Прем'єр-міністри Литви, Латвії та Естонії закликали до нових президентських виборів у Білорусі

Прем'єр-міністри Естонії Юрі Ратас, Латвії - Кріш’яніс Каріньш і Литви - Саулюс Скверняліс виступили в суботу зі спільною заявою, закликавши владу Білорусі провести нові та вільні вибори президента.

Про це повідомила в суботу пресслужба уряду Естонії, передає Цензор.НЕТ.

На зустрічі в естонському місті Тарту, що відбулася 14-15 серпня в рамках Балтійської ради міністрів, вони висловили глибоке занепокоєння насильницьким придушенням мирних протестів і політичними репресіями влади проти опозиції після білоруських президентських виборів, які не були ні вільними, ні чесними.

"Прем'єр-міністри закликають білоруську владу припинити насильство щодо мирних демонстрантів, звільнити всіх політичних в'язнів і тих, хто був затриманий під час протестів. Прем'єр-міністри закликають Республіку Білорусь провести вільні і чесні президентські вибори, забезпечивши прозорість процедур та участь міжнародних спостерігачів", - йдеться у спільній заяві.

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Прем'єр-міністри закликали Європейський Союз "знайти можливості запровадження санкцій проти посадовців, відповідальних за застосування насильства, водночас не караючи народ Республіки Білорусь за дії його керівництва".

"Також важливо, щоб ЄС знайшов шляхи і способи надати більшу підтримку білоруському громадянському суспільству, оскільки білоруси заслуговують жити у відкритому і вільному суспільстві", - вважають глави урядів.