Єнін про передання Білоруссю бойовиків ПВК Вагнера Росії: предмет для подальшого діалогу зникає сам по собі

Екстрадиція в Україну найманців ПВК Вагнера, затриманих 29 липня правоохоронними органами Білорусі, стає неможливою після передання їх Росії білоруською стороною.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо згадані громадяни виїхали на територію Російської Федерації, то, безумовно, предмет для подальшого діалогу зникає сам по собі", - сказав Єнін в ефірі одного з телеканалів.

На питання про те, чи слід вести діалог із російською стороною на предмет екстрадиції, Єнін відповів: "Річ у тім, що якщо в зазначених осіб є російські паспорти, то як Україна не видає своїх громадян, так і РФ або Білорусь точно так само не видають своїх громадян".

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"Ми від самого початку не виключали можливості того, що лідер Білорусі буде розігрувати це питання, і буде використовувати затриманих як якусь розмінну карту, в першу чергу, з РФ. І тепер ми побачили, що він зробив вибір на користь російської сторони. І, тим не менше, наші органи досудового розслідування і прокуратури зробили все належне для того, щоб вичерпати всі можливості для видачі цих правопорушників українській стороні", - пояснив Єнін.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі запросило послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювала на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.