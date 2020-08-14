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Агресія почалася проти країни. Приїхали сюди з Польщі, Голландії, України, "відкритої Росії", - Лукашенко. ВІДЕО
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що проти республіки почалася агресія, а акції протесту організовуються з-за кордону і в них беруть участь люди з "пристойним кримінальним минулим".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, його цитує держагентство БелТА.
"Сьогодні вже понаїхали сюди з Польщі, Голландії, України, з цієї "відкритої Росії", Навального і так далі й тому подібне. Уже агресія почалася проти країни", - заявив Лукашенко на нараді з членами Ради безпеки в п'ятницю.
Топ коментарі
+54 mrSmith
показати весь коментар14.08.2020 19:39 Відповісти Посилання
+34 Вася Шевченко #371210
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+33 Nataliia Radchenko
показати весь коментар14.08.2020 19:41 Відповісти Посилання
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Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
По сравнению с 1-м кварталом 2020 года ВВП уменьшился на 9,9% (с учетом сезонного фактора и без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым и г. Севастополя).
Госстат в течение года уточняет показатели реального валового внутреннего продукта.
... це нам не цікаво
Всеобщую стачку тоже организовали американцы?
Ты под наркотой или ты неадекватный по жизни?
Мой недавний ответ на чужой пост:
Что на самом деле сказал Лука:
Опять же, как человек военный, я понимаю: когда ты в казарме всю жизнь, можно сказать, военную спишь рядышком (тот же ОМОНовец 20-летний - чей-то ребенок), рядом живем уже второй год… И когда подло (это вот не по-мужски) заезжают со спины и бьют этих ребят - милиционеров…
Это что, омоновцам это надо или милиции? Да они тренировались спокойно, в этой казарме жили. Но они вышли, чтобы защитить их (граждан) а они их в спину. С ножами, заточками, на ГАИ... Это ж специально! Мы же с вами понимаем, кто это делает,
....
Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой открытой России, Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны
Скажите, а как военному человеку действовать? Мне что делать в этой ситуации? Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут? Так мы потом не стабилизируем обстановку. Поэтому надо остановиться, взять голову в руки и успокоиться. И дать нам навести порядок, разобраться с теми, кто приехал сюда.
Можно кричать: Бинго!
Но на самом деле там просто интеллект действительно, как у таракана. Обычного, домового, с шестью ножкками.
эта мразота должна висеть на фонарном столбе, за то что поднял руку на народ который кормил его мразь и его прихлебателей, мусарню наполненую мразью.
но тысячелетний бульбашный рейх уже рухнул и Коленьке не быть кронпринцем крови
эти парни просто заблудились, как всегда, шпили попутали
Легитимный президент Путин в России переписал под себя Конституцию, чтобы править до смерти. Легитимный президент Лукашенко в Беларуси отказывается признавать поражение на выборах и несколько дней калечит и убивает граждан, которые не согласны с фальсификациями.
И только лишь нелегитимная киевская хунта мирно провела честные выборы, признала поражение и ушла в оппозицию. Такой он, кровавый украинский фашизм.