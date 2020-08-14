Загальнонаціональний страйк для зміни влади в Білорусі є ідеальним варіантом, - Шевченко
Громадський активіст і позаштатний співробітник НАБУ Євген Шевченко вважає, що протестна акція в Білорусі виходить на фінішну пряму.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Шевченко зазначив: "Протестна акція в Білорусі виходить, як мені здається, на фінішну пряму і вони домагаються своїх вимог шляхом загальнонаціонального страйку, який став можливий у результаті загальнонаціональної єдності.
Це ідеальний варіант у нинішніх умовах, таких як відсутність лідерів, відсутність свого Майдану і тієї Території свободи, яка могла б стати суб'єктним центром всього опору.
На сьогодні до страйку долучилися практично всі найбільші підприємства країни, зокрема БЕЛАЗ, Гродно-Азот, БелАЕС, МТЗ, Гомельський м'ясокомбінат і багато інших. Також сьогодні о 12:30 оголошує страйк метрополітен Мінська. Не можуть дозволити собі страйкувати медики, але по кілька разів на день вони виходять на вулиці біля своїх лікарень і також проводять акції протесту".
Він продовжив: "І все це дуже здорово! Білоруси показали всьому світу і насамперед росіянам, що проти диктатури "царя", проти безчинств, вбивств і знущань з боку силових структур можна і потрібно боротися.
Я не знаю, чим насправді все це закінчиться. Так само як і поняття не маю про те, хто стане наступним президентом Білорусі в разі нових виборів і, головне, яким буде його ставлення до України. Але спостерігаючи самовіддану боротьбу білорусів, їхнє прагнення жити у вільній, цивілізованій, демократичній державі, я сподіваюся, що подальший розвиток Білорусі матиме проєвропейську спрямованість, а це значить, що в особі сусідньої країни ми отримаємо не можливу загрозу і підтримку російської окупації, а надійного і рівноправного партнера".
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Я не знаю, чем на самом деле всё это закончится. Равно как и понятия не имею о том, кто станет следующим президентом Беларуси в случае новых выборов и, главное, каким будет его отношение к Украине. Но наблюдая самоотверженную борьбу белорусов, их стремление жить в свободном, цивилизованном, демократическом государстве, я надеюсь, что дальнейшее развитие Беларуси будет иметь проевропейскую направленность, а это значит, что в лице соседней страны мы получим не возможную угрозу и поддержку российской оккупации, а надёжного и равноправного партнёра".Источник: https://censor.net/n3213872»
РЕСПЕКТ.
вот те охренеют конечно..
«16:52, 14 августа 2020
Самолет ВВС Белоруссии снова слетал на военный аэродром в Россию
Военно-транспортный самолет Ил-76МД ВВС Белоруссии второй день подряд слетал в Россию - воздушное судно, накануне побывавшее на подмосковном военном аэродроме, совершило очередной полет в РФ. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания воздушных судов https://www.flightradar24.com/data/aircraft/ew-005de#2536a125 FlightRadar .
Согласно информации портала, самолет с бортовым номером EW-005DE в пятницу, 14 августа, вылетел из белорусской столицы около 10:14 по местному времени и спустя полтора часа совершил посадку в Рязанской области в районе авиабазы Дягилево. Через три часа после прибытия, в 14:20, транспортник выдвинулся в обратном направлении и около 15:41 вернулся в Минск.»
?!
на московскую скорее всего, но они может быть этого еще не знают..
Останется Лукашенко - будет жесткий пакет санкций от Запада, который вынудит его ножки расцеловывать *****.
Уйдет Лукашенко - ну Тихановская, или еще кто там, еще быстрее сольёт Беларусь, в "Союзное государство".
Білоруси у ці п'ять днів заглянули у своє майбутнє з «русскім міром».
І я, на 100% згоден з Шевченком:
«Я не знаю, чем на самом деле всё это закончится. Равно как и понятия не имею о том, кто станет следующим президентом Беларуси в случае новых выборов и, главное, каким будет его отношение к Украине. Но наблюдая самоотверженную борьбу белорусов, их стремление жить в свободном, цивилизованном, демократическом государстве, я надеюсь, что дальнейшее развитие Беларуси будет иметь проевропейскую направленность, а это значит, что в лице соседней страны мы получим не возможную угрозу и поддержку российской оккупации, а надёжного и равноправного партнёра".Источник: https://censor.net/n3213872»
Ну уйдет, дальше ЧТО?!
Там все сказано.
Ці "експерти" - невігласи, які ні на барикадах не були, ні на війні.
Ми у лютому 2014 на Майдані прагнули тільки одного - повалення кривавого зЕка.
Сподівались, що усунувши цю тупоголову наволоч, відкриємо шлях до свободи.
Але ніхто тоді не знав напевно що нас чекає далі.
Якийсь час 18 лютого здавалось, що ще хвилин 20, і нас розчавлять.
Але якось з Божою поміччю встояли.
Свобода дорожча за миску гарантованої баланди.
Навіть якщо баланда з приварком і бацилою.
Движения на проспекте Независимости сейчас возобновлено. Толпа скандирует "Разговор! Разговор!".
На памятник у Дома Правительства повесили плакат "Тихановская - президент и Верховный главнокомандующий Республики Беларусь".
При этом с окраины Минска из Уручья сейчас в центр города выдвинулась большая колонна военных. По проспекту Независимости едет техника силовиков, автомобили сигналят. Замечены водометы. Интернет в городе снова отключен.
Інфляція, деребан, падіння рівня життя, томас і гей-паради?