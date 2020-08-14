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Новини
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Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду, - Бутусов

Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду, - Бутусов

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади семи суддів Окружного адміністративного суду Києва, в тому числі голови суду Павла Вовка.

Про це повідомляє з посиланням на джерела головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Особисто Венедіктова підписала подання щодо Вовка і його спільників. На наступний тиждень Вовк і подільники викликані на допит у НАБУ, вони оголошені в розшук", - написав Бутусов.

Тепер відповідальність за збереження Вовка на посаді лежить на Вищій раді правосуддя, додав журналіст.

Дивіться на Цензор.НЕТ: БЕЗ ЦЕНЗУРИ: Бацька - Сорос, Богдан, суддя Вовк і рулетка в законі. ВІДЕО

Нагадаємо, 17 липня детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в рамках кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Деяким суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не змогли вручити повістки, тому що судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох екс-членів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".

Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду, - Бутусов 01
Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду, - Бутусов 02

Бутусов Юрій (3622) Вовк Павло (300) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+18
о бозечки! .. щось в лесу сдохло..
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14.08.2020 20:33 Відповісти
+17
Білорусь їй по ночам гикається - знає, шо тут не бєлоруси...
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14.08.2020 20:35 Відповісти
+17
Что только генпрокурор не сделает, чтобы не ехать в Беларусь за вагнеровцами!
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14.08.2020 20:37 Відповісти
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Что только генпрокурор не сделает, чтобы не ехать в Беларусь за вагнеровцами!
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14.08.2020 20:37 Відповісти
дупою відчула вили.. і підписала врешті-решт
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14.08.2020 20:56 Відповісти
она месяц его подписивала

видно недоторговались с венедиктовой - она же делится с офисом президента
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14.08.2020 20:47 Відповісти
У нее ооочень длинная роспись
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14.08.2020 23:26 Відповісти
Неужели -- даже не вериться !!! Надеюсь хватит запала пересадить всех этих судейских тварей
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14.08.2020 20:48 Відповісти
о бозечки! .. щось в лесу сдохло..
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14.08.2020 20:33 Відповісти
Білорусь їй по ночам гикається - знає, шо тут не бєлоруси...
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14.08.2020 20:35 Відповісти
Вовк.
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14.08.2020 20:36 Відповісти
ШО АПЯТЬ?))
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14.08.2020 20:37 Відповісти
Да там уде пол леса передохло...
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14.08.2020 21:22 Відповісти
Полюють на санітара лісу.
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14.08.2020 22:53 Відповісти
Нет, то Турчинов штаб ЕС возглавил.
После этого события нападки на Порошенко прекратились - Венедиктовой неохота, проснувшись утром, найти свою башку в тумбочке.
как же они боятся Турчинова, до дрожи в коленках.
ненавидят Турчинова, но как же боятся.
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15.08.2020 06:30 Відповісти
Грьобаний позорняк продовжується.
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14.08.2020 20:34 Відповісти
Член Нацсовета при президенте Зеленском Татьяна Попова была в розыске за кражу $ 7 млн
6 апреля 2020 года розыск Татьяны Поповой под давлением замглавы Офиса Президента Зеленского Кирилла Тимошенко был отменен по ходатайству прокурора Киевской городской прокуратуры № 6 Святослава Мазурика, которого позже взяли с поличным.
С 27 ноября 2019 года Татьяна Попова, бывшая замминистра Министерства информационной политики, а ныне член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, официально находилась в розыске по уголовному делу о краже 6 млн долларов у "Райффайзен Банка Аваль".
Об этом свидетельствует оказавшаяся в распоряжении редакции копия постановления старшего следователя следственного отдела Печерского управления полиции Главного управления Нацполиции в Киеве майора полиции Синенко Е.А.

Как следует из документа, Татьяне Поповой и ее отцу Валерию Попову в рамках досудебного расследования по материалам уголовного производства № 12013110060001438 было сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 190 УК Украины - мошенничество в особо крупных размерах или организованной группой.
Как сказано в документе следователя, Поповой Татьяне Валериевне и Попову Валерию Васильевичу было сообщено о подозрении, после чего они не явились на допрос по делу о краже $ 7 млн у "Райффайзен Банка Аваль". В связи с тем, что следователь не мог установить местонахождение подозреваемых, они были объявлены в розыск.https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/chlen-nacsoveta-pri-prezidente-zelenskom-tatjana-371680/
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14.08.2020 20:41 Відповісти
О!!! Оказалась не совсем безнадежной! ЯБВДЛ...
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14.08.2020 20:36 Відповісти
Не спеши, что-то не верится, что с Волка шкуру будут драть.
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15.08.2020 08:04 Відповісти
Рузге, це зрада?
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14.08.2020 20:36 Відповісти
Ірочка! Дякую-дуже дякую !
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14.08.2020 20:36 Відповісти
Яка патріотична!
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14.08.2020 20:36 Відповісти
Вова памперсами поділився
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14.08.2020 20:38 Відповісти
..."Завтра в семь двадцать две, я буду в Борисполе
Сидеть в самолёте и думать о пилоте, чтобы
Он хорошо взлетел и крайне удачно сел
Где-нибудь в Париже, а там ещё немного и Прованс..."
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14.08.2020 20:37 Відповісти
https://twitter.com/luiza4kaLova_

https://twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1294255402880835584 4 ч

ахахаха, *****, ахаха
Он же в бега года 3 тому подался, бо снова в какаую-то жопу влез

https://twitter.com/24tvua

https://twitter.com/24tvua 24 канал @24tvua

https://twitter.com/24tvua https://twitter.com/24tvua



https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8224?src=hashtag_click #Спорт24 Тітушко став віцепрезидентом Української федерації MMA в Київській області

Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1942
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14.08.2020 20:38 Відповісти
оце так карьерный рост...при Зе все рыговские пошли во "власть"...это типа благодарочка для ПР от Президента...?
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14.08.2020 20:44 Відповісти
Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4954
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14.08.2020 20:47 Відповісти
А чё？ Пацан к успеху шел!
Вспоминаю, как этот подонок в 2014 заявлял, что, типа, он все осознал и собирается идти учиться на юриста! Теперь, надеюсь, его университеты будут в зоне, а лекции - на нарах. Впрочем, Малюська себе ищет кадры, этот ублюдок как раз подойдет. Енакиевский хряк тоже после "университета" в колонии стал президентом.
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14.08.2020 20:50 Відповісти
ШТА!?
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14.08.2020 20:57 Відповісти
Назначение уже отменили...
Украинская федерация ММА (UFMMA) отменила решение о назначении спортсмена из Белой Церкви Вадима Титушко на пост вице-президента UFMMA в Киевской области, пишет https://ua.tribuna.com/boxing/1087966472.html Tribuna .

15 июня суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, а позже - продлил его до 3 сентября.
Сейчас, по данным МВД, проводятся финальные процессуальные действия для завершения досудебного расследования и передачи материалов уголовного производства в суд.
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14.08.2020 21:07 Відповісти
це точно?? Чи може він вже юрист Української ФЕдерації ММА????
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14.08.2020 21:22 Відповісти
Wow, it's a duckface!
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15.08.2020 00:36 Відповісти
ООООООООООООО, яка федерація такі і віцепрезиденти... А загалом причудові "нові обличчя"....
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14.08.2020 21:21 Відповісти
Доигрались. Женщины мстительны.
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14.08.2020 20:38 Відповісти
вот это номер...неожиданно...а шо теперь дальше...?! отвечать кто-то будет...?
или только по делу Шеремета и Стерненко сажать будут...?!
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14.08.2020 20:42 Відповісти
"Теперь ответственность за сохранение Вовка на должности лежит на Высшем совете правосудия"

Это в том самом, куда Вовк завел кучу своих людишек?
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14.08.2020 20:43 Відповісти
Я б відповідальність поклав на "Товариство мисливців та рибалок" чи як воно тепер називається.
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14.08.2020 23:30 Відповісти
зележопые месяц не подписывали - дали людЯм собраться и спокойно сдрыснуть с баблом...

"ниякойи корупцыи", ****.
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14.08.2020 20:43 Відповісти
видимо усё оплочено заранее...
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14.08.2020 20:45 Відповісти
Как мерзкая эта кацапка на посту генпрокурора. Как и вся эта зеленая погань. Будь их воля, они бы всю рыговскую отрыжку вернули на свои места. Может, все еще будет？ И страусы встретят енакиевского хряка в Хонке？
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14.08.2020 20:47 Відповісти
Значит скоро будет семь назначений в генпрокуратуру.
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14.08.2020 20:47 Відповісти
насмотрелась Беларуских протестов
и...обосралась
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14.08.2020 20:47 Відповісти
Сольются "по тихой воде",чтобы всплыть через полгода на новых должностях.
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14.08.2020 20:54 Відповісти
Вовк, що питущий? Чи це він із за втрати хлібної посади
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14.08.2020 20:58 Відповісти
Венедіктова - красава! Бандитам тюрьми, баригам конфіскацію і тюрьми!
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14.08.2020 21:05 Відповісти
Хоч одна приємна новина ,банда яка так відстоювала інтереси олігархів рухнула.
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14.08.2020 21:21 Відповісти
не кажить ГОП раніше чим підуть справи...
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14.08.2020 21:23 Відповісти
Я так и думал - она РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА.
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14.08.2020 21:31 Відповісти
Це не судді, а ракова пухлина на тілі народу!!!
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14.08.2020 21:55 Відповісти
Заволокитят и похоронят все старания набу. Вовк со своей стаей ещё с государства и компенсации сдерут
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14.08.2020 21:56 Відповісти
Еще и так называемый верховный совет судей пересажать, за пособничество.
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14.08.2020 21:59 Відповісти
Не испытают даже на обезьянах. Вашингтон отказался от российской вакцины от COVID-19
Общество / Технологии 14-авг, 18:109 1 073 0

Россия предложила США свою вакцину от COVID-19, а также помощь в разработке. В Вашингтоне сказали, что в настоящее время не готовы воспользоваться достижениями российской медицины, сообщил американский канал CNN со ссылкой на российских чиновников.

"С американской стороны есть общее чувство недоверия к России. Мы считаем, что технологии, в том числе вакцины, тестирование и лечение, не принимают в США именно из-за этого недоверия", - сказал CNN высокопоставленный российский чиновник на условиях анонимности.

Собеседники CNN в Москве уточнили, что Россия готова делиться информацией о вакцине и разрешить американским фармацевтическим компаниям производить ее в США.

Чиновники из США сказали CNN, что российская вакцина считается недоработанной и поэтому не вызвала интереса в США.

"Черт возьми, США не испытают это [российскую вакцину] даже на обезьянах, не говоря уже о людях", - цитирует канал одного из государственных служащих из области здравоохранения США.

Другой собеседник сказал, что в клинических испытаниях участвовало слишком мало людей, поэтому судить о ее безопасности сложно, ведь риск слишком высок.

Российские собеседники канала, несмотря на заявления американской стороны, говорят, что Вашингтону следует серьезно подумать о разработанной вакцине, ведь она может спасти жизни американцев.

"Если наша вакцина окажется самой эффективной, к США возникнут вопросы - почему они не рассмотрели эту возможность, почему политика ограничила доступ к вакцине?" - сказал каналу один высокопоставленный российский чиновник.

Власти США на данным момент не делали официальных заявлений по предложению России помочь разработать вакцину от COVID-19.

Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов 21 июля заявил, что первая вакцина от COVID-19 уже готова.

По его словам, вакцина разрабатывалась во взаимо­действии войск радиационной, химической и биологической защиты министерства обороны РФ с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и главным военным клиническим госпиталем имени Бурденко.
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14.08.2020 22:03 Відповісти
А зачем ещё в США испытывать настойку бояришника?
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15.08.2020 08:08 Відповісти
І що ж получається? Якщо кацапська вакцина дійсно щось вартує то все вказує на то що то є їхній вірус, який вирвався з лабораторії і результаті вибуху. Виходить що вони створили вірус давно і навіть вакцину від нього. Таке може бути??
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15.08.2020 09:50 Відповісти
А это было ясно с первого дня.
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15.08.2020 10:22 Відповісти
Отмажут,не впервой.Переведут стрелки на "соросят",их и посодють.
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14.08.2020 22:16 Відповісти
Та ви шо?! А шо наш Бубочка? Снова промолчит, как обычно?
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14.08.2020 22:34 Відповісти
Надеюсь она стала на путь исправления.
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14.08.2020 22:38 Відповісти
наивность челеовеческая не знает границ
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15.08.2020 16:12 Відповісти
Цікаво, скіки раз пішле на.....Венедіктову ВСП - сім раз за кожного, чи один раз за всіх?? Скіки раз ВСП ще буде витирати ноги о Зеленського та його ГПУ??
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14.08.2020 23:00 Відповісти
А шо так долго не подписывала? Стеснялась?
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14.08.2020 23:24 Відповісти
"...Вовк и подельники вызваны на допрос в НАБУ..."

Чому в НАБУ, а не на шкіродерню?
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14.08.2020 23:27 Відповісти
шлюшка тянуна тянула и верняк чтото придумала
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14.08.2020 23:54 Відповісти
Писял и плакаль, писаль и плакаль, прям драма зелебеневская, скокро выйдет сериал "Плач Вени"
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14.08.2020 23:56 Відповісти
успеют добежать до канадской белорусской границы.
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15.08.2020 00:13 Відповісти
Оказывается,Вовк и его подельники всемирно известные судьи,раз их иностранные агенты хотят извести.
Во у людей как "работает" мозг,и такие "специалисты" работают наверное в 80% судов.148 реформ рулят.
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15.08.2020 00:56 Відповісти
Да как она посмела! Самого Вовка! Кто она такая эта Венидиктова, чтобы даже сМОРЕть на Вовка?! Игра приобретает фарсовые мотивы - теперь Окружной Административный суд Киева рассмотрит законность назначения этой Венидиктовой, а потом Луценка... и ГП Украины - офис ГП
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15.08.2020 05:09 Відповісти
ПОСМОТРИМ-сказал слепой.

Главное результат о вступлении приговора в силу с компенсацией... и у родственников.
Мне не хочется думать,что дело ЗАВЯЗНИТ в процессуальной казуистики ( адвокаты, проф солидарность судей и приметивный подкуп) и всё окажется -ПШЫКОМ,мягко говоря !!!
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15.08.2020 06:13 Відповісти
Отстранила на выходные.
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15.08.2020 06:50 Відповісти
Теперь будет проверка ВСЕЙ украинской судебной системы на цивилизованность!
Отстранение от выполнения - еще не все. Нужно пересматривать ВСЕ решения этих судей за ВСЕ время работы.
Плюс выплата компенсации потерпевшим от их решений.
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15.08.2020 09:14 Відповісти
Нц, Зеля, правильное решение!
Молодец!
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15.08.2020 10:21 Відповісти
Тянули время, прятали наворованное, делились с генеральной прокуроршей. Ну и теперь дали отмашку этой калмычке.
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15.08.2020 18:50 Відповісти
 
 