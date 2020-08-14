"Укроборонпром" втретє за кілька років повідомив про початок виробництва гусениць для БМП, - ЗМІ. ФОТО

Завод імені В.О. Малишева почав виробляти гусениці для бойової машини піхоти. Упродовж останніх 3 років пресслужба концерну і підприємств, що входять до нього, вже кілька разів робила подібні заяви.

Про початок виготовлення гусениць для БМП на замовлення Міноборони повідомляє пресслужба "Укроборонпрому", інформує Цензор.НЕТ.

"ДП "Завод імені В.О. Малишева", що входить до складу ДК "Укроборонпром", опанувало новий напрямок виробництва - гусениць для бойової машини піхоти. Фахівці підприємства уже розпочали виконання замовлення Міністерства оборони України. Про це сьогодні повідомив генеральний директор заводу Василь Крилас під час візиту на підприємство віцепрем’єр-міністра України Олега Уруського, представників "Укроборонпрому" та делегації народних депутатів України", - сказано в повідомленні пресслужби.

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Видання Defence News зазначає, що підприємства "Укроборонпрому" вже неодноразово звітували про освоєння такого виробництва.

Першими випускати нові гусениці для БМП пробували на ДП "Харківське державне авіаційне виробниче підприємс́тво" (входить до складу ДК "Укроборонпром") ще у 2017 році, після перемоги на одному з тендерів.

"Згідно з угодою, на початку літа (2018 р.) ми виготовимо і відвантажимо нашому замовнику - Українському бронетанковому заводу - три комплекти гусениць, а потім ще 20. Один комплект - це пара гусениць для однієї бойової машини і запасні частини", - повідомляв директор Департаменту виробництва ХДАВП В'ячеслав Рачинський у травні 2018 року.

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Але згодом на ХДАВП відмовились від виробництва цих деталей, аргументуючи це нерентабельністю виробництва.

"ДП "Завод ім. Малишева", що входить до складу ДК "Укроборонпром", у межах програми імпортозаміщення освоїв і почав серійне виробництво нових гусениць для БМП зі спеціальних сталей українського виробництва", - повідомили в пресслужбі ДК "Укроборонпром" 27 лютого 2019 року.

Тепер пресслужба "Укроборонпрому" зазначає, що до сьогодні основні запасні частини та комплектуючі до БМП в Україні не виготовлялися.

"Поставки гусениць відбувалися виключно з-за кордону. Тепер ці комплектуючі Україна здатна виробляти самостійно", - заявляють у концерні.