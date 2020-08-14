За тиждень кількість активних хворих COVID-19 в Україні зросла на 5 710 осіб, - ЦГЗ. ІНФОГРАФІКА
Протягом тижня (08.08 - 14.08) кількість активних хворих COVID-19 в Україні зросла на 5 710 осіб.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦГЗ України.
Тижнева статистика COVID-19 в Україні:
- 7 879 нових випадків;
- 3 742 людей одужали;
- 159 смертей від ускладнень, спричинених COVID-19.
Найбільше активних хворих на 100 тис. населення зареєстровано у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.
Проведено 98 413 ПЛР-досліджень.
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Лариса #401376
показати весь коментар14.08.2020 18:38 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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