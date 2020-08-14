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Енин намекнул, что Украина может больше не выдавать Беларуси преступников, но потом удалил пост

Енин намекнул, что Украина может больше не выдавать Беларуси преступников, но потом удалил пост

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин напомнил официальному Минску о принципе взаимности в вопросах экстрадиции и международной правовой помощи.

Об этом Енин написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Хотел бы напомнить о принципе взаимности - он часто играет не последнюю роль при принятии решений по вопросам международной правовой помощи и экстрадиции", - написал Енин.

Он добавил, что Беларусь занимает второе место по количеству запросов на экстрадицию и правовую помощь среди всех партнеров Украины.

Этот текст пробыл на странице Енина в Фейсбуке час, после чего был удален.

Енин намекнул, что Украина может больше не выдавать Беларуси преступников, но потом удалил пост 01

Читайте на Цензор.НЕТ: ОП о выдаче Беларусью боевиков ЧВК Вагнера России: "Ожидали более юридически корректного и взвешенного решения"

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Также на Цензор.НЕТ: Возвращение Беларусью боевиков ЧВК Вагнера в Россию - не дружественный шаг по отношению к Украине, - секретарь СНБО Данилов

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

Читайте также: Беларусь не предупредила Украину, что выдает боевиков "Вагнера" России, - замгенпрокурора Мамедов

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Автор: 

Беларусь (7929) МИД (4120) экстрадиция (434) Енин Евгений (348) ЧВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+23
після випадку з Павлом Грибом треба було припинити співпрацю з цими кгбістами
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15.08.2020 00:07
+15
Готовьте ответку,дипломаты хреновы.
КГБешники Луки шастают по Украине как у себя дома и выдергивают не угодных Луке.
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15.08.2020 00:05
+8
А кого выдали, можно поподробнее? Последний громкий скандал помню, когда Беларусь выдала РФ украинского гражданина Гриба.
Енин, так ты поэтому и удалил пост т.к. напомнили, что лука никогда и не выдавал Украине никого? Да и какой сателлит рискнет пойти на действия вразрез с интересом хозяина?
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15.08.2020 00:14
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Готовьте ответку,дипломаты хреновы.
КГБешники Луки шастают по Украине как у себя дома и выдергивают не угодных Луке.
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15.08.2020 00:05 Відповісти
після випадку з Павлом Грибом треба було припинити співпрацю з цими кгбістами
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15.08.2020 00:07 Відповісти
Потрібно було розірвати дипломатичні стосунки.
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15.08.2020 00:34 Відповісти
А чего стесняться? Может наконец украинцам нужно отрастить яйца а не быть гомосеками на побегушках даже у таких нелегитимных дебилов как Лукашенко
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15.08.2020 00:11 Відповісти
А кого выдали, можно поподробнее? Последний громкий скандал помню, когда Беларусь выдала РФ украинского гражданина Гриба.
Енин, так ты поэтому и удалил пост т.к. напомнили, что лука никогда и не выдавал Украине никого? Да и какой сателлит рискнет пойти на действия вразрез с интересом хозяина?
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15.08.2020 00:14 Відповісти
Подстилки Ермака а не МИД!
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15.08.2020 00:20 Відповісти
А зеленский подстилка и прокладка путлера
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15.08.2020 08:48 Відповісти
Какая разница , да зебилье?
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15.08.2020 00:26 Відповісти
После Гриба и так понятно всё было.

Можно смело не признавать их сфальсифицированные выборы. Лукашенко-физическое лицо.
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15.08.2020 00:31 Відповісти
Написал, потом подумал: как бы чено не вышло, как бы не вышло хуже. И удалил.
А хуже уже некуда.
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15.08.2020 00:33 Відповісти
Зеля все еще лихорадочно прощупывает пульс у остывшего усатого полттрупа ,боясь заранее произнести некролог
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15.08.2020 00:33 Відповісти
лохи даже пост нормально написать не могут
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15.08.2020 00:34 Відповісти
ЗЕдипломатия, де не глянеш одні проіоби, все на руку #уйлу. І цей засцяв, з ОПи подзвонили, за тепле місце тримається.
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15.08.2020 00:52 Відповісти
...обісцявся...
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15.08.2020 03:13 Відповісти
воно у памперсах і не поймеш - мо й серйозніше...
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15.08.2020 04:43 Відповісти
Треба в знак протесту перестати купувати їх вантажівки мази і трактори. Такого барахла і з Китаю завезти повно можна. Купувати продукцію в васала росіян, то є великий гріх.
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15.08.2020 08:00 Відповісти
Енин намекнул, что Украина может больше не выдавать Беларуси преступников, но потом удалил пост - Цензор.НЕТ 7510
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15.08.2020 08:19 Відповісти
Навіщо видалив ?
Все ж правильно було ?
Досить в ослах ходити.
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15.08.2020 08:21 Відповісти
Тому що Бубочка на нього гавкнув.
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15.08.2020 12:29 Відповісти
сцикло на троне, сцикло и в миде.
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15.08.2020 12:31 Відповісти
 
 