданівський досвід - якщо народ виграє - то програє,якщо програє - то виграє...Ось такі цікаві парадокси **********...
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14.08.2020 17:33 Відповісти
Питання там просте: Чи виграє, а чи програє в Білорусі «русскій мір».
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14.08.2020 17:39 Відповісти
Похоже выиграет в любом случае.
Останется Лукашенко - будет жесткий пакет санкций от Запада, который вынудит его ножки расцеловывать *****.
Уйдет Лукашенко - ну Тихановская, или еще кто там, еще быстрее сольёт Беларусь, в "Союзное государство".
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14.08.2020 17:43 Відповісти
Ні.
Білоруси у ці п'ять днів заглянули у своє майбутнє з «русскім міром».
І я, на 100% згоден з Шевченком:
«Я не знаю, чем на самом деле всё это закончится. Равно как и понятия не имею о том, кто станет следующим президентом Беларуси в случае новых выборов и, главное, каким будет его отношение к Украине. Но наблюдая самоотверженную борьбу белорусов, их стремление жить в свободном, цивилизованном, демократическом государстве, я надеюсь, что дальнейшее развитие Беларуси будет иметь проевропейскую направленность, а это значит, что в лице соседней страны мы получим не возможную угрозу и поддержку российской оккупации, а надёжного и равноправного партнёра".Источник: https://censor.net/n3213872»
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14.08.2020 18:04 Відповісти
Так у них даже требования не сформированы, требуют чтобы Лукашенко ушел.
Ну уйдет, дальше ЧТО?!
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14.08.2020 17:39 Відповісти
Дочитай текст новини до кінця.
Там все сказано.
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14.08.2020 18:06 Відповісти
Посмотрел бы я нас эксперты, если бы на страшном суде вам предложили жить в АДУ или в неизвестном месте.
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14.08.2020 17:42 Відповісти
В невідомому місці тоді звісно. Бо є шанс що буде краще за пекло, а гірше все одно не буде.
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14.08.2020 18:00 Відповісти
Не зважайте на нерозумних і недосвідчених.
Ці "експерти" - невігласи, які ні на барикадах не були, ні на війні.
Ми у лютому 2014 на Майдані прагнули тільки одного - повалення кривавого зЕка.
Сподівались, що усунувши цю тупоголову наволоч, відкриємо шлях до свободи.
Але ніхто тоді не знав напевно що нас чекає далі.
Якийсь час 18 лютого здавалось, що ще хвилин 20, і нас розчавлять.
Але якось з Божою поміччю встояли.
Свобода дорожча за миску гарантованої баланди.
Навіть якщо баланда з приварком і бацилою.
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14.08.2020 18:28 Відповісти
Если уйдет Лука, то встанет ВЕСЬ НАРОД БЕЛОРУССИИ И ЧУЖОГО ОНИ НЕ ПУСТЯТ.Все в их руках -не проспать момент истины!
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14.08.2020 17:44 Відповісти
Эти тупорылые сябри хотят что бы заводы скупили русские или европейцы, а они остались без работы?
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14.08.2020 17:44 Відповісти
На чужих ошибках никто не учится.
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14.08.2020 17:47 Відповісти
Мені одне цікаво - вони очікували, що тарган програє і тому сиділи тихенько собі до виборів? Смішні люди.
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14.08.2020 17:56 Відповісти
Это везде в мире идеальное средство, поэтому давно пора, чтоб США забыли про выборы, а меняли власть только забастовками и майданами.
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14.08.2020 18:14 Відповісти
Подождем когда эти бастуны в конце месяца придут за зарплатой!!
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14.08.2020 18:37 Відповісти
ты тут за оплату постишь?
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14.08.2020 18:41 Відповісти
та нет, просто констатирую всем хорошо известный факт! ты реально думаешь что власти бастунам типа не отомстят? сделают вид что ничего не было?! я так не думаю даже более того уверен что все бастуны свое получат!! а некоторых так вообще уволят!!
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14.08.2020 18:43 Відповісти
ты прямо как та Кассандра. Знаешь, что с ней сделал Аякс?
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14.08.2020 18:55 Відповісти
тут не надо быть касандрой, мои предположения в пределах элементарной логики! любая власть будет стараться ликвидировать угрозу для себя!! так что кто бы не пришел к власти (останется лкушенко или будет кто то новый) система будет работать одинаково, а именно репресировать всех тех кто посмел поднять голову против власти!!
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14.08.2020 19:01 Відповісти
Две многотысячных колонны - работников Минского тракторного завода и участников шествия против насилия - объединились, перекрыли проспект Независимости и подошли к дому правительства. Как сообщает телеканал Белсат, у дома правительства девушки из числа участниц акции, бросились с цветами целовать сотрудников ОМОНа, охраняющих вход в здание.
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14.08.2020 18:40 Відповісти
К Дому правительства в Минске, возле которого собралась многотысячная толпа протестующих, были стянуты военнослужащие внутренних войск. Они оттеснили протестующих подальше с площади. Пока все проходит без применения силы.
Движения на проспекте Независимости сейчас возобновлено. Толпа скандирует "Разговор! Разговор!".
На памятник у Дома Правительства повесили плакат "Тихановская - президент и Верховный главнокомандующий Республики Беларусь".
При этом с окраины Минска из Уручья сейчас в центр города выдвинулась большая колонна военных. По проспекту Независимости едет техника силовиков, автомобили сигналят. Замечены водометы. Интернет в городе снова отключен.
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14.08.2020 18:42 Відповісти
Беларусы не дайте себя обмануть. Есть опасение, что "руssский мир" подсунет вам своего кандидата, как Украине подсунули Зеленского с Ермаком.
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14.08.2020 18:57 Відповісти
Білорусам пізно вже щось робити. Який би не був фінал, Білорусь в кінцевому результаті стане частиною кацапії. І через яких-небуть 50 років білоруська мова залишиться тільки в книжках.
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14.08.2020 19:03 Відповісти
А що потім?
Інфляція, деребан, падіння рівня життя, томас і гей-паради?
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14.08.2020 19:46 Відповісти
 
 