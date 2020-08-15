Нацагентство з якості вищої освіти відповіло на звинувачення проректорів: "Звинувачення брехливі, ми хочемо побороти корупцію"

Запровадження системи гонорарів для членів вчених рад дозволить подолати корупцію у сфері вищої освіти. Аспірантам і докторантам більше не потрібно буде платити з власної кишені.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, інформує Цензор.НЕТ.

"Лист-звернення ради проректорів із наукової роботи вищих навчальних закладів та директорів наукових установ містить відверто неправдиві відомості та спрямований виключно на введення в оману", - стверджують в Агентстві.

Наразі члени вчених рад беруть участь у захистах начебто безкоштовно, але насправді їм платять здобувачі, а це створює величезні корупційні ризики, сказано в повідомленні.

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Агентство пропонує платити членам вченої ради гонорари в розмірі 2 мінімальних зарплат на день захисту, голові вченої ради, рецензентам і офіційним опонентам - 3 мінімальні зарплати.

Ці кошти пропонують закласти в кошторис підготовки аспіранта або докторанта.

"У будь-якому разі цей фінансовий тягар не має лягати на плечі здобувача відповідного наукового ступеня, як це часто буває зараз", - підкреслили в Агентстві.

"Нахабна брехня, що ці кошти університети будуть направляти на користь НАЗЯВО, розміщена в листі-зверненні, є нічим іншим як спробою ввести освітянську і наукову спільноти в оману та відвернути увагу від нагальної проблеми непрозорості чинної системи захистів наукових ступенів!" - додали в Агентстві.

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Нагадаємо, раніше рада проректорів заявила, що введення гонорарів для членів вчених рад стане непосильним фінансовим тягарем для університетів і позбавить їх можливості готувати наукові кадри.