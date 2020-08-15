У Києві антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу - 232 хворі, зокрема 16 дітей і 5 медиків

За минулу добу COVID-19 виявили у 232 жителів Києва, 16 із них - діти.

Про це повідомив мер Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Днем раніше повідомлялося про 158 нових випадків інфікування.

За минулу добу одна людина в Києві померла від коронавірусу. Загалом у місті коронавірус забрав життя 151 людини.

Наразі в столиці вже 10 392 підтверджені випадки захворювання на COVID-19.

За минулу добу захворіли 122 жінки віком від 20 до 89 років, 94 чоловіки віком від 18 до 93 років, 6 дівчаток від 3 до 15 років і 10 хлопчиків від 8 до 17 років. Крім того, захворіли 5 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 27 пацієнтів. Решта - на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 57 осіб. Всього коронавірус перемогли 3 373 жителі Києва.

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Найбільшу кількість випадків захворювання виявили в Солом'янському районі - 40, у Дніпровському - 34, в Дарницькому районі - 33 випадки.

"Київ уже перебуває в "жовтій" зоні епідеміологічної небезпеки. Обмеження і заборони, пов'язані з цим, за рішенням уряду, почнуть діяти з понеділка, 17 серпня", - підкреслив мер.