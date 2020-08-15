Прем'єр-міністри Литви, Латвії та Естонії закликали до нових президентських виборів у Білорусі
Прем'єр-міністри Естонії Юрі Ратас, Латвії - Кріш’яніс Каріньш і Литви - Саулюс Скверняліс виступили в суботу зі спільною заявою, закликавши владу Білорусі провести нові та вільні вибори президента.
Про це повідомила в суботу пресслужба уряду Естонії, передає Цензор.НЕТ.
На зустрічі в естонському місті Тарту, що відбулася 14-15 серпня в рамках Балтійської ради міністрів, вони висловили глибоке занепокоєння насильницьким придушенням мирних протестів і політичними репресіями влади проти опозиції після білоруських президентських виборів, які не були ні вільними, ні чесними.
"Прем'єр-міністри закликають білоруську владу припинити насильство щодо мирних демонстрантів, звільнити всіх політичних в'язнів і тих, хто був затриманий під час протестів. Прем'єр-міністри закликають Республіку Білорусь провести вільні і чесні президентські вибори, забезпечивши прозорість процедур та участь міжнародних спостерігачів", - йдеться у спільній заяві.
Прем'єр-міністри закликали Європейський Союз "знайти можливості запровадження санкцій проти посадовців, відповідальних за застосування насильства, водночас не караючи народ Республіки Білорусь за дії його керівництва".
"Також важливо, щоб ЄС знайшов шляхи і способи надати більшу підтримку білоруському громадянському суспільству, оскільки білоруси заслуговують жити у відкритому і вільному суспільстві", - вважають глави урядів.
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« 14 августа 2020Белоруссия передала России 32 бойца ЧВК»
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Когда они скажут свое ФИ или ОК, тогда и будет сформирована позиция.
И кстати тех санкций ПОКА нет, только обещают.
Они же не дураки все ломать. Только Беларусь посадили на поставки нефти и газа из США, бортанув Расею, что теперь обратно Лукашенко толкать в объятия *****.
https://24tv.ua/ru/ukraina_podderzhala_sankcii_evrosojuza_protiv_belarusi_detali_n1308296
От нормальний рецепт від мінчанина https://www.youtube.com/watch?v=RZYqk6me9DE "Прокопьев - про текущий момент" (відео)
Выборы опять выиграет Таракан, тут и к бабке не ходи.
Выборы надо назначить попозже, месяца через 3-4, после наведения порядка и наказания всех виновных в избиениях и убийствах.
Фантазії.
И обязательно созвониться с госдепом.
А так,....пусть решают сами.
Думаю, если опять будут выборы, то выберут опять Таракана с процентами поменьше. Всё равно ****** народ, как у нас.
Это твоё право, но ты не прав.
Государства Европейского союза согласились, что не будут принимать официальные "результаты" президентских выборов в Беларуси, объявленные ЦИК.
Как сообщает корреспондент https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/08/14/7113226/ "Европейской правды" , об этом объявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, комментируя итоги переговоров глав МИД государств Евросоюза.
Боррель, в частности, подтвердил информацию о том, что ЕС договорился о введении санкций. "Начинается работа над санкциями в отношении тех, кто ответственен за насилие и фальсификации", - заявил он. Ранее о подготовке санкционного решения уже сообщали представители государств ЕС.
Кроме этого, шеф европейской дипломатии сообщил о совместном решении не признавать победу Лукашенко на выборах.
"ЕС не воспринимает (объявленные в пятницу) результаты выборов", - заявил Жозеп Боррель.
Как известно, для такого заявления от имени ЕС эту позицию должны поддержать все без исключения государства-члены, так внешнеполитические решения в ЕС одобряются консенсусом.
Еврокомиссар Евросоюза по вопросам соседства и расширения Оливер Вархеи дал эксклюзивное интервью https://www.svaboda.org/a/30784491.html «Радыё Свабода» сразу после заседания глав МИД стран ЕС.
В частности, еврокомиссар подчеркнул, что:
Решение о санкциях Евросоюза против режима в Минске, возможно, приобретет окончательный вариант на неформальной встрече глав МИД стран ЕС 27-28 августа в Берлине.
Еврокомиссия создаст фонд для жертв репрессий.
Евросоюз пришлет в Беларусь ознакомительную миссию, которая изучит ситуацию на месте. С большой вероятностью выборы предстоит провести повторно.
Функционеры Евросоюза поддерживают постоянный контакт с белорусским МИД
Телеграм-канал https://t.me/bnkbel/11832 «Баста!» и другие телеграм-каналы обратились к белорусам:
- Друзья, мы понимаем, что сейчас у нас всех эйфория победы. Давление на режим нарастает, каждый день https://charter97.org/ru/news/2020/8/14/389424/ к протестам присоединяются новые люди . Акции проходят во всех городах Беларуси.
Но ни в коем случае нельзя обманываться и расслабляться. Власти сменили на время тактику и пытаются замылить глаза фейковыми извинениями и освобождением части политзаключенных.
Мы должны настаивать на полном выполнении наших требований, переговоры могут идти только об условиях капитуляции режима. Нельзя отступать.
В тюрьмах людей жестко пытают и содержат в нечеловеческих условиях, в больницах находятся сотни раненых, мы до сих пор не знаем точное количество погибших.
На фотографии из больниц, на кадры, снятые возле РОВД и тюрем, невозможно смотреть без слез. Мы не должны предавать наших товарищей и забывать эти зверства.
Забастовки и протесты должны продолжаться до полной победы. Ни шагу назад!
гестаповцыомоновцы. На самом деле они, как следует из ваших же слов, просто отрабатывают банкет. Российский банкет. Очень трогательный у вас получился монолог опытной давалки, которая в последний китайский раз предупреждает, что ее якобы хотят поиметь с Запада, именно в тот момент, когда ее вовсю имеют с Востока.
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина подтвердила, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встречалась с двумя высокопоставленными представителями правоохранительных органов у нее в кабинете, после чего выступила с призывом к белорусам....
."Это мой диван. Она записывала это обращение без меня", - сказала Ермошина
Она добавила, что Тихановская принесла жалобу в ЦИК в присутствии журналистов.
"Мы пригласили ее ко мне в кабинет, поскольку с ней хотели встретиться, скажем так, два высокопоставленных сотрудника правоохранительных органов. Я их представила, она осталась вместе с адвокатом вместе с ними. И я ушла", - отметила глава ЦИК.
После своего обращения к белорусам Тихановская во вторник уехала из Белоруссии в Литву. Затем было обнародовано два ее видеообращения. В первом она сообщила, что покидает Белоруссию, во втором - призвала своих сторонников не противостоять милиции и не выходить на площади. На видео видно, что свое заявление Тихановская зачитывает с листка.
Эти два видеообращения были опубликованы и на сайте госагенства БелТА, которое до этого вообще не освещало деятельность Тихановской и ее заявления.
Вскоре после этого ряд наблюдателей предположил, что видеообращение было записано в ЦИК. На это указывал интерьер и мебель в опубликованном видео Тихановской. В похожем интерьере давала ранее интервью и записывала обращения глава ЦИК.
В частности, на кадрах видно, что Тихановская сидит на кожаном зеленом диване, на аналогичном диване давала ранее интервью одному из телеканалов Ермошина.