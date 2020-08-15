В Україні новий антирекорд за приростом COVID-19 за добу - 1 847. Від початку пандемії померли 2 044 людини

В Україні станом на ранок суботи зафіксовано черговий добовий антирекорд хворих на COVID-19 – 1 847 нових випадків інфікування. Водночас 633 людини одужали, 33 померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони, передає Цензор.НЕТ.

Днем раніше, 14 серпня, повідомлялося про 1 732 нові випадки інфікування за добу, 13 серпня - про 1 592 інфікованих; 12 серпня було 1 433 виявлені випадки.

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок суботи 89 719 осіб, видужали 47 430, померли від початку пандемії 2 044 людини. Зараз в Україні на COVID-19 хворіє 40 245 осіб, що на 1 181 більше, ніж днем ​​раніше.

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Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (254), в Києві (232), в Чернівецькій (170) та Львівській областях (166).

Крім того, загалом в Україні за минулу добу зафіксовано 2 061 підозру на коронавірус.