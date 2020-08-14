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Новини Агресія Росії проти України
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Єнін про передання Білоруссю бойовиків ПВК Вагнера Росії: предмет для подальшого діалогу зникає сам по собі

Єнін про передання Білоруссю бойовиків ПВК Вагнера Росії: предмет для подальшого діалогу зникає сам по собі

Екстрадиція в Україну найманців ПВК Вагнера, затриманих 29 липня правоохоронними органами Білорусі, стає неможливою після передання їх Росії білоруською стороною.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо згадані громадяни виїхали на територію Російської Федерації, то, безумовно, предмет для подальшого діалогу зникає сам по собі", - сказав Єнін в ефірі одного з телеканалів.

На питання про те, чи слід вести діалог із російською стороною на предмет екстрадиції, Єнін відповів: "Річ у тім, що якщо в зазначених осіб є російські паспорти, то як Україна не видає своїх громадян, так і РФ або Білорусь точно так само не видають своїх громадян".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь официально не приглашала Венедиктову в Минск для обсуждения выдачи террористов из ЧВК "Вагнер", - офис Генпрокурора

"Ми від самого початку не виключали можливості того, що лідер Білорусі буде розігрувати це питання, і буде використовувати затриманих як якусь розмінну карту, в першу чергу, з РФ. І тепер ми побачили, що він зробив вибір на користь російської сторони. І, тим не менше, наші органи досудового розслідування і прокуратури зробили все належне для того, щоб вичерпати всі можливості для видачі цих правопорушників українській стороні", - пояснив Єнін.

Читайте также: Беларусь передала России 32 задержанных ранее террористов из ЧВК "Вагнер"

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Читайте також: Лукашенко про затримання російських бойовиків під Мінськом: Який Стамбул, яка Венесуела? Все брехня!

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі запросило послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювала на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Білорусь (7987) екстрадиція (439) Єнін Євген (348) ПВК Вагнер (1543)


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Топ коментарі
+20
Лука показав своє відношення до влади зелених.
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14.08.2020 21:02 Відповісти
+14
Та хіба тільки зелених. Він показав, що цілком і повністю лежить під ******.
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14.08.2020 21:05 Відповісти
+13
Видатний успіх дипломатії Зеленського! Поаплодуємо юному президенту та його молодій команді!
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14.08.2020 21:08 Відповісти
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Лука показав своє відношення до влади зелених.
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14.08.2020 21:02 Відповісти
Не істинне обличчя, а справжнє обличчя, це перша твоя помилка, друга в тому, що ти брешеш .
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14.08.2020 21:08 Відповісти
"Істинне" звучить краще.
ps цікаво чого цензор видалив мій комент?
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14.08.2020 21:11 Відповісти
Та хіба тільки зелених. Він показав, що цілком і повністю лежить під ******.
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14.08.2020 21:05 Відповісти
ага зато так поддерживали "патрита порошенка" что голосовали всюду как и раша ))

дурака делали а вы все ведетесь что "петя великий" и лука его уважал)))
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14.08.2020 21:07 Відповісти
Не, до ворюги Пети-параши...
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14.08.2020 21:28 Відповісти
А голосуя в ООН заодно с эрэфией в 2016 - 2017г.г. к кому она показала свое отношение?
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14.08.2020 21:42 Відповісти
Середній палець !!!!))
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14.08.2020 21:44 Відповісти
Отсос Петровичь
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14.08.2020 22:20 Відповісти
Удивляет не твой примитивный пост, а колличество тех,кто лайкнул под ним.
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15.08.2020 01:09 Відповісти
Развели вас ЗЕбилы Лука и ***** как котят
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14.08.2020 21:03 Відповісти
Вроде судя по нику взрослый,а пост уровня подростка лет пятнадцати.
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15.08.2020 01:13 Відповісти
Так темы никакой и не было ,только круглый идиот этого не понимал .
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14.08.2020 21:04 Відповісти
Я кажуть кацапи: А был ли мальчик?...
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14.08.2020 21:06 Відповісти
Я себе представляю шок "зеленых", если бы им Беларусь передала вагнеровцев!!! ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ???)))
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14.08.2020 21:04 Відповісти
В переводе на человеческий-"Мы обтекаем и рады этому". Пи@дец какой-то.
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14.08.2020 21:05 Відповісти
Оце зебіли видихнули задоволено. Лука лишив їх проблеми - і що ж з тими тваринами робити, якщо удалось би забрати?
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14.08.2020 21:05 Відповісти
Енин про передачу Беларусью боевиков ЧВК Вагнера России: Предмет для дальнейшего диалога исчезает сам по себе - Цензор.НЕТ 7165
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14.08.2020 21:06 Відповісти
В ростов нах**...
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14.08.2020 21:07 Відповісти
Какие-то поганцы у власти. Кроме воровства, ничего не умеют для пользы Украины.
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14.08.2020 21:07 Відповісти
Им просто не надо
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14.08.2020 21:08 Відповісти
Видатний успіх дипломатії Зеленського! Поаплодуємо юному президенту та його молодій команді!
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14.08.2020 21:08 Відповісти
Вассал пуйла точно так же послал бы и Петю.
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14.08.2020 21:11 Відповісти
Петя бы его на ноль умножил,а гундявый леприкон будет молчать,аки говнища в рот набрал
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14.08.2020 21:36 Відповісти
То шо всё еще молчит коротыш это конечно прискорбно
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14.08.2020 21:43 Відповісти
Серьезно? И будет хоть один пример уможения на ноль Луки Петей?
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14.08.2020 21:44 Відповісти
Хоть Петя и не при должности но он озвучил свою позицию по Беларуси в отличиии от бахини, голосапениса и других зелебобиков. Если станет президентом,думаю что примеры будет.
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15.08.2020 08:49 Відповісти
Потому и озвучил, что не президент, а когда был президентом, молчал "аки говнища в рот набрал" (с), когда РБ, заодно с эрэфией, голосовала в ООН против принятия украинской резолюции. И не один раз, кстати.)
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15.08.2020 11:09 Відповісти
Происходящее в Беларуси и голосование в ООН,совершенно разные по весу события. Голосование это личное дело каждого и думаю,что комментировать голосование в ООН того или иного представителя не корректно.Если происходит фальсификация выборов и нарушение прав человека,то здесь положение обязывает
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15.08.2020 14:19 Відповісти
То есть, Вы считаете, что для президента Украины важнее нарушение прав человека в РБ, чем нарушение прав украинских граждан, проживающих в аннексированном Крыму?! Ну и ну, в топку такого президента... а к Вам вопросов больше нет.
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15.08.2020 16:36 Відповісти
Крым и Беларусь вещи разные и весьма далекие друг от друга и имеют абсолютно разный статус.
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15.08.2020 20:08 Відповісти
Саня, та які такі "вагнерівці"?
Єнін про передання Білоруссю бойовиків ПВК Вагнера Росії: предмет для подальшого діалогу зникає сам по собі - Цензор.НЕТ 7292
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14.08.2020 22:26 Відповісти
За вагнеровцев гундявому леприкону говорить положено,но клоун молчит
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15.08.2020 08:53 Відповісти
Вообщем наши зелёные дрыщи в очередной раз утёрлись и сглотнули
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14.08.2020 21:12 Відповісти
Енин про передачу Беларусью боевиков ЧВК Вагнера России: Предмет для дальнейшего диалога исчезает сам по себе - Цензор.НЕТ 6230
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14.08.2020 21:16 Відповісти
Беларусь с рашкой в одной упряжке во внешней политике была всегда.
+ Куча совместных договоров, на что было надеятся, я в принципе не понимаю.
Ну кинули зелень, и фиг с ней, на то она и зелень)
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14.08.2020 21:23 Відповісти
Енин - "Предмет для дальнейшего диалога исчезает сам по себе...."

Теперь ваш ход Президент. Наберитесь смелости и ответьте на такой кидок от 3% таргана => "Украине не выдали 8 террористов из числа вагнеровцев, которые воевали против Украины".
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14.08.2020 21:30 Відповісти
Якщо закрити оченята - всі проблеми зникають.
Так єнін?
Зробимо з України країну терпил, згідно *********** настановам.
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14.08.2020 21:38 Відповісти
В ответ переносить переговоры из Минска. Таракан помог России, это не нейтральная страна.
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14.08.2020 21:39 Відповісти
сидят белорус русский и украинец играют в преф
и тут белорусы припало пару тузов, а играть нечем
украинец говорит
давай мне, а я **** .. русского, а он тебя
белорус долго думал... так казалось украинцу
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14.08.2020 21:44 Відповісти
П'ятниця... Кацап вже "накатіл задідоф".
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14.08.2020 22:11 Відповісти
Дипломатия Украины исчезает НЕ САМА ПО СЕБЕ, да? ЕРМАКГРЬОБАНЫЙ?
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14.08.2020 21:46 Відповісти
Выходит, зэ-буба gовна поел на шару ? ))
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14.08.2020 21:49 Відповісти
Зато терпеливо ждет объявления победителя выборов ...
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14.08.2020 21:50 Відповісти
Так уже обьявили, и луки 80%. Где ЗЕля с киевским тортом?
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14.08.2020 21:54 Відповісти
Срочно отправьте Кравчука и Фокина в Минск, там нашим что то пообещали, про то как свою Землю защищать нужно...
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14.08.2020 21:53 Відповісти
Колхозник - петух кацапский на подмахивании.
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14.08.2020 21:55 Відповісти
Клоун ещё хуже
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14.08.2020 22:31 Відповісти
Не обижайте клоунов. Шморкля у нас кацапский скоморох.
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14.08.2020 22:43 Відповісти
4 августа Лукашенко: Это боевики, которые целенаправлено были переброшены в Беларусь, мы их допросили, вся информация про Сирию, Ливию и Стамбул - враньё 14 августа таракан вернул раисе задержанных боевиков ЧВК «Вагнер»
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14.08.2020 21:57 Відповісти
вусатий кондом... ************ промоскальська.
тепер, придурку, ти вже пiд Сцарьком-лисогномом навiть не пискнеш...
потрiбно було вiддати воювавших на бамбасi. йти на зближення з Заходом, посилати кремлядь, виграти з 51-53 вiдсотками, а не влаштовувати криваву виставу... пом'якшувати режим, а так...ти все просрав...



Єнін про передання Білоруссю бойовиків ПВК Вагнера Росії: предмет для подальшого діалогу зникає сам по собі - Цензор.НЕТ 4458
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14.08.2020 22:00 Відповісти
Який інтерпол? Ти що, сонний?
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14.08.2020 22:09 Відповісти
Это было твоё "напоследок", Лука.
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14.08.2020 22:15 Відповісти
Енин подыгрывает России.
Украина не признает двойного гражданства. Любой человек, имеющий паспорт Украины трактуется как гражданин Украины независимо от наличия у него других паспортов. (Кстати в США также). Потому Украина всегда может и должна требовать экстрадиции.
И, кстати, откуда он знает, что у задержанных есть паспорта России? Из газет?
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14.08.2020 22:16 Відповісти
Чукча не читатель,чукча писатель? А прочитать дальше заглавия не? :
"Річ у тім, що якщо в зазначених осіб є російські паспорти,,,,
Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3213913
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15.08.2020 01:17 Відповісти
Это власть 🤢🤡💩🎪👹путлерастов
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14.08.2020 22:32 Відповісти
не знаю, кто такой енин, неинтересно, но ясно, что Лука зеленой власти поводил по губам... уйхом
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14.08.2020 22:49 Відповісти
"тем не менее, наши органы досудебного расследования и прокуратуры сделали все должное для того, чтобы исчерпать все возможности для выдачи этих правонарушителей украинской стороне", молчали в тряпочку ваши органы, боялись Путина смутить, делали только вид. А вот невинных АТОшников, активистов и волонтеров вам не страшно по тюрьмам бросать, здесь вы с Путиным за одно.
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14.08.2020 22:55 Відповісти
Очередной ***** украинской псевдодипломатии. Выучились за сало, вообще не шарят в политике...
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14.08.2020 22:55 Відповісти
В нормальній країні вже б по крайній мірі відкликали посла для консультацій , але не в Україні. Якщо Лука залишиться на посаді президента, то Бубочка ще до кінця року поїде в Білорусь з дружнім візитом. А якщо б був нормальний президент в Україні, то заявив би що Лука тиран і він ніколи не буде мати зним ніяких контактів.
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14.08.2020 23:07 Відповісти
"Исчерпать все возможности для выдачи..." - если так формулирует заместитель министра ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ, то страшно представить себе уровень интеллекта простых министров...Видимо исчерпали все возможности для назначений на должности....Дурак безграмотный - или замминистра, если так построил фразу.... или тот, кто выпускал текст с такой формулировкой...И то и то - показатель
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14.08.2020 23:14 Відповісти
Як повідомляють російські державні ЗМІ та Генпрокуратура Московії, 32 із 33 найманці «ПВК Вагнера», затриманих у Мінську наприкінці липня, повернулися до РФ.

«Відповідно до клопотання генерального прокурора РФ Ігоря Краснова від 5 серпня 2020 року в порядку, передбаченому Мінською Конвенцію про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах..., 32 громадянина Російської Федерації, які були раніше затримані на території Білорусі, перетнули державний кордон Російської Федерації і наразі перебувають на території Росії», - заявили у російській прокуратурі. 33-ій громадянин Росії, який має також білоруське громадянство, залишився на території Білорусі, додали там.
«Це довело версію про те, що вся подія була постановкою. Її метою було показати, що Росія стоїть за протестами проти Лукашенко; дискредитувати демократичну опозицію, заборонити протести, залякати людей. Лукашенко це найбільший і мабуть єдиний про-російський політик у Білорусі", - https://twitter.com/franakviacorka/status/1294325339993382913?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1294325339993382913%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.radiosvoboda.org%2Fa%2Fnews-bilorus-povernula-vahnerivtsiv-rosii%2F30784301.html коментує передачу найманців "ПВК Вагнера" до Росії білоруський журналіст, аналітик Агенції США із глобальних медіа Франак Вячорка.
Журналіст також нагадав, що за ґратами лишаються затримані білоруські блогери та активісти.
"Ось, що вийшло із легендою Лукашенка про те, що "вони тут, щоб провокувати заворушення", - твітує журналіст англомовного видання Олексій Сорокін.
Лукашенко, протести проти переобрання якого у Білорусі тривають з неділі, у січні заявляв, що Білорусь ніколи не увійде до складу Росії. "Ми не можемо бути частиною будь-якої країни. Я не можу вас зрадити та розчинити Білорусь, навіть у нашій братній Росії", - цитує слова Лукашенка "Интерфакс".
29 липня білоруські державні ЗМІ повідомили про затримання 33 бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера». За повідомленнями, вони прибули до Білорусі в ніч із 24 на 25 липня «для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії». Низка оглядачів тоді припустили, що Білорусь не була кінцевим пунктом призначення найманців.
Висловлювались думки, що їх затримання було політичним маневром Лукашенка напередодні виборів. Затримання "вагнерівців" Лукашенко також викликало напругу у відносинах із Москвою.

https://ukrainian.voanews.com/a/bilorus-vagnerivzi/5544007.html
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14.08.2020 23:15 Відповісти
Менскому працесу -хана! Не дали Кравчуку кулаками помахать...
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14.08.2020 23:58 Відповісти
предмет какого диалога, использовали клоунов как презерватив.
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15.08.2020 12:45 Відповісти
 
 