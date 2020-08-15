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Новини Агресія Росії проти України Революція в Білорусі
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Україна надала Білорусі докази участі бойовиків ПВК Вагнера в бойових діях на Донбасі, - МЗС

Україна надала Білорусі докази участі бойовиків ПВК Вагнера в бойових діях на Донбасі, - МЗС

Докази участі в бойових діях на сході України затриманих учасників ПВК Вагнера були викладені у відправленому українською стороною запиті до Мінська.

Про це йдеться в коментарі Міністерства закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ.

"Докази в участі в терористичній діяльності 28 найманців ПВК Вагнера, затриманих у Білорусі, є. І вони були детально викладені в запитах про видачу, які українська сторона направила до Мінська, щоб злочинці понесли справедливе покарання", - заявили в МЗС.

У міністерстві також підкреслили, що "вагнерівці" з благословення білоруської влади повертаються до РФ, щоб і надалі скоювати злочини на території суверенних держав".

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Крім того, в МЗС висловили стурбованість заявами керівництва Республіки Білорусь про нібито участь громадян України "в організації мирних протестів" у зв'язку з результатами президентських виборів.

"Ми обурені тим, що президент дружньої нам держави звинувачує українців у дестабілізації ситуації в Білорусі. Цьому немає жодних доказів", - підкреслили в українському МЗС.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668) МЗС (4205) ПВК Вагнер (1543)


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Топ коментарі
+23
Поздно пить боржоми ..... А П.Порошенко та Ю.Луценко тих ********* протягом тижня б видєрнули звідти. Бо ВМІЛИ (умели).
Украина предоставила Беларуси доказательства участия боевиков ЧВК Вагнера в боевых действиях на Донбассе, - МИД - Цензор.НЕТ 9665
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15.08.2020 00:47 Відповісти
+18
О яке! Видатний успіх дипломатії Зеленського! Поаплодуємо юному президенту та його молодій команді!
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15.08.2020 00:29 Відповісти
+13
ого така реакція. Чесно кажучи погано, що нами керують люди які не вивчали історії України і взагалі до нас не мають ніякого відношення. а Лука простий рашист-фашист, якого давно треба пристрелити за те що тихо злив Білорусь рашці та витравив все білоруське з Білорусі.
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15.08.2020 00:14 Відповісти
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Украина предоставила Беларуси доказательства участия боевиков ЧВК Вагнера в боевых действиях на Донбассе, - МИД - Цензор.НЕТ 2787
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15.08.2020 08:05 Відповісти
А разве кто-то сомневался об ином исходе по этим "вагнеровцам"? Запрос послали просто для проформы и в "свинячий голос".
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15.08.2020 08:27 Відповісти
Наверно доказательства из миротворца нарыли
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15.08.2020 08:39 Відповісти
У чекистко-карандашного ига закончились РЕСУРСЫ воевать. Пора руц свино-собак добивать.Действовать КАК СПАРТА.
В крым уже по рупиям на 20% снизили финансирование. Чечня для ъла - это святое по финансированию или дани, уже туда нету денег.
Проект кровавой ацтек-парашки нужно закрывать. Чтобы они завтра не смогли нападать СНОВА И СНОВА.
ЛГАТЬ И УБИВАТЬ. СНОВА И СНОВА. Руцкие кровавые дураки кричать крымнаш или крым это диамант
в корону руц кровавой империи больше не могли.
Крым и донбасс нужно ВОЕННЫМ ПУТЕМ вернуть по хорватскому сценарию, чтобы свино-собаки помнили на сотни лет.Еще в придачу забрать все приграничные кацапские области вместе с кубанью. Чтобы свино-собаки знали на след пару сотен лет, что нападть на украину это тебе не на сафари хахлов пострелять попотеть и за это ничего не будет, а можно лишиться всего. Только тогда они начнут уважать, потому что они уважают только ПАЕЪАЛУ.
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15.08.2020 17:46 Відповісти
Лукашенко предал Украину и себя ещё в 2005 году когда начал лобызать сапоги путлеру и слёзно божиться что вступит в таёжный союз. Прошло время и путлер посадил всю Беларусь на жопу ободрав работящий народ до нитки. Теперь настало время и он прячет Беларусь под свой сапог. Это большая ошибка, а может и просто предательство со стороны луки и теперь все мы видим эту "дружескую" мину которую он подкладывал Украине. В жизни за всё надо отвечать и он будет проклят народами Беларуси и Украины. Вот до чего довело его сёрбание из не своей миски сидя на двух стульях. пУтин возьмёт го силой и ни кто его не будет защищать, а сам он беззащитен как таракан на ровном месте.
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15.08.2020 08:40 Відповісти
Прошло время и путлер посадил всю Беларусь на жопу ободрав работящий народ до нитки.

Это жеж каким образом?! А ничего что вся промышленность Белоруссии работает на рынки сбыта в РФ? А ничего что вся экономика Белоруссии работает на дотации от РФ? Поругаться с РФ - это сразу минус 50% ВВП Белоруссии. Так что "работящему народу" - тупо негде будет работать.
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15.08.2020 12:34 Відповісти
вся промышленность Белоруссии работает на рынки сбыта в РФ? ------ только вот почему то в выгоде РФ, а Беларусь при своём трудолюбии и способности к работе остаётся в бедности и нищете. Что то в торговых отношениях ваших стран перекошено "по братски"..
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15.08.2020 13:20 Відповісти
у белорусов минимальная пенсия 200 баксов, а у нас 50
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15.08.2020 16:46 Відповісти
И тем не менее коммунизм у них не настаёт, а вот недовольство подавляют фашистскими методами. Вам бы пожить в золотой клетке, что бы узнать что такое воля.
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15.08.2020 17:03 Відповісти
Ждали две недели,пока их передадут в козлостан ,а потом отправили документы на экстрадицию,зеленые ссыкуны. Сразу было видно ,что никто этим не занимался ,пока х-ло усатое уже сам не стал предлагать!
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15.08.2020 09:06 Відповісти
А что вы ожидали от Белорусов?Мини филиал рашки называющий себя свободной страной непонятно от чего,мне очень жаль что их убивают росийские и местные менты,но эти люди не способны к активной борьбе за себя.Помычать да,скопировать украинцев жалкой копией борьбы да,а дальше росия.Хабаровск 2
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15.08.2020 09:09 Відповісти
Даже собака , знает своего хозяина, кто её кормит.
Луку садил Примаков, а это сфера ФСБ.
Цирк уже не нужен. Там запретили выступления
с дрессированными животными. !
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15.08.2020 09:34 Відповісти
Трохи запіздали.
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15.08.2020 10:01 Відповісти
мальтійських тролів набігло
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15.08.2020 12:19 Відповісти
Засуньте доказательства себе в ... -Ответ бацьки.
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15.08.2020 12:26 Відповісти
на Украину никто не обращает внимания
самолёт сбили /ну и что /
отпустили вагнеровцев /ну и что /
и так везде обидно за народ за Украину
пока не будем уважать себя никто не
будет нас уважать
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15.08.2020 14:22 Відповісти
на Украину никто не обращает внимания
самолёт сбили /ну и что /
отпустили вагнеровцев /ну и что /
и так везде обидно за народ за Украину
пока не будем уважать себя никто не
будет нас уважать
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15.08.2020 14:24 Відповісти
Зеленский вообще туговат, смотрю. Еще поздравит Лукашенко с новым президентством, на следующий день, когда Тихановская станет президентом Беларуси, хотя она по сути и стала им, как показал народ.
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15.08.2020 16:34 Відповісти
Поздно всрались, ребята.
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15.08.2020 16:36 Відповісти
ну и зря
они передадут демонам, а те зачистят хвосты
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15.08.2020 22:39 Відповісти
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