Загальнонаціональний страйк для зміни влади в Білорусі є ідеальним варіантом, - Шевченко

Громадський активіст і позаштатний співробітник НАБУ Євген Шевченко вважає, що протестна акція в Білорусі виходить на фінішну пряму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Шевченко зазначив: "Протестна акція в Білорусі виходить, як мені здається, на фінішну пряму і вони домагаються своїх вимог шляхом загальнонаціонального страйку, який став можливий у результаті загальнонаціональної єдності.

Це ідеальний варіант у нинішніх умовах, таких як відсутність лідерів, відсутність свого Майдану і тієї Території свободи, яка могла б стати суб'єктним центром всього опору.

На сьогодні до страйку долучилися практично всі найбільші підприємства країни, зокрема БЕЛАЗ, Гродно-Азот, БелАЕС, МТЗ, Гомельський м'ясокомбінат і багато інших. Також сьогодні о 12:30 оголошує страйк метрополітен Мінська. Не можуть дозволити собі страйкувати медики, але по кілька разів на день вони виходять на вулиці біля своїх лікарень і також проводять акції протесту".

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Він продовжив: "І все це дуже здорово! Білоруси показали всьому світу і насамперед росіянам, що проти диктатури "царя", проти безчинств, вбивств і знущань з боку силових структур можна і потрібно боротися.

Я не знаю, чим насправді все це закінчиться. Так само як і поняття не маю про те, хто стане наступним президентом Білорусі в разі нових виборів і, головне, яким буде його ставлення до України. Але спостерігаючи самовіддану боротьбу білорусів, їхнє прагнення жити у вільній, цивілізованій, демократичній державі, я сподіваюся, що подальший розвиток Білорусі матиме проєвропейську спрямованість, а це значить, що в особі сусідньої країни ми отримаємо не можливу загрозу і підтримку російської окупації, а надійного і рівноправного партнера".

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