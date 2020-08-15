Україна надала Білорусі докази участі бойовиків ПВК Вагнера в бойових діях на Донбасі, - МЗС
Докази участі в бойових діях на сході України затриманих учасників ПВК Вагнера були викладені у відправленому українською стороною запиті до Мінська.
Про це йдеться в коментарі Міністерства закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ.
"Докази в участі в терористичній діяльності 28 найманців ПВК Вагнера, затриманих у Білорусі, є. І вони були детально викладені в запитах про видачу, які українська сторона направила до Мінська, щоб злочинці понесли справедливе покарання", - заявили в МЗС.
У міністерстві також підкреслили, що "вагнерівці" з благословення білоруської влади повертаються до РФ, щоб і надалі скоювати злочини на території суверенних держав".
Крім того, в МЗС висловили стурбованість заявами керівництва Республіки Білорусь про нібито участь громадян України "в організації мирних протестів" у зв'язку з результатами президентських виборів.
"Ми обурені тим, що президент дружньої нам держави звинувачує українців у дестабілізації ситуації в Білорусі. Цьому немає жодних доказів", - підкреслили в українському МЗС.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".
Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
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В крым уже по рупиям на 20% снизили финансирование. Чечня для ъла - это святое по финансированию или дани, уже туда нету денег.
Проект кровавой ацтек-парашки нужно закрывать. Чтобы они завтра не смогли нападать СНОВА И СНОВА.
ЛГАТЬ И УБИВАТЬ. СНОВА И СНОВА. Руцкие кровавые дураки кричать крымнаш или крым это диамант
в корону руц кровавой империи больше не могли.
Крым и донбасс нужно ВОЕННЫМ ПУТЕМ вернуть по хорватскому сценарию, чтобы свино-собаки помнили на сотни лет.Еще в придачу забрать все приграничные кацапские области вместе с кубанью. Чтобы свино-собаки знали на след пару сотен лет, что нападть на украину это тебе не на сафари хахлов пострелять попотеть и за это ничего не будет, а можно лишиться всего. Только тогда они начнут уважать, потому что они уважают только ПАЕЪАЛУ.
Это жеж каким образом?! А ничего что вся промышленность Белоруссии работает на рынки сбыта в РФ? А ничего что вся экономика Белоруссии работает на дотации от РФ? Поругаться с РФ - это сразу минус 50% ВВП Белоруссии. Так что "работящему народу" - тупо негде будет работать.
Луку садил Примаков, а это сфера ФСБ.
Цирк уже не нужен. Там запретили выступления
с дрессированными животными. !
самолёт сбили /ну и что /
отпустили вагнеровцев /ну и что /
и так везде обидно за народ за Украину
пока не будем уважать себя никто не
будет нас уважать
самолёт сбили /ну и что /
отпустили вагнеровцев /ну и что /
и так везде обидно за народ за Украину
пока не будем уважать себя никто не
будет нас уважать
они передадут демонам, а те зачистят хвосты