Зеленський про видачу Білоруссю "вагнерівців" Росії: "Це погана історія, у якій явно знехтували довірою та об'єктивністю"

Видача Білоруссю Росії затриманих бойовиків ПВК Вагнера є дивною, некоректною і точно неприйнятною в дружніх міждержавних відносинах.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Бійців приватної військової компанії "Вагнер", які нещодавно були затримані на території Білорусі, таки відправили до Росії. Попри наявні домовленості про суто юридичний і суто об’єктивний підхід до оцінки цієї справи. Офіс Генерального прокурора України звертався до Генеральної прокуратури Білорусі щодо видачі затриманих Україні. Всім цим особам, серед яких 9 українських громадян, було обґрунтовано повідомлено про підозру в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України). Білоруська сторона залишила звернення без відповіді. Були також активні спроби через дипломатичні та особисті канали довести нашим партнерам, чому правильно і коректно було б піти саме запропонованим нами шляхом. Але, на превеликий жаль, цього не сталося", - написав Зеленський.

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"Вважаємо таке рішення, м'яко кажучи, несправедливим, таким, що не відповідає духу відносин між Україною та Білоруссю, заснованих на принципах поваги і взаємної допомоги", - наголосив президент.

Зеленський переконаний, що наслідки цього рішення будуть катастрофічними.

"Ми розуміємо, що "вагнерівців" однаково повернуться до свого звичного заняття - поширення війни. Дай Бог, щоб білоруській владі не довелося на своїй території отримати ще один палаючий знекровлений Донбас, створити який всі ці "вагнерівці" дуже добре вміють", - підсумував глава держави.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.



