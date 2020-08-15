Звернення Тіхановської із закликом не чинити опір міліції записували в моєму кабінеті, - глава ЦВК Білорусі Єрмошина

Голова Центральної виборчої комісії Білорусі Лідія Єрмошина підтвердила, що Світлана Тіхановська записувала відеозвернення із закликом не виходити на акції протесту в її кабінеті.

Про це вона заявила в інтерв'ю "Комсомольській правді", інформує Цензор.НЕТ.

"Вона принесла скаргу в Центральну комісію, до речі, в присутності журналістів. Ми запросили її до мене в кабінет, оскільки з нею хотіли зустрітися, скажімо так, два високопоставлені співробітники органів охорони порядку. Вона залишилася зі своїм адвокатом та разом із ними. І я пішла", - розповіла Єрмошина.

На запитання про те, чи дійсно Тіхановська записувала відео на дивані в її кабінеті, Єрмошина відповіла: "Це мій диван. Вона записувала це звернення без мене".

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Єрмошина вважає, що результати виборів не переглядатимуть. За її словами, ЦВК відхилила усі пропозиції, скарги, які подали раніше кандидати в президенти.

"Все відхилено. У нас же вибору немає. Якщо люди думають, що ми переглянемо і присудимо перемогу Тіхановській, так не буває. Якщо встановлено порушення, як вони вважають, у цьому разі вибори може бути визнано недійсними. Це означає, що упродовж трьох місяців має знову відбутись наступна виборча кампанія з новими кандидатами. Я і сказала: "Ми можемо просто втратити країну", - розповіла керівниця ЦВК.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ. президентські вибори в Білорусі відбулись 9 серпня. Відповідно до затверджених підсумків виборів, за чинного главу держави Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головну опонентку Світлану Тіхановську - 10,12%.

З 9 серпня в країні відбуваються масові протести, які досі тривають. За офіційною інформацією, одна людина загинула, сотні постраждали. Затримано близько 7 тис. осіб. З четверга мирні протести почалися на білоруських промислових підприємствах.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

У ніч на 11 серпня опонентка Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська покинула Білорусь. Наразі вона перебуває у Литві.

У своєму першому відеозверненні Тіхановська заявила, що "прийняла дуже важливе рішення", додавши, що "діти - найважливіше, що є в нашому житті".