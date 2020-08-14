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Новини Коронавірус і карантин
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За тиждень кількість активних хворих COVID-19 в Україні зросла на 5 710 осіб, - ЦГЗ. ІНФОГРАФІКА

За тиждень кількість активних хворих COVID-19 в Україні зросла на 5 710 осіб, - ЦГЗ. ІНФОГРАФІКА

Протягом тижня (08.08 - 14.08) кількість активних хворих COVID-19 в Україні зросла на 5 710 осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦГЗ України.

За тиждень кількість активних хворих COVID-19 в Україні зросла на 5 710 осіб, - ЦГЗ 01

Тижнева статистика COVID-19 в Україні:

  • 7 879 нових випадків;
  • 3 742 людей одужали;
  • 159 смертей від ускладнень, спричинених COVID-19.

Найбільше активних хворих на 100 тис. населення зареєстровано у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

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Проведено 98 413 ПЛР-досліджень.

карантин (18172) ЦГЗ (264) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Хватит брехню писать сатанячью. Приписывают Ковид больным с ОРВИ и готовят вторую волну, опять хотят людей закрыть и лишить их свободы. Пусть идут нах. А общая цифра заболевших ,если суммировать 13 и этим все сказано.
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14.08.2020 18:38 Відповісти
 
 