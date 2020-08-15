Звернення Тіхановської із закликом не чинити опір міліції записували в моєму кабінеті, - глава ЦВК Білорусі Єрмошина
Голова Центральної виборчої комісії Білорусі Лідія Єрмошина підтвердила, що Світлана Тіхановська записувала відеозвернення із закликом не виходити на акції протесту в її кабінеті.
Про це вона заявила в інтерв'ю "Комсомольській правді", інформує Цензор.НЕТ.
"Вона принесла скаргу в Центральну комісію, до речі, в присутності журналістів. Ми запросили її до мене в кабінет, оскільки з нею хотіли зустрітися, скажімо так, два високопоставлені співробітники органів охорони порядку. Вона залишилася зі своїм адвокатом та разом із ними. І я пішла", - розповіла Єрмошина.
На запитання про те, чи дійсно Тіхановська записувала відео на дивані в її кабінеті, Єрмошина відповіла: "Це мій диван. Вона записувала це звернення без мене".
Єрмошина вважає, що результати виборів не переглядатимуть. За її словами, ЦВК відхилила усі пропозиції, скарги, які подали раніше кандидати в президенти.
"Все відхилено. У нас же вибору немає. Якщо люди думають, що ми переглянемо і присудимо перемогу Тіхановській, так не буває. Якщо встановлено порушення, як вони вважають, у цьому разі вибори може бути визнано недійсними. Це означає, що упродовж трьох місяців має знову відбутись наступна виборча кампанія з новими кандидатами. Я і сказала: "Ми можемо просто втратити країну", - розповіла керівниця ЦВК.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ. президентські вибори в Білорусі відбулись 9 серпня. Відповідно до затверджених підсумків виборів, за чинного главу держави Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головну опонентку Світлану Тіхановську - 10,12%.
З 9 серпня в країні відбуваються масові протести, які досі тривають. За офіційною інформацією, одна людина загинула, сотні постраждали. Затримано близько 7 тис. осіб. З четверга мирні протести почалися на білоруських промислових підприємствах.
Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.
У ніч на 11 серпня опонентка Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська покинула Білорусь. Наразі вона перебуває у Литві.
У своєму першому відеозверненні Тіхановська заявила, що "прийняла дуже важливе рішення", додавши, що "діти - найважливіше, що є в нашому житті".
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Но девочки с обнимашками с омоном когда ОФИЦИАЛЬНО похватали больше 6 000 человек...
Ребята, сколько надо их еще похватать, пока до этих девочек дойдет, что схватить могут и их. И выпустить с синими жопами. Хорошо если еще только так. А могут и не выпустить. Типа пропала без вести...
ВОТ ЗА ЭТИ ЖЕ ОБНИМАШКИ И СХВАТИТЬ...
в 1999 интернета в принципе не было у рядового обывателя.
вайбера.
вацапа.
еще сто пицот мильенов программ...
то есть в 1999 это была "вещь в себе"
а в 2020 - вот, я красивый до выборов, а вот с синей жопой или без глаза после прогулки около избирательного участка.
и это доступно ВСЕМ, у кого есть мозг для того, чтобы пользоваться мобилой.
ОЙРОПА, РЕАГИРУЙ!
Вот поэтому лука оперативно чвк отдал раше.
в ростов путь не хочет перекрыть.
бо его во всех остальных странах ждут с вопросами а там с караваем.
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Ну, у нас, конечно, как и везде, есть разные сорта идиотов, а вот такого не водится. Это 100%.
2. Що має бути зроблено, щоб результати виборів було визнано недійсними ? Спочатку ніби перерахунок голосів - чи не так ? Які у Білорусі прописані процедури в законодавстві ?
Ще цікаво було б дізнатися, чи виїхати з країни було рішенням =президентки=, чи пропозиція її соратничків, чи її таки справді вивезла білоруська влада, як вони заявляють.
Ты их декларацию смотрел?
1. Сам бюлетень. Він не такий, до якого ми звикли в Україні, де оригінальний папір навіть з водяними знаками, є корінці, за якими можна порахувати кількість тих, хто проголосував, кількість бюлетенів визначена числом виборців. Да, ми у цьому сенсі здорово підстрахуватися. В Білорусі бюлетені це прості папірці, кількість яких безвідносна з кількістю виборців, немає ніяких корінців. Тому встановити кількість тих, хто проголосував сам або кому не підмінили бюлетень неможливо.
2. Як розповідають деякі виборці, вони помітили, що бюлетені їм вже видавали зіпсованими. Так, у ряді бюлетенів вже стояла крапка проти прізвища Лукашенка, тому позначка навпроти Тихановськоі все одно нічого не змінювала.
3. Вибори відбулися 9 серпня, оголосили результати 14 серпня. Чому так довго? А тому, що весь цей час підганяли бюлетені і протоколи під 80,1%.
Отже, у задачі питається: на підставі яких документів перераховувати голоси?
Це якраз нормально, тут питань нема.
Просто для того, щоб оголосити вибори недійсними - мають бути підстави.
Я не знаю їхні процедури, але припускаю, що перерахунок голосів - одна з них.
Як вони це робитимуть - не мій головний біль.
Але тьотка Ціханоуська не може себе самопроголошувати =президенткою= (тільки тому, що їй так сказали сценаристи) і вякати про передачу влади.
Спочатку має бути визнання виборів недійсними, а тоді оголошення нових. І ця підставна кобила до цього - жодним боком.
Хай іде котлети ладі смажити, а то фарш зіпсується.
https://censor.net/user/468575
Так даже лучше. Понятно, что её заставили это прочитать когда она подавала жалобу по поводу подсчета голосов . Её там ждали кгбшники с оружием,угрозами,шантажом и с камерами. Белорусы всё это понимают и они не за неё бастуют, а за свой украденный голос. Так что гебня просчиталась, это никак не остановит протест, а только даст обратный эффект.
https://censor.net/comments/locate/3213056/019214ca-6e8f-727f-a677-6c21d3a11bb1Ответить
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Ау! Где вы кремлеботики?
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Страна очень хочет чтобы ты и твой хозяин Лукашенко ее потеряли . Осточертел убийца и московский холуй лукашенко всем .
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Источник: https://censor.net/n3213932
Помирает Л.И. Брежнев. Окружение спрашивает его последнее желание. Брежнев и говорит "помру похороните кверху жопой". Все в недоумении "зачем Леонид Ильич?" Брежнев отвечает "придёт время целовать её будете, так что бы потом не ворочали". Через годик, другой можно будет в анекдоте Брежнева менять на Батьку.
А Ви не жінка, а баба.