"Укроборонпром" втретє за кілька років повідомив про початок виробництва гусениць для БМП, - ЗМІ. ФОТО
Завод імені В.О. Малишева почав виробляти гусениці для бойової машини піхоти. Упродовж останніх 3 років пресслужба концерну і підприємств, що входять до нього, вже кілька разів робила подібні заяви.
Про початок виготовлення гусениць для БМП на замовлення Міноборони повідомляє пресслужба "Укроборонпрому", інформує Цензор.НЕТ.
"ДП "Завод імені В.О. Малишева", що входить до складу ДК "Укроборонпром", опанувало новий напрямок виробництва - гусениць для бойової машини піхоти. Фахівці підприємства уже розпочали виконання замовлення Міністерства оборони України. Про це сьогодні повідомив генеральний директор заводу Василь Крилас під час візиту на підприємство віцепрем’єр-міністра України Олега Уруського, представників "Укроборонпрому" та делегації народних депутатів України", - сказано в повідомленні пресслужби.
Видання Defence News зазначає, що підприємства "Укроборонпрому" вже неодноразово звітували про освоєння такого виробництва.
Першими випускати нові гусениці для БМП пробували на ДП "Харківське державне авіаційне виробниче підприємс́тво" (входить до складу ДК "Укроборонпром") ще у 2017 році, після перемоги на одному з тендерів.
"Згідно з угодою, на початку літа (2018 р.) ми виготовимо і відвантажимо нашому замовнику - Українському бронетанковому заводу - три комплекти гусениць, а потім ще 20. Один комплект - це пара гусениць для однієї бойової машини і запасні частини", - повідомляв директор Департаменту виробництва ХДАВП В'ячеслав Рачинський у травні 2018 року.
Але згодом на ХДАВП відмовились від виробництва цих деталей, аргументуючи це нерентабельністю виробництва.
"ДП "Завод ім. Малишева", що входить до складу ДК "Укроборонпром", у межах програми імпортозаміщення освоїв і почав серійне виробництво нових гусениць для БМП зі спеціальних сталей українського виробництва", - повідомили в пресслужбі ДК "Укроборонпром" 27 лютого 2019 року.
Тепер пресслужба "Укроборонпрому" зазначає, що до сьогодні основні запасні частини та комплектуючі до БМП в Україні не виготовлялися.
"Поставки гусениць відбувалися виключно з-за кордону. Тепер ці комплектуючі Україна здатна виробляти самостійно", - заявляють у концерні.
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наши дети или внуки построят этот гребанный завод боеприпасов..
От на, краще оцю новину:
14 августа 2020
Турция испытала Akinci с украинскими двигателями
https://lenta.ru/auth/
Второй прототип турецкого ударного беспилотника Akinci совершил первый полет. Соответствующее видео в Twitter https://twitter.com/Baykar_Savunma/status/1293985482645397504 разместила компания Baykar.
В подписи к ролику сообщается, что в воздухе беспилотник находился 1 час 2 минуты. Испытания состоялись 13 августа в районе аэропорта Чорлу.
Defence Express напоминает, что Akinci оснащается двумя турбовальными двигателями http://ivchenko-progress.com/?portfolio=ai-450 АИ-450Т разработки украинского предприятия «Ивченко-Прогресс».
а до того были рашкостанские... все 7 лет гибридной войны...
какие-то низкотехнолигичные гусеницы наконец импортозаместили...
я ржу, дорогая редакция!
совковые запасы запчастей, что б ты знал, в большинстве распродали в африки-азии еще 20-10 лет тому
все названия мелькали в открытой печати и год, и два тому
даже здесь, на цензоре
нда...
в состав гусениц входит резина...
вот это и все твое "знание"...
Кожен мій трак містить моє клеймо виробника "КГ"(Ковалі Гріго).
Виробництво було освоєно власним коштом, без підтримки держави.Більш детально на моїй сторінці у ФБ https://www.facebook.com/igor.grigo.92/
та https://harkov.flagma.ua/675-35-sb123-sb9-gusenicy-bmp-zveno-gusenicy-o4150987.html
УОП справді молодці:
спочатку у 2017 році ХАЗ заявив,что засвоїв кошти на виробництво гусянок до БМП і швидко забезпечить всі потреби МО, але коли у 2018 році виникла нагальна потреба поставки гусянок на ЖБТЗ керівник ХАЗу на жаль розвів руками. А коли під час наради на якій був присутній він, я та представник ЖБТЗ дізнався, що гусянок мого виробгицтва станом на січень 2018 року більше 100 сказав, далі цитата "Що ви від мене хочете,ми (ХАЗ) порівняно з Вами (Ковалями Гріго) діти стосовно виробництва гусянок".Як наслідок ХАЗ не забезпечив виробництво гусянок БМП, мені замовлення та оплату не надали, гусянки замовили за валюту у індусів. Індійські гусянки в подальшому виявились неналежної якості, та були забраковані ВП.
Згодом ЗІМ також засвоїв кошти на запуск виробництва гусянок до БМП.Фахівці ЗІМ неодноразово звертались до мене з проханням "поділитись" моїми розробленими технологіями виробництва цих самих гусянок, а потім були неодноразові спроби заволодіти моєю документацією за участі силових структур (прокуратури та СБУ),це були команди у складі провідних фахівців ЗІМ та силовиків.
Потім у інтернеті повідомили що ЗІМ единий виробник гусянок до БМП.
Стосовно замовлення, про яке йдеться у статті,повідомляю що на тендерах на закупівлю гусянок мене як вітчизняного виробника з низькою ціною та гарантованою якістю було дискваліфіковано на тій підставі, що я "Вимагав попередню оплату на закупівлю сировини".
Тендери було скасовано, а незабаром були підписані контракти БЕЗ ТЕНДЕРІВ на закупівлю цих самих гусянок у чеської компанії за вищою ціною,за валюту (понад мільйон ЄВРО) та на умовах попередної оплати, також було підписано за чашкою кави БЕЗ ТЕНДЕРУ аналогічний договір з ЗІМ за значно більшими цінами та на умовах попередної оплати.
Якось так, висновкі робіть самі.
Слава Україні!
У 2017 УкрОборонПром передав 3673 одиниць ОВТ
У 2018 УкрОборонПром передав 4900 одиниць ОВТ
У 2019 УкрОборонПром передав 4876 одиниць ОВТ
11.11.2019 Наєм і нова команда попадають в УОП
Станом на 08.2020 УкрОборонПром передав 450 одиниці ОВТ
Хоть чем то надо.
Кожен мій трак містить моє клеймо виробника "КГ"(Ковалі Гріго).
Виробництво було освоєно власним коштом, без підтримки держави.Більш детально на моїй сторінці у ФБ https://www.facebook.com/igor.grigo.92/
та https://harkov.flagma.ua/675-35-sb123-sb9-gusenicy-bmp-zveno-gusenicy-o4150987.html
Тепер стосовно Вашого питання:
траки штампуються, сталь 20ХГСНМ (ТВМ),пальці БМП -це гумово-металевий шарнір,це для відома автора.
УОП справді молодці:
спочатку у 2017 році ХАЗ заявив,что засвоїв кошти на виробництво гусянок до БМП і швидко забезпечить всі потреби МО, але коли у 2018 році виникла нагальна потреба поставки гусянок на ЖБТЗ керівник ХАЗу на жаль розвів руками. А коли під час наради на якій був присутній він, та та представник ЖБТЗ дізнався, що гусянок мого виробгицтва станом на січень 2018 року більше 100 сказав, далі цитата "Що ви від мене хочете,ми (ХАЗ) порівняно з Вами (Ковалями Гріго) діти стосовно виробництва гусянок".Як наслідок ХАЗ не забезпечив виробництво гусянок БМП, мені замовлення та оплату не надали, гусянки замовили за валюту у індусів. Індійські гусянки в подальшому виявились неналежної якості, та були забраковані ВП.
Згодом ЗІМ також засвоїв кошти на запуск виробництва гусянок до БМП.Фахівці ЗІМ неодноразово звертались до мене з проханням "поділитись" моїми розробленими технологіями виробництва цих самих гусянок, а потім були неодноразові спроби заволодіти моєю документацією за участі силових структур (прокуратури та СБУ),це були команди у складі провідних фахівців ЗІМ та силовиків.
Потім у інтернеті повідомили що ЗІМ единий виробник гусянок до БМП.
Стосовно замовлення про яке йдеться у статті,повідомляю що на тендерах на закупівлю гусянок меня як вітчизняного виробника з низькою ціною та гарантованою якістю було дискваліфіковано на тій підставі, що я "Вимагав попередню оплату на закупівлю сировини".
Тендери було скасовано, а незабаром були підписані контракти БЕЗ ТЕНДЕРІВ на закупівлю гцих самих гусянок у чеською компанії за вищою ціною,за валюту (понад мільйон ЄВРО) та на умовах попередної оплати, також було підписано за чашкою кави БЕЗ ТЕНДЕРУ аналогічний договір з ЗІМ за значно більшими цінами та на умовах попередної оплати.
Якось так, висновкі робіть самі.
Слава Україні!
Відео випробування асфальтохідних гусянок мого виробництва на Т80
https://www.facebook.com/igor.grigo.92/videos/249912255845167
Те данные что вижу я - говорят что стойкость напротив ниже в 3 - 5 раз (как минимум на 2013 год)
https://defence-ua.com/news/v_tretij_raz_vpershe_ukroboronprom_zbirajetsja_vigotovljati_traki_dlja_bmp_foto-1422.html
Кожен мій трак містить моє клеймо виробника "КГ"(Ковалі Гріго).
Виробництво було освоєно власним коштом, без підтримки держави.Більш детально на моїй сторінці у ФБ https://www.facebook.com/igor.grigo.92/
та https://harkov.flagma.ua/675-35-sb123-sb9-gusenicy-bmp-zveno-gusenicy-o4150987.html
УОП справді молодці:
спочатку у 2017 році ХАЗ заявив,что засвоїв кошти на виробництво гусянок до БМП і швидко забезпечить всі потреби МО, але коли у 2018 році виникла нагальна потреба поставки гусянок на ЖБТЗ керівник ХАЗу на жаль розвів руками. А коли під час наради на якій був присутній він, я та представник ЖБТЗ дізнався, що гусянок мого виробгицтва станом на січень 2018 року більше 100 сказав, далі цитата "Що ви від мене хочете,ми (ХАЗ) порівняно з Вами (Ковалями Гріго) діти стосовно виробництва гусянок".Як наслідок ХАЗ не забезпечив виробництво гусянок БМП, мені замовлення та оплату не надали, гусянки замовили за валюту у індусів. Індійські гусянки в подальшому виявились неналежної якості, та були забраковані ВП.
Згодом ЗІМ також засвоїв кошти на запуск виробництва гусянок до БМП.Фахівці ЗІМ неодноразово звертались до мене з проханням "поділитись" моїми розробленими технологіями виробництва цих самих гусянок, а потім були неодноразові спроби заволодіти моєю документацією за участі силових структур (прокуратури та СБУ),це були команди у складі провідних фахівців ЗІМ та силовиків.
Потім у інтернеті повідомили що ЗІМ единий виробник гусянок до БМП.
Стосовно замовлення про яке йдеться у статті,повідомляю що на тендерах на закупівлю гусянок меня як вітчизняного виробника з низькою ціною та гарантованою якістю було дискваліфіковано на тій підставі, що я "Вимагав попередню оплату на закупівлю сировини".
Тендери було скасовано, а незабаром були підписані контракти БЕЗ ТЕНДЕРІВ на закупівлю гцих самих гусянок у чеською компанії за вищою ціною,за валюту (понад мільйон ЄВРО) та на умовах попередної оплати, також було підписано за чашкою кави БЕЗ ТЕНДЕРУ аналогічний договір з ЗІМ за значно більшими цінами та на умовах попередної оплати.
Якось так, висновкі робіть самі.
Слава Україні!
Кожен мій трак містить моє клеймо виробника "КГ"(Ковалі Гріго).
Виробництво було освоєно власним коштом, без підтримки держави.Більш детально на моїй сторінці у ФБ https://www.facebook.com/igor.grigo.92/
та https://harkov.flagma.ua/675-35-sb123-sb9-gusenicy-bmp-zveno-gusenicy-o4150987.html
УОП справді молодці:
спочатку у 2017 році ХАЗ заявив,что засвоїв кошти на виробництво гусянок до БМП і швидко забезпечить всі потреби МО, але коли у 2018 році виникла нагальна потреба поставки гусянок на ЖБТЗ керівник ХАЗу на жаль розвів руками. А коли під час наради на якій був присутній він, я та представник ЖБТЗ дізнався, що гусянок мого виробгицтва станом на січень 2018 року більше 100 сказав, далі цитата "Що ви від мене хочете,ми (ХАЗ) порівняно з Вами (Ковалями Гріго) діти стосовно виробництва гусянок".Як наслідок ХАЗ не забезпечив виробництво гусянок БМП, мені замовлення та оплату не надали, гусянки замовили за валюту у індусів. Індійські гусянки в подальшому виявились неналежної якості, та були забраковані ВП.
Згодом ЗІМ також засвоїв кошти на запуск виробництва гусянок до БМП.Фахівці ЗІМ неодноразово звертались до мене з проханням "поділитись" моїми розробленими технологіями виробництва цих самих гусянок, а потім були неодноразові спроби заволодіти моєю документацією за участі силових структур (прокуратури та СБУ),це були команди у складі провідних фахівців ЗІМ та силовиків.
Потім у інтернеті повідомили що ЗІМ единий виробник гусянок до БМП.
Стосовно замовлення, про яке йдеться у статті,повідомляю що на тендерах на закупівлю гусянок меня як вітчизняного виробника з низькою ціною та гарантованою якістю було дискваліфіковано на тій підставі, що я "Вимагав попередню оплату на закупівлю сировини".
Тендери було скасовано, а незабаром були підписані контракти БЕЗ ТЕНДЕРІВ на закупівлю цих самих гусянок у чеської компанії за вищою ціною,за валюту (понад мільйон ЄВРО) та на умовах попередної оплати, також було підписано за чашкою кави БЕЗ ТЕНДЕРУ аналогічний договір з ЗІМ за значно більшими цінами та на умовах попередної оплати.
Якось так, висновкі робіть самі.
Слава Україні!