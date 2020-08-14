Повернення Білоруссю бойовиків ПВК Вагнера в Росію - не дружній крок щодо України, - секретар РНБО Данілов

Секретар РНБО України Олексій Данілов прокоментував ситуацію, пов'язану з поверненням бойовиків приватної військової компанії Вагнера в Росію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

"На жаль, влада Білорусі прийняла не правове рішення, яке не відповідає духу двосторонніх взаємин, і є не дружнім кроком щодо України", - заявив Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що це рішення негативно позначиться на відносинах двох держав, оскільки Україна зібрала достатньо доказів участі бійців "Вагнера" ​​в збройному конфлікті на Донбасі в складі незаконних збройних формувань Російської Федерації. Офіс Генерального прокурора України ще 11 серпня звернувся в Генеральну прокуратуру Республіки Білорусь із запитами про видачу 28 осіб, затриманих 29 липня 2020 р правоохоронними органами Білорусі. Всім цим 28 особам, серед яких 9 громадян України, було обґрунтовано повідомлено про підозру в участі в терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Закон і повага до правових процедур вимагали від білоруської сторони іншого рішення щодо "вагнерівців", зазначають у РНБО.

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"Зі свого боку хочемо зазначити, що Україна знайде час і можливість, маючи доказову базу, притягти всіх винних у скоєнні злочинів на нашій території до кримінальної відповідальності, в якій би далекій країні вони не ховалися", - наголосив Данілов.