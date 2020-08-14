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Новини Боротьба з корупцією
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Завершено розслідування справи про зниження портових зборів ексміністром інфраструктури Омеляном, - НАБУ

Завершено розслідування справи про зниження портових зборів ексміністром інфраструктури Омеляном, - НАБУ

НАБУ завершило розслідування можливих незаконних дій ексміністра інфраструктури України, що призвели до недоотримання державним бюджетом 30,5 млн грн. Ексчиновнику відкриті матеріали слідства для ознайомлення перед направленням обвинувального акта до суду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"За даними слідства, колишній міністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Водночас, один із цих зборів — адміністративний — є дохідною частиною державного бюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр. До того ж, Міністерство фінансів України виступало проти зменшення усіх портових зборів, з-поміж іншого, наголошуючи на тому, що зменшення саме адміністративного збору призведе до недоотримання доходів в державний бюджет. Про це Мінфін неодноразово інформував міністра інфраструктури", - сказано в повідомленні.

У підсумку рішення експосадовця про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році 30,4 млн грн: з очікуваних 203,5 млн грн отримано 173,1 млн грн. Ці дані підтверджені Держаудитслужбою та судовою експертизою. Згодом Міністерство інфраструктури визнало, що наказ про зменшення зборів не досяг поставленої мети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завдяки оптимізації портових зборів вантажопотік зріс на 20% на рік, - Омелян

Дії екс-міністра кваліфіковані за ч.2 ст.211 Кримінального кодексу України ("Видання службовою особою нормативно-правового акта, який зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах").

Розслідування вказаних фактів детективи НАБУ здійснювали за процесуального керівництва САП та оперативного супроводу ГУ КЗЕ СБ України з 11 листопада 2019 року. Ексміністру повідомили про підозру у червні 2020 року.

Зазначають, що це друге розслідування незаконних дій посадовця, розслідуване НАБУ. Справа щодо незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації ексміністром (ч.3 ст.368-2 та ст.366-1 Кримінального кодексу України) перебуває на розгляді суду з лютого 2019 року.

Читайте також: Якщо мені шитимуть спільників, то доведеться шити весь великий бізнес, який здійснював перевалку вантажу через порти, - Омелян

Прізвища ексчиновника НАБУ не повідомляє, але обставини справи вказують на Володимира Омеляна, який обіймав посаду міністра інфраструктури України з 2016 по 2019 рік.

НАБУ (5114) Правоохоронні органи (2709) силовики (2515) Омелян Володимир (1351)


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Топ коментарі
+18
А чому не відкривається справа щодо зниження ціни на електроенергію для деяких відомих підприємств?
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14.08.2020 18:11 Відповісти
+15
Против зеленых снизителей налогов для игрального бизнеса - не хотят открыть уголовное дело?
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14.08.2020 18:07 Відповісти
+11
Десь перший , церковно- приходської школи.
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14.08.2020 18:14 Відповісти
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Против зеленых снизителей налогов для игрального бизнеса - не хотят открыть уголовное дело?
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14.08.2020 18:07 Відповісти
Откроют, когда ты скажешь сколько налогов получал бюджет из игрального бизнеса до зеленых.
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14.08.2020 18:17 Відповісти
Це саме воно. Скільки портового збору отримала Україна ДО цього рішення? Тобто у 17 році. Невже оті самі 203 млн. грн.?
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14.08.2020 18:22 Відповісти
Suck my dick, russian whore
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14.08.2020 18:29 Відповісти
Завершено расследование дела о снижении портовых сборов экс-министром инфраструктуры Омеляном, – НАБУ - Цензор.НЕТ 7462
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14.08.2020 18:08 Відповісти
Класс!
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14.08.2020 18:12 Відповісти
Десь перший , церковно- приходської школи.
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14.08.2020 18:14 Відповісти
Да, там на лице буквально написано, но ведь как летит, а?
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14.08.2020 18:16 Відповісти
Короче , в цирке скандал . Вывод один : телевизоры , стиралки , утюги , микроволновки ... подорожают . Казна пуста .
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14.08.2020 18:10 Відповісти
А чому не відкривається справа щодо зниження ціни на електроенергію для деяких відомих підприємств?
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14.08.2020 18:11 Відповісти
Ты затронул "святое" . Табу .
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14.08.2020 18:13 Відповісти
бо то хороші люди!
а Омелян - парахабот працівний!
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14.08.2020 18:19 Відповісти
Это - патентный троллинг.
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14.08.2020 18:13 Відповісти
он на медведях в мацкву мриял забогатеть вместе с буджетом и гыперлупе конотоп-шепетовка, гений, почти ньютон
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14.08.2020 18:13 Відповісти
А чому не відкривається справи проти тих, хто приїхав до неотримання 300 млрд грн від тютюнових компаній?
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14.08.2020 18:14 Відповісти
https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCeInQ-nLJDCefjWkU8zzGjT93qJj7ksg2TU-rYGxO97MVMXWHrVNHj2htKlFsb1fJCsJkJKISeQTjA&hc_ref=ARR2keoRFTm9ONR1MVEXqEL_KUS2bgwoWuB3vo_gl1EcOvbnkd4mptVBoMzJg4fANcw&fref=nf Volodymyr Omelyan https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCeInQ-nLJDCefjWkU8zzGjT93qJj7ksg2TU-rYGxO97MVMXWHrVNHj2htKlFsb1fJCsJkJKISeQTjA&hc_ref=ARR2keoRFTm9ONR1MVEXqEL_KUS2bgwoWuB3vo_gl1EcOvbnkd4mptVBoMzJg4fANcw&fref=nf
https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/videos/10157942466458439/ 3 хв ·

Я, мабуть, вже заслуговую на відзнаку «Друг НАБУ» 😎
Сьогодні завершено розслідування справи «Шестирічки» з часу створення славних нових правоохоронних антикорупційних органів України.
Як тільки їх народили, вмить зникла корупція на УЗ, митниці, податковій та інших сферах.
А там, де корупція не зникла повністю - вона принишкла чи стала немов би ручною...

Маю честь з усіх Урядів бути єдиним міністром, вже дві справи якого будуть розглядатися у вищому антикорупційному суді.
Гордий за Україну, виявляється корупцію у нас все ж подолано усюди, окрім однієї особи!
Після грандіозної справи про «нечуване» збагачення, яке зараз звелося до пшику у вигляді «а чий автомобіль?», переходимо до наступної: зниження на 20% портових тарифів і зборів, для того щоб українські порти були конкурентними з тими ж російськими - все ж таки цинічний злочин.
Особливої пікантності додає той факт, що як виявилося, судова практика з застосування ч.2 ст. 211 взагалі відсутня. Тобто, це перший раз, коли посадову особу будуть судити за нею.
А де ж тут корупція, заради боротьби з якою було створено НАБУ, запитаєте Ви?
А корупції тут немає!, - відповідає НАБУ.
Просто так треба! Головне, щоб була людина, а справу ми придумаємо...
Ну що ж, готуємося до нової справи в суді. Цього разу буду вже відстоювати не лише себе особисто, але й право українського бізнесу на нормальні умови роботи на українському ринку і на розвиток держави.
Володимире Олександровичу, зняли для Вас коротке відео.
Ви ж нещодавно якраз спілкувалися з морською галуззю в Одесі. Другий раз їхати не раджу.
І це не через Дельфі 🙂
П.С. Абсурд ситуації полягає в тому, що незважаючи на те, що ми повністю дотрималися букви закону і пройшли всі процедури, знизили портові тарифи і збори виключно на виконання відповідних колегіальних рішень уряду - НАБУ вважає інакше.
Фактично, тепер Уряд і парламент буде паралізованим. Будь-яка дерегуляція чи зниження податкового тиску - автоматична справа від НАБУ. Звісно, якщо Ви - в опозиції. А як ні - то ні 🙂

ВИДЕО
https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/videos/10157942466458439/


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14.08.2020 18:15 Відповісти
Ці зедовбодятли не розуміють що збори були занадто високими, не всі власники суден хотіли заходити в наші порти. А вірно те що їм треба хоть когось посадити,
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14.08.2020 18:29 Відповісти
А справи по нанесенню збитків "Центренерго" та "Єнергоатому" зебанатами НАБУ коли відкриє?Там рахунок на мільярди йде.
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14.08.2020 18:15 Відповісти
Они такие "мощные" калькуляторы ещё не закупили .
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14.08.2020 18:18 Відповісти
Стесняюсь спросить: еврей или армянин?
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14.08.2020 18:20 Відповісти
Омелян є чисто українським іменем, яке перекладається мокшаностароболгарською як Ємєльян.
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14.08.2020 18:23 Відповісти
Взагалі, то його ім'я - Володимир. А по фамілії вже давно не має сенсу визначати національність.
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14.08.2020 18:32 Відповісти
А що означає "фамілія" українською мовою?
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14.08.2020 18:37 Відповісти
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14.08.2020 18:40 Відповісти
Те і означає.
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14.08.2020 18:51 Відповісти
Запитайте отого пісця чи далеко він живе до автобусної останівки? Воно ж все одно недолуге.
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14.08.2020 20:15 Відповісти
Ahsoo..
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14.08.2020 18:36 Відповісти
Спасибо дружище за инфу, хотя мы с тобой на разных сторонах баррикады. Но этому дебилу внизу я ответил адекватно?
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14.08.2020 19:18 Відповісти
Вийдеш з Золотої рози, перейди вулицю і поверни праворуч. Іди вперед. Після того, як перейдеш ще три вулиці, трохи далі, ліворуч будуть ворота з хвірткою. Зайдеш у хвіртку. У дворі (бо в будівлю я маю право тебе не пустити і не пущу) ми з тобою і обговоримо, хто ти є насправді і як ти будеш стояти...
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14.08.2020 19:24 Відповісти
Не бойся, солдат ребенка не обидит. Пищи исче пацан.
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14.08.2020 19:31 Відповісти
Злив зараховано.
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14.08.2020 19:31 Відповісти
В свого тата чи в мами?
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14.08.2020 18:25 Відповісти
Ти, перш за все, ЙОЛОП. Бо жоден єврей не дозволить собі висловів, які можуть бути трактовані, як антисемітські. Отже, ти вже давно трахнув СЕБЕ В МОЗОК.
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14.08.2020 19:00 Відповісти
Чув, що найзапекліші антисеміти виходять з евреїв. Але зустрів такого йолопа вперше...
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14.08.2020 19:17 Відповісти
Где ты увидел антисемитизм?
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14.08.2020 19:22 Відповісти
Коли прийдеш - розкажу. Адреса наведена вище.
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14.08.2020 19:25 Відповісти
Аха щас шнурки поглажу и еду к малолетке.
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17.08.2020 22:56 Відповісти
Это бред! Административный сбор это часть тоннажного сбора. Он начисляется в % от тоннажного. При уменьшении тоннажного сбора автоматически уменьшанется и административный сбор. Не вижу вины Омеляна в этом вопросе. Всё следствие притянуто за уши, примерно так как и следствие по расследованию убийства Шеремета. Кто-то сказал надо наказать Шеремета, и вот погуграммотные юристы школы кивалова надрываю пупки свои там. где они не разбираются.
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14.08.2020 18:26 Відповісти
Завершено розслідування справи про зниження портових зборів ексміністром інфраструктури Омеляном, - НАБУ - Цензор.НЕТ 3918
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14.08.2020 18:29 Відповісти
А вот тех, кто снизил налоги с игрального бизнеса надо точно привлечь к ответственности. Это лобирование интерессов главного игральщика страны. До закрытия Юлей в 2008 году игральный бизнес платил 75 % от прибыли.
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14.08.2020 18:30 Відповісти
Тобто ти хочеш сказати, що ті гральні автомати, котрих розплодилося по десятку на кожному кутку, платили справно податки?
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14.08.2020 18:34 Відповісти
Танкер вже коли витягнете зебіли?

Завершено розслідування справи про зниження портових зборів ексміністром інфраструктури Омеляном, - НАБУ - Цензор.НЕТ 7185
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14.08.2020 18:34 Відповісти
пускай будет, как символ импотентности Зе.
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14.08.2020 18:39 Відповісти
А хіба не компанія-власник судна поки що витягувала той танкер, а якісь "зебіли"? Ви, соєві ідіоти, вже зовсім з глузду з'їхали.
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14.08.2020 18:53 Відповісти
Чого ти так запалав, не на че сам його цей танкер потопив?
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14.08.2020 18:58 Відповісти
Ну вот что за бл....ий цирк? 30 млн грн, 1.2 млн дол. Давайте поднимем портовий сбор в 100 раз, весь груз уйдет в Константу, Ростов, Стамбул. Гипотетическая прибьіл. и реальная разньіе вещи
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14.08.2020 18:40 Відповісти
Завершено розслідування справи про зниження портових зборів ексміністром інфраструктури Омеляном, - НАБУ - Цензор.НЕТ 7014
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14.08.2020 18:55 Відповісти
Покращення життя 73% -вому лохторату, а з ними разом, решті українців, триває !!!
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14.08.2020 19:22 Відповісти
Это "дело" не знаю, кто инициировал, но это есть полные экономические тупицы. Омеляну надо дать медаль за то, что он снизил портовые сборы, которые до сих пор ещё слишком высокие. Нормальные государства с реальными рыночными отношениями зарабатывают не на портовых сборах или таможенных поборах, а на том, что дают своим предпринимателям спокойно работать и получают соответствующий подоходный налог.
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14.08.2020 20:07 Відповісти
 
 