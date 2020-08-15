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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу - 232 хворі, зокрема 16 дітей і 5 медиків

У Києві антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу - 232 хворі, зокрема 16 дітей і 5 медиків

За минулу добу COVID-19 виявили у 232 жителів Києва, 16 із них - діти.

Про це повідомив мер Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Днем раніше повідомлялося про 158 нових випадків інфікування.

За минулу добу одна людина в Києві померла від коронавірусу. Загалом у місті коронавірус забрав життя 151 людини.

Наразі в столиці вже 10 392 підтверджені випадки захворювання на COVID-19.

За минулу добу захворіли 122 жінки віком від 20 до 89 років, 94 чоловіки віком від 18 до 93 років, 6 дівчаток від 3 до 15 років і 10 хлопчиків від 8 до 17 років. Крім того, захворіли 5 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 27 пацієнтів. Решта - на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 57 осіб. Всього коронавірус перемогли 3 373 жителі Києва.

Читайте також: В Україні новий антирекорд за приростом COVID-19 за добу - 1 847. Від початку пандемії померли 2 044 людини

Найбільшу кількість випадків захворювання виявили в Солом'янському районі - 40, у Дніпровському - 34, в Дарницькому районі - 33 випадки.

"Київ уже перебуває в "жовтій" зоні епідеміологічної небезпеки. Обмеження і заборони, пов'язані з цим, за рішенням уряду, почнуть діяти з понеділка, 17 серпня", - підкреслив мер.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19796) Кличко Віталій (3537) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Какая тебе нужна статистика? Почти 2000 тысячи заболевших! В стране 2500 аппаратов ИВЛ ,они разбросаны от Хуста до Мариуполя,Реанимации макс.на 5 человек в очень хорошей больнице! С таким ростом еще через месяц на улице такие дебилы как ты будете лечиться.Уже весь мир доказал ,что необходимо носить маски в общественных местах и транспорте ,это снижает заболевание на40%.Кто выполняет?
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15.08.2020 11:17 Відповісти
+3
Господи!
Речь не идёт о том, что маски дают 100%. Речь идёт о том что маски НЕ БЕСПОЛЕЗНЫ. Они просто снижают вероятность заражения
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15.08.2020 12:32 Відповісти
+2
От, наприклад, моя сім'я мала дивну простуду, тести не робили, бо в нас це дуже складно.
І таких набагато більше ніж ваша зелена статистика.
В нормальних країнах тести роблять в кожному кіоску.
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15.08.2020 10:14 Відповісти
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В Киеве антирекорд по новым случаям коронавируса - 232 заболевших, включая 16 детей и 5 медиков - Цензор.НЕТ 5987
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15.08.2020 09:59 Відповісти
это все очень спорно и не подтверждено исследованиями, скорее агитка
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15.08.2020 10:33 Відповісти
Товаріщь, проході мімо.
Цей постер не для тебе.
Він для тих, у кого значення intelligence quotient більше за 120.
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15.08.2020 10:36 Відповісти
Какие исследования проводились? Как установлены проценты, товарищ с высоким intelligence quotient?
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15.08.2020 11:05 Відповісти
Поразительная тупость всегда просто нечеловеческим упрямством!
Возьмите, млять, кусок грубой марли с дырочками 1 х 1 мм. Возьмите пульверизатор, распыляюший воду капельками 0,1 х 0,1 мм
И побрызгайте им на марлю.
Идиоты проклятые, по вашему марля будет сухой потому что капельки меньше дырочек и ВСЕ капельки пройдут насквозь???
А пощупайте марлю, млять, своими руками!
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15.08.2020 11:09 Відповісти
Капли с заразой будут накапливаться в марле. Кто-то меняет маску через 2 часа? Сомневаюсь, носят грязные маски, как пропуск в магазин или транспорт
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15.08.2020 11:24 Відповісти
Если кто-то засовывает грязную маску в рот - это не вина маски.
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15.08.2020 12:10 Відповісти
менять людям маски в рекомендуемые сроки населению - нереально
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15.08.2020 12:15 Відповісти
Да ходи с грязной сопливой тряпкой на носу, а к умным людям чего цепляешься. Умные дышут свежим воздухом, а не дерьмом в тряпочке.Корона не опасней ОРВИ или гриппа, пандемия объявлена ложная, ее нет и не было, вас блин, за идиотов держат , а вы ведетесь. Или ты тролль и страх тут наводишь на людей по просьбе зеленых сатанистов. Иди отсюда.
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15.08.2020 12:31 Відповісти
Ну чё ты лезешь, не понимая о чём речь?
Речь идёт о принципе "ношение маски БЕСПОЛЕЗНО".
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16.08.2020 09:25 Відповісти
Как это ткань может сдержать микрочастичку воды размером в 10 мкм? И куда из модели подевалась физика человеческого дыхания?
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15.08.2020 11:57 Відповісти
Господи!
Ткань НЕ СДЕРЖИВАЕТ. При прохождении аэрозоля через ткань часть капель соприкасается с волокнами и смачивая их остаётся в маске.

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/657176/
Урок физики на тему "Смачивание. Капиллярные явления ...
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/657176/ urok.1sept.ru › статьи


https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B2+%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&oq=%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B2+%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&aqs=chrome..69i57j33.8002j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8# https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YluwCOp_siUJ:https://urok.1sept.ru/%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258C%25D0%25B8/657176/+&cd=10&hl=en&ct=clnk&gl=ua
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=ru&u=https://urok.1sept.ru/%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258C%25D0%25B8/657176/&prev=search&pto=aue Translate this page
Jun 3, 2015 - Объяснить формулы по определению смачивания и капиллярным ... Если силы притяжения между молекулами жидкости больше, чем ...
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15.08.2020 12:16 Відповісти
Проникающих через ткань микрочастиц вполне хватает для контакта со слизистой - это достаточная вирусная нагрузка. Медиков часто не спасает и реально фильтрующий воздух респиратор.
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15.08.2020 12:25 Відповісти
Господи!
Речь не идёт о том, что маски дают 100%. Речь идёт о том что маски НЕ БЕСПОЛЕЗНЫ. Они просто снижают вероятность заражения
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15.08.2020 12:32 Відповісти
Это не доказано. Аэрозоль из микрочастиц на вдохе дает не менее высокую нагрузку, чем более крупная капля.
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15.08.2020 12:47 Відповісти
Что ты бредишь? Что такое " высокую нагрузку" ???
Если концентрация вирусов в слюне одинакова - какая разница одна большая капля или несколько меньших в сумме дающих такой же объём?
Повторяю: При прохождении аэрозоля через ткань часть капель соприкасается с волокнами и смачивая их остаётся в маске. Вследствие этого внутрь проникает меньшее число вирусов, вследствие чего снижается вероятность заражения.
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16.08.2020 09:22 Відповісти
Це, на них АБСОЛЮТНО не діє.
Ще Галілей, пропонував от таким подивитись ,у винайдений ним телескоп, і наглядно упевнитись, що у планети Юпітер є супутники.
На що йому відповідали: «А чіво нам смотрєть? Ми і так знєм, чьто нікакіх спутніков тама нєт !»
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15.08.2020 14:09 Відповісти
железно...
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16.08.2020 09:35 Відповісти
Причем агитка уровня "одноклассников"
Как и неуклюжие конъюнктурные исследования вроде того гонконгского.
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15.08.2020 12:02 Відповісти
А он и есть агитатор пандемии.
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15.08.2020 12:24 Відповісти
не нагнетайте
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15.08.2020 10:06 Відповісти
сапожники
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15.08.2020 10:08 Відповісти
От, наприклад, моя сім'я мала дивну простуду, тести не робили, бо в нас це дуже складно.
І таких набагато більше ніж ваша зелена статистика.
В нормальних країнах тести роблять в кожному кіоску.
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15.08.2020 10:14 Відповісти
Я ни разу не видел статисти о прохождении болезни. Допустим корововирус нашли у 100-а человек, у меня вопрос - у скольких процентов болезнь проходит безсимтомно? Сколько почувствововали недомогание и у скольких осложнения? Судя по той информации, что я собрал за несколько месяцев - 80-16-4. То бишь нам вешают лапшу и проводят эксперементы над украинским народом. Доколе?
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15.08.2020 10:14 Відповісти
Шото давно не видно Поедатель Зябликов.
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15.08.2020 10:27 Відповісти
Еще сральник вертуальный в эфир не выходил ,видно не его смена.
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15.08.2020 10:45 Відповісти
В общем-то да. Данные специально утаивают и искажают. Как говорится: "Для кого война, а для кого и мать родна"
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15.08.2020 10:32 Відповісти
У мережі є ВСЕ.
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15.08.2020 10:44 Відповісти
Да неужели? А ты доверительную вероятность попробуй посчитать, вот тогда-то вся брехня и вылезет. Я даже не пытаюсь, для меня и так всё ясно.
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15.08.2020 11:06 Відповісти
Нумо нумо.
Іяк ти знаходиш істину за допомогоюю«Доверительнойя вероятности»?
Колись книжечка «Теорія ошибок» А.Н. Зайделя, була у мене настольною.
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15.08.2020 14:23 Відповісти
Я этим занимался в качестве одной из характеристик своей работы, за что, например, дважды попадал в сотню самых изаестных в США людей, но это не предмет для обсуждения на цензоре.
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15.08.2020 16:14 Відповісти
Это у винторогих говорят .вот там и спроси.
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15.08.2020 10:46 Відповісти
Вот таких провокаторов надо отлавливать и проводить на них эксперименты ,а не на приматах.Беречь животных они боятся заболеть.
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15.08.2020 10:44 Відповісти
И чем я провокатор?
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15.08.2020 11:05 Відповісти
Какая тебе нужна статистика? Почти 2000 тысячи заболевших! В стране 2500 аппаратов ИВЛ ,они разбросаны от Хуста до Мариуполя,Реанимации макс.на 5 человек в очень хорошей больнице! С таким ростом еще через месяц на улице такие дебилы как ты будете лечиться.Уже весь мир доказал ,что необходимо носить маски в общественных местах и транспорте ,это снижает заболевание на40%.Кто выполняет?
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15.08.2020 11:17 Відповісти
Большинство из этих 2к заболевших никогда не дойдут до больниц за ненадобностью. Критичными являются именно реанимационные койки, а их перегрузки сейчас нет и не предвидится.
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15.08.2020 12:00 Відповісти
Київ мабуть едине місто яке каже правду про рівень захворювань.
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15.08.2020 10:44 Відповісти
Очень интересно, каким образом школы могут обеспечить безопасное обучение без нарушения карантинных мер? На 30 кв.м класса приходится по 30-35 человек. Дети должны будут полдня находится в масках (тут и здоровый с ума сойдет). Я сейчас о Киеве, где ежедневно число заболевших превышает количество новых больных во всей, к примеру, Львовской области.
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15.08.2020 10:49 Відповісти
Тест стоит 2000 грн, минимум. Кто будет делать?
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15.08.2020 11:06 Відповісти
700 грн.
днк-лаборатория
не пишите чушь
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15.08.2020 17:27 Відповісти
это ПЦР? Ссылочку , плииз
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15.08.2020 17:41 Відповісти
пцр
гугл в помощь
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15.08.2020 17:46 Відповісти
ПЦР метод, биоматериал - носо- и ротоглоточный мазок, точность - от 90%, цена - от 1600 грн. Срок 1-2 дня и дает https://dnk-test.com.ua/test-na-koronavirus.html Так что не надо брехать
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15.08.2020 18:05 Відповісти
https://www.dnk-lab.com.ua/ru/ptsr-analiz-na-covid-19-v-dnk-laboratorii-otvechaem-na-osnovnye-voprosy/
Цена анализа - 700 грн

У Києві антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу - 232 хворі, зокрема 16 дітей і 5 медиків - Цензор.НЕТ 9833 Сроки готовности - 1 рабочий день.
так кто брешет??
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15.08.2020 18:41 Відповісти
Признаю, неправ
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15.08.2020 18:56 Відповісти
ваша ссылка на дженомикс.
Вы еще Дилу в пример поставьте. Там вообще 1800.
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15.08.2020 18:52 Відповісти
Нда...
До этого долго держалась сотня в день...
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15.08.2020 11:10 Відповісти
Я думаю что такая ситуация будет продолжаться пока не придёт к власти команда Победы. Только они смогут навести порядок с этим ковид.
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15.08.2020 12:30 Відповісти
Пальчевский давно говорил что мы на карантине будем до следующего года сидеть.
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15.08.2020 12:33 Відповісти
А ведь правильно предугадал Андрей Пальчевский о том, что будет до конца лета карантин... Надо было его слушать.
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15.08.2020 12:38 Відповісти
Надо было его слушать и что то делать. А не бездействовать. Всё верно!
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15.08.2020 12:43 Відповісти
Иванович предупреждал, его никто не слушал. Что теперь делать? Теперь будем выборы отменять, потому что слуги-бездельники не проходят. Значит надо ещё хуже сделать - и карантин усилить потом, а как людям жить никто не думает.
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15.08.2020 12:40 Відповісти
"из них пять медработников"... Позавчера ходил в поликлинику-ни один врач на приёме не был в маске!Ни один!
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15.08.2020 13:51 Відповісти
пока менты не будут контролировать и штрафовать, до дебилов не дойдет и рост будет идти по экспоненте.
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15.08.2020 17:29 Відповісти
 
 