Найстаршому із затриманих у Мінську - 73 роки. Він педагог, його схопили біля школи
Василь Павлович Юферев у день виборів підійшов до розташованої в школі виборчої дільниці, щоб дочекатися протоколу і дізнатися, хто переміг. Його затримали разом із донькою, зятем та онуком, присудили 25 діб арешту і випустили через 5 днів.
Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на TUT.by.
Увечері 9 серпня Василь Юферев і його рідні вирішили прогулятися, а заодно підійти до середньої школи № 86 Мінська і разом з іще приблизно 20 людьми дочекатися протоколу, щоб дізнатися, хто з кандидатів у президенти переміг на їхній дільниці.
"Вони пішли десь після восьмої, а коли я дзвонила в 20:48, усі їхні телефони вже не відповідали. Тобто їх уже забрали", - відновлює події того вечора Ольга Дементіївна, дружина Юферева.
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Як їй потім розповіли свідки, майже всіх, хто там був, забрали силовики.
Жанна, яка познайомилася з донькою Василя Павловича вже в камері, розповідає про події того вечора. За словами дочки Юферева, коли вони були біля виборчої дільниці, приїхали силовики, стали хапати людей, у тому числі її батька, вона не могла їх покинути, просила відпустити, за що й опинилася в автозаку разом з іншими. Із родини Юферева від силовиків зміг втекти тільки один з онуків.
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"Онук Ярослав, якому виповнилося 18 років - він голосував уперше - мабуть, схопився за діда, бо знав, що дід бігти не може. Онук, який залишився, розповідав мені: "Мамі говорили: "Відійдіть". А вона схопилася за племінника і каже: "Дайте мені дитину забрати. За що ви його хапаєте? Ми ж нічого не робимо!". Тоді і її забрали", - каже Ольга Дементіївна.
"Ми чекали, що через 3-5 годин їх випустять. Мені казали: "Не хвилюйся ти так, вони ж ні в чому не винні. Їх відпустять". Але ні через три, ні через п'ять годин їх не було. Думали, може, вранці", - додає вона.
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Юфереву-старшому, його зятю та онукові дали 25 діб, а дочці - 10. На свободу їх випустили через 5 днів ув'язнення, 14 серпня.
Будь ласка, зачекайте...
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Щоб вранці по всіх майданах та площах лежали купи трупів у калюжах крові, а на палях стирчали відрізані голови.
«Вслед за Януковичем в 2014 году в Россию сбежали около 5 ТЫСЯЧ украинских чиновников
- Министр МВД Виталий Захарченко,
- Министр обороны Павел Лебедев,
- Глава украинской внешней разведки Григорий Ильяшов.
- Глава Службы безопасности Украины Александр Якименко,......»
https://censor.net/news/308064/vsled_za_yanukovichem_v_rossiyu_sbejali_okolo_5_tysyach_ukrainskih_chinovnikov_i_ih_rodstvennikov_begletsy
Во-вторых, если "Вбивати всіх незалежно від того, винен чи ні", то население Белоруссии станет равно нулю.
В-третьих, поинтересуйтесь судьбами подобных карателей например в 20-30гг в СССР. Ничего хорошего - с ними поступили также.
В-четвертых, это эмоции и уровень мышления Шарикова: "Взять всех и порубать"
Это наша сущность, это внутри нас и это общество в котором мы тоже живем. У нас тоже был беркут и его сотрудники жили среди нас. Вы уверены что жертвы лучше своих истязателей?
І в чомусь він таки мав
раціюсмартфона...
Наши собеседники - это мужчины разных возрастов, разных профессий и даже политических взглядов. Но просьба у них одна: не называть настоящие имена и фамилии, после многочисленных избиений на Окрестина они боятся преследования со стороны тех, кто ставил их на колени по ночам, бил резиновыми и деревянными палками, заставлял ползать, а после издевательств кричать «Я люблю ОМОН».
Це він ГОЛОВНИЙ ПОЛІЦАЙ.
Это мент, может даже и наш, а может и кацапский)))
Их чуть не убили, а они предпочли молчание вместо наказания насильников.
Как он позволяли луке разводить себя как лохов 26 лет подряд? Я поражаюсь.
Ладно. Забирайте, не жалко. Пусть они вас научат родину любить, правильно голосовать, на улицу не высовываться и языком не ляпать. А то как Януковича не стало, разбаловались совсем.
https://mobile.twitter.com/Lysistrata_by Лизистрата 97% @Lysistrata_by
https://mobile.twitter.com/Lysistrata_by https://mobile.twitter.com/Lysistrata_by
Эхо Большого террора.
Координатор движения, собирающего информацию о жертвах сталинизма в Беларуси, опубликовал свои фото после избиений в СИЗО:
«Когда меня пытали, стали обвинять в том, что я польский шпион.
Какая ирония. Потому что моих предков именно за это же и расстреляли»
Любой кацап, ватник или зебил знает, что в акциях протеста участвуют только бомжи, наркоманы и безработные.
А лучшие граждане в это вреия куют экономику страны на рынках, в такси и парикмахерских.
https://mobile.twitter.com/AndreyS77352647
Мне не хватает цензурных слов...
Как будто материализовались те палачи-выродки, и будто все по-новому кругу, но душегубы остались те же, а ты уже изменился.
И ненависть к ним уже другая... Осознанная и переосмысленная.