У Чехії російського дипломата зловили при спробі купити патрони для снайперських гвинтівок
Чеські спецслужби викрили співробітника посольства РФ у Празі, який незаконно купував патрони для снайперських гвинтівок та інші боєприпаси.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ
Операція із затримання відбулася ще 25 червня під час операції на автостоянці в Ржичанах (центральна Чехія). Затриманий виявився цивільним співробітником військового аташе посольства РФ і, очевидно, за сумісництвом - однієї з російських спецслужб (проте, як і в інших схожих випадках, доказів для цього не вистачає). Слідчі виходять із того, що боєприпаси були призначені для російськомовного "тіньового світу" або безпосередньо для прихованих операцій російських спецслужб на території ЄС.
Такий товар можна офіційно придбати лише в ліцензованого дилера. За незаконну закупівлю боєприпасів загрожує термін до 5 років в'язниці. Від притягнення до кримінальної відповідальності чоловіка врятував дипломатичний імунітет. Дипломат був звільнений і виїхав до Росії відразу після цього.
Відповідно до джерел із дипломатичних кіл, російська сторона в цій справі не перечила діям чеської влади і відкликала затриманого представника в повній тиші, уникнувши його офіційної депортації. "Їм було ясно, що їх спіймали зі спущеними штанами", - прокоментувало високопоставлене джерело з дипломатичного середовища Чехії.
Ця справа сталася на тлі "шпигунської хвилі" у відносинах між двома державами. Затримання відбулося рівно через три тижні після того, як Чехія оголосила про висилку двох інших російських дипломатів - керівника Російського культурного центру в Празі Андрія Кончакова і його підлеглого Ігоря Рибакова. Є підозра, що і ці двоє насправді були офіцерами російських спецслужб. З іншого боку, на днях російська влада в Москві заарештували місцевого радника голови космічного агентства Роскосмос і колишнього журналіста Івана Сафронова за підозрою в нібито передачі чеським спецслужбам інформації про постачання російської зброї на Близький Схід і в Африку.
Служба інформаційної безпеки ЧР (BIS) вже давно оцінює діяльність російської розвідки на території Чехії як одну з найбільш ризикованих. У своїх щорічних доповідях BIS також звертає увагу на чисельність російської дипломатичної місії в Чехії: у російському посольстві в Празі працює близько 140 працівників, тоді як, наприклад, США мають близько 70 осіб, а Китай - близько 30.
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Патроны для высокоточной стрельбы, это не бронебойные и не зажигательные боеприпасы: можно приобрести в любом оружейном магазине.
Легально.
Скорее всего, этот олень хотел сэкономить пару монет и поступил как последний идиот.
Наименование калибра, абревиатура производителя и все.
На гильзе.
Россія...
***** какой же он тупорылый этот кремлевский зеленый гамносран....
2) У Чехії затримали кацапського дипломата під час купівлі спецнабоїв виробництва Чехії.
Два до двох усі вміють додавати?
то ли дипломат фИговый... то ли фигОвый....
другое дело если мимо службы...то большой вопрос - на фига ему патроны к снайперке??? ну не крыс же в подвале гонять???
а потом эти патрошки всплывут в... ну, например, белоруссии после расстрела митингующих