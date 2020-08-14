УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8335 відвідувачів онлайн
Новини Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
24 740 278

"Ми все-таки слов'яни, якщо вже людина впала і лежить, її не треба бити", - Лукашенко

Олександр Лукашенко заявив, що не має претензій до дій білоруських силовиків щодо протестувальників, але попросив не бити лежачих.

Про це Лукашенко заявив на нараді з членами Ради безпеки Білорусі в п'ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БелТА..

"Я не можу сьогодні пред'явити претензії до будь-кого. Не можу. Тому що ви бачите, як розвивається ситуація. Єдине, попрошу і міністра, і інших: ми все-таки слов'яни, якщо вже людина впала і лежить, її не треба бити. Тобто мають бути певні гальма", - заявив президент Білорусі.

"Коли підло - це не по-чоловічому - заїжджають зі спини і б'ють цих хлопців - міліціонерів... І хлопець навпіл зламався, хребет поламаний, він на все життя інвалід", - продовжив він.

"Скажіть, а як матері цієї дитини? Так, погано, що синці. Але синці пройдуть, а його вже на ноги не поставиш. А переламані скільки ніг, кінцівок! Майже близько сотні людей постраждали!" - сказав Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агресія почалася проти країни. Приїхали сюди з Польщі, Голландії, України, "відкритої Росії", - Лукашенко. ВІДЕО

"Це що, омонівцям це треба або міліції? Так вони тренувалися спокійно, в цій казармі жили. Але вони вийшли, щоб захистити їх, а вони їх у спину. З ножами, заточками, на ДАІ... Це ж спеціально! Ми ж з вами розуміємо, хто це робить", - додав він.

"Ми сьогодні вже абсолютно чітко бачимо, що відбувається. Бачимо сьогодні дійових осіб. Як ми і говорили, організаторами цього всього є люди із-за кордону. У перших рядах ідуть люди з кримінальним минулим, притому пристойним кримінальним минулим. Ну і наші - де діти, де не зовсім вже діти", - сказав Лукашенко.

Дивіться також: Заступник глави МВС Білорусі Барсуков: Жодних знущань в ІТТ не було, в камері нікого не били. ВIДЕО

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668) репресії (1626)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+60
лайно ти, а не слов"янин... старий шизофренік
показати весь коментар
14.08.2020 21:24 Відповісти
+31
"Ми все-таки слов'яни, якщо вже людина впала і лежить, її не треба бити", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6478
показати весь коментар
14.08.2020 21:33 Відповісти
+30
Лука, упырь, тебя будут избивать даже когда ты будешь висеть!
показати весь коментар
14.08.2020 21:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
пока вроде таракан сидит де сидел,
и фотки не отпижженых ментов вроде были,
а отпижженых саниной мусорней людей...
лежать Беларуси еще многа лет под кацапней, а видимо всегда... - Украина одна как всегда .
показати весь коментар
14.08.2020 23:02 Відповісти
Украина разная. Мы обое это знаем, обое там были нешодавно, обое маемо землю с могил предков в кулечках.
показати весь коментар
14.08.2020 23:28 Відповісти
та разная....
но почему то всегда прикацапленая, жидов зачем то в етом замесе отбулавили....
показати весь коментар
14.08.2020 23:34 Відповісти
вусатий тарган все просрав...сем себе перехитрив в цей раз...
показати весь коментар
14.08.2020 22:16 Відповісти
https://censor.net/comments/locate/3213917/019214c8-93c7-728c-9eaf-9c34b453687a
показати весь коментар
14.08.2020 22:32 Відповісти
Лука,тебе пиз.а. И не надо благодарить - заслужил.
показати весь коментар
14.08.2020 22:03 Відповісти
"Ми все-таки слов'яни, якщо вже людина впала і лежить, її не треба бити", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7871

...
показати весь коментар
14.08.2020 22:04 Відповісти
Белорусы берите власть по - быстрому .Иначе лука на штыках сядет на долгие годы , как Мадуро уже на штыках сидит 2 года .Не обнимайтесь , не братайтесь . ОМОН - враг , Лука - враг . брать власть срочно !
показати весь коментар
14.08.2020 22:05 Відповісти
а 26 прошедших лет, по вашему не долгие годы?
показати весь коментар
14.08.2020 22:17 Відповісти
вусатий кондом... ************ промоскальська.
тепер, придурку, ти вже пiд Сцарьком-лисогномом навiть не пискнеш...
потрiбно було вiддати воювавших на бамбасi. йти на зближення з Заходом, посилати кремлядь, виграти з 51-53 вiдсотками, а не влаштовувати криваву виставу... пом'якшувати режим, а так...ти все просрав...



"Ми все-таки слов'яни, якщо вже людина впала і лежить, її не треба бити", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9128
показати весь коментар
14.08.2020 22:07 Відповісти
Бессовестный блогер! Ты явно не украинец и фронта не нюхал и твои дети на фронте не погибали. А Лукашенко прекрасный, порядочный человек - настоящий друг Украины, который очень Украине помог и помогает ей сейчас с поставкми для нашего фронта.
показати весь коментар
14.08.2020 22:12 Відповісти
покличте цiй хворiй на всю голову санiтарiв!

пiгулку та в лiжко, вбога.

показати весь коментар
14.08.2020 22:15 Відповісти
Та то якась шмара з Лахти-2.
показати весь коментар
14.08.2020 22:17 Відповісти
Це друг L...
показати весь коментар
14.08.2020 22:18 Відповісти
Як він допоміг з Павлом Грибом?
показати весь коментар
14.08.2020 22:23 Відповісти
Даром за амбаром помогает?
показати весь коментар
14.08.2020 22:26 Відповісти
Люли з за кордону керують.... так НА ХУТЛЕРА ТИ ЇХ ВІТДАВ ТУДИ ЗА ПАРЄБРІК КОЛИ ВПІЙМАВ!!!
показати весь коментар
14.08.2020 22:08 Відповісти
мы, мaлaдые штуцерщики, разливом крепостью до сорока.
- обязуемся дать бой тары с учетом интересов....
показати весь коментар
14.08.2020 22:08 Відповісти
Айтишники вышли на забастовку в Минске.Главный криминал вышел на забастовку.Минскому ОМОНУ писец,эти батаны порвут всех своими очками и клавами.
показати весь коментар
14.08.2020 22:13 Відповісти
Олександре , як раз вони реально можуть порвати всіх і все , бо айтішники -хакери .
показати весь коментар
14.08.2020 22:50 Відповісти
Ne storonik deistvij omonovcev, no tut eto prosto kak bi skazatj poradovalo, skoro za to chto budesj govoritj chto ti grazjdanin rasseji budessh vezde otgrebatj po golove:
https://youtu.be/_DzjMcb9Hsc?t=1713
показати весь коментар
14.08.2020 22:15 Відповісти
Kstati, eti jevo slova eto kak priziv otgresti 100% v Ukraine, v Baltijskih stranah, v Gruzije itd, tak chto to shto javljajesjsia rabom rashki ne stoit oratj.
показати весь коментар
14.08.2020 23:00 Відповісти
Go away, piece of sh**
показати весь коментар
14.08.2020 22:17 Відповісти
Верх цинизма.
показати весь коментар
14.08.2020 22:19 Відповісти
Вы что думаете домохозяйка плачущая будет курировать восстановление украинской военной техники? Опомнитесь! Если вонзать нож в спину к самым верным друзьям. то с кем вы останетесь? Или те , кто так поносит Лукашенко вовсе и не в Украине живет и им наплевать на Украину???
показати весь коментар
14.08.2020 22:20 Відповісти
Кацап, стакан боярки и спать.
показати весь коментар
14.08.2020 22:21 Відповісти
"Ми все-таки слов'яни, якщо вже людина впала і лежить, її не треба бити", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4281
показати весь коментар
14.08.2020 22:26 Відповісти
відновлення української військової техніки?!))) білорасєяни ремонтують расєйську військову техніку, це повії, які за гроші смокчуть будьякий член...
показати весь коментар
14.08.2020 22:27 Відповісти
Дурня повна. Лука модернізував свою промисловість, щоб допомогти засрашці обійти санкції.
Забула про білоруські креветки ?
показати весь коментар
14.08.2020 22:27 Відповісти
Причем креветки - это пищевая промышленность, а зап. части - тяжелая промышленность.
показати весь коментар
14.08.2020 22:33 Відповісти
а хто вам сказав, що він так само не постачав запчастини на рашку ?
показати весь коментар
14.08.2020 22:36 Відповісти
Звісно, що постачав і постачає.
Ті ж кацапські Т-72В3 відрізняються БІЛОРУСЬКИМ прицілом Сосна-У.
показати весь коментар
15.08.2020 02:43 Відповісти
Шо он несёт?!Эй, усатый славянин,когда в твоей стране было Вече?
показати весь коментар
14.08.2020 22:22 Відповісти
Він циган...))
показати весь коментар
14.08.2020 22:28 Відповісти
Ну тодi нехай сябрам так и скаже:Мол я ваш Барон и к демократичному слов*янскому Вече,жодного стосунку не маю.Нащо ж брихати?
показати весь коментар
14.08.2020 22:55 Відповісти
"Ми все-таки слов'яни, якщо вже людина впала і лежить, її не треба бити", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6286
показати весь коментар
14.08.2020 22:24 Відповісти
"Ми все-таки слов'яни, якщо вже людина впала і лежить, її не треба бити", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1055
показати весь коментар
14.08.2020 22:25 Відповісти
у кацапов шахтеров больше - одни буряты с якутами стока угля наверх выдают,
бацькиным вертухаям-шмормоновцам и не снилосль...))))
а значит покойник определился....
показати весь коментар
14.08.2020 22:24 Відповісти
Заднюю даёшь, скотина?
показати весь коментар
14.08.2020 22:28 Відповісти
Типа гуманист.....
показати весь коментар
14.08.2020 22:29 Відповісти
Лайно путінське " православне"
показати весь коментар
14.08.2020 22:32 Відповісти
Милосердный ты наш, аки ангел.
показати весь коментар
14.08.2020 22:32 Відповісти
Он в натуре возомнил себя бацькой всех белорусов, так по отечески воспитывает всех. Походу думает править до смерти, когда его как отца нации будут хоронить на лафете. Сталин в гробу в ладоши хлопает.
показати весь коментар
14.08.2020 22:33 Відповісти
Согласен на лафете с салютом с танцами и бубном но только завтра пожалуйста.
показати весь коментар
14.08.2020 22:42 Відповісти
Другими словами: - ******* (сорри) любого, кто не на коленях перед вами....
показати весь коментар
14.08.2020 22:35 Відповісти
на счет славян, не знаю
но вот то что у белорусов обостренное чувство ненависти к фашизму - это факт
так что у бульбафюрера только одна дорога - к стенке
показати весь коментар
14.08.2020 22:37 Відповісти
Так как не быть. У нас погиб во время войны каждый 4й. У кого ни плюнь кого то немцы уничтожили. У меня деда по матери расстреляли в 43-м, дед по отцу из деревни Ярмолино. В Хатыни есть стелла сожженых и восстановленных деревень - это название оттуда. Отец остался жив только потому что дед увел их в ту ночь куда то в лес в землянку, а не то не тыкал бы я по клавишам. На флаг не смотрите, я под psiphonom сижу, сегодня опять ряд белорусских сайтов заблокированы.
показати весь коментар
14.08.2020 22:52 Відповісти
эту сволочь надо убирать, привлечь к ответсвенности и наказать
на его совести - кровь людей, зло должно быть наказано
показати весь коментар
14.08.2020 23:17 Відповісти
Белорусы не забывайте, что вместе лучше бацька бить. Тем более, что это не бацька, а паразит.
показати весь коментар
14.08.2020 22:38 Відповісти
У Лукашенко начался точно такой же словесный понос как и у Зеленского. Один в один. Они там на одной дури сидят?
показати весь коментар
14.08.2020 22:44 Відповісти
"...але попросив не бити лежачих." Пожалів Вовк Кобилу, оставив хвіст та гриву.
показати весь коментар
14.08.2020 22:45 Відповісти
"Мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать" - Бацька добрый. 2-3-м тысячам всего навсего кости переламал. А мог бы и миллиону. Пожалел. Добрейшей души человек видать.
показати весь коментар
14.08.2020 22:46 Відповісти
За "статистикою" влади, завжди чомусь серед постраждалих "більше" озброєних і захищених обладунками мусорів ніж беззбройних і незахищених мітингувальників...
"Ми все-таки слов'яни, якщо вже людина впала і лежить, її не треба бити", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4339
показати весь коментар
14.08.2020 22:51 Відповісти
Упырь будет синими руками хвататься за власть пока не окочурится. На этой неделе перенес микроинсульт. Дай бог сдохнет мучительной смертью, пусть слезы матерей и пролитая кровь встанет у него поперек горла. Я представляю сколько миллионов ему это желают.
показати весь коментар
14.08.2020 22:53 Відповісти
Как скрепно, сидячих и стоячих бить можно, не важно, по делу или нет, а лежачих нельзя. Таракан - гуманист.
Тогда нужно устраивать лежачий протест, сейчас лето, не так холодно
показати весь коментар
14.08.2020 22:56 Відповісти
"Ми все-таки слов'яни, якщо вже людина впала і лежить, її не треба бити", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5434
показати весь коментар
14.08.2020 23:01 Відповісти
будете с Овощем собачиться, кто свеху, кто с низу!_))))
показати весь коментар
14.08.2020 23:01 Відповісти
ще б туди зеленого... Ідеальна трійка вийшла б у хокей би пограли....
показати весь коментар
14.08.2020 23:28 Відповісти
Таракан прикидывается шлангом, ищет союзников среди вчерашних совков славян, и в тоже время сжег все мосты к отступлению, нутро прогнившее, осталось насквозь комуно-фашистским, ничего человеческого, решение народа однозначно- комуняку на гиляку.
показати весь коментар
14.08.2020 23:39 Відповісти
https://mobile.twitter.com/AndreyS77352647 Andrey S. https://mobile.twitter.com/AndreyS77352647 @AndreyS77352647 https://mobile.twitter.com/AndreyS77352647/status/1294310696528818176 4 ч

Мне не хватает цензурных слов...
Как будто материализовались те палачи-выродки, и будто все по-новому кругу, но душегубы остались те же, а ты уже изменился.
И ненависть к ним уже другая... Осознанная и переосмысленная.
показати весь коментар
15.08.2020 00:11 Відповісти
"Ми все-таки слов'яни, якщо вже людина впала і лежить, її не треба бити", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 146Все йде за планом кривавого фашиста )(уйла. Вже дуже скоро, ще зовсім трохи залишилося часу і Білоруська держава буде вже знищена. Злочинно знищена руками продажного кремлівського холуя - яничара кривавого диктатора Луки ... і тоді на догоду кремлівських фашистів, перетвориться в безправну бридку кацапську колонію .
показати весь коментар
15.08.2020 04:08 Відповісти
Какая заботливая СВОЛОЧЬ!!
показати весь коментар
15.08.2020 00:24 Відповісти
манечка, имхо
показати весь коментар
15.08.2020 00:59 Відповісти
Ох и мразь!
показати весь коментар
15.08.2020 02:09 Відповісти
"Ми все-таки слов'яни, якщо вже людина впала і лежить, її не треба бити", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8439
показати весь коментар
15.08.2020 03:30 Відповісти
Фашист.
показати весь коментар
15.08.2020 07:07 Відповісти
лука як і пукін напів-ашкєназі... Йому до слов'янина як до Києва раком
показати весь коментар
15.08.2020 07:26 Відповісти
Больше половины уже рачкует,как ты сказал и то ,что там заработали и то хотят отнять.В фирме где я работаю в Польше,85% водителей белорусов и по их мнению. почти вся Белорусь в Польше и Литве работает.Денег дома не платят от слова совсем и работу найти тяжело
показати весь коментар
15.08.2020 08:42 Відповісти
Прямо с плантации вещаешь, опущенец?
показати весь коментар
15.08.2020 09:03 Відповісти
А ты млять ракеты запускаешь, голодранец
показати весь коментар
15.08.2020 14:54 Відповісти
Да, запускаю. С набутылочными голодранцами- ватниками. Хош на работу возьму, олигарх? Илону позвоним, местечково-форумный крутмэн, посадим на ракету, и гоуу! Бинго, быдлотрон, твои фантазии превратятся в реальность. Пы сы Выбачаюсь, т9 , матюков не писал.
показати весь коментар
15.08.2020 15:22 Відповісти
Идиот, а какая разница простому труженику на какой плантации работать, если за рекой на польской плантации в разы больше платят и зачастую лучше относятся, чем дома или на твоей раше-паРаше?
показати весь коментар
15.08.2020 13:35 Відповісти
"Ми все-таки слов'яни, якщо вже людина впала і лежить, її не треба бити", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7398"Ми все-таки слов'яни, якщо вже людина впала і лежить, її не треба бити", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5627
Великий Вождь !Товарищ Генералиссимус Сталин я просрал ещё не всё ! И обещаю что постараюсь как и Вы уничтожить пару миллионов и очень жаль что пока только белорусов а не всех люмпенов в обновлённом ссср. Ваши великие Задачи построение светлого коммунистического будущего, только для коммунистического общества очищенного от многочисленных врагов народа клянусь комм- партбилетом будут продолжены и обязательно выполнены.
показати весь коментар
15.08.2020 08:40 Відповісти
ТАКОЙ лсюнявый бред несет...!!!
показати весь коментар
15.08.2020 11:41 Відповісти
шо этот ********** там блеет, не исключаю что его дети еще ответят когда этот закончиться
показати весь коментар
15.08.2020 22:54 Відповісти
еще вопрос где гнигу похоронят
показати весь коментар
15.08.2020 22:58 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 