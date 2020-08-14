"Сколько зарабатываешь?!" - и сразу бьют", - айтишник из Беларуси о репрессиях

Айтишник, которого задержали около станции метро в Минске, рассказал о том, как омоновцы ставили задержанных на колени, били, сваливали людей друг на друга и ходили по ним ногами.

Своей историей молодой человек поделился с порталом dev.by на условиях анонимности, информирует Цензор.НЕТ. Публикуем его рассказ полностью.

- Задержали меня на станции метро. Повели в этот синий бус. Пересадили в автозак. Там положили на пол и начали сразу бить дубинками. Достали телефоны, сказали разблокировать. Я вначале думал, что не буду этого делать, ведь специально убрал разблокировку по отпечатку пальца. Но омоновец просто начал бить меня, и в итоге я все разблокировал.

Он стал смотреть каналы, на которые я подписан и кричать: "Ага, Нехта, чат 97 (тут он прост начал бить кулаком), за Тихановскую голосовал, да? А где сейчас твоя Тихановская!". И снова начал бить. Я закрыл голову, сгруппировался. Сначала пару раз он ударил меня дубинкой, потом продолжил просто ногами и кулаками.

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Так мы и поехали. Опять пересели - в автозак с кабинками. Там сидел велосипедист, в перчатках, был абсолютно деморализован, в панике, не понимал, что происходит. Потом подсадили ещё людей. Человек просил, чтобы нам дали воздух, но один человек сказал, что он директор какой-то фирмы и молчать не будет. Начал кричать, но омоновец сказал, что если не заткнется, то "выключит воздух". Так и произошло. Воздух выключили. Он не поступал с улицы в кабинку вообще. Так мы доехали до Партизанского РУВД.

Нас поставили 20 человек на улице, всех на колени. Омоновцы кричали всё время: "Мордами в пол!" Ходила женщина и записывала имена, даты рождения. Если ей что не нравилось, просто кричала, орала на всех. И снова били, но уже не так жестко.

Всех описали и позвали в здание. Мы были последние, и пока всех описывали, мы продолжали стоять на коленях. Несколько раз, когда ОМОН уезжал, разрешали встать. Когда ОМОН возвращался, они снова орали "мордой в пол" и всех били. И мы снова становились на колени. Группировались. Я слышал, как опять бьют первые ряды.

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Когда омоновец ушёл окончательно, нам разрешили расслабиться. Приехали ещё автозаки, и мы, человек 75, сидели там до девяти утра. Милиционеры даже дали воды и некоторым людям - позвонить.

В 12 часов приехали автозаки отвезти нас в Жодино. Это был самый страшный момент. Они вывели 20 человек, которые приехали поздно ночью, и начали по одному вызывать к автозаку. Руки у всех нас - в стяжке, и тебе кричат: "Бегом в автозак!". А в автозаке стоят четыре омоновца и каждого, кто входит, бьют палками. Мы стоим лицом к стене и слышим, как каждого вот так бьют. И понимаем, что и нас так будут бить, каждого. Первый автозак упаковали, увезли. Дальше - немного не помню, что было, извините.

Потом нас сопроводили назад в комнату. Через час была наша очередь идти в автозак. Побежали со стяжками, начали кричать "все на пол", всех опять били.

Мне повезло, что был в середине. Я упал на пол и на меня свалились люди, и больше били их. Кричали: "Ну что вы там, за Тихановскую?" И тех, у кого белый браслет, палкой били минимум три раза. Так и ехали: мы лежим лицом в пол 20 человек, друг на друге, со стяжками. А омоновцы сидят, бьют нас палками, ходят по нам сверху. Кто-то орёт, все в шоке.

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А потом они стали задавать разные вопросы, и если ответ не нравится - бьют. Например, спрашивают: "Сколько зарабатываешь?" Парень сказал: "1800". И его сразу бьют, орут: "Что, тебе не нравится жить в этой стране?!"

И мы понимаем, что так будет час. Но били только минут 15. Ну, может 20. Потом просто ходили по нам. А потом просто успокоились, будто им давали такое распоряжение - нас запугать. Говорили: "Вас сейчас в лес вывезут".

У меня почти сразу онемели руки, и я не мог вообще шевелить пальцами. Мне телами придавило руки. Я чуток запаниковал, пытался двигать руками, попросил даже омоновца чуть меня переместить - но получил по спине дубинкой. В итоге стяжку я все-таки порвал (настолько сильно по ходу пытался кисть шевелить). Хоть и сильно поцарапал руки, но смог все-таки подвигать пальцами.

Мы все вспотели, пол был полностью мокрый. Все неудобно лежали, лицами в пол.

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А потом увидели группу из первого автозака. Омоновцы сидят как ни в чем не бывало и разговаривают с задержанными, шутят. Один омоновец сказал: то, что нас в самом начале бьют, называется "ремонтом". Чтобы нас таким образом "отремонтировать". И он говорит, смеется.

Это было очень сюрреалистично. Сам омоновец много шутил, снял даже маску, сказал, что поставит нам водки, так как мы все утверждали, что нас задержали просто так (не верил нам, смеялся). Пытался посчитать, сколько мы заработали, говорил, что мы по 800 долларов получили, но сам бы он на такое не пошёл за 800 (имеет в виду, что нас сильно били, причём он сам и бил). У него спрашивали, зачем так сильно бьют, а он отвечал, что "без ремонта нельзя".

Стяжки с нас стянули. Привели в Жодино. Снова поставили у стенки. Потом разделили на несколько кучек и перевели в камеры. В 10-местной камере нас было 30 человек. Кто-то сразу пошутил - хорошо, что мы коронавирус победили, а так бы все сейчас кашляли.

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В камере мы разговорились и поняли, что больше, кажется, нас бить не будут. Начали осматривать себя и других на наличие травм. У одного человека была сломана рука (сказал, что сломали при задержании), один был почти весь в синяках и вообще не помнил что было. Он, кстати, все время почти спал и очень мало двигался. Некоторые были целые - тех, кого в Борисове задержали местные и которых раньше задержали. Был даже независимый наблюдатель, его 5 числа задержали дали 7 суток, а человеку, который с ним за компанию пошёл - 8 суток.

Не ели мы сутки. Ужин не привезли - дали 15 кружек чая на 30 человек. Спать я лег на пол. Постельного, конечно, не выдали. На утро принесли кашу, целых 30 тарелок. Правда ложек дали только 6, больше у них не было. На обед дали суп и компот. Вечером одного парня вызвали на суд и дали 9 суток, он был рад что не 15. На ужин был рис. А потом меня выпустили, хоть я и был уверен, что дадут мне 15 суток. На улице уже стояли люди, давали кофе еду, спрашивали про других людей.

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