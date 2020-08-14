Завершено розслідування справи про зниження портових зборів ексміністром інфраструктури Омеляном, - НАБУ

НАБУ завершило розслідування можливих незаконних дій ексміністра інфраструктури України, що призвели до недоотримання державним бюджетом 30,5 млн грн. Ексчиновнику відкриті матеріали слідства для ознайомлення перед направленням обвинувального акта до суду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"За даними слідства, колишній міністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Водночас, один із цих зборів — адміністративний — є дохідною частиною державного бюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр. До того ж, Міністерство фінансів України виступало проти зменшення усіх портових зборів, з-поміж іншого, наголошуючи на тому, що зменшення саме адміністративного збору призведе до недоотримання доходів в державний бюджет. Про це Мінфін неодноразово інформував міністра інфраструктури", - сказано в повідомленні.

У підсумку рішення експосадовця про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році 30,4 млн грн: з очікуваних 203,5 млн грн отримано 173,1 млн грн. Ці дані підтверджені Держаудитслужбою та судовою експертизою. Згодом Міністерство інфраструктури визнало, що наказ про зменшення зборів не досяг поставленої мети.

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Дії екс-міністра кваліфіковані за ч.2 ст.211 Кримінального кодексу України ("Видання службовою особою нормативно-правового акта, який зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах").

Розслідування вказаних фактів детективи НАБУ здійснювали за процесуального керівництва САП та оперативного супроводу ГУ КЗЕ СБ України з 11 листопада 2019 року. Ексміністру повідомили про підозру у червні 2020 року.

Зазначають, що це друге розслідування незаконних дій посадовця, розслідуване НАБУ. Справа щодо незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації ексміністром (ч.3 ст.368-2 та ст.366-1 Кримінального кодексу України) перебуває на розгляді суду з лютого 2019 року.

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Прізвища ексчиновника НАБУ не повідомляє, але обставини справи вказують на Володимира Омеляна, який обіймав посаду міністра інфраструктури України з 2016 по 2019 рік.