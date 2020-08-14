Єнін про передання Білоруссю бойовиків ПВК Вагнера Росії: предмет для подальшого діалогу зникає сам по собі
Екстрадиція в Україну найманців ПВК Вагнера, затриманих 29 липня правоохоронними органами Білорусі, стає неможливою після передання їх Росії білоруською стороною.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Якщо згадані громадяни виїхали на територію Російської Федерації, то, безумовно, предмет для подальшого діалогу зникає сам по собі", - сказав Єнін в ефірі одного з телеканалів.
На питання про те, чи слід вести діалог із російською стороною на предмет екстрадиції, Єнін відповів: "Річ у тім, що якщо в зазначених осіб є російські паспорти, то як Україна не видає своїх громадян, так і РФ або Білорусь точно так само не видають своїх громадян".
"Ми від самого початку не виключали можливості того, що лідер Білорусі буде розігрувати це питання, і буде використовувати затриманих як якусь розмінну карту, в першу чергу, з РФ. І тепер ми побачили, що він зробив вибір на користь російської сторони. І, тим не менше, наші органи досудового розслідування і прокуратури зробили все належне для того, щоб вичерпати всі можливості для видачі цих правопорушників українській стороні", - пояснив Єнін.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.
Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".
У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі запросило послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювала на Донбасі.
У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.
СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.
Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.
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ps цікаво чого цензор видалив мій комент?
дурака делали а вы все ведетесь что "петя великий" и лука его уважал)))
+ Куча совместных договоров, на что было надеятся, я в принципе не понимаю.
Ну кинули зелень, и фиг с ней, на то она и зелень)
Теперь ваш ход Президент. Наберитесь смелости и ответьте на такой кидок от 3% таргана => "Украине не выдали 8 террористов из числа вагнеровцев, которые воевали против Украины".
Так єнін?
Зробимо з України країну терпил, згідно *********** настановам.
и тут белорусы припало пару тузов, а играть нечем
украинец говорит
давай мне, а я **** .. русского, а он тебя
белорус долго думал... так казалось украинцу
тепер, придурку, ти вже пiд Сцарьком-лисогномом навiть не пискнеш...
потрiбно було вiддати воювавших на бамбасi. йти на зближення з Заходом, посилати кремлядь, виграти з 51-53 вiдсотками, а не влаштовувати криваву виставу... пом'якшувати режим, а так...ти все просрав...
Украина не признает двойного гражданства. Любой человек, имеющий паспорт Украины трактуется как гражданин Украины независимо от наличия у него других паспортов. (Кстати в США также). Потому Украина всегда может и должна требовать экстрадиции.
И, кстати, откуда он знает, что у задержанных есть паспорта России? Из газет?
"Річ у тім, що якщо в зазначених осіб є російські паспорти,,,,
Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3213913
«Відповідно до клопотання генерального прокурора РФ Ігоря Краснова від 5 серпня 2020 року в порядку, передбаченому Мінською Конвенцію про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах..., 32 громадянина Російської Федерації, які були раніше затримані на території Білорусі, перетнули державний кордон Російської Федерації і наразі перебувають на території Росії», - заявили у російській прокуратурі. 33-ій громадянин Росії, який має також білоруське громадянство, залишився на території Білорусі, додали там.
«Це довело версію про те, що вся подія була постановкою. Її метою було показати, що Росія стоїть за протестами проти Лукашенко; дискредитувати демократичну опозицію, заборонити протести, залякати людей. Лукашенко це найбільший і мабуть єдиний про-російський політик у Білорусі", - https://twitter.com/franakviacorka/status/1294325339993382913?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1294325339993382913%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.radiosvoboda.org%2Fa%2Fnews-bilorus-povernula-vahnerivtsiv-rosii%2F30784301.html коментує передачу найманців "ПВК Вагнера" до Росії білоруський журналіст, аналітик Агенції США із глобальних медіа Франак Вячорка.
Журналіст також нагадав, що за ґратами лишаються затримані білоруські блогери та активісти.
"Ось, що вийшло із легендою Лукашенка про те, що "вони тут, щоб провокувати заворушення", - твітує журналіст англомовного видання Олексій Сорокін.
Лукашенко, протести проти переобрання якого у Білорусі тривають з неділі, у січні заявляв, що Білорусь ніколи не увійде до складу Росії. "Ми не можемо бути частиною будь-якої країни. Я не можу вас зрадити та розчинити Білорусь, навіть у нашій братній Росії", - цитує слова Лукашенка "Интерфакс".
29 липня білоруські державні ЗМІ повідомили про затримання 33 бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера». За повідомленнями, вони прибули до Білорусі в ніч із 24 на 25 липня «для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії». Низка оглядачів тоді припустили, що Білорусь не була кінцевим пунктом призначення найманців.
Висловлювались думки, що їх затримання було політичним маневром Лукашенка напередодні виборів. Затримання "вагнерівців" Лукашенко також викликало напругу у відносинах із Москвою.
https://ukrainian.voanews.com/a/bilorus-vagnerivzi/5544007.html