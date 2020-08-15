Українські університети можуть втратити можливість готувати наукові кадри, - Рада проректорів. ДОКУМЕНТ

Рада проректорів із наукової роботи установ вищої освіти виступає проти введення гонорарів членам вчених рад.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки, інформує Цензор.НЕТ.

Міністерство зазначає, що отримало лист-звернення від Ради проректорів із наукової роботи вищих навчальних закладів та директорів наукових установ.

Вони незадоволені проєктами Порядку присудження наукових ступенів та Положення про акредитацію спеціалізованих вчених рад, розробленими Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Читайте також: Вища освіта має бути повністю автономною, - Шкарлет

Автори листа стверджують, що ці документи передбачають сплату коштів університетами та здобувачами на користь Агентства.

"Для майбутніх докторів наук ця фінансова "петля" становить 126 тис. грн., для докторів філософії PhD - 60 тис. грн", - зазначено в листі.

Згідно з розрахунками авторів листа, кожен університет має щорічно заплатити Агенству до 5 млн грн. Загалом в Україні таких університетів близько 150.

"Це неприпустимо!!! Це призведе до міграції наших випускників, які планують вступати до магістратури та аспірантури, в інші країни", - вважають автори листа.

Читайте також: Кабмін надав українським університетам можливість самостійно починати освітній процес у 2020 році



