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Нацагентство з якості вищої освіти відповіло на звинувачення проректорів: "Звинувачення брехливі, ми хочемо побороти корупцію"

Нацагентство з якості вищої освіти відповіло на звинувачення проректорів:

Запровадження системи гонорарів для членів вчених рад дозволить подолати корупцію у сфері вищої освіти. Аспірантам і докторантам більше не потрібно буде платити з власної кишені.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, інформує Цензор.НЕТ.

"Лист-звернення ради проректорів із наукової роботи вищих навчальних закладів та директорів наукових установ містить відверто неправдиві відомості та спрямований виключно на введення в оману", - стверджують в Агентстві.

Наразі члени вчених рад беруть участь у захистах начебто безкоштовно, але насправді їм платять здобувачі, а це створює величезні корупційні ризики, сказано в повідомленні.

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Агентство пропонує платити членам вченої ради гонорари в розмірі 2 мінімальних зарплат на день захисту, голові вченої ради, рецензентам і офіційним опонентам - 3 мінімальні зарплати.

Ці кошти пропонують закласти в кошторис підготовки аспіранта або докторанта.

"У будь-якому разі цей фінансовий тягар не має лягати на плечі здобувача відповідного наукового ступеня, як це часто буває зараз", - підкреслили в Агентстві.

"Нахабна брехня, що ці кошти університети будуть направляти на користь НАЗЯВО, розміщена в листі-зверненні, є нічим іншим як спробою ввести освітянську і наукову спільноти в оману та відвернути увагу від нагальної проблеми непрозорості чинної системи захистів наукових ступенів!" - додали в Агентстві.

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Нагадаємо, раніше рада проректорів заявила, що введення гонорарів для членів вчених рад стане непосильним фінансовим тягарем для університетів і позбавить їх можливості готувати наукові кадри.

Автор: 

наука (365) вища освіта (210)


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Топ коментарі
+7
Всім відомо, що у більшості галузей наук (усіх природних, технічних тощо) хабарів не беруть.
А фінансова зацікавленість пана Сергія Квіта є очевидною, особливо після перегляду Єдиного державного реєстру декларіцій. Не важко порахувати, що за його доходи можна готувати для нашої держави 12 докторів наук або 26 докторів філософії щороку! Адже за прайсом НАЗЯВО захист докторської дисертації обійдеться здобувачу в 126 тис. грн., a PhD- e 60 тис грн
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18.08.2020 17:40 Відповісти
+4
не знаю, может кто-то и платит. я не платил.
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15.08.2020 10:15 Відповісти
+3
А кто устанавливает эти расценки? Какое ведомство? Университеты сейчас должны оплачивать аккредитации своих же программ. Суммы просто баснословные. И опять деньги уходят НАЗЯВО. Скажите мне чем занимается этот орган? Что он производит? Какие результаты его существования? Он зачем нужен? Чтобы Квит и компания получали по 1 500 000 грн зарплаты в год?
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15.08.2020 10:16 Відповісти
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Кто-то что-то скажет?
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15.08.2020 09:55 Відповісти
Наука(дипломы и прочая бамаги) в украинских вузах простой товар, плати и бери шо хош!
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15.08.2020 10:31 Відповісти
Всё правильно. Деньги идут членам совета, а не Агентству.
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15.08.2020 11:13 Відповісти
Все, кого я знаю платили. Защита стоит в районе $3000. Так что агентство назвало очень правильные суммы гонораров. Они все знают.
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15.08.2020 11:49 Відповісти
Спасибо за инфу.
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15.08.2020 11:50 Відповісти
Ни один химик которого я знаю взятку за защиту не платил. А вот юристам и прочим экономистам без этого - никак.
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15.08.2020 13:30 Відповісти
Це не про хабар розмова, а про реальну оцінку чужої праці.

Запросіть 2 опонентів з інших міст, коли захист Київ, Харків, Дніпро, Львів - за 1 добу заплатите 1200-1500 грн і це 2 номери потрібно, бо вони ж не діти жити разом. Потім харчування + переїзд туди і назад.

Опонент може відмовитись абсолютно справедливо, сказавши, що пів зарлпати на чужий захист він виділити не може...і його не буде, будуть просто папірець читати.
Те саме з Вченою радою, вона також може не зібратись по багатьом причинам - а далі думайте!
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15.08.2020 16:24 Відповісти
Дивно це для мене. Я захистила 2 дисертації, і ніколи не платила нікому, хоча опоненти були не тільки з КиЇва.
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15.08.2020 18:49 Відповісти
Про врачебную мафию Не Забудьте!!!
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15.08.2020 12:10 Відповісти
не знаю, может кто-то и платит. я не платил.
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15.08.2020 10:15 Відповісти
этих кто-то только я знаю пару десятков.. а вы - просто человек с головой, таких, к сожалению, у нас единицы
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15.08.2020 10:47 Відповісти
Я только на печать авторефератов с рассылкой, диссера три штуки, ну и за костюм с банкетом раскошелился. Но это у химиков. А знакомая по экономике в аспирантуре, так там за отзывы по 300 вечно зелёных и каждому оппоненту по 700...
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15.08.2020 11:48 Відповісти
Юристы в среднем платят около 5 тысяч долларов.
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15.08.2020 13:05 Відповісти
Химикам в этом плане легче чем лирикам... О_о
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15.08.2020 13:27 Відповісти
Верим, но не доживем.
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15.08.2020 10:15 Відповісти
А кто устанавливает эти расценки? Какое ведомство? Университеты сейчас должны оплачивать аккредитации своих же программ. Суммы просто баснословные. И опять деньги уходят НАЗЯВО. Скажите мне чем занимается этот орган? Что он производит? Какие результаты его существования? Он зачем нужен? Чтобы Квит и компания получали по 1 500 000 грн зарплаты в год?
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15.08.2020 10:16 Відповісти
Они в месяц столько зарплаты хотят!
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15.08.2020 11:50 Відповісти
В час ринкової економіки університети не готові ні за що платити і зайнялись випрошуванням.

Кого такі люди можуть випустити, у яких ментальність "благаю дайте".
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15.08.2020 16:21 Відповісти
Интересно, а если не заплатят, то защиты не будет?
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15.08.2020 10:41 Відповісти
Не защитишься. А может и защиты не будет, если коммисия выездная.
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15.08.2020 11:51 Відповісти
Змоделюємо ситуацію.
Ви написали 150 сторінок свого тексту - уговоріть мінімум 5-7 чоловік його прочитати, внести правки і поставити підпис свій?

БЕЗКОШТОВНО!
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15.08.2020 14:31 Відповісти
Я - кандидат наук и как проходит защита знаю. Так что не надо моделировать какую-то ситуацию.
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15.08.2020 15:06 Відповісти
І як вона проходить?
Написали дисертацію і одразу на захист?
Жодної вичитки до її потрапляння на Вчену Раду не має?

Ви точно САМІ захищались?
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15.08.2020 16:29 Відповісти
Люди, у которых есть аспиранты получают за это деньги, с них снимается 50 часов в год. Кто едет на защиту, оформляет командировку со всеми тратами.
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15.08.2020 15:09 Відповісти
50 годин на курсові з заочниками = рік роботи з аспірантом? Так?

Який регіональний ВУЗ готовий заплатити за проживання опонента в Києві, Харкові, Дніпрі та Львові? 1200-2000 вартість номеру на добу.
Який ВУЗ країни дасть на переїзд, скажімо Чернівці-Одеса...порадять зайцем на електричках або попуткою чи проплатять квитки на Інтре-Сіті?
Які ВУЗи чи НАН має надлишковий бюджет для таких трат?

Відповіді озвучте.
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15.08.2020 16:34 Відповісти
Сразу видно, что вы не имеете научной степени. Иначе знали бы, что оппонентов всего два человека, которые назначаются официально, а не ´ минимум 5-7 человек´.
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15.08.2020 15:14 Відповісти
ІНФОРМАЦІЯ ДО РОЗДУМІВ.
Приймаючи дисертації для попереднього розгляду спеціалізована вчена рада доручає комісії (не менше трьох осіб) з членів ради (фахівцям за профілем дисертації) подати висновок комісії спеціалізованої вченої ради про науковий рівень дисертації.

3 члени комісії + 2 опоненти - і це значить ЩО?


Вашу дисертацію читало тільки 2? Як це можливо?!!!!

Хто чого не має?
Це правила старі і їм мабуть уже років 100...
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15.08.2020 16:39 Відповісти
Поступите в аспирантуру, напишите диссертацию, защититесь, а потом будете рассуждать. Пройдите весь этот путь самостоятельно.
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15.08.2020 16:43 Відповісти
Он воно як.
Я факти, а мені загальні фрази і "я кандидат".
Коли закінчуються аргументи, в хід ідуть регалії!
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15.08.2020 16:46 Відповісти
1."Я - кандидат наук и как проходит защита знаю. Так что не надо моделировать какую-то ситуацию."
2."Сразу видно, что вы не имеете научной степени. Иначе знали бы, что оппонентов всего два человека, которые назначаются официально, а не ´ минимум 5-7 человек´."

3."Пройдите весь этот путь самостоятельно."

Ще раз, як пройти Ваш шлях з 2 вичитками роботи опонентами, якщо її читати будуть ще 3 члени спеціалізованої ради - а це 5?

Питання до Вас і це цікаво.
Як подати роботу на вчену раду без попередньої вичитки?
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15.08.2020 16:50 Відповісти
Да сколько ж уже можно эту ложь плодить! Уж сколько раз уже с этим обосрались: и с медициной, и с газом, и с ЖЗКами, и с железной дорогой, но все равно, как только государство начинает платить больше, так с потребителя начинают драть больше, в результате обычного украинца обдирают вдвойне. "Может в консерватории что-то подправить?"
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15.08.2020 10:43 Відповісти
Не зрозуміло все ж таки, як саме встановлення офіційного гонорару може убезпечити від корупційних поборів під час організації та проведення захисту? Хто і як завадить вимагати гроші так, як і раніше, на додачу до цих гонорарів?
Все визначає конкретне місце захисту. Я за свою кандидатську не платив жодної копійки, нічого не давав опонентам (вони й не натякали навіть, що їм щось треба), не організовував традиційний "бенкет" після захисту тощо. Єдине, що чудак на букву "м", який при ДАКу в Києві сидів і збирав всі ці супровідні документи в електронній формі, збивав по 50 грн зі здобувачів начебто за "виправлення помилок", які він нескінченно знаходив на порожньому місці. Окрім цього йолопа все інше відбулося гладко та безкоштовно.
Але зрозуміло, що така ситуація далеко не всюди. І якщо в традціях певного факультету організовувати захист саме за стандартною "грошовою схемою", з "подяками" членам ради та опонентам, то як, знову ж таки, все це гарантовано унеможливлять встановлені державою гонорари?
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15.08.2020 10:44 Відповісти
ВАК никогда в жизни таким не занимался. А сейчас это просто узаконенный рэкет.
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15.08.2020 10:57 Відповісти
Та ты шо?
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15.08.2020 11:52 Відповісти
Т.е. не нужно платить людям за работу?

Сколько Вы, как работник НИЗШЕГО качества (обоснованно говорю, ссылаясь на факты), готовы взять за вычитку работы 150 страниц с нехудожественным содержанием + почитать еще дополнительно современной литературы ибо врят ли вы соотвествуете направлению + выдать отзыв + рецензию + при необходимости пару раз приехать по месту защиты в нужное время?

Понятно, что когда начнут ЧИСТЫМИ платить, то ЛЕВАК урвется для нечистых на руку!
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15.08.2020 16:17 Відповісти
Работник НИЗШЕГО КАЧЕСТВА - это вы!
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15.08.2020 16:35 Відповісти
Ви вище почитайте, я там все розписав!
Ви не можете бути кандидатом, бо не пройшли процедуру.

Вона не така проста, як люди гадають!
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15.08.2020 16:43 Відповісти
Фамилию свою, для начала, назовите. Тоже мне специалист кислых щей.
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15.08.2020 16:50 Відповісти
Прізвище змінить факт того, що дисертацію мають читати не 2 людей як мінімум?
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15.08.2020 16:53 Відповісти
Как фала фамилия?
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15.08.2020 16:53 Відповісти
Що це дасть?
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15.08.2020 16:56 Відповісти
Или называете своё полное имя, или до свидания. Вы специалист низшего качества.
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15.08.2020 16:57 Відповісти
Нехай буде так, як Ви говорите.
АЛЕ щоб вийти на захист потрібно точно не 2 людей, які прочитають дисертацію - така практика в більшості країн Європи, Латинської Америки, Азії та Австралії.

Те, що я сказав, я зумисне перед тим, як щось писати в цій темі - взяв і почитав ПРАВИЛА...потратив максимум 5 хвилин - 3й лінк гуглу і там все є по етапах, по термінах і по кількостях примірників.
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15.08.2020 17:03 Відповісти
Разговор окончен, работник низшего качества.
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15.08.2020 17:05 Відповісти
Я Вам більше того скажу, тут пишуть про хабарі чи щось тому подібне. Це вийнятки, мабуть, ніж правила. Ясна справа, що стараються терміни правильні обирати, шукати опонентів в середині міста, питати у опонентів чи є у них родичі в тих містах куди приїдуть і все таке інше. Навряд чи в аспірантуру ідуть забезпечені люди, і навряд чи вони багаті стають до моменту її закінчення, там всі і так все розуміють.

АЛЕ!
Платити потрібно не тільки опонентам, а і іншим усім людям, які задіяні в цьому ланцюжку.
Починаючи з керівника, бо 50 годин на рік це не адекватна кількість! Магістерську роботу писав повний рік і бачився кожні 2 дні з керівником по 1-2 години консультації...і ще літо працювали все над наробкою літератури та зміст роботи формували. В кінці виконувався антиплагіат. Це не дисертація, але було дуже складно.

Проти Вас я нічого не маю, просто Ви так писали, що те і се так все просто.
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15.08.2020 17:10 Відповісти
Такую глупость понаписали , читать противно.
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15.08.2020 16:36 Відповісти
Якщо будь-яка людина виконує роботу - за неї треба платити АДЕКВАТНО!

не можна замінювати аспіранта, з яким деякі керівники проводять по 2 години кожен день на 50 годин на рік...тільки вичитка роботи більше часу займе, ніж 3х50

Платити мають всім і на всіх етапах!
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15.08.2020 16:45 Відповісти
А НАЗЯВО какое отношение имеет к написанию и защите диссертаций, что требует такие деньги? Оно здесь при чем?
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15.08.2020 10:59 Відповісти
Вы, как обычно, хотите побороть коррупцию, возглавив ее...)))
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15.08.2020 11:05 Відповісти
Не судите о людях по себе.
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15.08.2020 14:30 Відповісти
Мать - пермать!
А среди орущих есть хотя бы один аспирант, не говоря уже о кандидате?
Лишь бы потрындеть про то, не знаю, что, но я против??
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15.08.2020 11:16 Відповісти
Я кандидат химических наук по нефтехимии и углехимии. Защитился в конце прошлого года.
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15.08.2020 11:54 Відповісти
И на взятки даже не намекали т.к в НИИ ИБОН работу делал около 10лет и все видели, что своими руками.
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15.08.2020 11:58 Відповісти
А командировки оппнентам?
А стол членам совето до или после защиты?
И что такое ИБОН ?
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15.08.2020 12:23 Відповісти
Институт биоорганической и нефтехимии НАН Украины имени В. А. Кухаря. Находится в Киеве и оппоненты тоже местные, поэтому без командировочных. А для комиссии и гостей купили на двоих защищающихся пачку кофе, воду, конфеты, салфетки и прочие мелочи. Оппонентам, совершенно по личной инициативе, купил чай и красивую чашку на память и в благодарность. А банкет - это традиция, там сестра с мамой приготовили выпить и закусить. На эту тему есть даже анекдот: "Он сказал новое слово в науке, ащитился и отменил банкет". Но у нас и на юбилеи похожие "наукові читання". Да и какие взятки, если мы с этими людьми не первый год работаем и выручает друг-друга с реактивами и приборами? Ведь в НИИ у обычных сотрудников сейчас полная нищета, обычные колбы и реактивы за свои покупаем...
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15.08.2020 12:36 Відповісти
Знаешь что удивительно? Никогда не встречал, чтобы академический институт называли "НИИ".... А твоя защита напоминает мне далёкие советские времена... Я устроил банкет на пять человек, по блату заказав столик в гостинице Днипро. Правда денег хватило только на пару бутылок и холодные закуски...
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16.08.2020 09:15 Відповісти
Некоторые заказыват все в ресторанах, а моя сестра с мамой наготовили сами. Имхо не вижу тут ничего крамольного. Хотя для стола на 20 человек пришлось потрудиться.
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16.08.2020 12:33 Відповісти
Пардон за т9 - *им. В.П. Кухаря.
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15.08.2020 12:37 Відповісти
И знакомый препод (мой одногрупник) с химтеха уже просвятил как этот Центр за каждую их тему деньги дерет. Ото и вся "польза" с этих прихлебателей!
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15.08.2020 12:46 Відповісти
Я совсем не в теме... Что значит " за каждую их тему деньги дерет." Это с бюджетных тем или хозтематики?
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16.08.2020 09:32 Відповісти
Аккредитация дисциплин, например "Аналитическая химия", "Общая химия" и подобное. Теперь за каждую КПИ платит по 60000грн в год.
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16.08.2020 12:31 Відповісти
Это в смысле если для студентов есть предмет "аналитическая химия", то КПИ за это платит?
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17.08.2020 09:16 Відповісти
НТУУ "КПИ", к слову.
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15.08.2020 12:47 Відповісти
Нда...
В моё время КПИ называли КПИ....
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16.08.2020 09:33 Відповісти
За будь-яку роботу треба платити!

Навіщо думати, що є якийсь науковець, що готовий БЕЗКОШТОВНО прочитати 150 сторінок тексту, зробити письмово відгук з зауваженнями на 5-10 сторінок, потім з іншого міста приїхати на захист і ще 1 день потратити.
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15.08.2020 14:33 Відповісти
Як гадалося, так і сталося!
Крики про корупцію, про те що НАЗЯВО це реформатори - це як відомо "тримай злодія", гасло яке застосовується давно. Бо їх зусілля направлені на отримання великого шмату дані, який можуть
відібрати.
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15.08.2020 17:30 Відповісти
" рада проректорів"- это случайно не та банда коррупционеров, которая Шкарлета-плагиатора в министры освiти выдвинула?
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15.08.2020 20:21 Відповісти
Дивлюсь і дивуюсь?
Рада проректорів з наукової роботи - це структура, яка була створена ще колишнім Міністром освіти і науки України академіком Василем Григоровичем Кременем та затверджувалась кожним послідуючим Міністром освіти і науки України: Ніколаєнком С.М., Вакарчуком І.О., Табачником Д.В., Квітом С.М., Гриневич Л.М. та Новосад Г.І. І що, ці всі керівники затверджували «корупціонерів»?
До чого тут т.в.о. Міністра освіти і науки Шкарлет С.М.?
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17.08.2020 19:21 Відповісти
Всім відомо, що у більшості галузей наук (усіх природних, технічних тощо) хабарів не беруть.
А фінансова зацікавленість пана Сергія Квіта є очевидною, особливо після перегляду Єдиного державного реєстру декларіцій. Не важко порахувати, що за його доходи можна готувати для нашої держави 12 докторів наук або 26 докторів філософії щороку! Адже за прайсом НАЗЯВО захист докторської дисертації обійдеться здобувачу в 126 тис. грн., a PhD- e 60 тис грн
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18.08.2020 17:40 Відповісти
 
 