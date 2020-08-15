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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні новий антирекорд за приростом COVID-19 за добу - 1 847. Від початку пандемії померли 2 044 людини

В Україні новий антирекорд за приростом COVID-19 за добу - 1 847. Від початку пандемії померли 2 044 людини

В Україні станом на ранок суботи зафіксовано черговий добовий антирекорд хворих на COVID-19 – 1 847 нових випадків інфікування. Водночас 633 людини одужали, 33 померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони, передає Цензор.НЕТ.

Днем раніше, 14 серпня, повідомлялося про 1 732 нові випадки інфікування за добу, 13 серпня - про 1 592 інфікованих; 12 серпня було 1 433 виявлені випадки.

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок суботи 89 719 осіб, видужали 47 430, померли від початку пандемії 2 044 людини. Зараз в Україні на COVID-19 хворіє 40 245 осіб, що на 1 181 більше, ніж днем ​​раніше.

Читайте також: Пандемія COVID-19 закінчиться до кінця 2021 року - Гейтс

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (254), в Києві (232), в Чернівецькій (170) та Львівській областях (166).

Крім того, загалом в Україні за минулу добу зафіксовано 2 061 підозру на коронавірус.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+30
поздравляй наш тупой народ. Карантинные ограничения не соблюдаются практически полностью.
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15.08.2020 09:30 Відповісти
+24
В Украине новый антирекорд по приросту COVID-19 за сутки - 1 847. С начала пандемии умерли 2044 человека - Цензор.НЕТ 1461
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15.08.2020 09:29 Відповісти
+16
В Украине новый антирекорд по приросту COVID-19 за сутки - 1 847. С начала пандемии умерли 2044 человека - Цензор.НЕТ 163
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15.08.2020 09:30 Відповісти
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Народ забил на всякие предосторожности, маски, соцдистанцию, как с ума посходили .
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15.08.2020 10:10 Відповісти
а почему "как"?
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15.08.2020 10:43 Відповісти
Чому Кієв досі не червона зона і там не запроваджено справжній карантин?
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15.08.2020 10:11 Відповісти
Тому що винесуть Зе владу за кілька днів якщо закриють метро транспорт та інші заклади і вони все це добре знають
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15.08.2020 10:23 Відповісти
Хто там зноситиме без "печенюшок"?...........
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15.08.2020 13:37 Відповісти
Ну а що вони хотіли, як відкрили усі центри соціального обслуговування, всі дит. садочки, школи...
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15.08.2020 10:11 Відповісти
а вони щось хотiли? А ви що хочте?
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15.08.2020 10:34 Відповісти
Скажу больше, вчера был в поликлинике, ни один врач, повторяю НИ ОДИН!!! не был в маске.
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15.08.2020 10:14 Відповісти
А зачем всем врачам маски? Они все контактируют с чихающим и кашляющими больными ковид?
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15.08.2020 18:10 Відповісти
В Україні новий антирекорд за приростом COVID-19 за добу - 1 847. Від початку пандемії померли 2 044 людини - Цензор.НЕТ 3574ВОТ НОРМАВ Україні новий антирекорд за приростом COVID-19 за добу - 1 847. Від початку пандемії померли 2 044 людини - Цензор.НЕТ 2811
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15.08.2020 10:21 Відповісти
А бабуся на заднем плане аж обомлела когда увидила живого зеленских 😁
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15.08.2020 11:54 Відповісти
В Україні новий антирекорд за приростом COVID-19 за добу - 1 847. Від початку пандемії померли 2 044 людини - Цензор.НЕТ 3241
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15.08.2020 10:23 Відповісти
Какая цель борьбы с вирусом ковида, который стоит на 53 месте по смертности . Пбедили Ура! И что? Переходим к следующей 52 по рейтингу болезни. И так до последнего нашего вздоха на карантине.Смысл в чем? В том что ресурсы распилить?Но это еще понятно. Но если что то другое задумали. Тоды ховайся по норам и не мешай ковидным мировой порядок создовать зоны, карантины,закрытие школ,резервации, лагеря. Так что ли?
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15.08.2020 10:25 Відповісти
Не ховатися потрібно, а боротися з сатаністами, які використовують ковід проти людства.
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15.08.2020 11:23 Відповісти
Ты еще про 5G забыл и чипизацию от Гейтса...да с такими "наридом" точно ховайся кто куды.
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15.08.2020 11:29 Відповісти
дурантинофіли продовжують...

вирусом ковида, который стоит на 53 месте по смертности
ВРИ,ври,да не завирайся,ЛАХТИ !!!
В Україні новий антирекорд за приростом COVID-19 за добу - 1 847. Від початку пандемії померли 2 044 людини - Цензор.НЕТ 1236








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15.08.2020 23:13 Відповісти
Мінімум з трьох джерел чув, що лікарі пропонують по 3тис.грн.за те
щоб пацієнти погоджувалися на діагноз COVID-19(при цьому звернення в лікарню
були по другим ПРОБЛЕМАМ) . Лікарі говорять, що Вам всеодно який лікарняний,а
нам гарна добавка до зарплаты. БІЗНЕС
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15.08.2020 10:31 Відповісти
Тупішого не міг придумати ..
Ліікарям і так .хто працює з ковіном іде доплата .
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15.08.2020 10:35 Відповісти
А я слышал что вражеские спецслужбы засылают в страну провокаторов и пропагандонов, которые пропагандируют всем переболеть коронавирусом чтобы выкосить большую часть населения для дальнейшего захвата страны.
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15.08.2020 11:15 Відповісти
В Україні новий антирекорд за приростом COVID-19 за добу - 1 847. Від початку пандемії померли 2 044 людини - Цензор.НЕТ 7636
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15.08.2020 10:37 Відповісти
Вчера Испанию "закрыли". Даже на островах. Немецким туристам рекомендуется побыстрей вернуться по домам -- оказывают содействие в преждевременном отлёте.
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15.08.2020 10:46 Відповісти
А чего в соседней Италии этого нет?
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/italy/
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15.08.2020 13:10 Відповісти
У меня круиз на пароходе в октябре: Франция, Испания, Малёрка, Сицилия, Италия.
Уже оплачен давно...
Позавчера беседовал со своим тур. агентом -- все туры за пределами Германии отменены -- с марта по сентябрь. В октябре, скорей всего, тоже отменят.

Кораблики стоят на приколе в полной готовности, экипаж и обслуга живут на борту, ждут...
Корабликов этих, больше 20 штук, на каждом персонала от полутора, до 3 тысяч!
...я ответил на твой вопрос?
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15.08.2020 13:52 Відповісти
Ответил, для чего тебе нужна Испания. Планировал тур по местам боевой славы ковид.
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15.08.2020 14:25 Відповісти
Я тур ещё в январе купил. На двоих с Коханкой... ...облом пера и кризис жанра -- зараза!
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15.08.2020 14:28 Відповісти
так влетели многие, и везде....
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15.08.2020 17:39 Відповісти
...эт точно -- нездоровый коллективизм объединяет...*)
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15.08.2020 17:42 Відповісти
Ну так сказали - минимум 2000 в день и 50 смертей. Задачи поставлены. Выполняют.
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15.08.2020 10:46 Відповісти
Что там, к концу 2021 года украинцев станет еще на 2млн меньше?
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15.08.2020 10:54 Відповісти
КАЖЕТСЯ У НАС ЕСТЬ ШАНС ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ АМЕРИКУ.
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15.08.2020 10:56 Відповісти
а это привезли ?
В Україні новий антирекорд за приростом COVID-19 за добу - 1 847. Від початку пандемії померли 2 044 людини - Цензор.НЕТ 5952
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15.08.2020 12:54 Відповісти
"Международный валютный фонд в соответствии с подписанным меморандумом о сотрудничестве, направил Украине письмо-запрос на предоставление данных использования фонда для борьбы с COVID-19."
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html?m=1
Все просто . Стали делать тесты , но сделал платно . Бесплатно - только для зе- избирателей😉😉😉оказывается .
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15.08.2020 11:01 Відповісти
Школи не работают, вузы - тоже, лето, солнце. И столько заражений...что-то не так с этим вирусом.
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15.08.2020 11:06 Відповісти
В Харькове полные маршруькт, максимум половина в масках. Тебилам ничего не обьяснишь
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15.08.2020 11:24 Відповісти
Идиотам и паникерам никто не запрещает носить свои любимые плацебо-намордники. Вот только не нужно собственные неврозы распространять на окружающих, которые в этом маскараде долбанутых участвовать не хотят.
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15.08.2020 11:28 Відповісти
Двух румынских депутатов https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/07/7/7258462/ оштрафовали за агрессивный отказ надеть маску.
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15.08.2020 11:34 Відповісти
Я что в Венгрии, что в Румынии, что в Украине намордник не носил и носить не буду, так как вирус тоталитаризма куда более опасен
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15.08.2020 11:36 Відповісти
Блажен кто верует
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15.08.2020 13:51 Відповісти
В "страшную" смертельность коронавируса?
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15.08.2020 18:14 Відповісти
Это только до первого штрафа. На крайняк - до второго.
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15.08.2020 19:53 Відповісти
Я не плачу штрафы - пользуюсь только налом и btc
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16.08.2020 09:28 Відповісти
в голандському літаку двох англійців за те ж саме просто скрутили і - мордою до землі )
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15.08.2020 23:19 Відповісти
Тому що всім поф на все! Курорти. Моря. Літо. Всім просто поф!
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15.08.2020 11:28 Відповісти
На Московии ихний мэр, Собянин, маски велел продлжить носить, а то, дескать, очень выросло чилсо заболеваний простудными болезнями и пневмонией.
Объясните кто-нибудь Собянину и дедушке Байдену, что либо пусть крестик снимут камеры наблюдения ставят везде, либо простынку натянут маски на морды лица лохторату напяливают.
Софтвер по распознованию иц не распознает лица в масках - вот незадача.
Ну кто же мог редставить себ такое.
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15.08.2020 11:34 Відповісти
Під масками розводиться сила-силенна мікроорганізмів у високій концентрації, яка спричиняє захворювання у тих, хто їх носить. Тому потрібно негайно скасувати носіння масок. НЕГАЙНО!!!
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15.08.2020 11:53 Відповісти
.... а також не брати до лікарень ковід-десидентів
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15.08.2020 15:57 Відповісти
Маски бывают разные. также, как и гандоны!
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15.08.2020 16:09 Відповісти
Треба вводити профілактичні заходи - по телебаченню та на відеоканалах, радіо запрошувати фахівців з йогівського дихання аби розповідали народу правила дихання з затримкою. 10-15 хвилин 1 чи 2 рази на день проводити дихальні вправи достатньо аби кількість тих, хто не захворіє зросла в 10 разів. Я міг би взяти на себе ролю одного з таких профілактичних цілителів.
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15.08.2020 11:57 Відповісти
У нас физиотерапия вообще почти вся уничтожена.
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15.08.2020 14:21 Відповісти
поставили фарамакологію на п'єдестал, а вона цього року на ковіді обісралася; але все одно її хоч і обісрану та смердючу, але на на троні таки тримають, бо стала вона дійною коровою для всіх влад у світі (сім'я Рокфелєра на фармако-препаратах заробляє 1 трильйон доларів/рік)
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15.08.2020 16:50 Відповісти
Крім того, треба запускати лазерну терапію - і для профілактики, і як швидке виліковування захворівших.
Також народ повинен знати наступну правду життя. Всі тести на коронавірус задіяні на певне значення в рості електричного потенціалу. Так от, цей потенціал піднімає не тільки сам коронавірус, але і мікрохвильове випромінення, зокрема G4 і особливо G5. Ці два типи телефонного зв'язку дуже небезпечні для здоров'я, особливо G5 (його не можна допускати до встановлення в Україні).
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15.08.2020 12:01 Відповісти
Вроде появился какой-то новый дигитальный тестер на "Корону" -- чуть ли не моментальный.
В радио сообщениях вчера поминали его пару раз, но походя -- в Баварии на той неделе более 100 000 тестов им провели -- 1000 больных выявили.
...хез, шо за штуковина... ?
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15.08.2020 12:19 Відповісти
Кого выявили?. Любой целевой тест выявляет то, на что нацелен. Что ищут, то и находят. В прошлые годы никого массово не тестировали, вот и целевой по инфицированным статистики не было. Была статистика только по реально больным.
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15.08.2020 14:19 Відповісти
Больных выявили, правда без тебя -- было бы 1001...*)
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15.08.2020 14:26 Відповісти
А ты 999-й?
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15.08.2020 18:18 Відповісти
Правильно. одно время сообщали число проведенных анализов для выявления корононовируса и сколько из них оказалосьь положительными в процентном отношении. Потом поняли, что дебилам это не нужно и так сойдет. И пошли дни рекордных ростов выявлений зараженных короновирусом. С клиническими проявлениями заболевания. или нет. Мистер Степанов мне напоминает нашего президента с господином Аваковым , когда они на ТВ голословно объявили виноватых в убийстве журналиста Шеремета трехлетней давности!
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15.08.2020 16:16 Відповісти
Для тих, хто досі вважає, що в Україні є епідемія "нового коронавірусу".

Перший епідеміологічний поріг за нормами МОЗ складає 178672 людини, що хворіють на усі відомі респіраторні вірусні інфекції, підкреслюю, ОДНОЧАСНО. І я, аналізуючи цей показник, розумію, що можливості медичної системи повинні його враховувати. Тобто теоретично кількості ліжок в лікарнях повинно було б вистачати навіть при такій кількості хворих, коли можна достовірно говорити про те, що в країні почалася епідемія ГРВІ.

Що маємо з іншого боку? Всього українців, що "захворіли на ковід", - 89719 (хоча насправді це випадки "зараження", а дійсно хворих із симптомами та необхідністю медичної допомоги принаймні в кілька разів менше), і що надважливо, це за П'ЯТЬ З ПОЛОВИНОЮ МІСЯЦІВ!

Як кажуть, "відчуйте різницю".

При цьому нас щоденно лякають про можливий колапс медичної системи, яка може захлинутися новими хворими, якщо населення не буде виконувати правила, які жодним науковим дослідженням не обгрунтовані.

Проте за відкритими даними жодного дня не було зайнято більше 25% усіх ліжок в лікарнях "першої хвилі", яких нараховується близько 23 тисяч. Так, в певних регіонах зайнято більше 50% ліжок. Але чи це не є в першу чергу наслідком того, що ліжок там просто мало, як і самих лікарень (а не тому що "хворих багато")? Можливо, треба в цих областях відкривати більше лікарень, а не навпаки закривати їх та звільняти лікарів?
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15.08.2020 17:46 Відповісти
для цього вірусу не потрібно лягати до лікарень, можна лікувати вірус амбулаторно - як нежить, запалення горла і т.п. - приходе хворий на лазерну терапію (а це як поглиблений варіант фізіотерапії) на 10-20 хв щодня і за 1-3 дні він вже здоровий. Маски взагалі ні до чого. ПОТРІБНО ЗМІНИТИ МОДЕЛЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я - ось і все.
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15.08.2020 18:11 Відповісти
100%
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15.08.2020 18:12 Відповісти
СерпомПо, [14.08.20 13:35]
На связи со «спутником»
Ура! Ура!
Недоструганная путинская вакцина 📷
В Україні новий антирекорд за приростом COVID-19 за добу - 1 847. Від початку пандемії померли 2 044 людини - Цензор.НЕТ 686

от ковида «Спутник V», со 144-мя нежелательными побочными явлениями не прошедшая клинических испытаний, выходит на международную орбиту.
Ожидается пролет над Молдовой.
Со справкой на борту о регистрации российским Минздравом.

Но это только на словах.
Заголовок усмановского «Коммерсанта» лучится уверенным оптимизмом - «Молдавия хочет закупить российскую вакцину от коронавируса».
Правда, под заголовком находится вовсе не Молдова, а слова пропутинского президента Додона, любителя торчать на московских парадах рядом с патроном.
Да и Додон, вознося похвалы Путину (клиент знает тщеславие хозяина), о сути дела выражается достаточно осторожно:
«Мы поддерживаем контакты со странами, которые заявляют, что уже нашли вакцину, в частности с Российской Федерацией. Мы на связи …».
Что же касается закупок путинской вакцины, то даже в словах Додона есть оговорка - «когда … это будет позволено международными нормами».
То есть, давайте - публикуйте результаты в мировых научных журналах, передавайте научные данные по клиническим испытаниям, которые еще должны состояться, в ВОЗ. Когда ваш недоструганный «спутник» будет признан на международном уровне, доказана его безопасность и эффективность, - тогда можно будет закупать. А пока, «на связи». Причем не только с вами, вы - лишь одни из многих.
Если подобрать образ для характеристики российского начальства, то лучший из них - власть «протокола о намерениях». То есть бумажка, в которой провозглашаются большие планы, уверенно прогнозируются великие будущие победы и говорится все это, как об уже состоявшихся событиях. Затем наступает время отчета о результатах. Их нет. Вместо них выдвигаются новые планы и так дальше.
Вот и здесь. Победный «спутник» вроде бы запущен. Даже справка есть. Но результатов нет, и будут ли, - неизвестно. Зато, о том, что они, несомненно, будут, до хрипоты «говорят все радиостанции Советского Союза».
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15.08.2020 23:05 Відповісти
запатентуй цей спосіб від ковіда -станеш мільярдером!!
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15.08.2020 23:16 Відповісти
Україна по щоденній заражуваності довший час лише росте 800..1000..1200..1400..1600..1800"..."відносний" успіх Лахті і підігрючим йому "дурантинофілам".


Тому відверта "робота" ольгінських на тему :"вірус нестрашний-від пневмонії гине більше" або"заражайся Україно весело і здихай" буде продовжена.


ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.

ua Татьяна Лавренко
раби не розуміють, вони роблять так, як наказав їм пан
завтра скажуть відро на голові носити, вони бігом виконають

Николай Влад
Пока будет финансирование на короновирус, всем больных с обычной пневмонией, гриппом, итд. будут записывать диагноз - короновирус.

aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.


Максим Атаманюк 044e8751
Обычный грипп. У моих родственников был коронавирус. Повышенная температура около недели.
ua Саша Полтава
Известный европейский патолог сообщает, что он и его коллеги по всей Европе не нашли никаких свидетельств смерти от нового коронавируса на этом континенте.
Д-р Стоян Алексов назвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) «преступной медицинской организацией» за создание во всем мире страха и хаоса без предоставления объективно проверяемых доказательств пандемии.
Іван Басаврюк
Маланці крутять нами як циган сонцем з цим вірусом. Чорти би їх взяли в пекло хоча прийде час то заберуть.
ua Эдуард Силенко
А взагалі, це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону
As As ed2896ce
Все таки есть толк от британских ученых
Мне эта "пандемия" напоминает миссионерскую деятельность проповедников. СМИ может выдумывать бесконечное множество болезней и под этот мотив превращать "перісічного громадянина" в послушное животное, которое под действием страха будет носить маски,сидеть добровольно в заперти, делать КУ, подставлять свое тело под вакцинацию, а не согласным - штраф в 600 долларов,а то и насильственная ликвидация "еретиков"
ua Александр Айвазян/'зашкварився' і покинув Цензор
Когда это фашист перестанет нести свою ахинею про "смертельный вирус"? Швеция и Беларусь все всем показали. Хватит нести чушь! Ваш лоховирус - фэйк
ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
Андрей Дидовик
А раньше значит от пневмоний не умирали? Пандемия это когда некуда и некому складывать трупы а не когда один человек за два месяца умер.
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ua Cambridge English Teacher(***новачок,але відразу розпочав з посилання на якогось "колорада")
ПЦР тесты, в отличие от всех остальных официально признанных медицинских тестов, не прошли обязательную гос сертификацию (а как они пройдут, если показывают наличие коронавирусов везде?) в Германии https://youtu.be/SEdiK_geCbk?t=221
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
юра Лонг
На ютубе 11 врачей против короновируса. В частности -чисто от кароноаируса в Италии умерло 20 человек остальное подтасовки и патологии.
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
mihail kucherenko
Я вам скажу, почему данные препараты не влияют на выживаемость. Потому что от короны умирают люди, которые должны были умереть в этом году полюбому.
Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
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15.08.2020 23:15 Відповісти
сабаківському ************ і просто одколітинному імбецилу павліку дудрі

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fhcp%2Fduration-isolation.html&h=***********************************************-pyTGyPN9SL2ZOYaC7BbvXn7rtKBqfo9woChatmeEsKJ9vvvi5M2DUfaF338Age5TinEqu9P0FqVkitoycIU&h=***********************************************-pyTGyPN9SL2ZOYaC7BbvXn7rtKBqfo9woChatmeEsKJ9vvvi5M2DUfaF338Age5TinEqu9P0FqVkitoycIU&h=***********************************************-pyTGyPN9SL2ZOYaC7BbvXn7rtKBqfo9woChatmeEsKJ9vvvi5M2DUfaF338Age5TinEqu9P0FqVkitoycIU https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html
CDC (США) зазначає, що у більшості пацієнтів з Ковід частинки інфекційного вірусу вже не виявляються через 10-15 днів після появи перших симптомів. Однак неінфекційні фрагменти вірусу (РНК) все ще можна виявити до ТРЬОХ місяців після появи перших симптомів. Це може бути значною проблемою для ПЛР-тестування, оскільки багато людей, які давно перестали бути інфекційними, все ще мають позитивні результати, що використовується для виправдовування карантинних заходів.

Твоя щоденна заражуваність - це маніпулятивна маячня для імбецилів, яким ті власне і є.
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16.08.2020 02:04 Відповісти
ПРЕЗИДЕНТ , надо закрывать страну на 2 месяца !!! СРОЧНО !!!
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15.08.2020 18:07 Відповісти
А чи не краще закрити самого президента на 22 роки?
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15.08.2020 18:12 Відповісти
І зростає статистика саме перед Днем незалежності
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15.08.2020 21:54 Відповісти
Почитал первые десять ответов ,ЛЮДИ вы все ***.тые ,не видите как вас нагибают?Купи желтые штаны и одень цак .Меня не трогай .Я гожу по улице без намордника ,я в другой реальности .Главное от вас такую хрень не поймать .
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15.08.2020 22:10 Відповісти
2000 с натяжкой умерли от Гриппа-2019. И СОТНИ сотни тысяч не родившизся детей , разрушенных жизней, семей от упавшей економики и карантинных мер.... БРАВО
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16.08.2020 09:02 Відповісти
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