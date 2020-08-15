У Києві антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу - 232 хворі, зокрема 16 дітей і 5 медиків
За минулу добу COVID-19 виявили у 232 жителів Києва, 16 із них - діти.
Про це повідомив мер Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Днем раніше повідомлялося про 158 нових випадків інфікування.
За минулу добу одна людина в Києві померла від коронавірусу. Загалом у місті коронавірус забрав життя 151 людини.
Наразі в столиці вже 10 392 підтверджені випадки захворювання на COVID-19.
За минулу добу захворіли 122 жінки віком від 20 до 89 років, 94 чоловіки віком від 18 до 93 років, 6 дівчаток від 3 до 15 років і 10 хлопчиків від 8 до 17 років. Крім того, захворіли 5 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 27 пацієнтів. Решта - на самоізоляції, під контролем лікарів.
За минулу добу одужали 57 осіб. Всього коронавірус перемогли 3 373 жителі Києва.
Найбільшу кількість випадків захворювання виявили в Солом'янському районі - 40, у Дніпровському - 34, в Дарницькому районі - 33 випадки.
"Київ уже перебуває в "жовтій" зоні епідеміологічної небезпеки. Обмеження і заборони, пов'язані з цим, за рішенням уряду, почнуть діяти з понеділка, 17 серпня", - підкреслив мер.
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Цей постер не для тебе.
Він для тих, у кого значення intelligence quotient більше за 120.
Возьмите, млять, кусок грубой марли с дырочками 1 х 1 мм. Возьмите пульверизатор, распыляюший воду капельками 0,1 х 0,1 мм
И побрызгайте им на марлю.
Идиоты проклятые, по вашему марля будет сухой потому что капельки меньше дырочек и ВСЕ капельки пройдут насквозь???
А пощупайте марлю, млять, своими руками!
Речь идёт о принципе "ношение маски БЕСПОЛЕЗНО".
Ткань НЕ СДЕРЖИВАЕТ. При прохождении аэрозоля через ткань часть капель соприкасается с волокнами и смачивая их остаётся в маске.
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/657176/
Урок физики на тему "Смачивание. Капиллярные явления ...
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/657176/ urok.1sept.ru › статьи
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Jun 3, 2015 - Объяснить формулы по определению смачивания и капиллярным ... Если силы притяжения между молекулами жидкости больше, чем ...
Речь не идёт о том, что маски дают 100%. Речь идёт о том что маски НЕ БЕСПОЛЕЗНЫ. Они просто снижают вероятность заражения
Если концентрация вирусов в слюне одинакова - какая разница одна большая капля или несколько меньших в сумме дающих такой же объём?
Повторяю: При прохождении аэрозоля через ткань часть капель соприкасается с волокнами и смачивая их остаётся в маске. Вследствие этого внутрь проникает меньшее число вирусов, вследствие чего снижается вероятность заражения.
Ще Галілей, пропонував от таким подивитись ,у винайдений ним телескоп, і наглядно упевнитись, що у планети Юпітер є супутники.
На що йому відповідали: «А чіво нам смотрєть? Ми і так знєм, чьто нікакіх спутніков тама нєт !»
Как и неуклюжие конъюнктурные исследования вроде того гонконгского.
І таких набагато більше ніж ваша зелена статистика.
В нормальних країнах тести роблять в кожному кіоску.
Іяк ти знаходиш істину за допомогоюю«Доверительнойя вероятности»?
Колись книжечка «Теорія ошибок» А.Н. Зайделя, була у мене настольною.
днк-лаборатория
не пишите чушь
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Сроки готовности - 1 рабочий день.
так кто брешет??
Вы еще Дилу в пример поставьте. Там вообще 1800.
До этого долго держалась сотня в день...