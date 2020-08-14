Завершено розслідування справи про зниження портових зборів ексміністром інфраструктури Омеляном, - НАБУ
НАБУ завершило розслідування можливих незаконних дій ексміністра інфраструктури України, що призвели до недоотримання державним бюджетом 30,5 млн грн. Ексчиновнику відкриті матеріали слідства для ознайомлення перед направленням обвинувального акта до суду.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.
"За даними слідства, колишній міністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Водночас, один із цих зборів — адміністративний — є дохідною частиною державного бюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр. До того ж, Міністерство фінансів України виступало проти зменшення усіх портових зборів, з-поміж іншого, наголошуючи на тому, що зменшення саме адміністративного збору призведе до недоотримання доходів в державний бюджет. Про це Мінфін неодноразово інформував міністра інфраструктури", - сказано в повідомленні.
У підсумку рішення експосадовця про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році 30,4 млн грн: з очікуваних 203,5 млн грн отримано 173,1 млн грн. Ці дані підтверджені Держаудитслужбою та судовою експертизою. Згодом Міністерство інфраструктури визнало, що наказ про зменшення зборів не досяг поставленої мети.
Дії екс-міністра кваліфіковані за ч.2 ст.211 Кримінального кодексу України ("Видання службовою особою нормативно-правового акта, який зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах").
Розслідування вказаних фактів детективи НАБУ здійснювали за процесуального керівництва САП та оперативного супроводу ГУ КЗЕ СБ України з 11 листопада 2019 року. Ексміністру повідомили про підозру у червні 2020 року.
Зазначають, що це друге розслідування незаконних дій посадовця, розслідуване НАБУ. Справа щодо незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації ексміністром (ч.3 ст.368-2 та ст.366-1 Кримінального кодексу України) перебуває на розгляді суду з лютого 2019 року.
Прізвища ексчиновника НАБУ не повідомляє, але обставини справи вказують на Володимира Омеляна, який обіймав посаду міністра інфраструктури України з 2016 по 2019 рік.
Будь ласка, зачекайте...
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а Омелян - парахабот працівний!
https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/videos/10157942466458439/ 3 хв ·
Я, мабуть, вже заслуговую на відзнаку «Друг НАБУ» 😎
Сьогодні завершено розслідування справи «Шестирічки» з часу створення славних нових правоохоронних антикорупційних органів України.
Як тільки їх народили, вмить зникла корупція на УЗ, митниці, податковій та інших сферах.
А там, де корупція не зникла повністю - вона принишкла чи стала немов би ручною...
Маю честь з усіх Урядів бути єдиним міністром, вже дві справи якого будуть розглядатися у вищому антикорупційному суді.
Гордий за Україну, виявляється корупцію у нас все ж подолано усюди, окрім однієї особи!
Після грандіозної справи про «нечуване» збагачення, яке зараз звелося до пшику у вигляді «а чий автомобіль?», переходимо до наступної: зниження на 20% портових тарифів і зборів, для того щоб українські порти були конкурентними з тими ж російськими - все ж таки цинічний злочин.
Особливої пікантності додає той факт, що як виявилося, судова практика з застосування ч.2 ст. 211 взагалі відсутня. Тобто, це перший раз, коли посадову особу будуть судити за нею.
А де ж тут корупція, заради боротьби з якою було створено НАБУ, запитаєте Ви?
А корупції тут немає!, - відповідає НАБУ.
Просто так треба! Головне, щоб була людина, а справу ми придумаємо...
Ну що ж, готуємося до нової справи в суді. Цього разу буду вже відстоювати не лише себе особисто, але й право українського бізнесу на нормальні умови роботи на українському ринку і на розвиток держави.
Володимире Олександровичу, зняли для Вас коротке відео.
Ви ж нещодавно якраз спілкувалися з морською галуззю в Одесі. Другий раз їхати не раджу.
І це не через Дельфі 🙂
П.С. Абсурд ситуації полягає в тому, що незважаючи на те, що ми повністю дотрималися букви закону і пройшли всі процедури, знизили портові тарифи і збори виключно на виконання відповідних колегіальних рішень уряду - НАБУ вважає інакше.
Фактично, тепер Уряд і парламент буде паралізованим. Будь-яка дерегуляція чи зниження податкового тиску - автоматична справа від НАБУ. Звісно, якщо Ви - в опозиції. А як ні - то ні 🙂
ВИДЕО
https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/videos/10157942466458439/