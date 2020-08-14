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Новини Революція в Білорусі
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Агресія почалася проти країни. Приїхали сюди з Польщі, Голландії, України, "відкритої Росії", - Лукашенко. ВІДЕО

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що проти республіки почалася агресія, а акції протесту організовуються з-за кордону і в них беруть участь люди з "пристойним кримінальним минулим".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, його цитує держагентство БелТА.

"Сьогодні вже понаїхали сюди з Польщі, Голландії, України, з цієї "відкритої Росії", Навального і так далі й тому подібне. Уже агресія почалася проти країни", - заявив Лукашенко на нараді з членами Ради безпеки в п'ятницю.

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668)


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Топ коментарі
+54
Ну ясное дело!
Приехали из Украины и лупят белорусов...
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14.08.2020 19:39 Відповісти
+34
а...так это... поляки, голландцы, украинцы и Навальный... так уработали демонстрантов и прохожих?
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14.08.2020 19:41 Відповісти
+33
а шо за страна такая в перечне стран - ОТКРЫТАЯ РОССИЯ ))
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14.08.2020 19:41 Відповісти
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Сторінка 2 з 2
...Во 2-м квартале ВВП уменьшился на 11,4%В то время, как эксперты ухудшили прогноз снижения ВВП с 4,2% до 6% в 2020 году согласно консенсус-прогнозу, организованному Министерством экономического развития и торговли, в апреле-июне 2020 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) по оперативным данным уменьшился на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
По сравнению с 1-м кварталом 2020 года ВВП уменьшился на 9,9% (с учетом сезонного фактора и без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым и г. Севастополя).
Госстат в течение года уточняет показатели реального валового внутреннего продукта.
... це нам не цікаво
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14.08.2020 20:15 Відповісти
Нам ти не цікаве.
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14.08.2020 20:21 Відповісти
а какда харашо жить била?
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14.08.2020 20:27 Відповісти
те що тобі=гидота пропукінська та таким як ти ґнідам з часом стає важко жити ЛЮДЕЙ ТІШИТЬ
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14.08.2020 20:37 Відповісти
Ага, так что это все американцы в черной омоновской униформе били машины, расстреливали, давили машинами, калечили и убивали простых прохожих людей, женщин, детей, стариков. Стреляли по окнам в перепуганных детей, которые подошли к окну посмотреть на то что происходит.
Всеобщую стачку тоже организовали американцы?
Ты под наркотой или ты неадекватный по жизни?
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14.08.2020 21:13 Відповісти
Унизил бацька своих сограждан - посчитал их собачками, которых можно "науськивать".
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14.08.2020 20:16 Відповісти
Тот случай, когда кажется что умеешь, читать мысли.

Мой недавний ответ на чужой пост:

Агресія почалася проти країни. Приїхали сюди з Польщі, Голландії, України, "відкритої Росії", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7819

Агресія почалася проти країни. Приїхали сюди з Польщі, Голландії, України, "відкритої Росії", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8294

Что на самом деле сказал Лука:

Опять же, как человек военный, я понимаю: когда ты в казарме всю жизнь, можно сказать, военную спишь рядышком (тот же ОМОНовец 20-летний - чей-то ребенок), рядом живем уже второй год… И когда подло (это вот не по-мужски) заезжают со спины и бьют этих ребят - милиционеров…

Это что, омоновцам это надо или милиции? Да они тренировались спокойно, в этой казарме жили. Но они вышли, чтобы защитить их (граждан) а они их в спину. С ножами, заточками, на ГАИ... Это ж специально! Мы же с вами понимаем, кто это делает,
....
Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой открытой России, Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны

Скажите, а как военному человеку действовать? Мне что делать в этой ситуации? Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут? Так мы потом не стабилизируем обстановку. Поэтому надо остановиться, взять голову в руки и успокоиться. И дать нам навести порядок, разобраться с теми, кто приехал сюда.



Можно кричать: Бинго!

Но на самом деле там просто интеллект действительно, как у таракана. Обычного, домового, с шестью ножкками.



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14.08.2020 20:17 Відповісти
Ха-ха-ха. Не из России, а из "Открытой России". Вот это зализнул Пуйлу.
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14.08.2020 20:28 Відповісти
Там ещё рептилоиды с Нубиры прилетели
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14.08.2020 20:28 Відповісти
Ліберали таки покладуть сябрів під кремль…
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14.08.2020 20:30 Відповісти
"Ліберали"? Так вусатого і його камарілью ще ніхто не називав.
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14.08.2020 20:46 Відповісти
Ніт…Ліберали»це лжеопозиція
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15.08.2020 03:59 Відповісти
А Сороса че не назвал? И Гейтса с чипами и 5G антенной в рюкзаке?
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14.08.2020 20:36 Відповісти
Открытая Россия - это оксюморон.
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14.08.2020 20:38 Відповісти
Как-же не повезло этому старому пердуну со страной, 80% наркоманы, алкоголики и рецедивисты
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14.08.2020 20:43 Відповісти
Лалалала.... как колеса зглотну так мышей в штанах ловлю... Совсем плохой стал бацька. Скоро к дидам поедет
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14.08.2020 20:57 Відповісти
лука когда понял что проиграл, обосрался и с перепугу дал команду мочить всех и вся. у чувака крыша реально поехала. этому дегенерату и в страшном сне не могло приснится такое, что народ его на )(уй послал)))

эта мразота должна висеть на фонарном столбе, за то что поднял руку на народ который кормил его мразь и его прихлебателей, мусарню наполненую мразью.
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14.08.2020 20:57 Відповісти
этот гитлер все еще надеется на гебельса

но тысячелетний бульбашный рейх уже рухнул и Коленьке не быть кронпринцем крови
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14.08.2020 21:00 Відповісти
тиран-лузер это жалкое и смешное существо
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14.08.2020 21:01 Відповісти
вагнеровцы уже друзья,
эти парни просто заблудились, как всегда, шпили попутали
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14.08.2020 21:03 Відповісти
лука чмо.
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14.08.2020 21:10 Відповісти
А визитку Яроша не находили?
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14.08.2020 21:32 Відповісти
Уже нашли
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15.08.2020 00:09 Відповісти
https://censor.net/news/3213866/belorusskie_siloviki_nashli_v_protestah_ukrainskiyi_sled_i_portret_bandery_foto
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15.08.2020 00:10 Відповісти
прямо сейчас напротив Дома правительства в Минске десятки тысяч понаехавших из Польши, Литвы, Украины, Голландии агрессивных провокаторов включили фонарики и кричат: «Верым! Можам! Пераможам!». Все беларусы сидят по домам. Усатое насекомое врать не будет!
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14.08.2020 21:36 Відповісти
а про Чехию молчок
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14.08.2020 21:54 Відповісти
Редкий даун прибывающий в своём выдуманном мире.Чувак походу в какой то параллельной Беларуси живёт
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14.08.2020 21:57 Відповісти
Ты проиграл выборы с треском! Сегодня ты государственный преступник, захвативший власть в Беларуси! Это военный переворот! Твое место в тюрьме, Лукашенко!
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14.08.2020 22:45 Відповісти
Про конституцию, свежее:

Легитимный президент Путин в России переписал под себя Конституцию, чтобы править до смерти. Легитимный президент Лукашенко в Беларуси отказывается признавать поражение на выборах и несколько дней калечит и убивает граждан, которые не согласны с фальсификациями.

И только лишь нелегитимная киевская хунта мирно провела честные выборы, признала поражение и ушла в оппозицию. Такой он, кровавый украинский фашизм.
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14.08.2020 23:05 Відповісти
теперь самое время путенвведи, раз агрессия
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15.08.2020 01:01 Відповісти
Бацька дибіл. Бачив чим скінчив Янукович. В Україні не було б ніякого Майдану аби міліція не побила студентів, постояли б ще день дво і розбіглись. В Білорусіїї історія повторюється, звірства поліціїї--- це кінець Лукашенко. Хоча він в порівнянні з Яником- Лукашенко білий і пухнастий. А в загальному: це капець Білорусіїї, при любих розкладах.
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15.08.2020 10:22 Відповісти
а где ответ клоуна и его цирка?
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15.08.2020 12:51 Відповісти
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