ОП про видачу Білоруссю бойовиків ПВК Вагнера Росії: "Очікували більш юридично коректного і зваженого рішення"
Офіс президента України прокоментував видачу Білоруссю Росії затриманих бойовиків ПВК Вагнера.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ОП у Фейсбук.
"Україна з жалем сприймає рішення Республіки Білорусь передати Росії раніше затриману групу осіб, що належать до приватної військової компанії "Вагнера".
Безумовно, Республіка Білорусь - незалежна держава з власною позицією, але українська сторона очікувала більш юридично коректного і зваженого рішення", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.
Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".
У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі запросило послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювала на Донбасі.
У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.
СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.
Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.
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бо висери "Україна сказала".. "оп озвучіла".. "Гондураз збудився" Це ТИПОВІ маніпулятивні висери для засерання слабеньких мізків..
ставки в его случае весьма велики...
У нас їсти питання до наших дипломатів та персонально Бубочки. Схоже, смороду фігури, на яких просто кладуть з пристроєм.
21.04. 2019 примудрились просрати все в одну мить....
Но твой Мясник, в последнюю минуту отказал.
Кстати, на днях получил пару ножей Мора Книв шведских, 8 дюймов лезвие, чуть больше 1/8 дюйма толщиной, рукоятка традиционная,мягкий пластик, ножны -традиционные,твердый пластик.В окtябре будем испытывать на охоте, но сразу - рукоятки буду переделывать, если лезвия выдержат.
я не охотник на зверя, но тут много крутился среди егерей )). я был подводный охотник. в своё время чуть больше 20 лет проохотился исключительно на сомов. а для рыбалки, на сегодня остановился на двух ножах. Wood Jewel Carving knife 105 и филетировочном Marttiini Filleting Knife Classic 7.5" на мой век этих хватит. вообще, прекратил закупки всей новой снаряги. успеть бы доюзать старую.
А як мішпуха пукіна (ашкєназі) -мєдвєдєв-сцурков-іванов-воєводін... ЗОВСІМ НЕ СЛОВ'ЯНИ.. то вони тобі -"мишибратья"?
Розкажи, хочеться послухать план дій.
Давай, пиши по пунктам. Перший....бла бла...бла...
Другий....бла...бла..***.
Мало?
По друге - адекватніше
Тай взагалі я за ваших зепоців не голосував, схєра я за них маю відповідати. Звертайся на банкову там тобі буде бла, бла, бла. Якщо не знаєш як, то гугли: зеблазень, зенепорузиміня
Сю-сю-сю.
Что могут ожидать клоуны, кроме плевка в их сторону?