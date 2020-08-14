"Ми все-таки слов'яни, якщо вже людина впала і лежить, її не треба бити", - Лукашенко
Олександр Лукашенко заявив, що не має претензій до дій білоруських силовиків щодо протестувальників, але попросив не бити лежачих.
Про це Лукашенко заявив на нараді з членами Ради безпеки Білорусі в п'ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БелТА..
"Я не можу сьогодні пред'явити претензії до будь-кого. Не можу. Тому що ви бачите, як розвивається ситуація. Єдине, попрошу і міністра, і інших: ми все-таки слов'яни, якщо вже людина впала і лежить, її не треба бити. Тобто мають бути певні гальма", - заявив президент Білорусі.
"Коли підло - це не по-чоловічому - заїжджають зі спини і б'ють цих хлопців - міліціонерів... І хлопець навпіл зламався, хребет поламаний, він на все життя інвалід", - продовжив він.
"Скажіть, а як матері цієї дитини? Так, погано, що синці. Але синці пройдуть, а його вже на ноги не поставиш. А переламані скільки ніг, кінцівок! Майже близько сотні людей постраждали!" - сказав Лукашенко.
"Це що, омонівцям це треба або міліції? Так вони тренувалися спокійно, в цій казармі жили. Але вони вийшли, щоб захистити їх, а вони їх у спину. З ножами, заточками, на ДАІ... Це ж спеціально! Ми ж з вами розуміємо, хто це робить", - додав він.
"Ми сьогодні вже абсолютно чітко бачимо, що відбувається. Бачимо сьогодні дійових осіб. Як ми і говорили, організаторами цього всього є люди із-за кордону. У перших рядах ідуть люди з кримінальним минулим, притому пристойним кримінальним минулим. Ну і наші - де діти, де не зовсім вже діти", - сказав Лукашенко.
Будь ласка, зачекайте...
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и фотки не отпижженых ментов вроде были,
а отпижженых саниной мусорней людей...
лежать Беларуси еще многа лет под кацапней, а видимо всегда... - Украина одна как всегда .
но почему то всегда прикацапленая, жидов зачем то в етом замесе отбулавили....
...
тепер, придурку, ти вже пiд Сцарьком-лисогномом навiть не пискнеш...
потрiбно було вiддати воювавших на бамбасi. йти на зближення з Заходом, посилати кремлядь, виграти з 51-53 вiдсотками, а не влаштовувати криваву виставу... пом'якшувати режим, а так...ти все просрав...
пiгулку та в лiжко, вбога.
- обязуемся дать бой тары с учетом интересов....
https://youtu.be/_DzjMcb9Hsc?t=1713
Забула про білоруські креветки ?
Ті ж кацапські Т-72В3 відрізняються БІЛОРУСЬКИМ прицілом Сосна-У.
бацькиным вертухаям-шмормоновцам и не снилосль...))))
а значит покойник определился....
но вот то что у белорусов обостренное чувство ненависти к фашизму - это факт
так что у бульбафюрера только одна дорога - к стенке
на его совести - кровь людей, зло должно быть наказано
Тогда нужно устраивать лежачий протест, сейчас лето, не так холодно
Мне не хватает цензурных слов...
Как будто материализовались те палачи-выродки, и будто все по-новому кругу, но душегубы остались те же, а ты уже изменился.
И ненависть к ним уже другая... Осознанная и переосмысленная.
Великий Вождь !Товарищ Генералиссимус Сталин я просрал ещё не всё ! И обещаю что постараюсь как и Вы уничтожить пару миллионов и очень жаль что пока только белорусов а не всех люмпенов в обновлённом ссср. Ваши великие Задачи построение светлого коммунистического будущего, только для коммунистического общества очищенного от многочисленных врагов народа клянусь комм- партбилетом будут продолжены и обязательно выполнены.