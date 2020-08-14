Білорусь не попередила Україну, що видає бойовиків "Вагнера" Росії, - заступник генпрокурора Мамедов
Офіс генерального прокурора України не отримав офіційної відповіді білоруської сторони про видачу затриманих "вагнерівців" Росії.
Про це заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов повідомив у коментарі УП, інформує Цензор.НЕТ.
"Офіційної відповіді від білоруської сторони про видачу РФ затриманих ми поки не отримали. Поки можу зазначити, що ми зібрали достатньо доказів їхньої участі в збройному конфлікті на Донбасі в складі НЗФ РФ", - сказав Мамедов.
Він нагадав, що Офіс генпрокурора ще 31 липня відправив Білорусі спочатку запит про тимчасовий арешт, а потім - про екстрадицію.
"Маючи доказову базу, ми будемо притягувати їх до кримінальної відповідальності на національному рівні, використовуючи механізм заочного правосуддя. Адже підозра в них уже є", - додав Мамедов.
Читайте на Цензор.НЕТ: Білорусь передала Росії 32 затриманих раніше терористів із ПВК "Вагнер"
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.
Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".
У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі запросило послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювала на Донбасі.
У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.
СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.
Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.
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По ходу он Украину использовал как пугало в торгах с ******...
це ПРИКРО і ГАНЕБНО, що наша держава в обличчі преза і його обслуги ссицця назвати рашку агресором !
https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%BE%D0%BE%D0%BD-%D0%B2-%D0%BD%D1%8C%D1%8E-%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5-25092019/av-50586645 Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии против Украины
Или надо чтобы каждый день ляпал об этом языком как Петручио чтобы отодвигать разговоры на другие темы?
кем казла можно воспринимать как не казлом?
Пока вагнеровцы еще были в Минске, вы хоть ЧТО НИБУТЬ сделали?
НИЧЕГО!!!
Ни одного официального запроса.
Ни одного заявления высших лиц государства.
Бубочка хоть пол видосика снял?
НЕТ!
Але Лукашенко просто послав Вєнєдіктову.
А Венедиктова только "готовила запрос на выдачу"... и усё!
И как престарелая девственница "ждала приглашения от Белоруссии".
А потім різко: тпрррру !
І ото, шо Ви написали.
Такого позорище Украина ещё не...
Дураками опять выставились и всех делов.
Бій в Білорусі мова програла язику з сумним рахунком. Колись Майдан підняв планку поваги до своєї мови в українців, впевнена, що протести Білорусі, а тим більше перемога білорусів в цих протестах, теж дасть більше шансів на розвиток і повагу до власної мови. Нас скалічила багаторічна окупація, це треба визнавати, як би ми не розмовляли. Для прикладу, сьогодні білоруси розмовляють російською навіть без свого акценту, вони підозрюють, що в побитті на протестах працюють російські чужинці. В одномовних сутичках їх значно важче відрізнити, аніж якби Білорусь вся розмовляла власною мовою. В таких прикладах наочно зрозуміло, чому саме мова то є зброя. Це можливість відрізнити свого від чужого в небезпечній ситуації. То як свій прапор на полі бою, якого видно має бути своїм здалека.
"А меня расстреляли, а не использовали механизм заочного правосудия. Эх жаль, что я не живу в правосудии 21века"- Чикатило.
Янукович и ко улыбаясь лайкнули.
Ну вот и все.. лукашенко обвинил СБУ в организации Беларусского Майдана !?
Сук, ну теперь мы тебя точно достанем !!!
- Да.
- Ей понравилось?
- Понравилось мне. А она не пришла.
Так и у нас. ЗЕвласть занимается онанизмом в свое удовольствие.
Легитимный президент Путин в России переписал под себя Конституцию, чтобы править до смерти. Легитимный президент Лукашенко в Беларуси отказывается признавать поражение на выборах и несколько дней калечит и убивает граждан, которые не согласны с фальсификациями.
И только лишь нелегитимная киевская хунта мирно провела честные выборы, признала поражение и ушла в оппозицию. Такой он, кровавый украинский фашизм.
https://www.youtube.com/channel/UCsJqyZrbHddqhm-2x_1g0Cw
https://www.youtube.com/channel/UCsJqyZrbHddqhm-2x_1g0Cw Борис Толкач https://www.youtube.com/watch?v=KTh_0p6RTV0&lc=UgzoUMi1yaXSTGwOMtx4AaABAg.9CLocCyCXMB9CLs-cBm4hW 1 час назад
https://www.youtube.com/channel/UCLdWcvaR6dZQvMg8ckx-pKg @egor bazhanov У моей жены, обычной рабочей, пенсия 200$. Газ в отопительный сезон дешёвый, доларов 80 примерно. Живу в своём доме. Отопление газовое.
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А у нас в Украине какя пенсия??? Так чего им надо еще? Им надо жить как в Украине??? таки будет с котлетных дел мастером Тихановской. Какой то бред наяву - эти кандидаты в противовес Бацьке. И нам за что его ругать? За то что людям дал пенсию $200?
Даже беларусы не такие. Потому у них пенсия $200, а у хохлов *** во рту.
У меня пенсия 1700 гривен и у всех кого я знаю тоже такая. А 1700 гривен - это $62. Есть разница с $200?----------Який в тебе стаж і ким працював ??))
«Відповідно до клопотання генерального прокурора РФ Ігоря Краснова від 5 серпня 2020 року в порядку, передбаченому Мінською Конвенцію про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах..., 32 громадянина Російської Федерації, які були раніше затримані на території Білорусі, перетнули державний кордон Російської Федерації і наразі перебувають на території Росії», - заявили у російській прокуратурі. 33-ій громадянин Росії, який має також білоруське громадянство, залишився на території Білорусі, додали там.
«Це довело версію про те, що вся подія була постановкою. Її метою було показати, що Росія стоїть за протестами проти Лукашенко; дискредитувати демократичну опозицію, заборонити протести, залякати людей. Лукашенко це найбільший і мабуть єдиний про-російський політик у Білорусі", - https://twitter.com/franakviacorka/status/1294325339993382913?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1294325339993382913%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.radiosvoboda.org%2Fa%2Fnews-bilorus-povernula-vahnerivtsiv-rosii%2F30784301.html коментує передачу найманців "ПВК Вагнера" до Росії білоруський журналіст, аналітик Агенції США із глобальних медіа Франак Вячорка.
Журналіст також нагадав, що за ґратами лишаються затримані білоруські блогери та активісти.
"Ось, що вийшло із легендою Лукашенка про те, що "вони тут, щоб провокувати заворушення", - твітує журналіст англомовного видання Олексій Сорокін.
Лукашенко, протести проти переобрання якого у Білорусі тривають з неділі, у січні заявляв, що Білорусь ніколи не увійде до складу Росії. "Ми не можемо бути частиною будь-якої країни. Я не можу вас зрадити та розчинити Білорусь, навіть у нашій братній Росії", - цитує слова Лукашенка "Интерфакс".
29 липня білоруські державні ЗМІ повідомили про затримання 33 бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера». За повідомленнями, вони прибули до Білорусі в ніч із 24 на 25 липня «для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії». Низка оглядачів тоді припустили, що Білорусь не була кінцевим пунктом призначення найманців.
Висловлювались думки, що їх затримання було політичним маневром Лукашенка напередодні виборів. Затримання "вагнерівців" Лукашенко також викликало напругу у відносинах із Москвою.
https://ukrainian.voanews.com/a/bilorus-vagnerivzi/5544007.html
так и зачем?
А Генпрокуратуру не предупредили.
Механізм заочного правосуддя можете засунути собі в задницю. Їх або очно судити, а ще краще ліквідовувати без суда і слідства.