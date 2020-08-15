Ворог за добу 4 рази порушив перемир'я, застосувавши стрілецьку зброю

Російські найманці за минулу добу чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Загалом за минулу добу українські військовослужбовці задокументували 4 ворожі порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в межах Тристоронньої контактної групи. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - йдеться в повідомленні.

У пресцентрі зазначили, що 14 серпня на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано. Поблизу Авдіївки в ранковий і післяобідній час зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї.

Також за минулу добу виявлено факти інженерного обладнання позицій у бік українських підрозділів неподалік від населеного пункту Хутір Вільний із боку тимчасово окупованих н.п. Золоте-5 і Новгородське, а також із напрямку непідконтрольної Широкої Балки.

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"Від початку поточної доби, 15 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано", - додали в штабі.