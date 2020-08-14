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Новини Агресія Росії проти України
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Білорусь не попередила Україну, що видає бойовиків "Вагнера" Росії, - заступник генпрокурора Мамедов

Білорусь не попередила Україну, що видає бойовиків

Офіс генерального прокурора України не отримав офіційної відповіді білоруської сторони про видачу затриманих "вагнерівців" Росії.

Про це заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов повідомив у коментарі УП, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіційної відповіді від білоруської сторони про видачу РФ затриманих ми поки не отримали. Поки можу зазначити, що ми зібрали достатньо доказів їхньої участі в збройному конфлікті на Донбасі в складі НЗФ РФ", - сказав Мамедов.

Він нагадав, що Офіс генпрокурора ще 31 липня відправив Білорусі спочатку запит про тимчасовий арешт, а потім - про екстрадицію.

"Маючи доказову базу, ми будемо притягувати їх до кримінальної відповідальності на національному рівні, використовуючи механізм заочного правосуддя. Адже підозра в них уже є", - додав Мамедов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Білорусь передала Росії 32 затриманих раніше терористів із ПВК "Вагнер"

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Читайте також: Лукашенко про затримання російських бойовиків під Мінськом: Який Стамбул, яка Венесуела? Все брехня!

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі запросило послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювала на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Білорусь (7987) екстрадиція (439) Мамедов Гюндуз (102) ПВК Вагнер (1543)


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Топ коментарі
+18
Вас просто на болте прокрутили.
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14.08.2020 22:44 Відповісти
+14
А что кто то верил что Лука выдаст вагнеровцев в Украину?
По ходу он Украину использовал как пугало в торгах с ******...
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14.08.2020 22:54 Відповісти
+13
Беларусь не предупредила Украину, что выдает боевиков "Вагнера" России, - замгенпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 6747
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14.08.2020 22:49 Відповісти
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Вас просто на болте прокрутили.
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14.08.2020 22:44 Відповісти
Та не іх ,а бубочку,а в його обличі Україну !!))
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14.08.2020 22:47 Відповісти
А что кто то верил что Лука выдаст вагнеровцев в Украину?
По ходу он Украину использовал как пугало в торгах с ******...
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14.08.2020 22:54 Відповісти
Спочатку Венедиктова саму ситуацію хм... проурутила на чиємусь. Болті. Тобто без найменшого ентузіазму віднеслася до інформації про затримання. Якщо бути щирим, то ніхто не був зацікавлений у ввюидвчі терористів українській стороні: ні зелена шоблчюа, яка кацапам Цемаха віддала, ні Лука, якому саме зараз з кацапами сваритися ніяк не можна, ні звісно кацапи, які могли отримати ще один геморой від показів цих бандюків.
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14.08.2020 23:17 Відповісти
Нормально она отнеслась, как для зелени, просто ЗП ей маленькая, а командировочные за границу приличные))
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14.08.2020 23:21 Відповісти
Так нарід за це невтомно боровся, всі шість років диктатури марадьора Порошенка.
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14.08.2020 22:48 Відповісти
"...Диктатури Порошенка..." ))) Кацяп, ти ніби з ***** впав. Де це вас ідіотів в лахту понабирали?
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14.08.2020 23:17 Відповісти
а чого це ладно ?
це ПРИКРО і ГАНЕБНО, що наша держава в обличчі преза і його обслуги ссицця назвати рашку агресором !
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14.08.2020 22:49 Відповісти
На "той стороне нашилюди " !!))
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14.08.2020 22:52 Відповісти
https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-v-verhovnoy-rade-nazval-rossiyu-agressorom Зеленский в Верховной Раде назвал Россию агрессором

https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%BE%D0%BE%D0%BD-%D0%B2-%D0%BD%D1%8C%D1%8E-%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5-25092019/av-50586645 Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии против Украины

Или надо чтобы каждый день ляпал об этом языком как Петручио чтобы отодвигать разговоры на другие темы?
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14.08.2020 23:02 Відповісти
Конечно каждый день нужноёчтобы не забывали,что с лаптями война,Народ мог и не слышать,а у шмаркли язык не отсохнет правду доносить.И в Мире бы не забывали,ч о агрессор.
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14.08.2020 23:37 Відповісти
То є друзі, зебільна дипломатія!
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14.08.2020 22:45 Відповісти
Реальний баран !!
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14.08.2020 22:46 Відповісти
Беларусь не предупредила Украину, что выдает боевиков "Вагнера" России, - замгенпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 3951
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14.08.2020 22:46 Відповісти
Очередная победа "величайшего лидера" Лукашенко воспринимает Галабародьку лишь как клоуна.
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14.08.2020 22:47 Відповісти
Персонаж з телешоу!!))
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14.08.2020 22:49 Відповісти
лукашенко воспринимает Галабародьку Голобородькой - шо не так?...кем его надо воспринимать? - бубой, моникой, мужиком, девкой?
кем казла можно воспринимать как не казлом?
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15.08.2020 06:21 Відповісти
ГНИЛЫЕ ОТМАЗКИ!
Пока вагнеровцы еще были в Минске, вы хоть ЧТО НИБУТЬ сделали?
НИЧЕГО!!!
Ни одного официального запроса.
Ни одного заявления высших лиц государства.
Бубочка хоть пол видосика снял?
НЕТ!
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14.08.2020 22:48 Відповісти
Було.
Але Лукашенко просто послав Вєнєдіктову.
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14.08.2020 22:50 Відповісти
Фигня была.
А Венедиктова только "готовила запрос на выдачу"... и усё!
И как престарелая девственница "ждала приглашения от Белоруссии".
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14.08.2020 22:57 Відповісти
До готовки, вже подавалось, що їде.
А потім різко: тпрррру !
І ото, шо Ви написали.
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14.08.2020 23:01 Відповісти
А Зеле нужен был этот геморр? Потом думай как вернуть,чтобы украинцы не кипишили. Это Порох бы уцепился зубами.Не куйло так кадыров бы позвонил и шмаркля на таксистов обменяла сразу.А так нет их и голова не болит.
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14.08.2020 23:07 Відповісти
Он напомнил, что Офис генпрокурора еще 31 июля отправил Беларуси сначала запрос о временном аресте, а после - об экстрадиции.Источник: https://censor.net/n3213923
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14.08.2020 23:29 Відповісти
Імпотенти...
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14.08.2020 22:48 Відповісти
Это было прогнозируемо на 100% ,а наша власть что думала им вагнеровцев отдадут ,для будующего их обмена .Какая разница ..Теперь думайте зачем Лукашенко отдал такой козырь ...
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14.08.2020 22:49 Відповісти
Домовились , "опозиція" швиденько охолоне ......
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14.08.2020 22:54 Відповісти
Беларусь не предупредила Украину, что выдает боевиков "Вагнера" России, - замгенпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 6747
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14.08.2020 22:49 Відповісти
На х*ю Лукашенко крутить Зеленського, а можливо Зеленський дав добро. Як би в нас був Президент, а не музикант на піаніно то він би відмінив візит до Білорусії.
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14.08.2020 22:50 Відповісти
Та не Зе, а Україну ,як державу!!)))
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14.08.2020 22:54 Відповісти
Украина это Украина,а шмаркля это зебиляндия. 73% унизить больше чем есть уже невозможно.
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14.08.2020 23:16 Відповісти
Нажаль-Президент,це уповноваженний представник держави і в очах всього світу бубочка,це Україна !!))
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14.08.2020 23:20 Відповісти
Здравые понимают разницу,а зебилам какаяразница.
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14.08.2020 23:29 Відповісти
Об этом "наша" власть знала с самого начала - потому и не подготавливала документов на их экстрадицию и все тянули кота за хвост... вся эта инфа на лоха или для "маленького украинца который хавает все подряд что трусят им сми-власти".
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14.08.2020 22:51 Відповісти
Все для улюбленного 73%-вого лохтората !!))
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14.08.2020 22:55 Відповісти
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14.08.2020 22:59 Відповісти
кто будет советоватся с зеленой шмарклей
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14.08.2020 22:51 Відповісти
Чмо и гениталия даже в этом случае облажались. На 100% было понятно,что эти тела в Украину не попадут, поэтому можно было гнать волну,запросы, требования,протесты вью. Но, - А вдруг Путин нападёт?
Такого позорище Украина ещё не...
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14.08.2020 22:51 Відповісти
...только дошло, шимпанЗЕ, что председатель колхоза вам на воротник положил большую лиловую? Зато вы сделали это вместе...
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14.08.2020 22:53 Відповісти
А не задумываетесь вы что Лука еще забудет вас предупредить когда через Беларусь росийские танки пойдут? Может хватит уже тешить себя надеждами что Лука на стороне Украины?
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14.08.2020 22:54 Відповісти
тут и надеятся не надо было, все изначально понятно.
Дураками опять выставились и всех делов.
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14.08.2020 22:54 Відповісти
Одні робили вигляд,що вимагають видачі,а бульбофюрер робив вигляд,що видасть.Галімий цирк.
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14.08.2020 22:58 Відповісти
Маруся Звіробій

Бій в Білорусі мова програла язику з сумним рахунком. Колись Майдан підняв планку поваги до своєї мови в українців, впевнена, що протести Білорусі, а тим більше перемога білорусів в цих протестах, теж дасть більше шансів на розвиток і повагу до власної мови. Нас скалічила багаторічна окупація, це треба визнавати, як би ми не розмовляли. Для прикладу, сьогодні білоруси розмовляють російською навіть без свого акценту, вони підозрюють, що в побитті на протестах працюють російські чужинці. В одномовних сутичках їх значно важче відрізнити, аніж якби Білорусь вся розмовляла власною мовою. В таких прикладах наочно зрозуміло, чому саме мова то є зброя. Це можливість відрізнити свого від чужого в небезпечній ситуації. То як свій прапор на полі бою, якого видно має бути своїм здалека.
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14.08.2020 22:59 Відповісти
А кто вы такие, если не поздравили Луку с избранием? Плюете ему в морду и хотите, чтоб он был вежлив?
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14.08.2020 22:59 Відповісти
Перед бубочкою і так ділема,визнати Луку неможно(ЄС,США),невизнати неможна(Росія) і куда клоуну податись!!))
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14.08.2020 23:05 Відповісти
"Имея доказательную базу, мы будем привлекать их к уголовной ответственности на национальном уровне, используя механизм заочного правосудия."

"А меня расстреляли, а не использовали механизм заочного правосудия. Эх жаль, что я не живу в правосудии 21века"- Чикатило.
Янукович и ко улыбаясь лайкнули.
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14.08.2020 23:01 Відповісти
В ход пошли анекдоты ;

Ну вот и все.. лукашенко обвинил СБУ в организации Беларусского Майдана !?

Сук, ну теперь мы тебя точно достанем !!!
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14.08.2020 23:01 Відповісти
Вони дійсно ДУРНІ...хочаб мовчав, може за розумного прийняли б...Боже, звідкіля цих йолопів набирали???
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14.08.2020 23:03 Відповісти
95 кв. великий ,це вся Україна !!))
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14.08.2020 23:07 Відповісти
- У вас был половой акт?
- Да.
- Ей понравилось?
- Понравилось мне. А она не пришла.

Так и у нас. ЗЕвласть занимается онанизмом в свое удовольствие.
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14.08.2020 23:03 Відповісти
Про конституцию, свежее:

Легитимный президент Путин в России переписал под себя Конституцию, чтобы править до смерти. Легитимный президент Лукашенко в Беларуси отказывается признавать поражение на выборах и несколько дней калечит и убивает граждан, которые не согласны с фальсификациями.

И только лишь нелегитимная киевская хунта мирно провела честные выборы, признала поражение и ушла в оппозицию. Такой он, кровавый украинский фашизм.
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14.08.2020 23:04 Відповісти
Вот пишет в комментах на you tube белорус
https://www.youtube.com/channel/UCsJqyZrbHddqhm-2x_1g0Cw

https://www.youtube.com/channel/UCsJqyZrbHddqhm-2x_1g0Cw Борис Толкач https://www.youtube.com/watch?v=KTh_0p6RTV0&lc=UgzoUMi1yaXSTGwOMtx4AaABAg.9CLocCyCXMB9CLs-cBm4hW 1 час назад

https://www.youtube.com/channel/UCLdWcvaR6dZQvMg8ckx-pKg @egor bazhanov У моей жены, обычной рабочей, пенсия 200$. Газ в отопительный сезон дешёвый, доларов 80 примерно. Живу в своём доме. Отопление газовое.

=================
А у нас в Украине какя пенсия??? Так чего им надо еще? Им надо жить как в Украине??? таки будет с котлетных дел мастером Тихановской. Какой то бред наяву - эти кандидаты в противовес Бацьке. И нам за что его ругать? За то что людям дал пенсию $200?
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14.08.2020 23:11 Відповісти
Вот потому хохлы так и живут. Им дай пенсию $200, так можно будет им хоть на голову срать.
Даже беларусы не такие. Потому у них пенсия $200, а у хохлов *** во рту.
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14.08.2020 23:15 Відповісти
І що тут такого, в мами пенсія 150 дол, вчителька, комуналка взимку десь 30 дол( субсидія), в чому перевага біларусів?
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14.08.2020 23:17 Відповісти
У меня пенсия 1700 гривен и у всех кого я знаю тоже такая. А 1700 гривен - это $62. Есть разница с $200?
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14.08.2020 23:25 Відповісти
В мого баті-4600 ,шофер,39,5 років стажу !!))
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14.08.2020 23:31 Відповісти
Білорусь не попередила Україну, що видає бойовиків "Вагнера" Росії, - заступник генпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 8369 https://censor.net/user/467576
У меня пенсия 1700 гривен и у всех кого я знаю тоже такая. А 1700 гривен - это $62. Есть разница с $200?----------Який в тебе стаж і ким працював ??))
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14.08.2020 23:34 Відповісти
Не смеши, это не работает! Я тоже пришёл к выводу, что уровень жизни в РБ чуть выше, чем в Украине. Но на уровне "плюс/минус"-это глобально ничего не меняет, по уровню самоубийств на душу населения в Европе, абортам, оттоку населения в процентном соотношении, алкоголизации населения и тд. Поэтому народ хочет всё это менять даже на подсознательном уровне(так устроен человек), хоть и понимает, что любые попытки перемен тоже являются риском.
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14.08.2020 23:26 Відповісти
В Белоруссии самая низкая детская смертность в СНГ.
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14.08.2020 23:28 Відповісти
И что это меняет? У кого-то должна быть самая низкая смертность в СНГ! Впрочем, и от коронавируса абсолютно никто не умер. Прям как в Туркменистане.
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14.08.2020 23:33 Відповісти
Разве непонятно, что власть захватят бандиты с деньгами как у нас в Украине? Закроют больницы, школы, продадут землю, откроют игорные дома, остановят заводы и пустят их на металлолом. Если так произошло в Украине, то почему в Беларуси будет иначе? Беларусм нужна такая несчастная жизнь как в Украине???
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14.08.2020 23:30 Відповісти
много воды, но белорусы сами должны определять свою долю(и уже определили). В любом случае, факт узурпации власти путём силового подавления на лицо. Поэтому нужно ориентироваться на это! Раз народ говорит- "хочу перемен!". Значит их начинания нужно поддержать в любом случае. Иначе это КНДР и каждый кто поддерживает этот террористический режим(даже желая искренне добра для РБ) является соучастником преступлений лукашенвского режима!
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14.08.2020 23:43 Відповісти
А наши власти и не собирались, чтобы им выдавали. Так, поморозились для лохтората.
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14.08.2020 23:12 Відповісти
Об соплежуев ноги вытерли и всё! Не привыкать, правда?
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14.08.2020 23:13 Відповісти
Удивляет Ваша наивность.. В 2014 Лука долго уверял, что через Беларусь в украину не продут войска РФ, а в последнюю минуту перед прощанием успокоил, что в случае чего... предупредит за сутки. Предоставляет воздушное пространство РБ самолетам РФ для пролета вдольграниц Украины и ведения радиэлектронной разведки, никак не пречледует дебилов воевавших Украине на стороне русских и делает много других мерзостей. При этом Вы постоянно пускали слюни умиления и умилялись какой он гарант безопасности северных границ Украины. Ради сохранения своего кресла, а значит свободы и жизни он Вас предаст за две секунды. При этом на голубом глазу заявит, что никаких гарантий не давал.
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14.08.2020 23:16 Відповісти
И это при том что только Бацька и именно Бацька поднял в самые кратчайшие сроки военную технику Украины на фронте путем массового и первоочередного производства для этой техники всех необходимых запчастей и двигателей.
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14.08.2020 23:27 Відповісти
...Игарешка Л., перелогинься...
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14.08.2020 23:51 Відповісти
Як повідомляють російські державні ЗМІ та Генпрокуратура Московії, 32 із 33 найманці «ПВК Вагнера», затриманих у Мінську наприкінці липня, повернулися до РФ.

«Відповідно до клопотання генерального прокурора РФ Ігоря Краснова від 5 серпня 2020 року в порядку, передбаченому Мінською Конвенцію про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах..., 32 громадянина Російської Федерації, які були раніше затримані на території Білорусі, перетнули державний кордон Російської Федерації і наразі перебувають на території Росії», - заявили у російській прокуратурі. 33-ій громадянин Росії, який має також білоруське громадянство, залишився на території Білорусі, додали там.
«Це довело версію про те, що вся подія була постановкою. Її метою було показати, що Росія стоїть за протестами проти Лукашенко; дискредитувати демократичну опозицію, заборонити протести, залякати людей. Лукашенко це найбільший і мабуть єдиний про-російський політик у Білорусі", - https://twitter.com/franakviacorka/status/1294325339993382913?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1294325339993382913%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.radiosvoboda.org%2Fa%2Fnews-bilorus-povernula-vahnerivtsiv-rosii%2F30784301.html коментує передачу найманців "ПВК Вагнера" до Росії білоруський журналіст, аналітик Агенції США із глобальних медіа Франак Вячорка.
Журналіст також нагадав, що за ґратами лишаються затримані білоруські блогери та активісти.
"Ось, що вийшло із легендою Лукашенка про те, що "вони тут, щоб провокувати заворушення", - твітує журналіст англомовного видання Олексій Сорокін.
Лукашенко, протести проти переобрання якого у Білорусі тривають з неділі, у січні заявляв, що Білорусь ніколи не увійде до складу Росії. "Ми не можемо бути частиною будь-якої країни. Я не можу вас зрадити та розчинити Білорусь, навіть у нашій братній Росії", - цитує слова Лукашенка "Интерфакс".
29 липня білоруські державні ЗМІ повідомили про затримання 33 бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера». За повідомленнями, вони прибули до Білорусі в ніч із 24 на 25 липня «для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії». Низка оглядачів тоді припустили, що Білорусь не була кінцевим пунктом призначення найманців.
Висловлювались думки, що їх затримання було політичним маневром Лукашенка напередодні виборів. Затримання "вагнерівців" Лукашенко також викликало напругу у відносинах із Москвою.

https://ukrainian.voanews.com/a/bilorus-vagnerivzi/5544007.html
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14.08.2020 23:16 Відповісти
Уверял в этом Турчинова
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14.08.2020 23:17 Відповісти
а смысл ето ничтожество предупреждать? -решает оно шо? - та нет....
так и зачем?
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14.08.2020 23:19 Відповісти
Мабуть соломонове решение якесь відбудось .
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14.08.2020 23:39 Відповісти
Странно. Все знали. Во всех новостях про это писали.

А Генпрокуратуру не предупредили.
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14.08.2020 23:42 Відповісти
У Соловьева с "Параша 1" конкуренты по маразму появились.
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14.08.2020 23:51 Відповісти
Наша власть неприятно удивляет, нельзя же быть настолько наивными, вы разговаривали и договаривались с комунякой гопником, это белоруский вариант нашего гопника януковича, не позорьтесь и рикому не расказывайте.
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14.08.2020 23:54 Відповісти
Нах та прокуратура, якщо вона новини пізніш за мене та цензор визнає?
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14.08.2020 23:59 Відповісти
"...мы будем привлекать их к уголовной ответственности на национальном уровне, используя механизм заочного правосудия..."

Механізм заочного правосуддя можете засунути собі в задницю. Їх або очно судити, а ще краще ліквідовувати без суда і слідства.
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15.08.2020 00:51 Відповісти
я за друге !
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15.08.2020 10:08 Відповісти
Председатель колхоза теперь получит дешевую солярку для своих тракторов,главное это накормить своих за счёт соседки Украины и так все 26 лет.
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15.08.2020 10:36 Відповісти
З лошарами так завжди буває...
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15.08.2020 10:39 Відповісти
с сцикливыми клоунами барыжного цирка, общаться в падлу.
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15.08.2020 12:38 Відповісти
А шо? Так таки и не отдали ? Отказали? И это самому влиятельному президенту? Уууууу негодяи!
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15.08.2020 21:05 Відповісти
 
 