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Новини Революція в Білорусі
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Звернення Тіхановської із закликом не чинити опір міліції записували в моєму кабінеті, - глава ЦВК Білорусі Єрмошина

Звернення Тіхановської із закликом не чинити опір міліції записували в моєму кабінеті, - глава ЦВК Білорусі Єрмошина

Голова Центральної виборчої комісії Білорусі Лідія Єрмошина підтвердила, що Світлана Тіхановська записувала відеозвернення із закликом не виходити на акції протесту в її кабінеті.

Про це вона заявила в інтерв'ю "Комсомольській правді", інформує Цензор.НЕТ.

"Вона принесла скаргу в Центральну комісію, до речі, в присутності журналістів. Ми запросили її до мене в кабінет, оскільки з нею хотіли зустрітися, скажімо так, два високопоставлені співробітники органів охорони порядку. Вона залишилася зі своїм адвокатом та разом із ними. І я пішла", - розповіла Єрмошина.

На запитання про те, чи дійсно Тіхановська записувала відео на дивані в її кабінеті, Єрмошина відповіла: "Це мій диван. Вона записувала це звернення без мене".

Дивіться також: Тіхановська закликала владу піти на діалог і припинити насильство, а мерів міст організувати мирні акції: "Наші голоси мають бути почуті". ВIДЕО

Єрмошина вважає, що результати виборів не переглядатимуть. За її словами, ЦВК відхилила усі пропозиції, скарги, які подали раніше кандидати в президенти.

"Все відхилено. У нас же вибору немає. Якщо люди думають, що ми переглянемо і присудимо перемогу Тіхановській, так не буває. Якщо встановлено порушення, як вони вважають, у цьому разі вибори може бути визнано недійсними. Це означає, що упродовж трьох місяців має знову відбутись наступна виборча кампанія з новими кандидатами. Я і сказала: "Ми можемо просто втратити країну", - розповіла керівниця ЦВК.

Читайте також: Тіхановська створює координаційну раду з передачі влади в Білорусі

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ. президентські вибори в Білорусі відбулись 9 серпня. Відповідно до затверджених підсумків виборів, за чинного главу держави Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головну опонентку Світлану Тіхановську - 10,12%.

З 9 серпня в країні відбуваються масові протести, які досі тривають. За офіційною інформацією, одна людина загинула, сотні постраждали. Затримано близько 7 тис. осіб. З четверга мирні протести почалися на білоруських промислових підприємствах.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

У ніч на 11 серпня опонентка Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська покинула Білорусь. Наразі вона перебуває у Литві.

У своєму першому відеозверненні Тіхановська заявила, що "прийняла дуже важливе рішення", додавши, що "діти - найважливіше, що є в нашому житті".

Автор: 

Білорусь (7987) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+12
Повинні бути нові вибори з новими кандидатами, яких будуть вільно реєструвати.
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15.08.2020 01:16 Відповісти
+11
Шо она не президент это понятно. Ни при каких вариантах.
Но девочки с обнимашками с омоном когда ОФИЦИАЛЬНО похватали больше 6 000 человек...
Ребята, сколько надо их еще похватать, пока до этих девочек дойдет, что схватить могут и их. И выпустить с синими жопами. Хорошо если еще только так. А могут и не выпустить. Типа пропала без вести...
ВОТ ЗА ЭТИ ЖЕ ОБНИМАШКИ И СХВАТИТЬ...
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15.08.2020 01:16 Відповісти
+8
как сообщают рядовые члены избирательных комиссий на некоторых участках за Тихановскую проголосовало до 90% , а в протоколе комиссии ей поставили 10% . лукашеску сфальсифицировал выборы и его соучасник Ермошина .
..
.
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15.08.2020 01:55 Відповісти
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Повинні бути нові вибори з новими кандидатами, яких будуть вільно реєструвати.
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15.08.2020 01:16 Відповісти
Насправді, пане Алі, нічого нікому там не повинні. Бо навіть після цих напівзізнань про фалтс фіксацію цілої голови ЦВК білоруси не піднімуться такою кількістю, щоб домогтися перевиборів. Це в демократичних країнах у таких випадках повинні бути перевибори. І карні справи за фальсифікацію. А тут нічого не буде. В кращому випадку влада домовитися з опозицією, кинувши якусь кісточку. В гіршому - просто пошле.
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15.08.2020 08:48 Відповісти
Даже если и новые выборы? Для нас будет только хуже. Будет абсолютно управляемый масквой президент.
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15.08.2020 10:01 Відповісти
100%.
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15.08.2020 11:45 Відповісти
фальсифікувати голоси можливо тільки за рахунок чистих бланків тих, хто не прийшов на вибори. І якщо припустим у Білорусі явка була не 85% а тільки 60% і віднімемо ці намальовані голоси від результату Лукаша - то він все одно виграє вибори - на жаль більшість ватних білорусів підтримує вусатого таракана і ніякі "нові" кандидати не допоможуть
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15.08.2020 10:24 Відповісти
Шо она не президент это понятно. Ни при каких вариантах.
Но девочки с обнимашками с омоном когда ОФИЦИАЛЬНО похватали больше 6 000 человек...
Ребята, сколько надо их еще похватать, пока до этих девочек дойдет, что схватить могут и их. И выпустить с синими жопами. Хорошо если еще только так. А могут и не выпустить. Типа пропала без вести...
ВОТ ЗА ЭТИ ЖЕ ОБНИМАШКИ И СХВАТИТЬ...
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15.08.2020 01:16 Відповісти
Бро ты не знаешь что Лукашенко делал в 1999 году с оппонентами ? Погугли или в Ютубе посмотри фильмы он кровожаднее кремлевской моли будет
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15.08.2020 01:29 Відповісти
разница знаешь какая?
в 1999 интернета в принципе не было у рядового обывателя.
вайбера.
вацапа.
еще сто пицот мильенов программ...
то есть в 1999 это была "вещь в себе"
а в 2020 - вот, я красивый до выборов, а вот с синей жопой или без глаза после прогулки около избирательного участка.
и это доступно ВСЕМ, у кого есть мозг для того, чтобы пользоваться мобилой.
ОЙРОПА, РЕАГИРУЙ!
Вот поэтому лука оперативно чвк отдал раше.
в ростов путь не хочет перекрыть.
бо его во всех остальных странах ждут с вопросами а там с караваем.
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15.08.2020 01:39 Відповісти
Откуда Вы вот это "Шо она не президент это понятно" взяли? Из комментариев скабеевой? Все как раз наоборот.
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15.08.2020 07:45 Відповісти
Где антимайдан Лукашеску хотя б 100 человек покажите ?Куча фоток протоколов где у Тихановской например 900 голосов у Лукашеску 100 о каких 80% они говорят ..Верить ЦИК в тоталитарном госсударстве не смешите всеиуже поняли что такое Лукашеску МВД Беларуси и ЦИК Беларуси ..Вот вам Румыния 1988 года где у Чаушеску схвачены все силовики и люди как мыши были
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15.08.2020 01:19 Відповісти
Будет антимайдан, это 100%. Лука быстро это поймет, что граждан легче бить силами других граждан, а ОМОН будет обниматься и цветочки дарить, а милиция никого не находить.
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15.08.2020 02:28 Відповісти
... Будет антимайдан, это 100%....
-------------------
Ну, у нас, конечно, как и везде, есть разные сорта идиотов, а вот такого не водится. Это 100%.
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15.08.2020 09:11 Відповісти
Лукавый диктатор !
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15.08.2020 01:20 Відповісти
Не было наблюдателей на выборах как думаете почему ? И тот факт кто поздравил Лукашеску с выборами ставит все на свои места
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15.08.2020 01:21 Відповісти
Нормальный вариант от мирового сообщества если пригласить наблюдателей независимых человек по 10 в каждоый участок ,желательно не с РФ и экзитполы тоже не с РФ ,СМИ мировые с прямой трансляцией новых выборов ...Мгновенное фото протоколов с участков на независимый вебресурс от каждого независимого наблюдателя ,что б херню неподсунули ..Но думаю Лукашеско на такое не согласится никогда он уже маразматик и так просто не уйдет
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15.08.2020 01:27 Відповісти
1. Якщо мені не зраджує пам*ять (я стежу за ситуацією в Білорусі, але не аж так до найменших деталей ...), =соратниці= домогосподарки казали, що вона була одна, без адвоката. Ця дамочка твердить інше. Хотілося б почути правду. Але я сумніваюся, що вони пішли оскаржувати результати без адвоката.
2. Що має бути зроблено, щоб результати виборів було визнано недійсними ? Спочатку ніби перерахунок голосів - чи не так ? Які у Білорусі прописані процедури в законодавстві ?

Ще цікаво було б дізнатися, чи виїхати з країни було рішенням =президентки=, чи пропозиція її соратничків, чи її таки справді вивезла білоруська влада, як вони заявляють.
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15.08.2020 01:27 Відповісти
Ведано, перепрошую, шо московитскою, але то таке..она просто была на фонаре, а тут такой стал шухер, шо она сама не знала, шо оно стало и куда бежать, и кому куда кричать. Пахан всем стал поперек совсем, и все сделали ой геволт просто потому шо. А теперь, когда пахан всем сделал божежмой, и всем стало больно, а пахану стало стыдно, настало время делать ой геволт. И таки пахан это делает.И все делают обнимашки с омоном. И таки все.
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15.08.2020 04:06 Відповісти
Просто не все ещё осознали этот факт, но Лукашенко уже вошел в историю, став первым президентом разгромно проигравшим выборы домохозяйке, о которой за несколько месяцев до этого никто ничего не слышал.
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15.08.2020 08:35 Відповісти
Между прочим это пример того как будут проходить теперь выбры на пост-советском пространстве включая Украину. Выборы у бывших президентов будут выигрывать просто порядочные люди. Шмаркля не в счёт!
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15.08.2020 08:55 Відповісти
А в чем порядочность этой курицы и ее мужа-"блоггера"-любителя рускаго мира?
Ты их декларацию смотрел?
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15.08.2020 10:19 Відповісти
Уся складність справи щодо перерахунку голосів полягає в тому, що наразі це неможливо! Є кілька причин:
1. Сам бюлетень. Він не такий, до якого ми звикли в Україні, де оригінальний папір навіть з водяними знаками, є корінці, за якими можна порахувати кількість тих, хто проголосував, кількість бюлетенів визначена числом виборців. Да, ми у цьому сенсі здорово підстрахуватися. В Білорусі бюлетені це прості папірці, кількість яких безвідносна з кількістю виборців, немає ніяких корінців. Тому встановити кількість тих, хто проголосував сам або кому не підмінили бюлетень неможливо.
2. Як розповідають деякі виборці, вони помітили, що бюлетені їм вже видавали зіпсованими. Так, у ряді бюлетенів вже стояла крапка проти прізвища Лукашенка, тому позначка навпроти Тихановськоі все одно нічого не змінювала.
3. Вибори відбулися 9 серпня, оголосили результати 14 серпня. Чому так довго? А тому, що весь цей час підганяли бюлетені і протоколи під 80,1%.
Отже, у задачі питається: на підставі яких документів перераховувати голоси?
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15.08.2020 11:02 Відповісти
Так у нас теж офіційні результати оголосили 3 травня, а 2-й тур відбувся 21 квітня (ЦВК оприлюднила дані 30.04., але до публікації в Голосі України та Урядовому Кур*єрі вони не вважаються офіційними).
Це якраз нормально, тут питань нема.
Просто для того, щоб оголосити вибори недійсними - мають бути підстави.
Я не знаю їхні процедури, але припускаю, що перерахунок голосів - одна з них.
Як вони це робитимуть - не мій головний біль.

Але тьотка Ціханоуська не може себе самопроголошувати =президенткою= (тільки тому, що їй так сказали сценаристи) і вякати про передачу влади.
Спочатку має бути визнання виборів недійсними, а тоді оголошення нових. І ця підставна кобила до цього - жодним боком.
Хай іде котлети ладі смажити, а то фарш зіпсується.
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15.08.2020 20:17 Відповісти
*далі
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15.08.2020 20:17 Відповісти
Никаких адвокатов с ней не было. Это террористические методы со стороны Лукашенко. А вообще, я вот что писал сразу после публикации её обращения с "отказом" на диванчике из кабинета ЦИК.https://censor.net/comments/locate/3213056/019214ca-6ea9-700b-95f7-7822********


https://censor.net/user/468575

Так даже лучше. Понятно, что её заставили это прочитать когда она подавала жалобу по поводу подсчета голосов . Её там ждали кгбшники с оружием,угрозами,шантажом и с камерами. Белорусы всё это понимают и они не за неё бастуют, а за свой украденный голос. Так что гебня просчиталась, это никак не остановит протест, а только даст обратный эффект.
https://censor.net/comments/locate/3213056/019214ca-6e8f-727f-a677-6c21d3a11bb1Ответить
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15.08.2020 01:28 Відповісти
Для тупых убогих и упоротых обьясняю ..Еще на первом сроке в 1999 году Лукашенко исчезло три его опонента перед выборами презедента их считают безвести пропавшими по сей день ..Как думаете где они и люди извесные политик силовик и крупный предпрениматель ?
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15.08.2020 01:33 Відповісти
Похоронены в Минске на Северном кладбище в могиле без опознавательных знаков . Убивали их из расстрельного пистолета , руководил операцией полковник внутренних войск Павлюченко .
..
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15.08.2020 01:52 Відповісти
слов нет.....
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15.08.2020 04:54 Відповісти
Не сопротивляться милиции..Де вона, там ту милицию побачила!Бандосы форму надели,назвались милицией
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15.08.2020 01:35 Відповісти
О! Оказывается уже в ЦИК записывали А раньше говорили, что после выезда за рубеж....
Ау! Где вы кремлеботики?
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15.08.2020 01:42 Відповісти
После выезда записывали там где она читает по теле-суфлеру, а в ЦИК записывали где она читает по бумажке! Смотри не перепутай!
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15.08.2020 10:21 Відповісти
как сообщают рядовые члены избирательных комиссий на некоторых участках за Тихановскую проголосовало до 90% , а в протоколе комиссии ей поставили 10% . лукашеску сфальсифицировал выборы и его соучасник Ермошина .
..
.
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15.08.2020 01:55 Відповісти
Я и сказала: "Мы можем просто потерять страну", - рассказала руководительница ЦИК.
-------------
Страна очень хочет чтобы ты и твой хозяин Лукашенко ее потеряли . Осточертел убийца и московский холуй лукашенко всем .
.
Источник: https://censor.net/n3213932
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15.08.2020 01:59 Відповісти
ермошина шалава ублюдка лукашенко
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15.08.2020 02:20 Відповісти
Старые анекдоты о новом:
Помирает Л.И. Брежнев. Окружение спрашивает его последнее желание. Брежнев и говорит "помру похороните кверху жопой". Все в недоумении "зачем Леонид Ильич?" Брежнев отвечает "придёт время целовать её будете, так что бы потом не ворочали". Через годик, другой можно будет в анекдоте Брежнева менять на Батьку.
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15.08.2020 04:11 Відповісти
Кацапы знают толк в целовании царских жоп.
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15.08.2020 07:58 Відповісти
За ввод войск в Афган с убийством законного главы государства и ковровыми бомбардировками афганских кишлаков? За это ты готов труп Брежнева в жопу целовать, совок конченый?
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15.08.2020 10:23 Відповісти
Давайте еще атомные бомбордировки мирных городов вспомним и сделаем категорический вывод или пробирку со стиральным порошком с миллионом последующих жертв и стертыми городами - народ не дурак, он фильтрует события на хорошие и плохие, и оценивает их раздельно.
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15.08.2020 10:55 Відповісти
Единственное ,что обьеденяет бывший совок,так это то ,что вся система построенна на то ,что чинуша это царь и бог,к которому приходят,что то просить,хотя эти твари живут за счет налогов,при этом не создавая ничего,кроме проблем.Это основная проблема всего бывшего совка.Зачем заниматься бизнесом,если можно через взятку стать мусорком или пойти каким то инспектором,а потом отбить эту взятку за полгода,ездить синим тыкая корочку везде и всем и считать себя царем.
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15.08.2020 05:38 Відповісти
Хорошо, что пистолет в экран не попал. Всё так правдоподобно!
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15.08.2020 07:58 Відповісти
Милиция?Это по её мнению милиция?Это мусора,бандиты в милицейской форме!Отпор нужно давать в любом случае иначе будите как в Хабаровске ходить и орать верните нам тихановскую а всем будет похер на протесты.
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15.08.2020 08:50 Відповісти
Навіщо вам та мокра курка, її справа нести яйця, а президент з неї...
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15.08.2020 09:56 Відповісти
Вона не мокра курка, а жінка.
А Ви не жінка, а баба.
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15.08.2020 11:23 Відповісти
Ubedili kgb ,u nix takaja rabota.Vsio ravno eti vybori nikto nepriznajet iz civilizovanix stran i svoji liudi takze
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15.08.2020 09:19 Відповісти
если бы лукашенко сказал правду, что он в заложниках у жириновского, то за него бы проголосовало бы 50%.
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15.08.2020 09:21 Відповісти
За нього б проголосували, чи за жириновського))
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15.08.2020 09:58 Відповісти
 
 