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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби 14 серпня ворог 1 раз відкривав неприцільний вогонь під Авдіївкою, втрат немає, - штаб ООС

Від початку доби 14 серпня ворог 1 раз відкривав неприцільний вогонь під Авдіївкою, втрат немає, - штаб ООС

Від початку поточної доби, 14 серпня, на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано. Наші військовослужбовці дотримуються режиму припинення вогню і перебувають напоготові до адекватного реагування на можливі небезпечні дії противника.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Поблизу Авдіївки зафіксовано ворожу вогневу провокацію зі стрілецької зброї. Постріли були неприцільними, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Крім того, українськими військовими виявлено факти інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів неподалік населених пунктів Хутір Вільний та Новгородське.

Загалом, від початку поточної доби у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано 3 порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в межах Тристоронньої контактної групи.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Ситуація в районі відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерацій у Донецькій і Луганській областях залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Наші захисники не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь які зміни оперативної обстановки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Біля Авдіївки зафіксовано один обстріл з боку найманців РФ, - Міноборони

Автор: 

обстріл (29558) перемир’я (996) Авдіївка (2342) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+5
Хомчак на докладе дезертиру врет что ли?!
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14.08.2020 17:38 Відповісти
+4
Это как они определили что не прицельный? У лаптеногих стросили?!
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14.08.2020 17:41 Відповісти
+4
Не попали, нікого не вбили - отже не прицільний ?
Може Хомка і Зелька бажають побігати перед неприцільним вогнем, перевірити чи він дійсно безпечний ?
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14.08.2020 17:44 Відповісти
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Хомчак на докладе дезертиру врет что ли?!
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14.08.2020 17:38 Відповісти
Он не дезертир, он четырежды уклонист
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14.08.2020 17:51 Відповісти
С начала суток 14 августа враг 1 раз открывал неприцельный огонь под Авдеевкой, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1917
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14.08.2020 17:40 Відповісти
Это как они определили что не прицельный? У лаптеногих стросили?!
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14.08.2020 17:41 Відповісти
ну что Вы ...в самом деле)))
не попали (слава Богу!) - значит не прицельный
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14.08.2020 17:46 Відповісти
эт шо такое? ))) хомчак брешет или хомчаку брешут ? )))
14.08.20 17:08 Хомчак доложил Зеленскому об отсутствии обстрелов в зоне ООС
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14.08.2020 17:44 Відповісти
Не попали, нікого не вбили - отже не прицільний ?
Може Хомка і Зелька бажають побігати перед неприцільним вогнем, перевірити чи він дійсно безпечний ?
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14.08.2020 17:44 Відповісти
"не поцілили"
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14.08.2020 17:49 Відповісти
зараз виправлю.
Від початку доби 14 серпня ворог 1 раз відкривав неприцільний вогонь під Авдіївкою, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9742
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14.08.2020 17:53 Відповісти
Піздно.
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14.08.2020 18:10 Відповісти
вовчара вже втік ?
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14.08.2020 18:12 Відповісти
До речі - українською буде пізно. Без Д.
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14.08.2020 18:19 Відповісти
Я имел в виду - "отлично".
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14.08.2020 18:52 Відповісти
Якби ти знав як ми тебе имели в виду.....
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14.08.2020 19:00 Відповісти
Ворога потрібно бачити через поціл.
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14.08.2020 18:08 Відповісти
Потерь нет! Порохоботам горе
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14.08.2020 18:48 Відповісти
Зебилам радость - делается новое Приднестровье
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14.08.2020 19:38 Відповісти
Развитие промышленности Донецкой Нарядной Резервации

Від початку доби 14 серпня ворог 1 раз відкривав неприцільний вогонь під Авдіївкою, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4998
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14.08.2020 19:44 Відповісти
 
 