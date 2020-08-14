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"Укроборонпром" втретє за кілька років повідомив про початок виробництва гусениць для БМП, - ЗМІ. ФОТО

Завод імені В.О. Малишева почав виробляти гусениці для бойової машини піхоти. Упродовж останніх 3 років пресслужба концерну і підприємств, що входять до нього, вже кілька разів робила подібні заяви.

Про початок виготовлення гусениць для БМП на замовлення Міноборони повідомляє пресслужба "Укроборонпрому", інформує Цензор.НЕТ.

"ДП "Завод імені В.О. Малишева", що входить до складу ДК "Укроборонпром", опанувало новий напрямок виробництва - гусениць для бойової машини піхоти. Фахівці підприємства уже розпочали виконання замовлення Міністерства оборони України. Про це сьогодні повідомив генеральний директор заводу Василь Крилас під час візиту на підприємство віцепрем’єр-міністра України Олега Уруського, представників "Укроборонпрому" та делегації народних депутатів України", - сказано в повідомленні пресслужби.

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Видання Defence News зазначає, що підприємства "Укроборонпрому" вже неодноразово звітували про освоєння такого виробництва.

Першими випускати нові гусениці для БМП пробували на ДП "Харківське державне авіаційне виробниче підприємс́тво" (входить до складу ДК "Укроборонпром") ще у 2017 році, після перемоги на одному з тендерів.

"Згідно з угодою, на початку літа (2018 р.) ми виготовимо і відвантажимо нашому замовнику - Українському бронетанковому заводу - три комплекти гусениць, а потім ще 20. Один комплект - це пара гусениць для однієї бойової машини і запасні частини", - повідомляв директор Департаменту виробництва ХДАВП В'ячеслав Рачинський у травні 2018 року.

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Але згодом на ХДАВП відмовились від виробництва цих деталей, аргументуючи це нерентабельністю виробництва. 

"ДП "Завод ім. Малишева", що входить до складу ДК "Укроборонпром", у межах програми імпортозаміщення освоїв і почав серійне виробництво нових гусениць для БМП зі спеціальних сталей українського виробництва", - повідомили в пресслужбі ДК "Укроборонпром" 27 лютого 2019 року.

Тепер пресслужба "Укроборонпрому" зазначає, що до сьогодні основні запасні частини та комплектуючі до БМП в Україні не виготовлялися.

"Поставки гусениць відбувалися виключно з-за кордону. Тепер ці комплектуючі Україна здатна виробляти самостійно", - заявляють у концерні.

Укроборонпром втретє за кілька років повідомив про початок виробництва гусениць для БМП, - ЗМІ 01Укроборонпром втретє за кілька років повідомив про початок виробництва гусениць для БМП, - ЗМІ 02Укроборонпром втретє за кілька років повідомив про початок виробництва гусениць для БМП, - ЗМІ 03

військово-промисловий комплекс (288) оборона (4856) зброя (7569) Укроборонпром (1741)


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Топ коментарі
+10
Не могу понять!В чём здесь достижение?! Нет,конечно отрадно,что чего то не было,а сейчас появилось.Но у меня вопрос:где предмет для гордости как таковой? Литейное производство открыли? Так оно и в Мозамбике есть.Может быть открыли секрет стали для траков? Опять-таки,не открыли.Если мне память не изменяет,то есть такая марка стали Г13Л,используется для изготовления траков для тракторов,танков и сердечников железнодорожных стрелочных переводов.Может быть в этих гусеничных лентах пальцы крутые?! Я не знаю,а вы напишите! В общем,вопрос знатокам:чем хвастаемся?!
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14.08.2020 20:03 Відповісти
+5
Good
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14.08.2020 19:49 Відповісти
+4
Теперь надо производство боеприпасов запустить !
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14.08.2020 19:49 Відповісти
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14.08.2020 19:49 Відповісти
Теперь надо производство боеприпасов запустить !
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14.08.2020 19:49 Відповісти
нам видимо не суждено..
наши дети или внуки построят этот гребанный завод боеприпасов..
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14.08.2020 19:52 Відповісти
Патриотизм и патронные заводы для двух последних президентов вещи несовместимые.
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14.08.2020 19:58 Відповісти
Чувак, тих *********** вистачить ще внукам твоїх внуків.
От на, краще оцю новину:

14 августа 2020
Турция испытала Akinci с украинскими двигателями

https://lenta.ru/auth/

Второй прототип турецкого ударного беспилотника Akinci совершил первый полет. Соответствующее видео в Twitter https://twitter.com/Baykar_Savunma/status/1293985482645397504 разместила компания Baykar.
В подписи к ролику сообщается, что в воздухе беспилотник находился 1 час 2 минуты. Испытания состоялись 13 августа в районе аэропорта Чорлу.
Defence Express напоминает, что Akinci оснащается двумя турбовальными двигателями http://ivchenko-progress.com/?portfolio=ai-450 АИ-450Т разработки украинского предприятия «Ивченко-Прогресс».
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14.08.2020 21:00 Відповісти
в рамках программы импортозамещения

а до того были рашкостанские... все 7 лет гибридной войны...
какие-то низкотехнолигичные гусеницы наконец импортозаместили...
я ржу, дорогая редакция!
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14.08.2020 19:50 Відповісти
Были совковые запасы. Что так слюной брызгать?
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14.08.2020 19:53 Відповісти
т.е. о закупках в рашке через фирмы-прокладки ты не слышал... ну-ну
совковые запасы запчастей, что б ты знал, в большинстве распродали в африки-азии еще 20-10 лет тому
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14.08.2020 20:00 Відповісти
можно фирмы в студию? 20-10 лет. норм период))) Ты походу звездочет.
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14.08.2020 20:13 Відповісти
а ты - походу болтун-невежда
все названия мелькали в открытой печати и год, и два тому
даже здесь, на цензоре
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14.08.2020 23:42 Відповісти
Я, признаться, сильно сомневаюсь в совковых запасах резино-металлических изделий. Думаю все занют что делает с резиной время...
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14.08.2020 21:01 Відповісти
Уперше в Україні запущено серійне виробництво гусениць для БМП, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 3380 https://censor.net/user/396173 Там нет резины.
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14.08.2020 22:11 Відповісти
в совковых запасах резино-металлических изделий

нда...
в состав гусениц входит резина...
вот это и все твое "знание"...
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14.08.2020 23:43 Відповісти
Значит я невнимательно прочел новость Бывает
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15.08.2020 01:25 Відповісти
Я вітчизняний виробник гусянок БМП з 2016 року (приватний).У війська поставлено 140 гусянок БМП мого виробництва, виробництво здійснювалось під контролем Військового Приймання.Якість гарантована,за три роки жодної рекламації.
Кожен мій трак містить моє клеймо виробника "КГ"(Ковалі Гріго).
Виробництво було освоєно власним коштом, без підтримки держави.Більш детально на моїй сторінці у ФБ https://www.facebook.com/igor.grigo.92/
та https://harkov.flagma.ua/675-35-sb123-sb9-gusenicy-bmp-zveno-gusenicy-o4150987.html
УОП справді молодці:
спочатку у 2017 році ХАЗ заявив,что засвоїв кошти на виробництво гусянок до БМП і швидко забезпечить всі потреби МО, але коли у 2018 році виникла нагальна потреба поставки гусянок на ЖБТЗ керівник ХАЗу на жаль розвів руками. А коли під час наради на якій був присутній він, я та представник ЖБТЗ дізнався, що гусянок мого виробгицтва станом на січень 2018 року більше 100 сказав, далі цитата "Що ви від мене хочете,ми (ХАЗ) порівняно з Вами (Ковалями Гріго) діти стосовно виробництва гусянок".Як наслідок ХАЗ не забезпечив виробництво гусянок БМП, мені замовлення та оплату не надали, гусянки замовили за валюту у індусів. Індійські гусянки в подальшому виявились неналежної якості, та були забраковані ВП.
Згодом ЗІМ також засвоїв кошти на запуск виробництва гусянок до БМП.Фахівці ЗІМ неодноразово звертались до мене з проханням "поділитись" моїми розробленими технологіями виробництва цих самих гусянок, а потім були неодноразові спроби заволодіти моєю документацією за участі силових структур (прокуратури та СБУ),це були команди у складі провідних фахівців ЗІМ та силовиків.
Потім у інтернеті повідомили що ЗІМ единий виробник гусянок до БМП.
Стосовно замовлення, про яке йдеться у статті,повідомляю що на тендерах на закупівлю гусянок мене як вітчизняного виробника з низькою ціною та гарантованою якістю було дискваліфіковано на тій підставі, що я "Вимагав попередню оплату на закупівлю сировини".
Тендери було скасовано, а незабаром були підписані контракти БЕЗ ТЕНДЕРІВ на закупівлю цих самих гусянок у чеської компанії за вищою ціною,за валюту (понад мільйон ЄВРО) та на умовах попередної оплати, також було підписано за чашкою кави БЕЗ ТЕНДЕРУ аналогічний договір з ЗІМ за значно більшими цінами та на умовах попередної оплати.
Якось так, висновкі робіть самі.
Слава Україні!
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15.08.2020 10:50 Відповісти
так его и сейчас нет..
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14.08.2020 19:52 Відповісти
Где его нет?
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14.08.2020 19:55 Відповісти
"Токсично" ?
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14.08.2020 19:54 Відповісти
Статистика:

У 2017 УкрОборонПром передав 3673 одиниць ОВТ
У 2018 УкрОборонПром передав 4900 одиниць ОВТ
У 2019 УкрОборонПром передав 4876 одиниць ОВТ

11.11.2019 Наєм і нова команда попадають в УОП

Станом на 08.2020 УкрОборонПром передав 450 одиниці ОВТ
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14.08.2020 20:19 Відповісти
Уперше в Україні запущено серійне виробництво гусениць для БМП, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 6579
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14.08.2020 20:19 Відповісти
Не могу понять!В чём здесь достижение?! Нет,конечно отрадно,что чего то не было,а сейчас появилось.Но у меня вопрос:где предмет для гордости как таковой? Литейное производство открыли? Так оно и в Мозамбике есть.Может быть открыли секрет стали для траков? Опять-таки,не открыли.Если мне память не изменяет,то есть такая марка стали Г13Л,используется для изготовления траков для тракторов,танков и сердечников железнодорожных стрелочных переводов.Может быть в этих гусеничных лентах пальцы крутые?! Я не знаю,а вы напишите! В общем,вопрос знатокам:чем хвастаемся?!
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14.08.2020 20:03 Відповісти
Так выборы скоро...
Хоть чем то надо.
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14.08.2020 20:08 Відповісти
Я вітчизняний виробник гусянок БМП з 2016 року (приватний).У війська поставлено 140 гусянок БМП мого виробництва, виробництво здійснювалось під контролем Військового Приймання.Якість гарантована,за три роки жодної рекламації.
Кожен мій трак містить моє клеймо виробника "КГ"(Ковалі Гріго).
Виробництво було освоєно власним коштом, без підтримки держави.Більш детально на моїй сторінці у ФБ https://www.facebook.com/igor.grigo.92/
та https://harkov.flagma.ua/675-35-sb123-sb9-gusenicy-bmp-zveno-gusenicy-o4150987.html
Тепер стосовно Вашого питання:
траки штампуються, сталь 20ХГСНМ (ТВМ),пальці БМП -це гумово-металевий шарнір,це для відома автора.
УОП справді молодці:
спочатку у 2017 році ХАЗ заявив,что засвоїв кошти на виробництво гусянок до БМП і швидко забезпечить всі потреби МО, але коли у 2018 році виникла нагальна потреба поставки гусянок на ЖБТЗ керівник ХАЗу на жаль розвів руками. А коли під час наради на якій був присутній він, та та представник ЖБТЗ дізнався, що гусянок мого виробгицтва станом на січень 2018 року більше 100 сказав, далі цитата "Що ви від мене хочете,ми (ХАЗ) порівняно з Вами (Ковалями Гріго) діти стосовно виробництва гусянок".Як наслідок ХАЗ не забезпечив виробництво гусянок БМП, мені замовлення та оплату не надали, гусянки замовили за валюту у індусів. Індійські гусянки в подальшому виявились неналежної якості, та були забраковані ВП.
Згодом ЗІМ також засвоїв кошти на запуск виробництва гусянок до БМП.Фахівці ЗІМ неодноразово звертались до мене з проханням "поділитись" моїми розробленими технологіями виробництва цих самих гусянок, а потім були неодноразові спроби заволодіти моєю документацією за участі силових структур (прокуратури та СБУ),це були команди у складі провідних фахівців ЗІМ та силовиків.
Потім у інтернеті повідомили що ЗІМ единий виробник гусянок до БМП.
Стосовно замовлення про яке йдеться у статті,повідомляю що на тендерах на закупівлю гусянок меня як вітчизняного виробника з низькою ціною та гарантованою якістю було дискваліфіковано на тій підставі, що я "Вимагав попередню оплату на закупівлю сировини".
Тендери було скасовано, а незабаром були підписані контракти БЕЗ ТЕНДЕРІВ на закупівлю гцих самих гусянок у чеською компанії за вищою ціною,за валюту (понад мільйон ЄВРО) та на умовах попередної оплати, також було підписано за чашкою кави БЕЗ ТЕНДЕРУ аналогічний договір з ЗІМ за значно більшими цінами та на умовах попередної оплати.
Якось так, висновкі робіть самі.
Слава Україні!
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15.08.2020 10:37 Відповісти
Патроны заводов Украины
Уперше в Україні запущено серійне виробництво гусениць для БМП, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 764
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14.08.2020 20:06 Відповісти
А резиновые подушки для них? Подушки для движения по шоссе, защищающие асфальт и улучшающие сцепление. Опционально, есть? Они вовсе не для парадов, а для марш-бросков по автомагистралям. Есть или нет?
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14.08.2020 20:07 Відповісти
Может тебе еще наволочки нужны? И так уже, что не говори, а смогли освоить сварку и болгарку
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14.08.2020 20:26 Відповісти
roadstar,не на всякие траки чисто конструктивно возможно подушки приладить,да это и не главное.И марш-броски не в первую очередь.Главное:ТТХ боевой техники обеспечить в бою на 100% и более!
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14.08.2020 20:40 Відповісти
https://censor.net/user/82820 Нет.
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14.08.2020 22:12 Відповісти
Не нет, а ДА. Это экономически выгодно. Чем трейлерами с платформами перевозить технику. Просто сесть и посчитать.
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15.08.2020 14:58 Відповісти
ЗІМ навряд чи зробить асфальтохідний варіант,я як приватний виробник гусянок з досвідом це можу реалізувати.
Відео випробування асфальтохідних гусянок мого виробництва на Т80
https://www.facebook.com/igor.grigo.92/videos/249912255845167
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15.08.2020 10:44 Відповісти
Твою ж дивизию надо бы это объявить национальным праздником !
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14.08.2020 20:24 Відповісти
гусеницы (((( давай ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ для ОБОРОНЫ СТРАНЫ !!! гусеницы ((((.....ть !!!
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14.08.2020 20:27 Відповісти
Зеленский сволочь, уже больше года президент, а ядерной бомбы нет, авианосцев нет, звездных линкоров нет, и у Граздича украинского IP опять нет. Зрадаааааа, ажно плакати хочитца!!!
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14.08.2020 21:29 Відповісти
а где такой город днепропетровск
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14.08.2020 20:28 Відповісти
Тоже мне достижение.
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14.08.2020 20:33 Відповісти
еще стволы для пушек бы освоить и было бы вообще замкнутое производство практически....Гуд!
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14.08.2020 20:38 Відповісти
Уже освоено в Украине.И гладкие стволы (танковые) и нарезные. Достойно.
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14.08.2020 20:42 Відповісти
Освоено.
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14.08.2020 20:45 Відповісти
https://andrei-bt.livejournal.com/946274.html Пушка украинского производства уже вдвое превысила показатели по живучести ствола российской пушки
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14.08.2020 20:48 Відповісти
Унитарный выстрел калибром 120мм.?...Круто...
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14.08.2020 20:52 Відповісти
Еще была новость на Милитарном портале и о других стволах. На выставках показывали. Можно поискать при желании.
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14.08.2020 20:59 Відповісти
Спасибо,18с49ed2.
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14.08.2020 21:11 Відповісти
А более точно в цифрах - можно?

Те данные что вижу я - говорят что стойкость напротив ниже в 3 - 5 раз (как минимум на 2013 год)
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14.08.2020 21:13 Відповісти
Это зрада, патамушта при Парашенке такова небыла!
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14.08.2020 21:24 Відповісти
директор предприятия Василий Крылас , зачем ты сливаешь названия предприятий - поставщиков , с которыми сотрудничает ЗИМ? Тебя кто-то за язык тянет ?
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14.08.2020 22:07 Відповісти
В третій раз вперше "Укроборонпром" збирається виготовляти траки для БМП

https://defence-ua.com/news/v_tretij_raz_vpershe_ukroboronprom_zbirajetsja_vigotovljati_traki_dlja_bmp_foto-1422.html
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14.08.2020 22:24 Відповісти
Я вітчизняний виробник гусянок БМП з 2016 року (приватний).У війська поставлено 140 гусянок БМП мого виробництва, виробництво здійснювалось під контролем Військового Приймання.Якість гарантована,за три роки жодної рекламації.
Кожен мій трак містить моє клеймо виробника "КГ"(Ковалі Гріго).
Виробництво було освоєно власним коштом, без підтримки держави.Більш детально на моїй сторінці у ФБ https://www.facebook.com/igor.grigo.92/
та https://harkov.flagma.ua/675-35-sb123-sb9-gusenicy-bmp-zveno-gusenicy-o4150987.html
УОП справді молодці:

спочатку у 2017 році ХАЗ заявив,что засвоїв кошти на виробництво гусянок до БМП і швидко забезпечить всі потреби МО, але коли у 2018 році виникла нагальна потреба поставки гусянок на ЖБТЗ керівник ХАЗу на жаль розвів руками. А коли під час наради на якій був присутній він, я та представник ЖБТЗ дізнався, що гусянок мого виробгицтва станом на січень 2018 року більше 100 сказав, далі цитата "Що ви від мене хочете,ми (ХАЗ) порівняно з Вами (Ковалями Гріго) діти стосовно виробництва гусянок".Як наслідок ХАЗ не забезпечив виробництво гусянок БМП, мені замовлення та оплату не надали, гусянки замовили за валюту у індусів. Індійські гусянки в подальшому виявились неналежної якості, та були забраковані ВП.
Згодом ЗІМ також засвоїв кошти на запуск виробництва гусянок до БМП.Фахівці ЗІМ неодноразово звертались до мене з проханням "поділитись" моїми розробленими технологіями виробництва цих самих гусянок, а потім були неодноразові спроби заволодіти моєю документацією за участі силових структур (прокуратури та СБУ),це були команди у складі провідних фахівців ЗІМ та силовиків.
Потім у інтернеті повідомили що ЗІМ единий виробник гусянок до БМП.
Стосовно замовлення про яке йдеться у статті,повідомляю що на тендерах на закупівлю гусянок меня як вітчизняного виробника з низькою ціною та гарантованою якістю було дискваліфіковано на тій підставі, що я "Вимагав попередню оплату на закупівлю сировини".
Тендери було скасовано, а незабаром були підписані контракти БЕЗ ТЕНДЕРІВ на закупівлю гцих самих гусянок у чеською компанії за вищою ціною,за валюту (понад мільйон ЄВРО) та на умовах попередної оплати, також було підписано за чашкою кави БЕЗ ТЕНДЕРУ аналогічний договір з ЗІМ за значно більшими цінами та на умовах попередної оплати.
Якось так, висновкі робіть самі.
Слава Україні!
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15.08.2020 10:40 Відповісти
Просто, є перші "півні", 2-і і 3-і.
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15.08.2020 08:54 Відповісти
Я вітчизняний виробник гусянок БМП з 2016 року (приватний).У війська поставлено 140 гусянок БМП мого виробництва, виробництво здійснювалось під контролем Військового Приймання.Якість гарантована,за три роки жодної рекламації.
Кожен мій трак містить моє клеймо виробника "КГ"(Ковалі Гріго).
Виробництво було освоєно власним коштом, без підтримки держави.Більш детально на моїй сторінці у ФБ https://www.facebook.com/igor.grigo.92/
та https://harkov.flagma.ua/675-35-sb123-sb9-gusenicy-bmp-zveno-gusenicy-o4150987.html
УОП справді молодці:
спочатку у 2017 році ХАЗ заявив,что засвоїв кошти на виробництво гусянок до БМП і швидко забезпечить всі потреби МО, але коли у 2018 році виникла нагальна потреба поставки гусянок на ЖБТЗ керівник ХАЗу на жаль розвів руками. А коли під час наради на якій був присутній він, я та представник ЖБТЗ дізнався, що гусянок мого виробгицтва станом на січень 2018 року більше 100 сказав, далі цитата "Що ви від мене хочете,ми (ХАЗ) порівняно з Вами (Ковалями Гріго) діти стосовно виробництва гусянок".Як наслідок ХАЗ не забезпечив виробництво гусянок БМП, мені замовлення та оплату не надали, гусянки замовили за валюту у індусів. Індійські гусянки в подальшому виявились неналежної якості, та були забраковані ВП.
Згодом ЗІМ також засвоїв кошти на запуск виробництва гусянок до БМП.Фахівці ЗІМ неодноразово звертались до мене з проханням "поділитись" моїми розробленими технологіями виробництва цих самих гусянок, а потім були неодноразові спроби заволодіти моєю документацією за участі силових структур (прокуратури та СБУ),це були команди у складі провідних фахівців ЗІМ та силовиків.
Потім у інтернеті повідомили що ЗІМ единий виробник гусянок до БМП.
Стосовно замовлення, про яке йдеться у статті,повідомляю що на тендерах на закупівлю гусянок меня як вітчизняного виробника з низькою ціною та гарантованою якістю було дискваліфіковано на тій підставі, що я "Вимагав попередню оплату на закупівлю сировини".
Тендери було скасовано, а незабаром були підписані контракти БЕЗ ТЕНДЕРІВ на закупівлю цих самих гусянок у чеської компанії за вищою ціною,за валюту (понад мільйон ЄВРО) та на умовах попередної оплати, також було підписано за чашкою кави БЕЗ ТЕНДЕРУ аналогічний договір з ЗІМ за значно більшими цінами та на умовах попередної оплати.
Якось так, висновкі робіть самі.
Слава Україні!
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15.08.2020 10:48 Відповісти
 
 