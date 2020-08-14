Агресія почалася проти країни. Приїхали сюди з Польщі, Голландії, України, "відкритої Росії", - Лукашенко. ВІДЕО

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що проти республіки почалася агресія, а акції протесту організовуються з-за кордону і в них беруть участь люди з "пристойним кримінальним минулим".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, його цитує держагентство БелТА.

"Сьогодні вже понаїхали сюди з Польщі, Голландії, України, з цієї "відкритої Росії", Навального і так далі й тому подібне. Уже агресія почалася проти країни", - заявив Лукашенко на нараді з членами Ради безпеки в п'ятницю.