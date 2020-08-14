Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду, - Бутусов
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади семи суддів Окружного адміністративного суду Києва, в тому числі голови суду Павла Вовка.
Про це повідомляє з посиланням на джерела головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Особисто Венедіктова підписала подання щодо Вовка і його спільників. На наступний тиждень Вовк і подільники викликані на допит у НАБУ, вони оголошені в розшук", - написав Бутусов.
Тепер відповідальність за збереження Вовка на посаді лежить на Вищій раді правосуддя, додав журналіст.
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Нагадаємо, 17 липня детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.
21 липня в НАБУ повідомили, що в рамках кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.
Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.
Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.
Деяким суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не змогли вручити повістки, тому що судді перебувають у відпустці.
11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох екс-членів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".
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видно недоторговались с венедиктовой - она же делится с офисом президента
После этого события нападки на Порошенко прекратились - Венедиктовой неохота, проснувшись утром, найти свою башку в тумбочке.
как же они боятся Турчинова, до дрожи в коленках.
ненавидят Турчинова, но как же боятся.
6 апреля 2020 года розыск Татьяны Поповой под давлением замглавы Офиса Президента Зеленского Кирилла Тимошенко был отменен по ходатайству прокурора Киевской городской прокуратуры № 6 Святослава Мазурика, которого позже взяли с поличным.
С 27 ноября 2019 года Татьяна Попова, бывшая замминистра Министерства информационной политики, а ныне член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, официально находилась в розыске по уголовному делу о краже 6 млн долларов у "Райффайзен Банка Аваль".
Об этом свидетельствует оказавшаяся в распоряжении редакции копия постановления старшего следователя следственного отдела Печерского управления полиции Главного управления Нацполиции в Киеве майора полиции Синенко Е.А.
Как следует из документа, Татьяне Поповой и ее отцу Валерию Попову в рамках досудебного расследования по материалам уголовного производства № 12013110060001438 было сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 190 УК Украины - мошенничество в особо крупных размерах или организованной группой.
Как сказано в документе следователя, Поповой Татьяне Валериевне и Попову Валерию Васильевичу было сообщено о подозрении, после чего они не явились на допрос по делу о краже $ 7 млн у "Райффайзен Банка Аваль". В связи с тем, что следователь не мог установить местонахождение подозреваемых, они были объявлены в розыск.https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/chlen-nacsoveta-pri-prezidente-zelenskom-tatjana-371680/
Сидеть в самолёте и думать о пилоте, чтобы
Он хорошо взлетел и крайне удачно сел
Где-нибудь в Париже, а там ещё немного и Прованс..."
https://twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1294255402880835584 4 ч
ахахаха, *****, ахаха
Он же в бега года 3 тому подался, бо снова в какаую-то жопу влез
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https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8224?src=hashtag_click #Спорт24 Тітушко став віцепрезидентом Української федерації MMA в Київській області
Вспоминаю, как этот подонок в 2014 заявлял, что, типа, он все осознал и собирается идти учиться на юриста! Теперь, надеюсь, его университеты будут в зоне, а лекции - на нарах. Впрочем, Малюська себе ищет кадры, этот ублюдок как раз подойдет. Енакиевский хряк тоже после "университета" в колонии стал президентом.
Украинская федерация ММА (UFMMA) отменила решение о назначении спортсмена из Белой Церкви Вадима Титушко на пост вице-президента UFMMA в Киевской области, пишет https://ua.tribuna.com/boxing/1087966472.html Tribuna .
15 июня суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, а позже - продлил его до 3 сентября.
Сейчас, по данным МВД, проводятся финальные процессуальные действия для завершения досудебного расследования и передачи материалов уголовного производства в суд.
или только по делу Шеремета и Стерненко сажать будут...?!
Это в том самом, куда Вовк завел кучу своих людишек?
"ниякойи корупцыи", ****.
и...обосралась
Общество / Технологии 14-авг, 18:109 1 073 0
Россия предложила США свою вакцину от COVID-19, а также помощь в разработке. В Вашингтоне сказали, что в настоящее время не готовы воспользоваться достижениями российской медицины, сообщил американский канал CNN со ссылкой на российских чиновников.
"С американской стороны есть общее чувство недоверия к России. Мы считаем, что технологии, в том числе вакцины, тестирование и лечение, не принимают в США именно из-за этого недоверия", - сказал CNN высокопоставленный российский чиновник на условиях анонимности.
Собеседники CNN в Москве уточнили, что Россия готова делиться информацией о вакцине и разрешить американским фармацевтическим компаниям производить ее в США.
Чиновники из США сказали CNN, что российская вакцина считается недоработанной и поэтому не вызвала интереса в США.
"Черт возьми, США не испытают это [российскую вакцину] даже на обезьянах, не говоря уже о людях", - цитирует канал одного из государственных служащих из области здравоохранения США.
Другой собеседник сказал, что в клинических испытаниях участвовало слишком мало людей, поэтому судить о ее безопасности сложно, ведь риск слишком высок.
Российские собеседники канала, несмотря на заявления американской стороны, говорят, что Вашингтону следует серьезно подумать о разработанной вакцине, ведь она может спасти жизни американцев.
"Если наша вакцина окажется самой эффективной, к США возникнут вопросы - почему они не рассмотрели эту возможность, почему политика ограничила доступ к вакцине?" - сказал каналу один высокопоставленный российский чиновник.
Власти США на данным момент не делали официальных заявлений по предложению России помочь разработать вакцину от COVID-19.
Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов 21 июля заявил, что первая вакцина от COVID-19 уже готова.
По его словам, вакцина разрабатывалась во взаимодействии войск радиационной, химической и биологической защиты министерства обороны РФ с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и главным военным клиническим госпиталем имени Бурденко.
Чому в НАБУ, а не на шкіродерню?
канадскойбелорусской границы.
Во у людей как "работает" мозг,и такие "специалисты" работают наверное в 80% судов.148 реформ рулят.
Главное результат о вступлении приговора в силу с компенсацией... и у родственников.
Мне не хочется думать,что дело ЗАВЯЗНИТ в процессуальной казуистики ( адвокаты, проф солидарность судей и приметивный подкуп) и всё окажется -ПШЫКОМ,мягко говоря !!!
Отстранение от выполнения - еще не все. Нужно пересматривать ВСЕ решения этих судей за ВСЕ время работы.
Плюс выплата компенсации потерпевшим от их решений.
Молодец!