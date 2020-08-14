Необхідно терміново зібрати 15 тис. доларів на операцію в Туреччині Народному Героєві України Назару Опришку, - Зінкевич
Боєць Української добровольчої армії з батальйону "Аратта", Народний Герой України Назар Опришко сильно захворів і потребує допомоги на лікування.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила народний депутат із фракції "ЄС" Яна Зінкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Друзі, потрібна термінова допомога дуже гідній людині, нашому другові, побратиму по зброї - Назару Опришку (Бористену). У свої 28 років нагороджений: орденом Народний Герой України, орденом за мужність і багато ін. Він безліч разів рятував Україну, стояв на її захисті з початку війни, проходив гарячі точки. Через що і отримав проблеми зі здоров'ям. Хронологія подій: чергове поранення-> інфекція-> відмова нирок> трансплантація нирки-> ускладнення-> гнійний артрит правого плечового суглобу-> сепсис.
В Україні таку операцію не беруться робити. Таку операцію можуть зробити в Стамбулі. Для цього йому потрібно 15 000$. Кошти потрібно зібрати якомога швидше. Летіти треба вже, оскільки в Бористена постійна температура, трансплантована нирка, генералізований септичний процес", - написала Зінкевич.
Реквизиты для помощи:
Карточка Приватбанка:
Гривневая - 5168 7427 1693 7788 - Назар Опрышко (Бористен)
Долларовая - 5168 7427 2264 9575 - Назар Опрышко (Бористен)
Будь ласка, зачекайте...
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Бубачке ремонт в Конча-Заспе, аренда великов для покататься, в резиденцию в Гуте слетать...
Ничего поможем.
Каждый по чуть-чуть. Получится.
А Герою - выздороветь.
Выздоравливай, Назар!
Немає часу на закони.
Де такі гроші взяти ?
Собі штати такого дозволити не можуть.
Не треба тут нотації вичитувати.
Або ДОПОМАГАЄТЕ, або НІ.
умничать о реформах иди на странички зеленой плесени!
Так само збирали кошти.
Не брешіть тут.
Профосмотры рабочих оплачивало предприятие, и еще потом в поликлинике требовали купить спирт, вату, перчатки, шприцы.
Когда я лежал в больнице все лекарства покупал сам.
Это порох приучил советских людей нести врачам подарки, деньги а при его правлении обязал? Что и Указ был? Наверно с Кореи виднее.
Москалик, а Путин *****?
И еще, и Путин ***** и Зеленский клоун и мародёр Порошенко вор и брехун, но проблема не в них, а в вас, рабах и подхалимах, которые за копейку продадите кого угодно.
Те що лікар повинен був не отримувати не встановлену ставку а отримувати ВІД ДЕРДБЮДЖЕТУ сплату за кожного пацієнта?
Чому через проксі?
Хоча, одного разу я отримав безкоштовно ліки за урядовою програмою для хворих хронічними захворюваннями.