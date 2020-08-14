Найстаршому із затриманих у Мінську - 73 роки. Він педагог, його схопили біля школи

Василь Павлович Юферев у день виборів підійшов до розташованої в школі виборчої дільниці, щоб дочекатися протоколу і дізнатися, хто переміг. Його затримали разом із донькою, зятем та онуком, присудили 25 діб арешту і випустили через 5 днів.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на TUT.by.

Увечері 9 серпня Василь Юферев і його рідні вирішили прогулятися, а заодно підійти до середньої школи № 86 Мінська і разом з іще приблизно 20 людьми дочекатися протоколу, щоб дізнатися, хто з кандидатів у президенти переміг на їхній дільниці.

"Вони пішли десь після восьмої, а коли я дзвонила в 20:48, усі їхні телефони вже не відповідали. Тобто їх уже забрали", - відновлює події того вечора Ольга Дементіївна, дружина Юферева.

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Як їй потім розповіли свідки, майже всіх, хто там був, забрали силовики.

Жанна, яка познайомилася з донькою Василя Павловича вже в камері, розповідає про події того вечора. За словами дочки Юферева, коли вони були біля виборчої дільниці, приїхали силовики, стали хапати людей, у тому числі її батька, вона не могла їх покинути, просила відпустити, за що й опинилася в автозаку разом з іншими. Із родини Юферева від силовиків зміг втекти тільки один з онуків.

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"Онук Ярослав, якому виповнилося 18 років - він голосував уперше - мабуть, схопився за діда, бо знав, що дід бігти не може. Онук, який залишився, розповідав мені: "Мамі говорили: "Відійдіть". А вона схопилася за племінника і каже: "Дайте мені дитину забрати. За що ви його хапаєте? Ми ж нічого не робимо!". Тоді і її забрали", - каже Ольга Дементіївна.

"Ми чекали, що через 3-5 годин їх випустять. Мені казали: "Не хвилюйся ти так, вони ж ні в чому не винні. Їх відпустять". Але ні через три, ні через п'ять годин їх не було. Думали, може, вранці", - додає вона.

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Юфереву-старшому, його зятю та онукові дали 25 діб, а дочці - 10. На свободу їх випустили через 5 днів ув'язнення, 14 серпня.