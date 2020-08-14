Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду, - Бутусов

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади семи суддів Окружного адміністративного суду Києва, в тому числі голови суду Павла Вовка.

Про це повідомляє з посиланням на джерела головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Особисто Венедіктова підписала подання щодо Вовка і його спільників. На наступний тиждень Вовк і подільники викликані на допит у НАБУ, вони оголошені в розшук", - написав Бутусов.

Тепер відповідальність за збереження Вовка на посаді лежить на Вищій раді правосуддя, додав журналіст.

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Нагадаємо, 17 липня детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в рамках кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Деяким суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не змогли вручити повістки, тому що судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох екс-членів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".



