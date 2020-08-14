"Ми все-таки слов'яни, якщо вже людина впала і лежить, її не треба бити", - Лукашенко

Олександр Лукашенко заявив, що не має претензій до дій білоруських силовиків щодо протестувальників, але попросив не бити лежачих.

Про це Лукашенко заявив на нараді з членами Ради безпеки Білорусі в п'ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БелТА..

"Я не можу сьогодні пред'явити претензії до будь-кого. Не можу. Тому що ви бачите, як розвивається ситуація. Єдине, попрошу і міністра, і інших: ми все-таки слов'яни, якщо вже людина впала і лежить, її не треба бити. Тобто мають бути певні гальма", - заявив президент Білорусі.

"Коли підло - це не по-чоловічому - заїжджають зі спини і б'ють цих хлопців - міліціонерів... І хлопець навпіл зламався, хребет поламаний, він на все життя інвалід", - продовжив він.

"Скажіть, а як матері цієї дитини? Так, погано, що синці. Але синці пройдуть, а його вже на ноги не поставиш. А переламані скільки ніг, кінцівок! Майже близько сотні людей постраждали!" - сказав Лукашенко.

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"Це що, омонівцям це треба або міліції? Так вони тренувалися спокійно, в цій казармі жили. Але вони вийшли, щоб захистити їх, а вони їх у спину. З ножами, заточками, на ДАІ... Це ж спеціально! Ми ж з вами розуміємо, хто це робить", - додав він.

"Ми сьогодні вже абсолютно чітко бачимо, що відбувається. Бачимо сьогодні дійових осіб. Як ми і говорили, організаторами цього всього є люди із-за кордону. У перших рядах ідуть люди з кримінальним минулим, притому пристойним кримінальним минулим. Ну і наші - де діти, де не зовсім вже діти", - сказав Лукашенко.

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