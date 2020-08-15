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Зеленський про видачу Білоруссю "вагнерівців" Росії: "Це погана історія, у якій явно знехтували довірою та об'єктивністю"

Зеленський про видачу Білоруссю

Видача Білоруссю Росії затриманих бойовиків ПВК Вагнера є дивною, некоректною і точно неприйнятною в дружніх міждержавних відносинах.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Бійців приватної військової компанії "Вагнер", які нещодавно були затримані на території Білорусі, таки відправили до Росії. Попри наявні домовленості про суто юридичний і суто об’єктивний підхід до оцінки цієї справи. Офіс Генерального прокурора України звертався до Генеральної прокуратури Білорусі щодо видачі затриманих Україні. Всім цим особам, серед яких 9 українських громадян, було обґрунтовано повідомлено про підозру в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України). Білоруська сторона залишила звернення без відповіді. Були також активні спроби через дипломатичні та особисті канали довести нашим партнерам, чому правильно і коректно було б піти саме запропонованим нами шляхом. Але, на превеликий жаль, цього не сталося", - написав Зеленський.

Читайте також: Повернення Білоруссю бойовиків ПВК Вагнера в Росію - не дружній крок щодо України, - секретар РНБО Данілов

"Вважаємо таке рішення, м'яко кажучи, несправедливим, таким, що не відповідає духу відносин між Україною та Білоруссю, заснованих на принципах поваги і взаємної допомоги", - наголосив президент.

Зеленський переконаний, що наслідки цього рішення будуть катастрофічними.

"Ми розуміємо, що "вагнерівців" однаково повернуться до свого звичного заняття - поширення війни. Дай Бог, щоб білоруській владі не довелося на своїй території отримати ще один палаючий знекровлений Донбас, створити який всі ці "вагнерівці" дуже добре вміють", - підсумував глава держави.

Читайте також: Україна надала Білорусі докази участі бойовиків ПВК Вагнера в бойових діях на Донбасі, - МЗС

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Зеленський про видачу Білоруссю вагнерівців Росії: Це погана історія, у якій явно знехтували довірою та обєктивністю 01
Зеленський про видачу Білоруссю вагнерівців Росії: Це погана історія, у якій явно знехтували довірою та обєктивністю 02

Автор: 

Білорусь (7987) Зеленський Володимир (24595) ПВК Вагнер (1543)


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Топ коментарі
+80
Ну и?? Ты еще не передумал ехать в беларуссию на встречу со скотом лукой...обьективный и доверчивый ты наш???
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15.08.2020 10:16 Відповісти
+63
Бубочка тебе просто послали в еротичну подорож !!!)))
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15.08.2020 10:18 Відповісти
+49
Какая-такая плохая история? Просто смачно плюнул в морду Зеленскому, а не плохая история....
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15.08.2020 10:19 Відповісти
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Якщо ти в міжнародній політиці сцикло, як і у внутрішній політиці своєї Країни, то тоді і до тебе буде таке ставлення.
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15.08.2020 14:38 Відповісти
Та не ломайте копья.Вассал,да щоб отдал опричников ордынского хозяина во враждебный лагерь!?Де ви таке бачили?Там бы и Трамп не помог
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15.08.2020 14:49 Відповісти
Ключевое в этом высере - словосочетание «третья сторона»
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15.08.2020 14:58 Відповісти
Якщо б Лука видав "вагнеровців" Україні, то ***** його б вже повісив до цього часу.
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15.08.2020 15:20 Відповісти
А Зеленский и дальше будет дружить с фашистом Лукашенко?
Скажи мне, кто твой друг......
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15.08.2020 15:27 Відповісти
Эта история будет иметь ещё больше неприятностей, чем история с мертвечуком.... Бо с нашим зелей не шутите...а то он возьмёт дело под личный контроль...
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15.08.2020 15:52 Відповісти
Так Зеля не признал Луку президентом, у кого он выдачи просит, у частного лица?
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15.08.2020 15:59 Відповісти
Вибрали лоха,то весь світ насміхається над державою,принижує. Зебіли можуть витертись від плівка,а як народу бути?
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15.08.2020 16:17 Відповісти
жити з позором, або до зброї ї на** ЗЕнелоха, чим бистріше тим краще
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15.08.2020 17:47 Відповісти
Ударь х@ром по клавише "рэ"на пианино- и история может улучшиться.
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15.08.2020 16:23 Відповісти
Зеленський про видачу Білоруссю "вагнерівців" Росії: "Це погана історія, у якій явно знехтували довірою та об'єктивністю" - Цензор.НЕТ 4693
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15.08.2020 16:45 Відповісти
Єдина погана історія, це ти Зе.
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15.08.2020 17:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=lZqqf5COMNY Чак Норрис потроллил Александра Лукашенко
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15.08.2020 17:14 Відповісти
Ты сцишь в глаза своим избирателям-зелебобикам, два живых трупа - Лука и ХЛо сцут тебе в глаза. Пищевая цепочка, бинго
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15.08.2020 17:27 Відповісти
а що вн не тримав під особистим контролем??? Мля зелене лайно, як же так. Ти ж зелене лайно з тобою навіть прокляті всіма Лука та Московське ***** не вітаються....
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15.08.2020 17:50 Відповісти
а с петей обнимались и целовались да?))) и по ночам любовника медведчука доставляли?
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15.08.2020 22:23 Відповісти
Осталось только "посмотреть в глаза Луке".
Т.е. ... Лука - "Отвали. Не мешайся под ногами".
Ну ...еще 4 года.
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15.08.2020 18:11 Відповісти
лукаш мене не здивував ані скільки -так було завжди: спочатку голосне і обурливе "бла-бла-бла-гав-гав!", а потім вибаачення з присіданнями і лобизання з путлером.
але Зе трохи озадачив: схоже, що він хитріший за лукаша, але стратегія та сама
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15.08.2020 18:24 Відповісти
Лицемер. Не очень то Вы и хотели получить этих убийц украинцев, господин Президент ЗЕро, т. к. боялись гнева Путина и куратор от Кремля, Ермак, Вам не велел.
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15.08.2020 18:40 Відповісти
хіба що носки понюхати дадуть. Лука Мудищев ще той фрукт
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15.08.2020 19:46 Відповісти
а если вдруг боевики Blackwater вдруг окажутся в беларуси, их надо арестовать за все совершенные преступления против человечества ?
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15.08.2020 20:34 Відповісти
Вова ,плохая история была год назад а это от отрыжка .
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15.08.2020 21:11 Відповісти
це тому, вова, що тебе просто "всє імєлі ввіду"...
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15.08.2020 21:11 Відповісти
як там казала ця придуркувала мєндєль? "політік мирового масштаба"?? "счітаются все презідєнти с вовай"? )))))))) ню-ню..
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15.08.2020 21:12 Відповісти
Выдача Беларусью России задержанных боевиков ЧВК "Вагнера" является странной, некорректной и точно неприемлемой в дружеских межгосударственных отношениях. Источник: https://censor.net/n3213951

Знову клоуна зробили без вазелину, аж шкода тупого - казали ж йому, куди ти лізеш у політику ....
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15.08.2020 22:50 Відповісти
-Сколько будет дважды два ???-- А сколько вам надо ???
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15.08.2020 22:56 Відповісти
Зебилоиды,вам не стыдно за своего тупого осла-терпилу?
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15.08.2020 23:13 Відповісти
Сейчас еще попрется в ,,глазазаглядывать,, хутинскому пуесосу. Клоун у пи**ров.
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15.08.2020 23:14 Відповісти
вова - ПОТЕРПІЛЛЄР
Зеленський про видачу Білоруссю "вагнерівців" Росії: "Це погана історія, у якій явно знехтували довірою та об'єктивністю" - Цензор.НЕТ 4280
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15.08.2020 23:39 Відповісти
ТАК ДАЙТЕ ЗА ИХ ГОЛОВЫ ХОТЬ ПО 30000 $ !!!
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16.08.2020 00:43 Відповісти
Мешканці Європи навіть не здогадуються, що купуючи різноманітні товари - починаючи від ксероксного паперу та закінчуючи ******* від IKEA, вони зачасту спонсорують діяльність української мафії. Cosa Nostra, Якудза, Тріади та Наркокартелі - про них знімають фільми та пишуть книги. Натомість українська мафія залишається поза увагою більшості громадян.
У цьому фільмі Бюро журналістських розслідувань "Детективи" - про незаконний експорт лісу та контроль ринку деревини в Євросоюзі українськими організованими злочинними групами. Мафія України тісно пов'язана із керівництвом Держлісагенства та його структур, Генпрокуратурою та світовими деревообробними гігантами. І вона - безсмертна.
Фільм вийшов в ефір на "Громадському Інтерактивному Телебаченні" (Луцьк)
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16.08.2020 02:01 Відповісти
всё верно написал.
а вот потужнейшему сывочолейшему их бы сразу выдали.
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16.08.2020 05:39 Відповісти
не думаю, схоже на виставу якусь і не більше...
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16.08.2020 08:52 Відповісти
Этот спектакль с задержанием вагнеровцев, разыгранный насекомым и ******, призван был убедить белорусов, что таракан - защитник независимости Беларуси. Но народ не повелся и диктаторы-совкодрочеры уже спешат слиться в экстазе.
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16.08.2020 08:44 Відповісти
та чесно кажучи у нас погана історія з дня вибору президентом Кравчука, а не Чорновола...
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16.08.2020 08:51 Відповісти
Шановне товариство! Хотів би звернутись до президента України- Зе на зрозумілій йому мові: ты когда-нибудь поумнеешь? Неужели ты не знаешь, что ***** тебя иначе как комиком из квартала-95 не воспринимает? Или ты думаешь, что тебя воспринимают Президентом Великой Европейской страны? Пойми, что тебе просто подыгрывают, что бы ты думал, что ты там чего-то стоишь. Для ***** победой стало то, что избрали на пост президента Украины не Пороха, а именно тебя, личность, которая во много раз слабее. Им именно такой и нужен. А ты все летаешь в своих мечтах и фантазиях, все заглядываешь ***** в разные места. Что ты там хочешь увидеть? Тебе мало войны в собственной стране, интересы которой ты сдаешь каждый день? А вагнеровцы - это тебе такой показатель о твоей значимости в этом мире. Когда ты проснешься однажды и начнешь хотя бы вещи называть своими именами, перестанешь сдавать ***** интересы Украины, может тогда что-то сдвинется с мертвой точки. Иначе так и останешься в глазах собственного народа и истории - дитя, в шортиках, играющегося в песочнице. Адью!
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16.08.2020 08:52 Відповісти
треба було по-дебільному написати як сценарісти з Кварталу-95. Вон інакше не розуміє на жаль... А ви написали для таких хто з мізками, а де ви в гравця пісюном на роялі бачили мізкі?????
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16.08.2020 08:54 Відповісти
Это не плохая история, а история о полной немощности и бездеймтвии украинской дипломатии!
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16.08.2020 10:22 Відповісти
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