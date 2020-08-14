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У Чехії російського дипломата зловили при спробі купити патрони для снайперських гвинтівок

У Чехії російського дипломата зловили при спробі купити патрони для снайперських гвинтівок

Чеські спецслужби викрили співробітника посольства РФ у Празі, який незаконно купував патрони для снайперських гвинтівок та інші боєприпаси.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ 

Операція із затримання відбулася ще 25 червня під час операції на автостоянці в Ржичанах (центральна Чехія). Затриманий виявився цивільним співробітником військового аташе посольства РФ і, очевидно, за сумісництвом - однієї з російських спецслужб (проте, як і в інших схожих випадках, доказів для цього не вистачає). Слідчі виходять із того, що боєприпаси були призначені для російськомовного "тіньового світу" або безпосередньо для прихованих операцій російських спецслужб на території ЄС.

Такий товар можна офіційно придбати лише в ліцензованого дилера. За незаконну закупівлю боєприпасів загрожує термін до 5 років в'язниці. Від притягнення до кримінальної відповідальності чоловіка врятував дипломатичний імунітет. Дипломат був звільнений і виїхав до Росії відразу після цього.

Відповідно до джерел із дипломатичних кіл, російська сторона в цій справі не перечила діям чеської влади і відкликала затриманого представника в повній тиші, уникнувши його офіційної депортації. "Їм було ясно, що їх спіймали зі спущеними штанами", - прокоментувало високопоставлене джерело з дипломатичного середовища Чехії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Росспівробітництва Митрофанова про повідомлення ЗМІ, що керівник празького представництва привіз у країну отруту: "Бездоказова провокація"

Ця справа сталася на тлі "шпигунської хвилі" у відносинах між двома державами. Затримання відбулося рівно через три тижні після того, як Чехія оголосила про висилку двох інших російських дипломатів - керівника Російського культурного центру в Празі Андрія Кончакова і його підлеглого Ігоря Рибакова. Є підозра, що і ці двоє насправді були офіцерами російських спецслужб. З іншого боку, на днях російська влада в Москві заарештували місцевого радника голови космічного агентства Роскосмос і колишнього журналіста Івана Сафронова за підозрою в нібито передачі чеським спецслужбам інформації про постачання російської зброї на Близький Схід і в Африку.

Служба інформаційної безпеки ЧР (BIS) вже давно оцінює діяльність російської розвідки на території Чехії як одну з найбільш ризикованих. У своїх щорічних доповідях BIS також звертає увагу на чисельність російської дипломатичної місії в Чехії: у російському посольстві в Празі працює близько 140 працівників, тоді як, наприклад, США мають близько 70 осіб, а Китай - близько 30.

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росія (66465) Чехія (1658) шпигунство (1022)


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Топ коментарі
+17
Вбити, отруїти, нагадити...
Россія...
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14.08.2020 19:02 Відповісти
+15
Росдипломат уже становится именем нарицательным. До чего докатилась русская дипломатия? До Захаровой и вот этого всего
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14.08.2020 18:59 Відповісти
+12
Отличаются . Цена , качество , баланс , калибровка ...
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14.08.2020 19:02 Відповісти
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Росдипломат уже становится именем нарицательным. До чего докатилась русская дипломатия? До Захаровой и вот этого всего
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14.08.2020 18:59 Відповісти
в раше пули закончились ?
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14.08.2020 20:55 Відповісти
в Білорусі знайшли польські гільзи - з чеськими бо не склалося - треба ж кацапам західний слід імітувати
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14.08.2020 21:58 Відповісти
А патроны для снайперских винтовок и просто винтовок отличаются?
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14.08.2020 19:00 Відповісти
Качеством и ценой.
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14.08.2020 19:02 Відповісти
Отличаются . Цена , качество , баланс , калибровка ...
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14.08.2020 19:02 Відповісти
Як я розумію центровкою.
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14.08.2020 19:03 Відповісти
Примерно как скальпель от столового ножа.
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14.08.2020 19:23 Відповісти
калибром
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14.08.2020 19:31 Відповісти
Всем спасибо, просто насколько помню, в мою бытность в армии СВД заряжали обычным винт-патроном и не парились. Хотя может и особые были, я ни разу не снайпер
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14.08.2020 19:40 Відповісти
Насколько помню я патроны для АК не подходили к карабину СКС.
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14.08.2020 19:51 Відповісти
Автоматные 7,62-патроны и винтовочные 7,62 патроны это две большие разницы. В СВД разумеется шли винтовочные, как и в пулемёты ПК/ПКТ.
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14.08.2020 20:04 Відповісти
Подходят, 7,62x39 ,это один и тот же патрон. Тут до сих пор продают китайские, в обоймах, под СКС, их используют и для калашоидов 7,62 всех мастей, и для СКСов всех модификаций, и для апперов для АР-15 под 7,62х39.
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14.08.2020 21:28 Відповісти
Есть такие. Маркировки : обычные 7Н1, бронебойные - 7Н14.
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14.08.2020 21:31 Відповісти
Обучили тебя в Совке. Знали бы что предашь свою страну, шлёпнули бы бронебойным и списали на несчастный случай
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14.08.2020 21:46 Відповісти
Пасть прихлопни, совок замшелый, со своей гнилой пропагандонской песенкой.
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14.08.2020 21:50 Відповісти
Нет, для СВД есть специальные патроны (7Н1). Можно стрелять и обычными, но сильно увеличивается кучность.
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15.08.2020 04:10 Відповісти
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14.08.2020 21:16 Відповісти
конечно
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14.08.2020 19:39 Відповісти
даже при союзе спецпатрон для свд был на особом учёте из за дороговизны .
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14.08.2020 20:14 Відповісти
Они в самом деле думают, что кацап-дипломат покупал патроны для каких то операций ФСБ?
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14.08.2020 19:00 Відповісти
Вполне возможно. Достаточно тех двух петиков вспомнить. Профи
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14.08.2020 19:05 Відповісти
Чого ні, завтра застрілять десяток протестантів в Мінську, виймуть з них чеські кулі і вуаля, захід фінансує сябробандерівців.
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14.08.2020 19:24 Відповісти
Что им мешало купить эти патроны прямо в Москве и отправить диппочтой в Прагу?
Патроны для высокоточной стрельбы, это не бронебойные и не зажигательные боеприпасы: можно приобрести в любом оружейном магазине.
Легально.
Скорее всего, этот олень хотел сэкономить пару монет и поступил как последний идиот.
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14.08.2020 19:31 Відповісти
Кожна партія має номер і їм не потрібна була Москва в ланцюжку, тому він поліз на чорний ринок. Як завжди у московитів, непогана ідея розбивається об їх рукожопість.
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14.08.2020 19:33 Відповісти
Не имеют они номеров и никогда не имели.
Наименование калибра, абревиатура производителя и все.
На гильзе.
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14.08.2020 19:37 Відповісти
Гильза, "совершенно случайно" тоже остаётся на месте выстрела. Вынимают пулю, находят гильзу и вуаля - "чехи устроили кровопролитие".
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14.08.2020 22:38 Відповісти
Чехам же більше за всіх потрібні вибори у Бєларусі
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15.08.2020 14:46 Відповісти
В данном случае абсолютно пофиг: чехи, поляки, американцы, это всё для обывателя звучит как "запад".
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16.08.2020 14:43 Відповісти
з лииповими паперами в офіційнім магазині попався.
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14.08.2020 20:41 Відповісти
А самим зробити не вистачає розуму, чи рукожопі?
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14.08.2020 19:01 Відповісти
Не хотят палиться на ввозе и светить своего производителя...
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14.08.2020 19:05 Відповісти
російські МЗС це злочинна організація, яка здобуває нелегально зброю...або ввозить дипломатичною поштою сильно отруйні чи радіоактивні речовини .."новачок" або "плутоній"...А ГРУшнікі Мішкіни-Петрови...їх через кордон не везуть, а дістають із схованки...куди їх кладе інший дипломат-ГРУшник під прикриттям дипломатичної недоторканості. Якщо їх ловлять то посадити не можуть
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14.08.2020 19:34 Відповісти
скоріше за все їм потрібні саме "чешські" набої для використання в якійсь іншій країні. Напевне їх потім би вивезли в одну із країн ЄС чи ще кудись ..дипломатичною поштою без догляду. І на місці вбивства знайшли б гільзи від чешских набоїв
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14.08.2020 19:28 Відповісти
Вбити, отруїти, нагадити...
Россія...
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14.08.2020 19:02 Відповісти
шозабред??
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14.08.2020 19:05 Відповісти
Не догадались дипломатической почтой отправить.
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14.08.2020 19:09 Відповісти
Може і відправили б, його взяли в процесі закупівлі.
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14.08.2020 19:25 Відповісти
Нужны иностранные патроны.
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14.08.2020 20:07 Відповісти
Нет, своих хватает.
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14.08.2020 20:11 Відповісти
Так это и есть снабженец вежливых человечков? И некто Маргаралес Симонини будет нам рассказывать, что белоруссов убивал солдаты НАТО чешкими патронами?
***** какой же он тупорылый этот кремлевский зеленый гамносран....
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14.08.2020 19:11 Відповісти
1) Шляпа вусата звинувачує Чехію в організації заворушень у Білорусі.
2) У Чехії затримали кацапського дипломата під час купівлі спецнабоїв виробництва Чехії.

Два до двох усі вміють додавати?
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14.08.2020 19:12 Відповісти
багатьом жителям Республіки Білорусь, десяткам, пощастило зостатися в живих, а так би були трупи, багато трупів, в них кулі від натівської гвинтівки, якої ніхто ніде не бачив в наших краях, не закупляв, не виробляв, і "Путен спаси, убивают, спаси от НАТО, введи вайська!"
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14.08.2020 19:28 Відповісти
что-то как-то...наивно-примитивно...
то ли дипломат фИговый... то ли фигОвый....
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14.08.2020 19:18 Відповісти
Спросил видать у местных где можно купить маслята(грибы), а те сразу сообщили куда надо.
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14.08.2020 20:03 Відповісти
чего-то я думаю...что если б это надо было "по службе" - ему доставили б дип/грузом
другое дело если мимо службы...то большой вопрос - на фига ему патроны к снайперке??? ну не крыс же в подвале гонять???
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14.08.2020 20:10 Відповісти
Ойопт, какая нєожиданность!!!
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14.08.2020 19:19 Відповісти
Аааа, знаю! Он по шпилям стрелять собирался.
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14.08.2020 19:19 Відповісти
Я от одного не розумію - а не простіше було дипломатичними контейнерами з засрашки привезти?
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14.08.2020 19:22 Відповісти
Ні звичайно, витягнути з вбитих треба було чеські, польскі кулі як доказ втручання заходу.
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14.08.2020 19:27 Відповісти
а це доказ, що білоруські силовики (принаймні декотрі) грають не на стороні Бацьки. І поки що гібридно
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15.08.2020 14:50 Відповісти
дипломатичним контейнером би і вивезли...в потрібну країну...десь вже заплановано вбивство снайперами з використанням "чешських" набоїв
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14.08.2020 19:36 Відповісти
в параші патрони до СВДшок закінчилися ?
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14.08.2020 19:23 Відповісти
Тут мова про те, щоб вбити, чеським ***********.
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14.08.2020 19:27 Відповісти
якщо гбшникам потрібно то "завтра" будуть вбивати "австралійським" *********** ...
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14.08.2020 19:44 Відповісти
Так и просроченньіе свето-шумовьіе гранатьі попали в Беларусь из Чехии.
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14.08.2020 19:26 Відповісти
А літаки з Росіїї, що, бульбу в Білорусь возили ?
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14.08.2020 19:28 Відповісти
Тебе скажут , что расея не вмешивается, самолетьі прилетели для евакуации сотрудников посольства и просто граждан, а военньіе цаполетьі потому, что безопасность только военньіе и могут организовать
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14.08.2020 19:32 Відповісти
Никак по каналам чешкого алко-президента Земана через возглавлявшуюся им группу "дружбы с россией" задвинули лошку Лукашу.
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14.08.2020 19:32 Відповісти
********* сработала отлично!!! своим заявлением о чешском оружии у протестующих...
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14.08.2020 19:38 Відповісти
ага
а потом эти патрошки всплывут в... ну, например, белоруссии после расстрела митингующих
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14.08.2020 19:39 Відповісти
легко. При цьому не обов*язково що вбивати зібрався путін. Росіяни могли купляти на прохання "дружньої" спецслужби .."дружньої" країни...тієї ж самої Білорусі...Бо Лукашенко звинувачував у дестабілізації ситуації .спочатку Польщу, Чехію Літву...а зараз чомусь Чехію поміняв на Україну)) це не просто так...До речі, в Україні може вже набої закупили))
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14.08.2020 19:42 Відповісти
Может хотел застрелиться?
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14.08.2020 19:51 Відповісти
За патронами они пришли с балалайками ...ЦИНИКИ!!!
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14.08.2020 21:02 Відповісти
 
 