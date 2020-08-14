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Новини Революція в Білорусі
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Україна готова прийняти 5 тис. білоруських айтішників, - глава Мінціфри Федоров

Україна готова прийняти 5 тис. білоруських айтішників, - глава Мінціфри Федоров

Кабінет міністрів України забезпечив можливість імміграції в Україну 5 тис. білоруських ІТ-фахівців.

Про це повідомив у Фейсбуці віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"5 тис. квот розподілені по областях України, в яких зосереджена найбільша кількість ІТ-компаній. Дніпропетровська, Одеська та Львівська області можуть залучити по 600 фахівців, Харківська - 700, а місто Київ отримало 2,5 тис. квот", - написав Федоров.

Недавні серйозні обмеження з доступом до інтернету, мобільного зв'язку та систематичні перебої в роботі банківської системи змушують ІТ-компанії Білорусі шукати можливості для переїзду в іншу країну, пояснив Федоров.

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Він зазначив, що українська компанія може запросити на роботу таких іноземців: із документів потрібні лише копії паспорта із завіреним перекладом і кольорове фото 3,5х4,5. Потім компанія звертається із заявою в Центр зайнятості, до якого додає копії паспорта іноземця, фото і проєкт трудової угоди з ним. Протягом 5-7 днів Центр зайнятості видає дозвіл на роботу. Щоб скористатися квотами, фахівці, які вже проживають в Україні, можуть подати свої документи до територіального підрозділу Державної міграційної служби за місцем реєстрації, а іноземні фахівці за кордоном - в консульські установи України.

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"Імміграція в рамках квот дозволяє іноземним ІТ-фахівцям працевлаштовуватися на тих же умовах, що і громадяни України", - наголосив міністр.

"Ми готові в режимі 24/7 надавати консультаційну підтримку іноземним ІТ-фахівцям, готовим локалізуватися в Україні. Для отримання консультації вони можуть звернутися за телефоном +380 50 516 64 35", - додав Федоров.

Україна готова прийняти 5 тис. білоруських айтішників, - глава Мінціфри Федоров 01
Україна готова прийняти 5 тис. білоруських айтішників, - глава Мінціфри Федоров 02
Україна готова прийняти 5 тис. білоруських айтішників, - глава Мінціфри Федоров 03
Україна готова прийняти 5 тис. білоруських айтішників, - глава Мінціфри Федоров 04

Білорусь (7987) ІТ-індустрія (727) Федоров Михайло (893) Мінцифри (1217)


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Топ коментарі
+24
Польша ближе. И налоги там гораздо меньше. И там "инвестнянь" нету.
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14.08.2020 18:54 Відповісти
+16
А своим не хотите нормальных условий создать, или главное попиарится? Сколько у нас после такого останется?

Украина готова принять 5 тыс. белорусских айтишников, - глава Минцифры Федоров - Цензор.НЕТ 4333
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14.08.2020 18:56 Відповісти
+11
І закони в Польщі працюють...
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14.08.2020 18:56 Відповісти
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Ні. Довго пояснювати. Можна говорити, що я вже у другому поколінні, де мати писала програми на БЕСМ-6.
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14.08.2020 19:09 Відповісти
Була інформація в мережі , що власне білоруські айтішники висловлювалися про бажання працювати в Україні. Не рву сорочку щодо айтішників, але чоловік моєї племінниці, громадянин Білорусі на сьогодні, живе в Україні і працює в київській школі вчителем вже років п'ять чи й більше. Роботою своєю задоволений і на зарплату не жаліється. От тільки вони повернулися сім'єю з двотижневого відпочинку у Яремча в Карпатах. Квартира у них у передмісті Києва.
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14.08.2020 19:30 Відповісти
Так розумію, що викладає він українською ?
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14.08.2020 20:02 Відповісти
То непогані люди.
Я б погодився на таке.
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14.08.2020 18:55 Відповісти
Свои тикают целыми фирмами. Кто тогда приедет?
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14.08.2020 18:58 Відповісти
как-то не заметил особого бегства
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14.08.2020 19:10 Відповісти
Айтишник? Или абы воздух испортить? Мои партнеры из Одессы и из Днепра уехали целыми фирмами. Люди, с кем я знаком еще с 90х годов.
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14.08.2020 19:24 Відповісти
знающий достаточно, чтобы покрутить пальцем у виска на твои визги
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14.08.2020 19:27 Відповісти
Ну вот иди к зеркалу и крути хоть до посинения, "знающий".
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14.08.2020 19:30 Відповісти
ну, и кто здесь бестолково портит воздух???

я знаю более чем достаточно айтишных компаний, чтобы знать тему
а алармистские вопли всяких болванов уже порядком поддостали
иди вали, если ты где-то там нужен
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14.08.2020 19:32 Відповісти
Вах-вах-вах. Чукча не читатель? Чукчу от Гугла отлучили?
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14.08.2020 19:36 Відповісти
предлагаю прекратить общение
все равно от тебя толку, как с козла молока...
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14.08.2020 19:37 Відповісти
Слив засчитан, "знаток".
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14.08.2020 19:46 Відповісти
думай что хочешь, детсадовец
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14.08.2020 19:47 Відповісти
Засчитан.
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14.08.2020 19:51 Відповісти
Як там щодо суслика?
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14.08.2020 19:26 Відповісти
То погоджуйся, а мій родич не хоче на них працювати.
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14.08.2020 19:03 Відповісти
Безвіз відмінять, куди дінеться.
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14.08.2020 19:05 Відповісти
Поїде до родичів у США чи Австрію по візі.😁
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14.08.2020 19:10 Відповісти
Это первые люди , которые работают в разведке . Украина готова проверить 5 тыс. белорусских айтишников ?
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14.08.2020 18:55 Відповісти
2-метрових з наколками схожими на парашут і буквами В та Д?
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15.08.2020 15:37 Відповісти
А своим не хотите нормальных условий создать, или главное попиарится? Сколько у нас после такого останется?

Украина готова принять 5 тыс. белорусских айтишников, - глава Минцифры Федоров - Цензор.НЕТ 4333
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14.08.2020 18:56 Відповісти
Украина готова принять 5 тыс. белорусских айтишников, - глава Минцифры Федоров - Цензор.НЕТ 4238
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14.08.2020 18:58 Відповісти
Украина готова принять 5 тыс. белорусских айтишников, - глава Минцифры Федоров - Цензор.НЕТ 1788
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14.08.2020 19:02 Відповісти
Перетяните Воргейминг в Киев и все диванные танкисты вам всё простят, ведь разрабы станут рядом и в зоне досягаемости пробития фугасом на фулХП
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14.08.2020 18:56 Відповісти
Скажите,а айтишнику обязательно быть дураком?
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14.08.2020 18:56 Відповісти
законы больших чисел неумолимы...если их достаточно много-то все то же распределение,как и в обществе .и зебилов столько же.
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14.08.2020 19:26 Відповісти
Так их же уже в Прибалтику пригласили. ??
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14.08.2020 18:56 Відповісти
А может замахнуться и на трудоустройство рабочих МАЗа?
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14.08.2020 18:56 Відповісти
может
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14.08.2020 19:11 Відповісти
Ахаха. Ток вот незадача, их почти любая из стран Европы принять готова
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14.08.2020 18:57 Відповісти
Этож тот крендель, который думает, что ЭЦП можно только с флешки использовать, который сказал, что у него мак и ЭЦП он использовать не может, но они министерством решат эту проблему
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14.08.2020 19:00 Відповісти
Глава Минцифры Федоров - "Украина готова принять 5 тыс. белорусских айтишников"
Украина готова принять 5 тыс. белорусских айтишников, - глава Минцифры Федоров - Цензор.НЕТ 4510
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14.08.2020 19:04 Відповісти
Картофелеводов будут приглашать?
Нам нужна помощь в разгоне колорадско-ленточных жуков.
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14.08.2020 19:05 Відповісти
В общем-то, государственная система управления создана старшими людьми. После того, как человек стал жить достаточно долго, чтоб не издохнуть до 25ти - 30ти лет. До этого человек был коровьим стадом, которым питались все, кому не лень. Поэтому у него просто не было времени организовать что-нибудь порядочное. Конечно, не только старшими, но и мудрыми. Последнее является последствием первого, но, интересно, что не наоборот. Соответственно, чем больше в стране политиков без морщин - тем более страна напоминает обычный обезьянник, который сношают все, кому не лень.
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14.08.2020 19:06 Відповісти
это тебе брежнев ещё сказал ? ))
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14.08.2020 19:10 Відповісти
мне не нужно, чтобы какой-то молокосос мне что-то говорил
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14.08.2020 19:13 Відповісти
Певна логіка є, але ви забуваєте що раніше людина засвоювала в рази менше інформації і робила це повільніше, тому умовний мінімум для керування набирала в старшому віці. Зараз любий десятикласник має базу більше ніж у римського сенатора, єдиний недолік, це вміння працювати з людьми.
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14.08.2020 19:18 Відповісти
Це ж не математика і не програмування. Навіть в математиці лише списати можна, а своє, ще й в різних галузях не знайдеш і вундеркінда. Та й зараз людина засвоює значно менше інформації, ніж може, та й взагалі часто дуже тяжко засвоюють. Часто й взагалі для багатьох безнадійно. Та й в академіках нерідко зустрінеш людей, в яких і інформації менш, ніж у десятикласника. Все просто, і складніше, ніж ти уявляєш. Інакше б з цими жовторотиками, яким місце в коробці з пшоном, Україна вже б набирала економічні оберти. А так - не зрозуміло, що в них працює - голова чи пукавки. Не відрізниш.
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14.08.2020 19:32 Відповісти
Своих удержать попробуйте, уже половина чемоданы пакуют. Бездари.
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14.08.2020 19:10 Відповісти
2 года назад сел в тачку и уехал. Задолбали муму тянуть. Жизни не хватит исправить что-то в Украине, а она одна
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14.08.2020 19:11 Відповісти
Это несерьёзно. Чем шмаркля лучше батьки? У нас может рвануть в любой момент. Они уже выехали в Польшу и Литву.
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14.08.2020 19:10 Відповісти
вот это да... вот это ты неадекват...
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14.08.2020 19:12 Відповісти
Шо Пепа . шо Шмаркля . шо Лука - гандоны .
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14.08.2020 19:16 Відповісти
...один ты - д'Артаньян
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14.08.2020 19:32 Відповісти
Дон Кихот
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14.08.2020 19:40 Відповісти
Пусть воюют за свободу своей страны,а не прохлаждаются там,где свободу для них отвоевали другие.
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14.08.2020 19:11 Відповісти
Шклянка пробитая, вспомнил как фюрера свинорусов звать?
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14.08.2020 19:16 Відповісти
ПНХ путинская мразь.
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14.08.2020 19:47 Відповісти
Ну, то шо ты импрессионист - это Да. Я так понял, что питерским ублюдкам ещё не разрешают моль называть ******?
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14.08.2020 19:55 Відповісти
Тільки 1с-ків не пускайте. Підтримка цієї рашистської зарази зубне для ІТ-ків України.

І свої ІТ-ки скурвилися.
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14.08.2020 19:14 Відповісти
Захотят ли белорусские айтишники променять Европу и Северную Америку на страну с зебильным населением и малоросско-кремлевской властью. Перспектива такая себе.
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14.08.2020 19:15 Відповісти
imho, вопрос стоит не так, а "смогут ли они парализовать сети управления российскими войсками вторжения и средств ведения гибридной войны".
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14.08.2020 19:21 Відповісти
Министерство цифровой трансформации говорит, что для устройства на работу нужны только копии паспорта с заверенным переводом и цветное фото 3,5х4,5.

Я так понимаю, что эти документы принимаются в бумажном виде, а не в виде цифровых файлов!
Как в том анекдоте. Объявление: "Перспективная быстро развивающаяся компания возьмёт в аренду степлер".
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14.08.2020 19:20 Відповісти
У нас даже PayPal не работает. PayPal заявил что у нас воры рулят и они с такими не связываются. Что у нас им делать? Не лучше уж тогда Польша, Литва, Эстония?
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14.08.2020 19:25 Відповісти
А в РФ не вори рулят? Всі грошові організації це морально гнилі структури.
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14.08.2020 21:13 Відповісти
Я так подозреваю что скоро Украина будет принимать белорусских беженцев!
Сколько раз я слышал как говорили ВОТ КАК В БЕЛОРУССИИ ХОРОШО ТАМ ПОРЯДОК ,БАТЯКА ДЕРЖИТ ВСЕ В ПОРЯДКЕ!!!Ну как вам совок который не сдох?
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14.08.2020 19:27 Відповісти
да кто расказывал. электорат компартии и жопоблока разве что
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14.08.2020 20:16 Відповісти
...Зарплата в розмірі 5−6 тисяч грн це не бідність - Зеленський ...
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14.08.2020 19:27 Відповісти
Спочатку своїх забезпечте роботою....
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14.08.2020 19:37 Відповісти
А захотят они в Украину? Их в США да и в другою любую страну с руками заберут
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14.08.2020 20:42 Відповісти
Нормальная инициатива. Даже если часть приедет к нам, то гуд.
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14.08.2020 20:44 Відповісти
Думаю что к нам приедут "недоайтишники"
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14.08.2020 21:51 Відповісти
не все легко разговаривают на нужном иностранном языке, что б уехать далеко за бугор. Кроме того семья и т.п связанные хлопоты. И как не странно, но в бывшем СНГ айтишник может больше себе позволить чем, в странах Запада, где у него будет средненький по местным меркам доход
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14.08.2020 22:06 Відповісти
Лучше жить средненько среди богатых чем богато среди нищих. Посмотри на ютубе как живут средненькие айтишники переехавшие в США. Все снимают себе дома по 300-500тыс. у.е. и нивчем себе не отказывают.
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14.08.2020 22:45 Відповісти
ну я помню как в Лос Анжелесе закрылась игровая студия и некоторые сотрудники оказались вообще без денег, потому что оплата была так себе, а город очень дорогой. Так что хорошо считать чужие деньги и оценивать всех айтишников по зарплатам топовых програмистов
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14.08.2020 22:51 Відповісти
Да у меня тут в Украине чуть ли не каждый день кидают рабочих на деньги. Вот недавно мужики строили все лето дорогу и тротуары под Киевом а их через йух кинули. А потом наняли другую бригаду доделывать. Так же рядом озеро чистили земснарядом, выделив на чистку несколько миллионов. Не заплатили подрядчикам, а деньги чинуши забрали себе.
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14.08.2020 23:15 Відповісти
Вот это нормальный ход!
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14.08.2020 20:46 Відповісти
Ботоферма ;ЗЕ!диджитал; чекає на своїх нових співробітників!
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14.08.2020 20:55 Відповісти
А своих куда??? В центр занятости где им предложат работу дворника или грузчика?!?!!!
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14.08.2020 21:46 Відповісти
никуда, просто белорусские компании откроют офисы в Украине и перевезут сотрудников. Украинское айти развилось благодаря российским деньгам, когда они начали переносить бизнес из РФ. Так что инициатива на удивление толковая, жаль исполнением засрут как всегда
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14.08.2020 22:12 Відповісти
Де знайшли міністра - дебіла?
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14.08.2020 22:21 Відповісти
У зеленых соплей вся партия умственно бракованная.
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15.08.2020 10:08 Відповісти
виходить,що 73 відсотки населення - дебіли?
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15.08.2020 10:11 Відповісти
А нахрен сдалась Украине эта вата?
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15.08.2020 10:07 Відповісти
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