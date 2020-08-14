Енин намекнул, что Украина может больше не выдавать Беларуси преступников, но потом удалил пост

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин напомнил официальному Минску о принципе взаимности в вопросах экстрадиции и международной правовой помощи.

Об этом Енин написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Хотел бы напомнить о принципе взаимности - он часто играет не последнюю роль при принятии решений по вопросам международной правовой помощи и экстрадиции", - написал Енин.

Он добавил, что Беларусь занимает второе место по количеству запросов на экстрадицию и правовую помощь среди всех партнеров Украины.

Этот текст пробыл на странице Енина в Фейсбуке час, после чего был удален.

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

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Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

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Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.