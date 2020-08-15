В Україні новий антирекорд за приростом COVID-19 за добу - 1 847. Від початку пандемії померли 2 044 людини
В Україні станом на ранок суботи зафіксовано черговий добовий антирекорд хворих на COVID-19 – 1 847 нових випадків інфікування. Водночас 633 людини одужали, 33 померли.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони, передає Цензор.НЕТ.
Днем раніше, 14 серпня, повідомлялося про 1 732 нові випадки інфікування за добу, 13 серпня - про 1 592 інфікованих; 12 серпня було 1 433 виявлені випадки.
Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок суботи 89 719 осіб, видужали 47 430, померли від початку пандемії 2 044 людини. Зараз в Україні на COVID-19 хворіє 40 245 осіб, що на 1 181 більше, ніж днем раніше.
Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (254), в Києві (232), в Чернівецькій (170) та Львівській областях (166).
Крім того, загалом в Україні за минулу добу зафіксовано 2 061 підозру на коронавірус.
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вирусом ковида, который стоит на 53 месте по смертности
ВРИ,ври,да не завирайся,ЛАХТИ !!!
щоб пацієнти погоджувалися на діагноз COVID-19(при цьому звернення в лікарню
були по другим ПРОБЛЕМАМ) . Лікарі говорять, що Вам всеодно який лікарняний,а
нам гарна добавка до зарплаты. БІЗНЕС
Ліікарям і так .хто працює з ковіном іде доплата .
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/italy/
Уже оплачен давно...
Позавчера беседовал со своим тур. агентом -- все туры за пределами Германии отменены -- с марта по сентябрь. В октябре, скорей всего, тоже отменят.
Кораблики стоят на приколе в полной готовности, экипаж и обслуга живут на борту, ждут...
Корабликов этих, больше 20 штук, на каждом персонала от полутора, до 3 тысяч!
...я ответил на твой вопрос?
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html?m=1
Все просто . Стали делать тесты , но сделал платно . Бесплатно - только для зе- избирателей😉😉😉оказывается .
Объясните кто-нибудь Собянину и дедушке Байдену, что либо пусть
крестик снимуткамеры наблюдения ставят везде, либо простынку натянутмаски на морды лица лохторату напяливают.
Софтвер по распознованию иц не распознает лица в масках - вот незадача.
Ну кто же мог редставить себ такое.
Також народ повинен знати наступну правду життя. Всі тести на коронавірус задіяні на певне значення в рості електричного потенціалу. Так от, цей потенціал піднімає не тільки сам коронавірус, але і мікрохвильове випромінення, зокрема G4 і особливо G5. Ці два типи телефонного зв'язку дуже небезпечні для здоров'я, особливо G5 (його не можна допускати до встановлення в Україні).
В радио сообщениях вчера поминали его пару раз, но походя -- в Баварии на той неделе более 100 000 тестов им провели -- 1000 больных выявили.
...хез, шо за штуковина... ?
Перший епідеміологічний поріг за нормами МОЗ складає 178672 людини, що хворіють на усі відомі респіраторні вірусні інфекції, підкреслюю, ОДНОЧАСНО. І я, аналізуючи цей показник, розумію, що можливості медичної системи повинні його враховувати. Тобто теоретично кількості ліжок в лікарнях повинно було б вистачати навіть при такій кількості хворих, коли можна достовірно говорити про те, що в країні почалася епідемія ГРВІ.
Що маємо з іншого боку? Всього українців, що "захворіли на ковід", - 89719 (хоча насправді це випадки "зараження", а дійсно хворих із симптомами та необхідністю медичної допомоги принаймні в кілька разів менше), і що надважливо, це за П'ЯТЬ З ПОЛОВИНОЮ МІСЯЦІВ!
Як кажуть, "відчуйте різницю".
При цьому нас щоденно лякають про можливий колапс медичної системи, яка може захлинутися новими хворими, якщо населення не буде виконувати правила, які жодним науковим дослідженням не обгрунтовані.
Проте за відкритими даними жодного дня не було зайнято більше 25% усіх ліжок в лікарнях "першої хвилі", яких нараховується близько 23 тисяч. Так, в певних регіонах зайнято більше 50% ліжок. Але чи це не є в першу чергу наслідком того, що ліжок там просто мало, як і самих лікарень (а не тому що "хворих багато")? Можливо, треба в цих областях відкривати більше лікарень, а не навпаки закривати їх та звільняти лікарів?
На связи со «спутником»
Ура! Ура!
Недоструганная путинская вакцина 📷
от ковида «Спутник V», со 144-мя нежелательными побочными явлениями не прошедшая клинических испытаний, выходит на международную орбиту.
Ожидается пролет над Молдовой.
Со справкой на борту о регистрации российским Минздравом.
Но это только на словах.
Заголовок усмановского «Коммерсанта» лучится уверенным оптимизмом - «Молдавия хочет закупить российскую вакцину от коронавируса».
Правда, под заголовком находится вовсе не Молдова, а слова пропутинского президента Додона, любителя торчать на московских парадах рядом с патроном.
Да и Додон, вознося похвалы Путину (клиент знает тщеславие хозяина), о сути дела выражается достаточно осторожно:
«Мы поддерживаем контакты со странами, которые заявляют, что уже нашли вакцину, в частности с Российской Федерацией. Мы на связи …».
Что же касается закупок путинской вакцины, то даже в словах Додона есть оговорка - «когда … это будет позволено международными нормами».
То есть, давайте - публикуйте результаты в мировых научных журналах, передавайте научные данные по клиническим испытаниям, которые еще должны состояться, в ВОЗ. Когда ваш недоструганный «спутник» будет признан на международном уровне, доказана его безопасность и эффективность, - тогда можно будет закупать. А пока, «на связи». Причем не только с вами, вы - лишь одни из многих.
Если подобрать образ для характеристики российского начальства, то лучший из них - власть «протокола о намерениях». То есть бумажка, в которой провозглашаются большие планы, уверенно прогнозируются великие будущие победы и говорится все это, как об уже состоявшихся событиях. Затем наступает время отчета о результатах. Их нет. Вместо них выдвигаются новые планы и так дальше.
Вот и здесь. Победный «спутник» вроде бы запущен. Даже справка есть. Но результатов нет, и будут ли, - неизвестно. Зато, о том, что они, несомненно, будут, до хрипоты «говорят все радиостанции Советского Союза».
Тому відверта "робота" ольгінських на тему :"вірус нестрашний-від пневмонії гине більше" або"заражайся Україно весело і здихай" буде продовжена.
ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.
ua Татьяна Лавренко
раби не розуміють, вони роблять так, як наказав їм пан
завтра скажуть відро на голові носити, вони бігом виконають
Николай Влад
Пока будет финансирование на короновирус, всем больных с обычной пневмонией, гриппом, итд. будут записывать диагноз - короновирус.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
Максим Атаманюк 044e8751
Обычный грипп. У моих родственников был коронавирус. Повышенная температура около недели.
ua Саша Полтава
Известный европейский патолог сообщает, что он и его коллеги по всей Европе не нашли никаких свидетельств смерти от нового коронавируса на этом континенте.
Д-р Стоян Алексов назвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) «преступной медицинской организацией» за создание во всем мире страха и хаоса без предоставления объективно проверяемых доказательств пандемии.
Іван Басаврюк
Маланці крутять нами як циган сонцем з цим вірусом. Чорти би їх взяли в пекло хоча прийде час то заберуть.
ua Эдуард Силенко
А взагалі, це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону
As As ed2896ce
Все таки есть толк от британских ученых
Мне эта "пандемия" напоминает миссионерскую деятельность проповедников. СМИ может выдумывать бесконечное множество болезней и под этот мотив превращать "перісічного громадянина" в послушное животное, которое под действием страха будет носить маски,сидеть добровольно в заперти, делать КУ, подставлять свое тело под вакцинацию, а не согласным - штраф в 600 долларов,а то и насильственная ликвидация "еретиков"
ua Александр Айвазян/'зашкварився' і покинув Цензор
Когда это фашист перестанет нести свою ахинею про "смертельный вирус"? Швеция и Беларусь все всем показали. Хватит нести чушь! Ваш лоховирус - фэйк
ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
Андрей Дидовик
А раньше значит от пневмоний не умирали? Пандемия это когда некуда и некому складывать трупы а не когда один человек за два месяца умер.
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ua Cambridge English Teacher(***новачок,але відразу розпочав з посилання на якогось "колорада")
ПЦР тесты, в отличие от всех остальных официально признанных медицинских тестов, не прошли обязательную гос сертификацию (а как они пройдут, если показывают наличие коронавирусов везде?) в Германии https://youtu.be/SEdiK_geCbk?t=221
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
юра Лонг
На ютубе 11 врачей против короновируса. В частности -чисто от кароноаируса в Италии умерло 20 человек остальное подтасовки и патологии.
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
mihail kucherenko
Я вам скажу, почему данные препараты не влияют на выживаемость. Потому что от короны умирают люди, которые должны были умереть в этом году полюбому.
Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fhcp%2Fduration-isolation.html&h=***********************************************-pyTGyPN9SL2ZOYaC7BbvXn7rtKBqfo9woChatmeEsKJ9vvvi5M2DUfaF338Age5TinEqu9P0FqVkitoycIU&h=***********************************************-pyTGyPN9SL2ZOYaC7BbvXn7rtKBqfo9woChatmeEsKJ9vvvi5M2DUfaF338Age5TinEqu9P0FqVkitoycIU&h=***********************************************-pyTGyPN9SL2ZOYaC7BbvXn7rtKBqfo9woChatmeEsKJ9vvvi5M2DUfaF338Age5TinEqu9P0FqVkitoycIU https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html
CDC (США) зазначає, що у більшості пацієнтів з Ковід частинки інфекційного вірусу вже не виявляються через 10-15 днів після появи перших симптомів. Однак неінфекційні фрагменти вірусу (РНК) все ще можна виявити до ТРЬОХ місяців після появи перших симптомів. Це може бути значною проблемою для ПЛР-тестування, оскільки багато людей, які давно перестали бути інфекційними, все ще мають позитивні результати, що використовується для виправдовування карантинних заходів.
Твоя щоденна заражуваність - це маніпулятивна маячня для імбецилів, яким ті власне і є.