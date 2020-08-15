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Українські університети можуть втратити можливість готувати наукові кадри, - Рада проректорів. ДОКУМЕНТ

Українські університети можуть втратити можливість готувати наукові кадри, - Рада проректорів. ДОКУМЕНТ

Рада проректорів із наукової роботи установ вищої освіти виступає проти введення гонорарів членам вчених рад.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки, інформує Цензор.НЕТ.

Міністерство зазначає, що отримало лист-звернення від Ради проректорів із наукової роботи вищих навчальних закладів та директорів наукових установ.

Вони незадоволені проєктами Порядку присудження наукових ступенів та Положення про акредитацію спеціалізованих вчених рад, розробленими Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Читайте також: Вища освіта має бути повністю автономною, - Шкарлет

Автори листа стверджують, що ці документи передбачають сплату коштів  університетами та здобувачами на користь Агентства.

"Для майбутніх докторів наук ця фінансова "петля" становить 126 тис. грн., для докторів філософії PhD - 60 тис. грн", - зазначено в листі.

Згідно з розрахунками авторів листа, кожен університет має щорічно заплатити Агенству до 5 млн грн. Загалом в Україні таких університетів близько 150.

"Це неприпустимо!!! Це призведе до міграції наших випускників, які планують вступати до магістратури та аспірантури, в інші країни", - вважають автори листа.

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Українські університети можуть втратити можливість готувати наукові кадри, - Рада проректорів 01

Українські університети можуть втратити можливість готувати наукові кадри, - Рада проректорів 02
Українські університети можуть втратити можливість готувати наукові кадри, - Рада проректорів 03

Автор: 

наука (365) Міносвіти (1422) вища освіта (210) НАЗЯВО (16)


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Топ коментарі
+12
Ну что,все как всегда... Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования сначала занялось обеспечением качества своей жизни...)))
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15.08.2020 09:09 Відповісти
+10
Згоден, коли попадете в лікарню хай вас лікує санітарка, ваших дітей нехай навчає піп, а зуби ремонтує двірник.
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15.08.2020 09:45 Відповісти
+8
Доктора наук за 126 000 грн при цьому ВАКі і так неможливо зробити, так що тут проста монетизація хабарів.
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15.08.2020 09:08 Відповісти
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Правила форума Рада форумчан
читая от ЗЕ о приеме айтишников с соседней бастующей, то зачем украинцам свои спецы, если можно ради пиара других пригласить.
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15.08.2020 09:08 Відповісти
Яка корупція , всі ректори та проректори України білі та пухнасті !!))
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15.08.2020 10:00 Відповісти
Спеців 1% від загальної маси.
Тільки от 99% нікчем вимагають аби їх якісно годували, одягали і відпочинок організовували, бо втомились в кабінетах чаї ганяти та колег обговорювати.
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15.08.2020 13:20 Відповісти
Доктора наук за 126 000 грн при цьому ВАКі і так неможливо зробити, так що тут проста монетизація хабарів.
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15.08.2020 09:08 Відповісти
Вот я тоже не понимаю, почему малюське ВИП камерами торговать можно, а университетам степенями торговать нельзя.
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15.08.2020 09:27 Відповісти
Мій захищав кандидатську в НТУУ "КПІ" на хімтесі; я особисто в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України і про хабарі навіть близько не натякали.
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15.08.2020 13:08 Відповісти
*мій знайомий
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15.08.2020 13:09 Відповісти
Що з ВАКом не так?
Плагіат не пропускають?
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15.08.2020 13:21 Відповісти
Ну что,все как всегда... Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования сначала занялось обеспечением качества своей жизни...)))
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15.08.2020 09:09 Відповісти
Якщо дисертант робить якесь супер-потрібне наукове дослідження, то гадаю, що є спонсор.
В наш час 2000 у.е. чи вартість б.у. Жигулів мабуть молодь не лякає.

За кордоном ця ціна в 50-200 разів вища. От тільки якщо нікчема вимагає аби була ШАРА і все безкоштовне....То на виході що отримаєте?
ЖЕБРАКА!
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15.08.2020 13:23 Відповісти
У власти в Украине не просто неукраинская власть даже этнически, а нарочито антиукраинская которая занимается вредительством и саботажем, коррупцией и казнокрадством, торгуя интересами страны не давая Украине развиваться. Доколе?
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15.08.2020 09:12 Відповісти
и почему так?
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15.08.2020 11:45 Відповісти
Подобная власть и в эрефии, у нас - и там власть сдерживания и уничтожения потенциала Украины и эрефии? Почему, потому, что Западу мы не нужны сильные - им мы нужны как сырьё и Запад командует властями которые прячут наворованное тут на Западе и власти привратили нас в сыцрьевые придатки.
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15.08.2020 11:54 Відповісти
ну вот, начал ты хорошо с "неукраинская власть даже этнически" а закончил братанием с кацапами и брызжанием слюной в сторону Запада
Нехорошо, товарищ, нехорошо
а потому - в спам
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15.08.2020 12:06 Відповісти
Не понял - я, шо не правду сказал? У нас и в параше одна и таже власть паразитов-олигархов - они и пере.баны между собой, а ***** вообще крыша всего постсоветского олигархата. Чи у тебя другие сведения? Так поделись.
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15.08.2020 14:21 Відповісти
прячут наворованное тут на Западе
как эмоционально ощущает себя чалавек, сидящий на западе и "гонящий" на запад?
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15.08.2020 12:26 Відповісти
Очень занимательное письмецо!
Оказывается, в среднем укр. ВУЗе сейчас штампуют 7,5 докторов наук и 40 докторов философии (кандидатов) в год. В советское время такая производительность если и бывала, то только в МГУ, а в среднем укр. вузе раз в 5 - 10 ниже. К тому же сейчас куча ВУЗов - это бывшие техникумы и ПТУ, их в 5 раз больше советской численности, так что выходит, что остепененных в 20 - 30 раз больше штампуют при том, что науки нет, на материальную базу науки денег вообще не выделяется, а без этого ее быть не может.
По сути эти возмущенные проректоры наживаются на продаже ученых званий чиновникам, вроде Юща или Тимошенко и псевдоученым, вроде знатного изобретателя 10млн. жертв геноцида Сергийчука. Теперь им держава предложили платить налог со взяток и это академикам не в кайф.
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15.08.2020 09:19 Відповісти
По сути-то примерно правильно. Но ты приплёл туда Тимошенко. Как раз она из всей шоблы получила красный диплом и степень кандидата экономических наук вполне чесно. И ее одногрупники это подтверждали.
Поэтому весть твой опус становится тупо брехнёй пропагандона.
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15.08.2020 09:33 Відповісти
Это ты был и есть тупым ботом ТЮ. Не знаю, какой цвет ее диплома, но после ВУЗа она работала на заводе, а не пошла в аспирантуру или хотя бы кем то в НИИ, за 6 лет на заводе она при всей своей гениальности не повысилась ни на ступеньку, потом занималась бизнесом, помогала Паше Лазаренко честно заработать десятки миллионов баксов для пополнения казны США, так что представить, что по ночам она еще и диссертацию писала, может только нанятый ею бот.
Кстати, ее единственное "научное" достижение - первенство в создании частной армии ботов.
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15.08.2020 09:47 Відповісти
а ты, балабол, пробовал в начале 90-х на заводе поработать? Тимошенко умнейший премьер за всю историю Украины.. а то, что чудака на букву М рвёт, что одна женщина умнее тысячи мужиков-баранов, что были при власти 30 лет, весьм показательно для нашего государства
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15.08.2020 10:36 Відповісти
Ты заводной дятел, потому понятия не имеешь, что Юлька на заводе работала во второй половине 80х, а в начале 90х заводы уже лежали, нихрена не делали и на таком неработающем заводе делал инженерную карьеру Юра Луценко.
Глупого бота, работающего на такую же глупую паству, всегда выдают слова "умнейшая", "умнее тысяч" и т.д., потому как ничего не значат по сути, какая мне разница, дура или "умнейшая" лишила меня той самой "юлиной тысячи", которую выплатили только половине тех, кому было обещано? Какая разница, глупец или академик меня грабит в подъезде?
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15.08.2020 12:31 Відповісти
Проффесора не згадав, то ти Сашко Ко ще те коко.
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15.08.2020 12:54 Відповісти
Сами кричущий приклад - легітимний зек-Проффесор Ялинкович!
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15.08.2020 10:26 Відповісти
Это средние показатели. А вот откуда берётся эта сумма, кто ее рассчитывает и какое отношение НАЗЯВО имеет к написанию и защите диссертаций, что требует такие деньги, действительно, интересно. А если ВНЗ не заплатит, защиты не будет?
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15.08.2020 11:08 Відповісти
НАЗЯВО уже ответило, что ничего себе не хочет, а все эти деньги пойдут на оплату ученых, работающих в ученых советах и рецензентов, которые сейчас это делают якобы бесплатно, а на самом деле им платят соискатели леваком.
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15.08.2020 12:33 Відповісти
Проффесора не згадав, то ти Сашко Ко ще те коко, москальськи.
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15.08.2020 12:55 Відповісти
Я ни копейки за отзывы и оппонентам не платил. Просто если попросят, то сделаю подобную работу тоже бесплатно. Пысы: кандидат химических наук.
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15.08.2020 13:15 Відповісти
Платити нікому нічого і не потрібно.
Якщо людина дійсно науковець, вона грошей за це не візьме.

але є й такі, для яких "наука" - бізнес, один раз захистились і весь вік державу доять
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15.08.2020 13:31 Відповісти
Мій покійний керівник завжди мав гранти НАТО, CRDF (чи якось так), тощо. Хоча "кабінетні" називали його "нєпотопляємий" або лайно науковець, бо папірці та бюрократію терпіти не міг. Тому розумію що хотіли сказати.
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15.08.2020 14:04 Відповісти
Гашек правильно заметил в "Швейке": "но и среди плевел встречается пшеница", описывая австрийское чиновничество. Само собой, что есть и будут добросовестные ученые, соблюдающие корпоративную мораль, но огромное число остепененных придурков и жуликов говорит о столь же огромном числе тех, кто их остепенил за бабки.
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15.08.2020 13:58 Відповісти
Да вы что!
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15.08.2020 14:26 Відповісти
https://censor.net/news/3213938/natsagentstvo_po_kachestvu_vo_otvetilo_na_obvineniya_prorektorov_obvineniya_ljivy_my_hotim_poborot_korruptsiyu
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15.08.2020 14:38 Відповісти
Ваши рассуждения о науке напоминают блеянье барана о астрономии
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15.08.2020 12:02 Відповісти
Я о науке вообще не рассуждал, я написал об ее отсутствии в современной Украине и о наличии продажи ученых званий баранам, вроде тебя, только с баблом.
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15.08.2020 12:35 Відповісти
В мене батько захистився на доктора наук в 1985, обійшлось приблизно в Волгу, добре що родичі бандерівці, прислали валюту з Канади.
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15.08.2020 09:19 Відповісти
у скільки разів після отримання дохтура "Волгу" відкотив
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15.08.2020 12:08 Відповісти
Скажи краще назву батьківської дисертації, скільки патентів у нього і скільки організацій ці патенти використовують...
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15.08.2020 13:32 Відповісти
У нас стільки докторів наук, кандидатів, академіків.
А де сама Наука?
В погоні за званнями, дипломами і медалями було створено балаболство заради балаболства без практичного застосування.
Реквієм по українській науці вже давно прозвучав, залишились титуловані привиди із званнями.
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15.08.2020 09:21 Відповісти
Та кому потрібні ваші професори-академіки, коли є Трускавець. А університети існують для того, щоби личинки сепарів могли спокійно вчитися на місцях, які повинні належати нашій молоді.
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15.08.2020 09:24 Відповісти
Точно.
Нафига эта учёная степень для сбора клубники и ухода за старыми пенсионерами.
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15.08.2020 09:34 Відповісти
Ви дійсно не уявляєте себе і своїх дітей кимось іншим? У вас нема знайомих, що підтвердили лікаря і заробляють за кордоном в десятки разів більше, чи айтішників, на полуниці попадає 3 відсотки українців, невже у вас не стає розуму для чогось більшого?
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15.08.2020 09:44 Відповісти
Мой махнарылвй друг, ты живёшь вчерашней методичкой! Ты ещё кастрюлеголовых скакунов разоблачи!
На сегодня задание - внешнее управление и соросята!
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15.08.2020 09:47 Відповісти
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15.08.2020 11:18 Відповісти
как готовят докторов? сколько времени, какие расходы? какую прибыль\пользу они приносят?
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15.08.2020 09:33 Відповісти
От высшего образования, вообще, пользы и выгоды никакой.
Кому нужно, пусть за границу едут.
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15.08.2020 09:35 Відповісти
Згоден, коли попадете в лікарню хай вас лікує санітарка, ваших дітей нехай навчає піп, а зуби ремонтує двірник.
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15.08.2020 09:45 Відповісти
Ты это не мне, а Анастасии Т напиши.
Убогое, ты читаешь только мои посты?
Знаешь, что такое сарказм?
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15.08.2020 09:55 Відповісти
У нас підхід до оплати праці не ринковий.
Більшість науковців самі вигадують теми і їх досліджують...навіщо ніхто не знає!
Актуальність потім будуть урочисто виголошувати і бити себе в груди, що це на майбутнє чи на дуже далеке майбутнє...

От тільки потім за це з бюджету постійно їм платять кошти. Так би мовити - "ЗА ФАНТАЗІЇ"
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15.08.2020 13:35 Відповісти
Извозчику надо знать дорогу куда ехать. Вот он пусть и учит географию.(Обломов)
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15.08.2020 19:41 Відповісти
"
Вартість послуг за проведення атестації здобувача наукового ступеня оплачується у розмірі:
1) не менше 2 мінімальних розмірів заробітної плати, встановленої на день проведення захисту дисертації здобувача ступеня доктора філософії - голові та членам разової ради.
2) не менше 3 мінімальних розмірів заробітної плати на день проведення захисту дисертації здобувача ступеня доктора наук - голові постійно діючої ради, рецензентам, офіційним опонентам;
3) не менше 0,5 мінімальних розмірів заробітної плати, встановленої на день проведення захисту дисертації - членам постійно діючої ради (крім рецензентів), що брали участь в атестації здобувача ступеня доктора наук.
Заклад вищої освіти (наукова установа) додатково відшкодовує витрати офіційних опонентів, що мешкають в іншому населеному пункті, пов'язані з проїздом до та з населеного пункту, у якому відбувається захист, та проживанням у такому населеному пункті, у розмірі фактично здійснених витрат, але не більше 1 розміру мінімальної заробітної плати на витрати кожного офіційного опонента.
4) встановленому Положенням про акредитацію спеціалізованих вчених рад - оплата витрат з акредитації або підтвердження акредитації спеціалізованої вченої ради.
Оплата послуг за проведення атестації здобувача наукового ступеня здійснюється на підставі укладених цивільно-правових договорів. Надання відповідних послуг належить до наукової діяльності.
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15.08.2020 09:41 Відповісти
Цены в университетах в этом году взлетели вверх,качество преподавателей ниже плинтуса.
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15.08.2020 09:43 Відповісти
Преподавательство - это блатная должность, типа мясника в советское время. Они три зарплаты в месяц получают.
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15.08.2020 09:50 Відповісти
Так ты мясник или преподаватель?
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15.08.2020 09:56 Відповісти
он свидетель кондитерского рая томоса третьего разряда
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15.08.2020 10:39 Відповісти
Я ж тебе объясняю - преподаватель - должность блатная, и туда чужих не берут. А мясников теперь в Украине нет - страна нищая, мясо купить никто не может. Ты разве не знал?
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15.08.2020 10:56 Відповісти
Українські університети можуть втратити можливість готувати наукові кадри, - Рада проректорів - Цензор.НЕТ 1361
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15.08.2020 11:25 Відповісти
Чушь несусветная!.Большинство преподавателей нищие. Это я точно знаю.
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15.08.2020 19:47 Відповісти
Полно вздор-то молоть. Нищего преподавателя - в студию!
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16.08.2020 09:45 Відповісти
Не имею привычки молоть вздор, господин ХАМ ! А в студию таких притащить сложно. Они и так в "черном теле". Некоторым рукойводителям хорошо за 80 лет, но они крепко держат молодых специалистов , тормозят в свою пользу продвижения. И если молодой написал труд, "соавторы" появляются без промедления. Вот у них, наверное, и зарплаты. Не знаю.
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16.08.2020 16:58 Відповісти
", наверное, . Не знаю."
". Это я точно знаю."
Что за вздор? Так знаешь или не знаешь точно?
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17.08.2020 09:23 Відповісти
Член совета будет получать 15000грн за голосование. У кого рука поднимется голосовать "против"?
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15.08.2020 09:49 Відповісти
Тупі зелняві пісюняви! Вони вважають, що всі аспіранти, це - "проффесори" каліфорнійських "академій"?
А не приходило в голову, ще це люди, які заради науки живуть в нашій країні майже як бомжи? Ви хочете зробити вчене звання доступним тільки тим, хто його може купити? Таких в нас багато саме тому, що дійсні доктори наук існують на копійки. Замість того, щоб виправити це, ви вирішили повністю навіть ВИКЛЮЧИТИ тепер можливість існування дійсного вченого з науковим званням в Україні?
Членограї янукодловсьвими шкарлет-"проффесінолами" вирішили перевірити Україну в Зімбабве.
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15.08.2020 10:20 Відповісти
Золоті слова!
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15.08.2020 13:21 Відповісти
У нас как всегда, что ни министр образования, то или вор, или копипастер чужих диссертаций, или тупорыл, или хапуга..а других нету
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15.08.2020 10:41 Відповісти
Да не могут потерять, как можно потерять то, чего нет уже.
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15.08.2020 10:58 Відповісти
В тому і фокус, що вони роблять дослідження, які самі хочуть і які тільки їм самим потрібне.

Чому держава повинна платити за чужі фантазії?
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15.08.2020 13:24 Відповісти
А какое отношение НАЗЯВО имеет к написанию и защите диссертаций, что требует такие деньги? Оно здесь при чем? ВАК никогда таким не занимался.
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15.08.2020 11:02 Відповісти
Ты в своём уме?
Ты постанову читала?
Деньги платит НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА, а не Агеньтству!
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15.08.2020 12:18 Відповісти
Канешна к миграции. Этого и добиваются соросятники
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15.08.2020 11:40 Відповісти
Ті, хто щось може і так тут не буде.

А ті, кого лякають 2000 у.о. - самі розумієте якої якості робітнички.
Їх за кордоном і зі шваброю не дуже чекають
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15.08.2020 13:26 Відповісти
Як це працює зараз.
Той же самий кандидат в доктори чи доктор 1 раз захищає свою ступінь і далі ВСЕ ЖИТТЯ отримує від держави БОНУС (ДОПЛАТУ 25-33%) за умови, якщо працює в державних установах.
На хвилинку - наукова робота 1 і та дуже часто (в 99% випадках) НІКОМУ І ДАРОМ НЕ ПОТРІБНА (яку в кращому випадку прочитав 1 раз керівник і на цьому все), а за це буде ВСЕ ЖИТТЯ ДОВІЧНО ОТРИМУВАТИ.

Це не лохотрон? ВУЗи не лукавлять?
Тобто ці "науковці"(інакше їх не назовеш) ДОЯТЬ ДЕРЖАВУ і всі цьому раді, бо один одного розуміють!

ЗАЗНАЧУ, що ДОПЛАТА за НІКОМУ НЕПОТРІБНУ дисертаційну роботу все життя становить більше, ніж заробляє звичайний вчитель, лікар і так далі.
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15.08.2020 13:10 Відповісти
Кандидат і доктор - це вудочка, а не готова риба!
Якщо ці так називані науковці не можуть собі знайти СПОНСОРА на дослідження - то НАФІК З ПЛЯЖУ!

Досить ДОЇТИ державу!

Це те саме, що будувати дороги там, де ніхто не живе. Знімати фільми ті, які ніхто ніколи не побачить.

Науковці ******* навчили ДОЇТИ БЮДЖЕТ і драти його як "сидорову козу".

60 тис - це багато для ВУЗа?
50.000 на рік, а науковці працюють до 80 років і мають по 50 років стажу - 50х50=2,500.000 грн
2,5 МЛН грн ДОПЛАТИ! Це не зарплата, а ДОПЛАТА, бонус за 1 роботу нікому не потрібну!
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15.08.2020 13:14 Відповісти
Звикли до шари і так вчепились в бюджетну цицьку науковці, що втратили звязок з реальністю!

Ці 64 тис, які просять за внесок держава віддасть максимум через 1-2 роки науковцям в вигляді ДОПЛАТ до зарплати!

Ці ДОПЛАТИ більші, ніж основні зарплати вчителів, лікарів, соціальних працівників.

Якщо ці НАУКОВЦІ ТАКІ ЦІННІ, то чому вони прибуток державі не приносять і з простягнутою рукою ходять?
Наука не прибуткова тільки в одному випадку, коли нею займаються випадкові люди...
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15.08.2020 13:18 Відповісти
Піди попрацюй в "НИИ Химии Удобрений и Ядов" за дві копійки, а потім розкажеш. Бо там без сторонніх грантів їсти буде нічого!
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15.08.2020 13:25 Відповісти
Якщо людина нічого не робить, то це привід їй платити дуже мало?

Може ще писарів треба утримувати? Кучерів...хоча коней і карет уже давно не має.

Їм простіше дати допомогу по безробіттю!
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15.08.2020 13:28 Відповісти
1. Зараз не СРСР
2. Освіта далеко не вся безкоштовна
3. Державних підприємств майже не залишилось
4. Людина може вільно світом переміщуватись
5. Економіка не планова!

ЧОМУ ТОДІ "зіркам науки" залишили умови аля-СРСР.
РИНКОВА ЕКОНОМІКА --- чи науковці такі тупі, що цього не розуміють?

Зарплату треба ЗАРОБИТИ, а не ВИБЛАГАТИ!
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15.08.2020 13:39 Відповісти
Фінансування науки лише 0,17% ВВП. Іншими словами ніяких наукових досліджень на ці гроші в країні взагалі неможливо проводити. Це вже призвело до суцільного плагіату в усіх без винятку наукових галузях та створенню системи примусового "співавторства". Тому всім хто бажає займатися наукою і гідно жити та самореалізовуватись в обраній галузі я рекомендую для початку вивчити англійську, потім отримати грант та виїхати з країни в докторантуру і ніколи, НІКОЛИ сюди не повертатись.
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15.08.2020 13:57 Відповісти
Що таке фінансування науки?
Чому держава має ВСЕ фінансувати і воно не має окуповуватись?

Науковці виробляють кінцевий продукт - винахід, який можна застосувати у виробництві, створити додатки мобільні чи компютерні і так далі...можна продати за кордон.
Але чомусь НІХТО не питає у цих "науковців" - "Где деньги, Зина?"

Чому ці науковці не хочуть під свої дослідження брати кредити, бо не вірять в роботу?

"На словах Лев Толстой, а на деле мужик простой"

Якщо взяти шкільну прибиральницю і дати їй "чудом" дисертацію, то її дохід виросте в 2-4 рази, а тяжкість роботи впаде в 10 разів і вільного часу буде в 2 рази більше. При цьому вона більше ніколи наукою займатись не буде, але все життя буде жити з БОНУСАМИ.

За кордоном НІХТО просто так все життя платити за минулі заслуги не буде! Там отримуєш те, що заслуговуєш на сьогодні, розслабишся і втратиш роботу...а нової можеш уже і не знайти.
Повірте, що для НАШОЇ НАУКИ зараз і тут РАЙ!
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15.08.2020 14:23 Відповісти
Україна вже 25 років має ринкову економіку, але вчені мужі ніяк не доганяють, що аби гарно заробляти треба тяжко працювати!

Пробували лінивого від корита відігнати?
За кордон вони виїдуть? - хто їх там чекає, особливо саме їх
Якість роботи впаде? - якщо дати більше, то якість виросте мабуть))))

Багато чи мало - це відносні поняття!
У нас платять більше, ніж в Білорусії, ніж в Китаї...і? Може забагато платимо за саме таку роботу?
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15.08.2020 14:29 Відповісти
на учителей и воспитателей детских садов тоже нужно какое-то "агентство" соорудить. чего они в самом деле без агенства работают, еще и взятки берут ...
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15.08.2020 17:29 Відповісти
 
 