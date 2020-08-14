Україна готова прийняти 5 тис. білоруських айтішників, - глава Мінціфри Федоров

Кабінет міністрів України забезпечив можливість імміграції в Україну 5 тис. білоруських ІТ-фахівців.

Про це повідомив у Фейсбуці віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"5 тис. квот розподілені по областях України, в яких зосереджена найбільша кількість ІТ-компаній. Дніпропетровська, Одеська та Львівська області можуть залучити по 600 фахівців, Харківська - 700, а місто Київ отримало 2,5 тис. квот", - написав Федоров.

Недавні серйозні обмеження з доступом до інтернету, мобільного зв'язку та систематичні перебої в роботі банківської системи змушують ІТ-компанії Білорусі шукати можливості для переїзду в іншу країну, пояснив Федоров.

Читайте на Цензор.НЕТ: МВС Білорусі оголосило в розшук засновника опозиційного телеграм-каналу Nexta Путілу. ФОТО

Він зазначив, що українська компанія може запросити на роботу таких іноземців: із документів потрібні лише копії паспорта із завіреним перекладом і кольорове фото 3,5х4,5. Потім компанія звертається із заявою в Центр зайнятості, до якого додає копії паспорта іноземця, фото і проєкт трудової угоди з ним. Протягом 5-7 днів Центр зайнятості видає дозвіл на роботу. Щоб скористатися квотами, фахівці, які вже проживають в Україні, можуть подати свої документи до територіального підрозділу Державної міграційної служби за місцем реєстрації, а іноземні фахівці за кордоном - в консульські установи України.

Також на Цензор.НЕТ: Звірства білоруського ОМОНу: моторошні кадри тортур затриманих. ФОТОрепортаж

"Імміграція в рамках квот дозволяє іноземним ІТ-фахівцям працевлаштовуватися на тих же умовах, що і громадяни України", - наголосив міністр.

"Ми готові в режимі 24/7 надавати консультаційну підтримку іноземним ІТ-фахівцям, готовим локалізуватися в Україні. Для отримання консультації вони можуть звернутися за телефоном +380 50 516 64 35", - додав Федоров.







