Повернення Білоруссю бойовиків ПВК Вагнера в Росію - не дружній крок щодо України, - секретар РНБО Данілов
Секретар РНБО України Олексій Данілов прокоментував ситуацію, пов'язану з поверненням бойовиків приватної військової компанії Вагнера в Росію.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.
"На жаль, влада Білорусі прийняла не правове рішення, яке не відповідає духу двосторонніх взаємин, і є не дружнім кроком щодо України", - заявив Данілов.
Секретар РНБО зазначив, що це рішення негативно позначиться на відносинах двох держав, оскільки Україна зібрала достатньо доказів участі бійців "Вагнера" в збройному конфлікті на Донбасі в складі незаконних збройних формувань Російської Федерації. Офіс Генерального прокурора України ще 11 серпня звернувся в Генеральну прокуратуру Республіки Білорусь із запитами про видачу 28 осіб, затриманих 29 липня 2020 р правоохоронними органами Білорусі. Всім цим 28 особам, серед яких 9 громадян України, було обґрунтовано повідомлено про підозру в участі в терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).
Закон і повага до правових процедур вимагали від білоруської сторони іншого рішення щодо "вагнерівців", зазначають у РНБО.
"Зі свого боку хочемо зазначити, що Україна знайде час і можливість, маючи доказову базу, притягти всіх винних у скоєнні злочинів на нашій території до кримінальної відповідальності, в якій би далекій країні вони не ховалися", - наголосив Данілов.
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«По только что переданной мне информации (источнику доверяю), в подмосковном Жуковском час назад закончилась разгрузка борта с наличной валютой, прибывшей из Минска», - написал он.
Как сообщают военно-транспортный самолет Ил-76МД действительно осуществил несколько рейсов между РФ и РБ.
Отмечается, что этот самолет в первой половине дня совершил перелет из Минска на российскую авиабазу Дягилева (в 3 км от Рязани), а уже во второй половине дня вернулся в Минск. 12 августа этот же борт совершил 3 перелета. Среди мест прибытия самолета фиксируются Новосибирск и подмосковный военный аэродром Кубинка.
13 августа Минобороны РФ разместило короткое видео с подписью:
«Команда из Беларуси прибыла в Новосибирск для участия в международном этапе конкурса «Отличники военной разведки» Армии-2020. После разгрузки военнослужащих сопровождали на территорию Новосибирского высшего военного командного училища, где и будут проходить соревнования. Открытие конкурса состоится 23 августа ».
Авторы материала не исключают, что Владимир Путин договорился Александра Лукашенко и эти перелеты свидетельствуют либо о переброске дополнительных сил или грузов для подавления гражданских протестов в Беларуси, или являются элементом подготовки к операции захвата территории и объявлением ввода российских «миротворцев» в рамках ОДКБ.
и 40+- ************ тоже не предел....
А от Зели он получил бы дырку от бублика.Эта сволочь коварная как и ху..ло .
Потом уже исходить от этого решения в своих заявлениях. Если да - возмущайся передачи.
Если не признаешь, тогда объявляй его преступником, захватившим власть и все его решения после выборов - недействительными!
Это азы международного законодательства. Вас в Трускавецком университете такому не учили, видимо.
Це не "не дружній крок" , а ворожий крок. Лука злочинців не віддав. Я б відізвав посла і вигнав білоруського.
Та той Лука, як і народ Бєларусі - вони є партнерами Путлєра, та росії взагалом, себто вони є ворогами України та українського народу a priori. Це ж елементарно!
Це може бути несподіванкою лише для тих, хто не в курсі, що Бєларусь та РФ складають єдину союзну державу за договором від 1998 року, підписаним Єльцинм та Лукашенко. Тобто Бєларусь - то по-суті є росія. На теріторії Бєларусі розташовані російські війскослужбовці та діють російські спецслужби. Щє рік тому Бєларусь разом з РФ проводили сумісні массові військові навчання, спрямовані проти України та її європейських партнерів. Але, недолугому керівництву України будло недостатньо того, яе низки викрадань українських громадян спецслужбами Бєларусі, та прередачу їх москві. Це все вказує на 100% нефахову неспроможність та професійну непридатність як дипломатичного корпусу України, та і всього її вищого керівництва. Ганьба!