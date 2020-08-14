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Новини Революція в Білорусі
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Найстаршому із затриманих у Мінську - 73 роки. Він педагог, його схопили біля школи

Найстаршому із затриманих у Мінську - 73 роки. Він педагог, його схопили біля школи

Василь Павлович Юферев у день виборів підійшов до розташованої в школі виборчої дільниці, щоб дочекатися протоколу і дізнатися, хто переміг. Його затримали разом із донькою, зятем та онуком, присудили 25 діб арешту і випустили через 5 днів.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на TUT.by.

Увечері 9 серпня Василь Юферев і його рідні вирішили прогулятися, а заодно підійти до середньої школи № 86 Мінська і разом з іще приблизно 20 людьми дочекатися протоколу, щоб дізнатися, хто з кандидатів у президенти переміг на їхній дільниці.

"Вони пішли десь після восьмої, а коли я дзвонила в 20:48, усі їхні телефони вже не відповідали. Тобто їх уже забрали", - відновлює події того вечора Ольга Дементіївна, дружина Юферева.

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Як їй потім розповіли свідки, майже всіх, хто там був, забрали силовики.

Найстаршому із затриманих у Мінську - 73 роки. Він педагог, його схопили біля школи 01

Жанна, яка познайомилася з донькою Василя Павловича вже в камері, розповідає про події того вечора. За словами дочки Юферева, коли вони були біля виборчої дільниці, приїхали силовики, стали хапати людей, у тому числі її батька, вона не могла їх покинути, просила відпустити, за що й опинилася в автозаку разом з іншими. Із родини Юферева від силовиків зміг втекти тільки один з онуків.

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"Онук Ярослав, якому виповнилося 18 років - він голосував уперше - мабуть, схопився за діда, бо знав, що дід бігти не може. Онук, який залишився, розповідав мені: "Мамі говорили: "Відійдіть". А вона схопилася за племінника і каже: "Дайте мені дитину забрати. За що ви його хапаєте? Ми ж нічого не робимо!". Тоді і її забрали", - каже Ольга Дементіївна.

"Ми чекали, що через 3-5 годин їх випустять. Мені казали: "Не хвилюйся ти так, вони ж ні в чому не винні. Їх відпустять". Але ні через три, ні через п'ять годин їх не було. Думали, може, вранці", - додає вона.

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Юфереву-старшому, його зятю та онукові дали 25 діб, а дочці - 10. На свободу їх випустили через 5 днів ув'язнення, 14 серпня.

Білорусь (7987) затримання (4357) пенсіонери (894) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+13
Так що білоруси. Чий Крим? Ви яких будете? І хто такі фошизди-бендерівці, бомжі з Майдану?
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14.08.2020 23:27 Відповісти
+7
Треба по всій Біларусі провести Варфоломіївську Ніч із винищення сміття та їхніх сімей. Вбивати всіх незалежно від того, винен чи ні - на тому світі розберуться. Щоб палали багаття, куди на очах ментів кидатимуть їхніх дітей та батьків. Їхніх жінок - ґвалтувати по колу, а потім відрізати груди та випускати тельбухи. А самих міліціянтів ставити на коліна та різать башка як баран. Дивимось відео, як це робили в ІГІЛ - синхронне відпилювання бошок виглядає вражаюче.
Щоб вранці по всіх майданах та площах лежали купи трупів у калюжах крові, а на палях стирчали відрізані голови.
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14.08.2020 23:16 Відповісти
+6
Много странного и непонятного на Западе. Принимают всяких арабов, ниггеров, типа "беженцы", те плодят своих личинок, живут на пособия, нигде не работают, да и не хотят, а Запад знай кормит да принимает все новые и новые орды подонков.
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14.08.2020 23:55 Відповісти
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Треба по всій Біларусі провести Варфоломіївську Ніч із винищення сміття та їхніх сімей. Вбивати всіх незалежно від того, винен чи ні - на тому світі розберуться. Щоб палали багаття, куди на очах ментів кидатимуть їхніх дітей та батьків. Їхніх жінок - ґвалтувати по колу, а потім відрізати груди та випускати тельбухи. А самих міліціянтів ставити на коліна та різать башка як баран. Дивимось відео, як це робили в ІГІЛ - синхронне відпилювання бошок виглядає вражаюче.
Щоб вранці по всіх майданах та площах лежали купи трупів у калюжах крові, а на палях стирчали відрізані голови.
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14.08.2020 23:16 Відповісти
это надо было делать с тогдашними комми в конце августа 1991. сегодня не было бы уже давно, ни медведчуков не симоненков, не опезжопников, ...... никто тогда из запада даже озабоченности бы даже не выразил.
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14.08.2020 23:22 Відповісти
А рыги в 2014 году тоже оказались нетронутыми... А рыги - это те же комми, только еще подлее и циничнее.
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14.08.2020 23:23 Відповісти
Тому що у 2014 вони ВСІ втекли на Россію. Залишились, стрілочники.

«Вслед за Януковичем в 2014 году в Россию сбежали около 5 ТЫСЯЧ украинских чиновников
- Министр МВД Виталий Захарченко,
- Министр обороны Павел Лебедев,
- Глава украинской внешней разведки Григорий Ильяшов.
- Глава Службы безопасности Украины Александр Якименко,......»

https://censor.net/news/308064/vsled_za_yanukovichem_v_rossiyu_sbejali_okolo_5_tysyach_ukrainskih_chinovnikov_i_ih_rodstvennikov_begletsy
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14.08.2020 23:29 Відповісти
в 2014 запад уже не дал бы это сделать. а вот в 1991 и не пикнули бы озабоченно, даже когда комми вырезали бы во всех союзных республиках. запад ненавидел в то время и союз и комми. они оставались тогда в глазах всего мира держателями империи зла. попозже все в мире уже стали душелюбами, гуманистами и даже начали их жалеть и кормить ножками буша. нет сослагательного наклонения, но этот ключевой момент утерян ((.
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14.08.2020 23:36 Відповісти
Много странного и непонятного на Западе. Принимают всяких арабов, ниггеров, типа "беженцы", те плодят своих личинок, живут на пособия, нигде не работают, да и не хотят, а Запад знай кормит да принимает все новые и новые орды подонков.
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14.08.2020 23:55 Відповісти
Сейчас как раз не им проводят Варфоломеевскую ночь. Это они пытаются ее провести. Но самого термина такого они не знают. Воспитанным при совке и по мотивам совка на историях о Третьем рейхе больше по душе выражение "Ночь длинных ножей".
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14.08.2020 23:30 Відповісти
Во-первых, при всем уважении, Вам нужно лечиться.
Во-вторых, если "Вбивати всіх незалежно від того, винен чи ні", то население Белоруссии станет равно нулю.
В-третьих, поинтересуйтесь судьбами подобных карателей например в 20-30гг в СССР. Ничего хорошего - с ними поступили также.
В-четвертых, это эмоции и уровень мышления Шарикова: "Взять всех и порубать"

Это наша сущность, это внутри нас и это общество в котором мы тоже живем. У нас тоже был беркут и его сотрудники жили среди нас. Вы уверены что жертвы лучше своих истязателей?
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14.08.2020 23:31 Відповісти
Можливо, написано на емоціях, згоден... Але від таких новин реально аш трісьот.
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14.08.2020 23:35 Відповісти
P.S.: "взять всех и порубать" - це не Шаріков, це тут свого часу був один юзер (потім кудись зник), девізом якого було "взять бы топор и всех зарубить".
І в чомусь він таки мав рацію смартфона...
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15.08.2020 00:18 Відповісти
https://news.tut.by/society/696664.html#ua:smart_mn_news_top5~1 «Засунули в трусы боевую гранату. Сказали, за мою смерть ничего не будет». Задержанные рассказали об избиениях
Наши собеседники - это мужчины разных возрастов, разных профессий и даже политических взглядов. Но просьба у них одна: не называть настоящие имена и фамилии, после многочисленных избиений на Окрестина они боятся преследования со стороны тех, кто ставил их на колени по ночам, бил резиновыми и деревянными палками, заставлял ползать, а после издевательств кричать «Я люблю ОМОН».
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14.08.2020 23:21 Відповісти
Только наивные простаки думают, что ублюдки из нашей, украинской, полиции сильно отличаются от ублюдков беларусских. Недавние изнасилования в Кагарлыке ничего не напоминают?
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14.08.2020 23:22 Відповісти
Чувак, НЕ ВІДМАЗУЙ ЛУКАШЕНКА.
Це він ГОЛОВНИЙ ПОЛІЦАЙ.
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14.08.2020 23:25 Відповісти
чувак, не неси всякую хрень, которая приходит тебе в твою больную башку.
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14.08.2020 23:27 Відповісти
Обоснуй.
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14.08.2020 23:30 Відповісти
Не обращайте внимание)
Это мент, может даже и наш, а может и кацапский)))
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14.08.2020 23:44 Відповісти
Вот это настоящий образец рабского мышления и поведения.
Их чуть не убили, а они предпочли молчание вместо наказания насильников.
Как он позволяли луке разводить себя как лохов 26 лет подряд? Я поражаюсь.
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14.08.2020 23:37 Відповісти
Обидно что к власти придут суки...как и у нас.
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14.08.2020 23:23 Відповісти
ну да белорусам надо пережить своего зеленского
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14.08.2020 23:31 Відповісти
Ну, если придут суки, то эти, значит, хорошие ребята?

Ладно. Забирайте, не жалко. Пусть они вас научат родину любить, правильно голосовать, на улицу не высовываться и языком не ляпать. А то как Януковича не стало, разбаловались совсем.
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14.08.2020 23:34 Відповісти
Придурок ?
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15.08.2020 00:09 Відповісти
А что такое? Хотите как в Беларуси? Получайте как в Беларуси. Селекторные совещания, совковую пропаганду и ментов-беспредельщиков. Только так, только в комплекте. А вы как думали?
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15.08.2020 00:17 Відповісти
Зато дороги хороші, да, мудіщевофіли?
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14.08.2020 23:24 Відповісти
Так що білоруси. Чий Крим? Ви яких будете? І хто такі фошизди-бендерівці, бомжі з Майдану?
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14.08.2020 23:27 Відповісти
Найстаршому із затриманих у Мінську - 73 роки. Він педагог, його схопили біля школи - Цензор.НЕТ 9793
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14.08.2020 23:35 Відповісти
А потом, после своего освобождения, эти "мужики" стоя на коленях целовали ей туфли и фотографировались в обнимку...
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14.08.2020 23:49 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Lysistrata_by

https://mobile.twitter.com/Lysistrata_by Лизистрата 97% @Lysistrata_by

https://mobile.twitter.com/Lysistrata_by https://mobile.twitter.com/Lysistrata_by



Эхо Большого террора.
Координатор движения, собирающего информацию о жертвах сталинизма в Беларуси, опубликовал свои фото после избиений в СИЗО:
«Когда меня пытали, стали обвинять в том, что я польский шпион.
Какая ирония. Потому что моих предков именно за это же и расстреляли»
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15.08.2020 00:08 Відповісти
Вот только не надо ляля.
Любой кацап, ватник или зебил знает, что в акциях протеста участвуют только бомжи, наркоманы и безработные.
А лучшие граждане в это вреия куют экономику страны на рынках, в такси и парикмахерских.
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14.08.2020 23:41 Відповісти
Andrey S.https://mobile.twitter.com/AndreyS77352647 @AndreyS77352647 https://mobile.twitter.com/AndreyS77352647/status/1294310696528818176 4 ч

https://mobile.twitter.com/AndreyS77352647

Мне не хватает цензурных слов...
Как будто материализовались те палачи-выродки, и будто все по-новому кругу, но душегубы остались те же, а ты уже изменился.
И ненависть к ним уже другая... Осознанная и переосмысленная.
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15.08.2020 00:09 Відповісти
Хороший мусор это мусор с без головы
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15.08.2020 02:47 Відповісти
И без рук и ног.
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15.08.2020 09:45 Відповісти
РУССКИЙ ФАШИЗМ.
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15.08.2020 12:10 Відповісти
 
 