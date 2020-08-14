Від початку доби 14 серпня ворог 1 раз відкривав неприцільний вогонь під Авдіївкою, втрат немає, - штаб ООС

Від початку поточної доби, 14 серпня, на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано. Наші військовослужбовці дотримуються режиму припинення вогню і перебувають напоготові до адекватного реагування на можливі небезпечні дії противника.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Поблизу Авдіївки зафіксовано ворожу вогневу провокацію зі стрілецької зброї. Постріли були неприцільними, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Крім того, українськими військовими виявлено факти інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів неподалік населених пунктів Хутір Вільний та Новгородське.



Загалом, від початку поточної доби у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано 3 порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в межах Тристоронньої контактної групи.



Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.



Ситуація в районі відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерацій у Донецькій і Луганській областях залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Наші захисники не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь які зміни оперативної обстановки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Біля Авдіївки зафіксовано один обстріл з боку найманців РФ, - Міноборони