У Чехії російського дипломата зловили при спробі купити патрони для снайперських гвинтівок

Чеські спецслужби викрили співробітника посольства РФ у Празі, який незаконно купував патрони для снайперських гвинтівок та інші боєприпаси.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

Операція із затримання відбулася ще 25 червня під час операції на автостоянці в Ржичанах (центральна Чехія). Затриманий виявився цивільним співробітником військового аташе посольства РФ і, очевидно, за сумісництвом - однієї з російських спецслужб (проте, як і в інших схожих випадках, доказів для цього не вистачає). Слідчі виходять із того, що боєприпаси були призначені для російськомовного "тіньового світу" або безпосередньо для прихованих операцій російських спецслужб на території ЄС.

Такий товар можна офіційно придбати лише в ліцензованого дилера. За незаконну закупівлю боєприпасів загрожує термін до 5 років в'язниці. Від притягнення до кримінальної відповідальності чоловіка врятував дипломатичний імунітет. Дипломат був звільнений і виїхав до Росії відразу після цього.

Відповідно до джерел із дипломатичних кіл, російська сторона в цій справі не перечила діям чеської влади і відкликала затриманого представника в повній тиші, уникнувши його офіційної депортації. "Їм було ясно, що їх спіймали зі спущеними штанами", - прокоментувало високопоставлене джерело з дипломатичного середовища Чехії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Росспівробітництва Митрофанова про повідомлення ЗМІ, що керівник празького представництва привіз у країну отруту: "Бездоказова провокація"

Ця справа сталася на тлі "шпигунської хвилі" у відносинах між двома державами. Затримання відбулося рівно через три тижні після того, як Чехія оголосила про висилку двох інших російських дипломатів - керівника Російського культурного центру в Празі Андрія Кончакова і його підлеглого Ігоря Рибакова. Є підозра, що і ці двоє насправді були офіцерами російських спецслужб. З іншого боку, на днях російська влада в Москві заарештували місцевого радника голови космічного агентства Роскосмос і колишнього журналіста Івана Сафронова за підозрою в нібито передачі чеським спецслужбам інформації про постачання російської зброї на Близький Схід і в Африку.

Служба інформаційної безпеки ЧР (BIS) вже давно оцінює діяльність російської розвідки на території Чехії як одну з найбільш ризикованих. У своїх щорічних доповідях BIS також звертає увагу на чисельність російської дипломатичної місії в Чехії: у російському посольстві в Празі працює близько 140 працівників, тоді як, наприклад, США мають близько 70 осіб, а Китай - близько 30.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чехія висилає двох російських дипломатів через скандал із загрозою отруєння