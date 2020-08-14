Необхідно терміново зібрати 15 тис. доларів на операцію в Туреччині Народному Героєві України Назару Опришку, - Зінкевич

Боєць Української добровольчої армії з батальйону "Аратта", Народний Герой України Назар Опришко сильно захворів і потребує допомоги на лікування.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила народний депутат із фракції "ЄС" Яна Зінкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, потрібна термінова допомога дуже гідній людині, нашому другові, побратиму по зброї - Назару Опришку (Бористену). У свої 28 років нагороджений: орденом Народний Герой України, орденом за мужність і багато ін. Він безліч разів рятував Україну, стояв на її захисті з початку війни, проходив гарячі точки. Через що і отримав проблеми зі здоров'ям. Хронологія подій: чергове поранення-> інфекція-> відмова нирок> трансплантація нирки-> ускладнення-> гнійний артрит правого плечового суглобу-> сепсис.

В Україні таку операцію не беруться робити. Таку операцію можуть зробити в Стамбулі. Для цього йому потрібно 15 000$. Кошти потрібно зібрати якомога швидше. Летіти треба вже, оскільки в Бористена постійна температура, трансплантована нирка, генералізований септичний процес", - написала Зінкевич.

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Гривневая - 5168 7427 1693 7788 - Назар Опрышко (Бористен)

Долларовая - 5168 7427 2264 9575 - Назар Опрышко (Бористен)



