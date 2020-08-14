УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11051 відвідувач онлайн
Новини
5 441 100

ОП про видачу Білоруссю бойовиків ПВК Вагнера Росії: "Очікували більш юридично коректного і зваженого рішення"

ОП про видачу Білоруссю бойовиків ПВК Вагнера Росії:

Офіс президента України прокоментував видачу Білоруссю Росії затриманих бойовиків ПВК Вагнера.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ОП у Фейсбук.

"Україна з жалем сприймає рішення Республіки Білорусь передати Росії раніше затриману групу осіб, що належать до приватної військової компанії "Вагнера".

Безумовно, Республіка Білорусь - незалежна держава з власною позицією, але українська сторона очікувала більш юридично коректного і зваженого рішення", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс Генпрокурора направив до Білорусі запити про видачу 28 бойовиків ПВК Вагнера

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Читайте також: Лукашенко про затримання російських бойовиків під Мінськом: Який Стамбул, яка Венесуела? Все брехня!

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі запросило послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювала на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Білорусь (7987) ПВК Вагнер (1543) Офіс Президента (2034)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
Какие юридически корректные и взвешенные решения могут быть от Луки? Очнитесь!!!!!
показати весь коментар
14.08.2020 23:21 Відповісти
+8
Они ожидали ..Обтикайте потихоньку ..
показати весь коментар
14.08.2020 23:23 Відповісти
+7
А что вы еще ожидаете корректного от Беларашки и Рашки? Что удастся с ними договориться? Ну что договорились?
показати весь коментар
14.08.2020 23:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А что вы еще ожидаете корректного от Беларашки и Рашки? Что удастся с ними договориться? Ну что договорились?
показати весь коментар
14.08.2020 23:20 Відповісти
кто поумней ничего иного не ожидали.
показати весь коментар
14.08.2020 23:34 Відповісти
зелеными клоунами опять подтерлись
показати весь коментар
15.08.2020 08:13 Відповісти
Какие юридически корректные и взвешенные решения могут быть от Луки? Очнитесь!!!!!
показати весь коментар
14.08.2020 23:21 Відповісти
если наступить ему на яйца - то могут. Только у нашего зе-лидера - ножка маленькая
показати весь коментар
14.08.2020 23:28 Відповісти
Его ***** уже конкретно за яйца держит.
показати весь коментар
14.08.2020 23:32 Відповісти
с этой кровью - уже - да.
показати весь коментар
14.08.2020 23:44 Відповісти
Лохов грех не пробросить....
показати весь коментар
14.08.2020 23:21 Відповісти
Признаете луку президентом,станете автоматически рядом с ними.
показати весь коментар
14.08.2020 23:21 Відповісти
с ним
показати весь коментар
14.08.2020 23:22 Відповісти
А почему Украина как последня блудная девка по первому призыву отдавала Беларашке и Рашке людей? Кто вы после етого?
показати весь коментар
14.08.2020 23:22 Відповісти
тут скорее не Украина...а слуги народа...с перепугу...
показати весь коментар
14.08.2020 23:27 Відповісти
такіЖда
бо висери "Україна сказала".. "оп озвучіла".. "Гондураз збудився" Це ТИПОВІ маніпулятивні висери для засерання слабеньких мізків..
показати весь коментар
15.08.2020 06:55 Відповісти
адо было генпрокурора прислать. Не прислали. Лука упрекнул в этом. Присали бы, то бы и разбирались тогда. Но у нас же Венедиктова барынька,как же она куда поедет...
показати весь коментар
14.08.2020 23:41 Відповісти
Как только признаете Луку президентом, ждите удар в спину.
показати весь коментар
14.08.2020 23:23 Відповісти
Ничего себе удар - он, Лука, всю нащу военную технику на фронте обновил в самые страшные для нас первые дни войны. Лука наш настоящий друг был и есть. А другу подло вставлять нож в спину, когда его хату поджигают воры.
показати весь коментар
14.08.2020 23:39 Відповісти
Лука всегда помогал Украине и с грузовиками , и с топливом и с запчастями для танков. Крым не признал, как на него Куйло не давил. Если бы Зеля признал выборы, ЧВКашники были бы уже здесь. Лука даже с Америкой начал договариваться, а вы, протестутки, толкнули его назад в объятия Куйла, своими синими жопами. Останетесь теперь навсегда в своём таёжном союзе, ещё и под санкциями.
показати весь коментар
15.08.2020 05:42 Відповісти
Ви його 26 років обирали, визнавали і у нас не питали.Тож розберіться з початку в себе,а чого чекати від вашого дояра ми знаємо давно і тільки дебіли чекали від нього добра.
показати весь коментар
15.08.2020 08:58 Відповісти
Они ожидали ..Обтикайте потихоньку ..
показати весь коментар
14.08.2020 23:23 Відповісти
ЖДУНЫ, блин (((
показати весь коментар
14.08.2020 23:26 Відповісти
фу, блин!.. нельзя ж такое на ночь показывать!!!
показати весь коментар
14.08.2020 23:34 Відповісти
Не искушай меня, ибо не обуздан я в желаниях своих
показати весь коментар
14.08.2020 23:36 Відповісти
Белорусов Путлер заменит на РАБссиян..белоусы будут строить трассу БАМ в Китай братский....Сралин тасовал народы в СССР гораздо круче...литовцев делал казахами,а казахов ЧукчамиОП о выдаче Беларусью боевиков ЧВК Вагнера России: "Ожидали более юридически корректного и взвешенного решения" - Цензор.НЕТ 3127
показати весь коментар
14.08.2020 23:25 Відповісти
похоже Лука отдал "вагнеровцев" в обмен на гарантии остаться у власти и возможно-жизни...
ставки в его случае весьма велики...
показати весь коментар
14.08.2020 23:25 Відповісти
Нет, просто в обмен на то, что ему дадут сдохнуть на пенсии своей смертью, как Ельцину. А так его уже все русофилы в Беларуси сливают - скоро будет новый "демократический выбор" нового послушного прорусскоко Додонича, и народ будет счастлив, и Запад.
показати весь коментар
15.08.2020 00:45 Відповісти
Нас цікавлять навіть не дипломатичні одвірки з боку Біларусі - тому що Цибулі вже політичний труп.
У нас їсти питання до наших дипломатів та персонально Бубочки. Схоже, смороду фігури, на яких просто кладуть з пристроєм.
показати весь коментар
14.08.2020 23:26 Відповісти
А наші ще з більшою силою будуть купувати у білорусів електроенергію, а свої вітрові, сонячні і ЕЄС відключать. Ще з більше будуть купувати іхні трактори, а свої заводи закривати, в кожному місті мають бути їхні автогбуси МАЗи і тролейбуси МАЗи і звичайно білоруська продукція. Це буде відповідь найсвітлішого і найдемоктитичніного на плаитені Земля Вови.
показати весь коментар
15.08.2020 10:56 Відповісти
Лукашенко разводит всех уже 26 лет,это всё ожидаемо..привет Гардону
показати весь коментар
14.08.2020 23:26 Відповісти
Немецкий посол Гаймзет: «Украина никогда не упускает шанса упустить свой шанс».
показати весь коментар
14.08.2020 23:29 Відповісти
Та да.
21.04. 2019 примудрились просрати все в одну мить....
показати весь коментар
14.08.2020 23:33 Відповісти
Упустили свой шанс..
показати весь коментар
14.08.2020 23:30 Відповісти
Ребята будьте умнее,Гордон прилетел пиарить, Зеленский чуть ли не поздравляет... кого..посмотрите видео из Беларуси настоящий геноцид белорусског народа, очень больно.. Слава Окраине...Живе Беларусь..
показати весь коментар
14.08.2020 23:31 Відповісти
Это брехня. В Беларуссии люди живут гораздо лучше чем в Украине. Нет там никакого геноцида. Там самая низкая детская смертность в СНГ.
показати весь коментар
14.08.2020 23:33 Відповісти
Как зовут фюрера русни?
показати весь коментар
14.08.2020 23:38 Відповісти
Только в Литве беларусов-заробитчан едва ли не больше чем украинцев...
показати весь коментар
14.08.2020 23:39 Відповісти
Не в Литве, а Польше. В Литве мизерные зарплаты и вся молодежь удрала с Литвы.
показати весь коментар
14.08.2020 23:43 Відповісти
Ботяра, так и быть, снизойду до ответа, именно в Литве и зарплата там выше польской...дальше все твои высеры банятся...хай щастыть.
показати весь коментар
15.08.2020 00:06 Відповісти
думали, что картофельный обнуленного пошлет и всех сдаст клоуну
показати весь коментар
14.08.2020 23:32 Відповісти
А почему же не прислали туда нашего генпрокурора, как просил Бацька? Трудно было жопу от кресла оторвать Венедиктовой? Предательница она , а не генпрокурор Украины.
показати весь коментар
14.08.2020 23:32 Відповісти
Венедиктова готова бьіла ехать.
Но твой Мясник, в последнюю минуту отказал.
показати весь коментар
14.08.2020 23:34 Відповісти
Неправда. Бацька публично попрекнул, что генпрокуроры Украины и России не приехали.
показати весь коментар
14.08.2020 23:36 Відповісти
P.s Украине
показати весь коментар
14.08.2020 23:33 Відповісти
Плохо с Лукашенко - будешь жить как в Украине. Поплачешь за Бацькой, когда без работы останешься, когда землю. белорусскую продавать будут, когда игорные дома у вас откроют, а школы и больницы закроют и все сделают платным. Когда будет жировать десятка бандитов с деньгами. которые и будут грабить ваш народ и править Белоруссией.
показати весь коментар
14.08.2020 23:36 Відповісти
Как зовут фюрера русни?
показати весь коментар
14.08.2020 23:39 Відповісти
Вот сейчас это и происходит, только Мы не Белоруссия мы Республика Беларусь...запомните навсегда
показати весь коментар
14.08.2020 23:39 Відповісти
вы ватные жопoлизы
показати весь коментар
15.08.2020 00:37 Відповісти
Не я
показати весь коментар
15.08.2020 01:55 Відповісти
може колись і будете.. А зараз Білорусія =фашистський сателіт фашистської фєдєрастії
показати весь коментар
15.08.2020 07:00 Відповісти
Республіка ви будете тоді коли ти будеш писати на рідній а не собачій,і молитись у своїй церкві а не кирила ******* ького гапона,і вигониш з країни кацапського окупанта,а зараз беларуская губернія і обираєте ви губернатора луку.
показати весь коментар
15.08.2020 09:03 Відповісти
Смiшний ти совкодрочер...)
показати весь коментар
14.08.2020 23:40 Відповісти
Получается розыгранная композиция . Страждает як завжды - народ .
показати весь коментар
14.08.2020 23:34 Відповісти
ОП про видачу Білоруссю бойовиків ПВК Вагнера Росії: "Очікували більш юридично коректного і зваженого рішення" - Цензор.НЕТ 4067
показати весь коментар
14.08.2020 23:35 Відповісти
Если ничего не делать, то ожидания не имеют значения.
показати весь коментар
14.08.2020 23:36 Відповісти
Серьезно? Террористов, совершивших теракты на территории Украины, просто освободил непризнанный никем узурпатор. И вы выражаете сожаление? Как вам на вкус гуталин с русского сапога, нравится?
показати весь коментар
14.08.2020 23:37 Відповісти
гуталин для параши роскошь. то не гуталин на их сапогах, то гамно.
показати весь коментар
14.08.2020 23:45 Відповісти
Ну ты ж Европеец или где? Я ж стараюсь быть политкорректным, а ты....
Кстати, на днях получил пару ножей Мора Книв шведских, 8 дюймов лезвие, чуть больше 1/8 дюйма толщиной, рукоятка традиционная,мягкий пластик, ножны -традиционные,твердый пластик.В окtябре будем испытывать на охоте, но сразу - рукоятки буду переделывать, если лезвия выдержат.
показати весь коментар
14.08.2020 23:54 Відповісти
)) анекдот о ржевском за сапоги есть. боян.
я не охотник на зверя, но тут много крутился среди егерей )). я был подводный охотник. в своё время чуть больше 20 лет проохотился исключительно на сомов. а для рыбалки, на сегодня остановился на двух ножах. Wood Jewel Carving knife 105 и филетировочном Marttiini Filleting Knife Classic 7.5" на мой век этих хватит. вообще, прекратил закупки всей новой снаряги. успеть бы доюзать старую.
показати весь коментар
15.08.2020 00:21 Відповісти
Угу. Согласен.Вот только на ножах никак не могу остановиться. Коллекция уже выходит за пределы разумного, но я ж пока еще не прекратил испытывать новые образцы в деле моими собственными изуверскими методами
показати весь коментар
15.08.2020 00:35 Відповісти
у мну тот же подход. практически всё из снаряги прошло апдейт. уже покупая, прикидываеш, шо можно переделать или как подогнать.
показати весь коментар
15.08.2020 08:51 Відповісти
Не просто освободил. Приглашал генпрокурора Украины - не приехала.И не узурпатор, а Президен Беларуси Лукашенко. Пока найманцы по улицам бегают, Лукашенко уже работает, хотя на ногах перенес корону и инсульт. Такого труженика, что 25 лет гнет спину на Беларусь, еще поискать надо.
показати весь коментар
14.08.2020 23:47 Відповісти
как зовут фюрера русни?
показати весь коментар
14.08.2020 23:55 Відповісти
В ОПе ЗЕ проблемы выше, им надо заботиться не о себе опущенных , а о рейтинге )) ОПозажописты наступают на пятки...
показати весь коментар
14.08.2020 23:48 Відповісти
Я видел как русским наступают на шею. Шоб было удобнее резать им горло.....
показати весь коментар
14.08.2020 23:59 Відповісти
так ти суто по національній ознаці?
А як мішпуха пукіна (ашкєназі) -мєдвєдєв-сцурков-іванов-воєводін... ЗОВСІМ НЕ СЛОВ'ЯНИ.. то вони тобі -"мишибратья"?
показати весь коментар
15.08.2020 07:05 Відповісти
Що ви там курва мукаєте барани ???Тре конкретно i просто сказати - ТАК !МИ ПРОСРАЛИ !
показати весь коментар
14.08.2020 23:38 Відповісти
А от кого им теперь в обмене пленными выдадут?
показати весь коментар
14.08.2020 23:49 Відповісти
Що просрали?
показати весь коментар
15.08.2020 00:22 Відповісти
Ничего вы не ожидали. Не надо врать.
показати весь коментар
14.08.2020 23:49 Відповісти
Революционный романтизм, ожидание замечательных перемен, это всё хорошо, но все будет не так и всё это херня.
показати весь коментар
14.08.2020 23:53 Відповісти
Єрмак особисто прослідкував щоб цього не сталось
показати весь коментар
14.08.2020 23:53 Відповісти
Хто ще не витер ноги об Україну?
показати весь коментар
14.08.2020 23:53 Відповісти
поц-шлємазл а яке відношення тимчасовий службовець ОП(твій сородич) має до УКРАЇНИ лише тим що там працює??
показати весь коментар
15.08.2020 07:08 Відповісти
а вы им дулю в кармане скрутите.....легче станет
показати весь коментар
14.08.2020 23:57 Відповісти
ОП, вас післав до дупи навіть лука, може вам туди вже пора йти?
показати весь коментар
15.08.2020 00:02 Відповісти
А як ти собі вважаєш, як треба діяти?
Розкажи, хочеться послухать план дій.
Давай, пиши по пунктам. Перший....бла бла...бла...
Другий....бла...бла..***.
показати весь коментар
15.08.2020 00:26 Відповісти
Пункт 1. Відізвати свого свого посла і послати на йух білоруського.
Мало?
показати весь коментар
15.08.2020 00:47 Відповісти
По перше - оперативніше
По друге - адекватніше
Тай взагалі я за ваших зепоців не голосував, схєра я за них маю відповідати. Звертайся на банкову там тобі буде бла, бла, бла. Якщо не знаєш як, то гугли: зеблазень, зенепорузиміня
показати весь коментар
15.08.2020 00:59 Відповісти
Обратите внимание, нашенького преза хронически привлекает в дружбаны одиозные госуларства: кремлевские террористы, комуняцкий китай, белоруский комуняка уголовник, авторитарный эрдоган, скользкий оман, а в свой квартал набрал пятую колонну беса путлера: гетманец, шевченко, дубинский, бужанский и пр.антиукраинские элементы, видимо, его родители были комуняками, а он послушным ребенком.
показати весь коментар
15.08.2020 00:20 Відповісти
Зато теперь все мухи в одной куче, к белатрусам вопросов больше теперь точно нет, и теперь это официально пособники российских террористов и будут наказаны в один прекрасный день, вместе с ваторейхом на столбах висеть...
показати весь коментар
15.08.2020 00:39 Відповісти
А коли хтось мав сумніви що ашкєназі лука=фашист не мишебрат пукіну-ашкєназі=фашисту
показати весь коментар
15.08.2020 07:11 Відповісти
"Украина с сожалением воспринимает решение Республики Беларусь передать России ранее задержанную группу лиц, принадлежащих к частной военной компании "Вагнера"..."

Сю-сю-сю.
показати весь коментар
15.08.2020 00:44 Відповісти
Ну и дибилы...
показати весь коментар
15.08.2020 01:05 Відповісти
Украина как будто специально тянула с доказательствами.А Таракан теперь скажет-"Мы ждали и время вышло". Почему Украина сразу не дала доказательства? Они были вообще?
показати весь коментар
15.08.2020 03:14 Відповісти
....не може бути...таневже?!
показати весь коментар
15.08.2020 03:16 Відповісти
Сначала сами выдают Путину снайперов с Майдана и мразь, сбивавшую малайзийский боинг, и не только, а теперь делают удивленное лицо? Ну, вы и двуличные!
показати весь коментар
15.08.2020 06:38 Відповісти
Ха! Можно подумать они ожидали другого исхода. С самого начало было все предсказуемо и понятно до безобразия.
показати весь коментар
15.08.2020 06:43 Відповісти
цікаво якими це місцем "оп" озвучив де у того опа Є рот?
показати весь коментар
15.08.2020 06:51 Відповісти
Лукаш не може всі мости спалити, йому ще в Ростові віка доживаи
показати весь коментар
15.08.2020 08:18 Відповісти
Да же боятся рот открыть на х-ло усатое.А вислюк с перепугу перекрестился,что не надо больше х-ло злить,а то опять дыр дыров звонить прикажет.
показати весь коментар
15.08.2020 09:22 Відповісти
ОП о выдаче Беларусью боевиков ЧВК Вагнера России: "Ожидали более юридически корректного и взвешенного решения".

Что могут ожидать клоуны, кроме плевка в их сторону?
показати весь коментар
15.08.2020 09:58 Відповісти
Ни о чем! И при чем тут завхозы из ОП? Жесткая реакция МИД была?
показати весь коментар
15.08.2020 09:58 Відповісти
Що ви хочете почути від малоросів стосовно видачі білорусами терористів Москві, коли вони самі віддали всіх наших злочинців "беркутівців", які ніякого відношення до війни на Донбасі не мають, та ще і Цемаха, який був фігурантом по справі збитого літака. Вони ще хуже білорусів. Я з самого початку знав, що так буде і не помилився. Я всю команду всерозумнішого і найсвітлішого навіть не взяв би охороняти свинарник.
показати весь коментар
15.08.2020 10:51 Відповісти
вновь вазелин пригодился.
показати весь коментар
15.08.2020 12:37 Відповісти
 
 