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Новини Революція в Білорусі
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Прем'єр-міністри Литви, Латвії та Естонії закликали до нових президентських виборів у Білорусі

Прем'єр-міністри Литви, Латвії та Естонії закликали до нових президентських виборів у Білорусі

Прем'єр-міністри Естонії Юрі Ратас, Латвії - Кріш’яніс Каріньш і Литви - Саулюс Скверняліс виступили в суботу зі спільною заявою, закликавши владу Білорусі провести нові та вільні вибори президента.

Про це повідомила в суботу пресслужба уряду Естонії, передає Цензор.НЕТ.

На зустрічі в естонському місті Тарту, що відбулася 14-15 серпня  в рамках Балтійської ради міністрів, вони висловили глибоке занепокоєння насильницьким придушенням мирних протестів і політичними репресіями влади проти опозиції після білоруських президентських виборів, які не були ні вільними, ні чесними.

"Прем'єр-міністри закликають білоруську владу припинити насильство щодо мирних демонстрантів, звільнити всіх політичних в'язнів і тих, хто був затриманий  під час протестів. Прем'єр-міністри закликають Республіку Білорусь провести вільні і чесні президентські вибори, забезпечивши прозорість процедур та участь міжнародних спостерігачів", - йдеться у спільній заяві.

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Прем'єр-міністри закликали Європейський Союз "знайти можливості запровадження санкцій проти посадовців, відповідальних за застосування насильства, водночас не караючи народ Республіки Білорусь за дії його керівництва".

"Також важливо, щоб ЄС знайшов шляхи і способи надати більшу підтримку білоруському громадянському суспільству, оскільки білоруси заслуговують жити у відкритому і вільному суспільстві", - вважають глави урядів.

Автор: 

Білорусь (7987) Латвія (1373) Литва (2469) Естонія (1658)


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Топ коментарі
+7
Локомотивы Европы
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15.08.2020 11:05 Відповісти
+5
Понимаю так: сами по себе эти три президента не поют, значит с ЕС уже согласовано.
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15.08.2020 11:06 Відповісти
+5
А наш президент? Язык в зад_ _ _е?
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15.08.2020 11:17 Відповісти
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До них відразу наводящій вопрос, чьто ето било :
« 14 августа 2020Белоруссия передала России 32 бойца ЧВК»

?
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15.08.2020 11:03 Відповісти
Куда вернулся цирк с медведями. В рассию,вестимо... ))
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15.08.2020 13:41 Відповісти
Отдали преступников в руки фемиды, она их накажет по закону, если Хло позволит.
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15.08.2020 13:59 Відповісти
Шмыгаль, надо что-нибудь сказать.
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15.08.2020 11:03 Відповісти
Так он не был на той встрече.
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15.08.2020 11:05 Відповісти
І ніколе не буде.
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15.08.2020 11:06 Відповісти
Ну так там такие три государства как две области в Украине.
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15.08.2020 11:09 Відповісти
И что ? Тайвань например тоже невелик . Зато раша , как дегенерат - переросток , для вас авторитет ? Этакий Валуев - депутат - мыслитель ( эколог б...ь ) , кладезь передовой мысли .
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15.08.2020 11:36 Відповісти
Так у них гигантомания с советских времен. Им главное, чтобы отросток был большой. А что врачи предупреждают, что чем больше, тем с большей вероятностью будет плохо стоять, это им нипочем. Зато мужикам в бане показать не стыдно.
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15.08.2020 12:17 Відповісти
Прем'єр-міністри Литви, Латвії та Естонії закликали до нових президентських виборів у Білорусі - Цензор.НЕТ 5592
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15.08.2020 11:27 Відповісти
ну а теперь Зебил когда ты выплкалася в фейсбук на Лукашенко за передачу боевиков также будеш молчать и соблюдать нейтралитет?
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15.08.2020 11:04 Відповісти
Локомотивы Европы
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15.08.2020 11:05 Відповісти
Огенты кремля? Не?
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15.08.2020 11:11 Відповісти
Mogucyje ili net no raski do nix ocen daleko,jesli posmotret na uroven zyzni liudej
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15.08.2020 11:39 Відповісти
И шо? Это плохо для их народов?
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15.08.2020 14:01 Відповісти
Понимаю так: сами по себе эти три президента не поют, значит с ЕС уже согласовано.
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15.08.2020 11:06 Відповісти
То премьер-министры, как бы не первые лица государств.
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15.08.2020 11:08 Відповісти
Сорри, я не в курсе, у них парламентско-президенсткие республики или наоборот(в смысле кто более важен, премьер или президент)?
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15.08.2020 11:14 Відповісти
это парламентские республики.
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15.08.2020 11:15 Відповісти
60млн.ИндоПэриджанцев тоже призывают к новым президентским выборам в Беларуси.Нет проискам Кремля нерусского!
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15.08.2020 11:07 Відповісти
получается что с медународным признанием выборов никак ? За Кремль нерусский не понял, ето тот , с Италии, точная копия которого на расее ?
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15.08.2020 11:58 Відповісти
Это тот где нет ниодного русского.Лавров-Калантарян из Тбилиси,Путин-двойник,Медведев-еврей,Шойгу-неизвестный и т.д.
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15.08.2020 14:36 Відповісти
Пока молчат Германия, Франция, США.
Когда они скажут свое ФИ или ОК, тогда и будет сформирована позиция.
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15.08.2020 11:07 Відповісти
Шо, санкции снимут?
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15.08.2020 11:12 Відповісти
Хз, может и снимут, по Беларуси те санкции то вводят, то снимают, в зависимости от поведения Лукашенко.
И кстати тех санкций ПОКА нет, только обещают.
Они же не дураки все ломать. Только Беларусь посадили на поставки нефти и газа из США, бортанув Расею, что теперь обратно Лукашенко толкать в объятия *****.
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15.08.2020 11:17 Відповісти
Sankciji gotoviat na opredelionix lic.Nebil tak uveren sto neft oni pokupajet s ameriki,tam meloc kupili,drugoje toze ********** no s raski,pro gaz tak sovsem netu variant im krome raski
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15.08.2020 11:32 Відповісти
Отчего же
https://24tv.ua/ru/ukraina_podderzhala_sankcii_evrosojuza_protiv_belarusi_detali_n1308296
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15.08.2020 11:35 Відповісти
Они вумные. не хотят портить отношения, а то вакцины не получат. Все делается чужими ручками.
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15.08.2020 11:18 Відповісти
ES skazala sto nepriznajiot etix vyborov.Pro ameriku neznaju no dumaju toze skazet
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15.08.2020 11:28 Відповісти
Не поможет. гауляйтер с полицаями повторят, а фюрер снова поздравит с очередной победой.
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15.08.2020 11:11 Відповісти
Так на кандидатов посмотрите ,у кого Крым по факту рюзький,кто в москву сбежал,кто оппозиционерка сбежавшая от тнх кто за ней пошел.Был бы Зенон Позняк, Дима Дашкевич,Санников на худой конец-это выбор среди реальных Беларусов,не ошибешься.
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15.08.2020 11:36 Відповісти
Я по факту вижу - в Белоруссии контрреволюция уже наступает, ОМОН самоуверен, он просто затаится без всяких последствий для себя.
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15.08.2020 12:26 Відповісти
Белоруссия-это у лаптей.У здравых Беларусь.
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15.08.2020 12:32 Відповісти
Заявление Литвьі , Латвии и Єстонии совпадает с мнением большинства беларусов . Правильная позиция.
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15.08.2020 11:13 Відповісти
Кандидати не правильні
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15.08.2020 12:07 Відповісти
А наш президент? Язык в зад_ _ _е?
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15.08.2020 11:17 Відповісти
і єщьо вапрос в чьєй...
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15.08.2020 11:19 Відповісти
Не знаю за язык, но задницу подставлять свою не надо. могут воткнуть что нибудь по страшней. Лучше промолчать. Но может кому то это нравится?
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15.08.2020 11:22 Відповісти
Президент? А кто это?
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15.08.2020 11:35 Відповісти
Пів-шостого
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15.08.2020 12:08 Відповісти
Адмін, забери ті гроші від скотоферми собі до гробу... нічого особистого, гарного дня... і їбанись головою об стінку! ... від щирого серця порада
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15.08.2020 11:17 Відповісти
они выразили глубокую озабоченностьИсточник: https://censor.net/n3213953Фухх, а я то было испугался, не нашел сначала в тексте новости. А нет, все в поряде
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15.08.2020 11:18 Відповісти
Знову ванільні звернення. Які нові вибори при старій системі, вони ж порахують так саме
От нормальний рецепт від мінчанина https://www.youtube.com/watch?v=RZYqk6me9DE "Прокопьев - про текущий момент" (відео)
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15.08.2020 11:18 Відповісти
Надо, что бы беларусы назначили своё переходное правительство, которое ОБЯЗАТЕЛЬНО распустит весь ОМОН и мусоров с обязательным наказанием виновных в избиениях. Только такое правительство способно навести в стране порядок.
Выборы опять выиграет Таракан, тут и к бабке не ходи.
Выборы надо назначить попозже, месяца через 3-4, после наведения порядка и наказания всех виновных в избиениях и убийствах.
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15.08.2020 11:20 Відповісти
Ага, поезжай туда и на месте расскажи это им, а то здесь они не слышат, что надо, а что не надо.
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15.08.2020 11:26 Відповісти
Як вони це зроблять?Скажуть "Лука,ти посидь поки на городі,а ми свій уряд забабахкаєм,щоб тебе вигнати"?А він так:"Добре,робіть що хочете,а я пішов бульбу копати".
Фантазії.
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15.08.2020 11:30 Відповісти
Они тебя услышали.
И обязательно созвониться с госдепом.
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15.08.2020 11:32 Відповісти
Что дальше делать белорусам ...?Лукашеску обязал МВД поставить на учет всех безработных ..У них нет Парасюка ...эту неделю били полезут штурмовать дом президента их начнуть убивать ..Лукашеску просто так не выкурить
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15.08.2020 11:21 Відповісти
Ни шагу назад! Переговоры могут идти только об условиях капитуляции режима
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15.08.2020 11:26 Відповісти
И шо потом будет?
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15.08.2020 11:27 Відповісти
Я бы назначал переходное правительство для наведения порядка и наказания мусоров.
А так,....пусть решают сами.
Думаю, если опять будут выборы, то выберут опять Таракана с процентами поменьше. Всё равно ****** народ, как у нас.
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15.08.2020 11:31 Відповісти
Ты не веришь в результат выборов в Украине?
Это твоё право, но ты не прав.
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15.08.2020 11:35 Відповісти
Жозеп Боррель объявил о начале работы над санкциями против властей Беларуси
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15.08.2020 11:36 Відповісти
Они затронут тех, кто ответственен за насилие и фальсификации.
Государства Европейского союза согласились, что не будут принимать официальные "результаты" президентских выборов в Беларуси, объявленные ЦИК.
Как сообщает корреспондент https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/08/14/7113226/ "Европейской правды" , об этом объявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, комментируя итоги переговоров глав МИД государств Евросоюза.
Боррель, в частности, подтвердил информацию о том, что ЕС договорился о введении санкций. "Начинается работа над санкциями в отношении тех, кто ответственен за насилие и фальсификации", - заявил он. Ранее о подготовке санкционного решения уже сообщали представители государств ЕС.
Кроме этого, шеф европейской дипломатии сообщил о совместном решении не признавать победу Лукашенко на выборах.
"ЕС не воспринимает (объявленные в пятницу) результаты выборов", - заявил Жозеп Боррель.
Как известно, для такого заявления от имени ЕС эту позицию должны поддержать все без исключения государства-члены, так внешнеполитические решения в ЕС одобряются консенсусом.
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15.08.2020 11:37 Відповісти
Названа дата, когда решение о санкция ЕС приобретет окончательный вариант.
Еврокомиссар Евросоюза по вопросам соседства и расширения Оливер Вархеи дал эксклюзивное интервью https://www.svaboda.org/a/30784491.html «Радыё Свабода» сразу после заседания глав МИД стран ЕС.
В частности, еврокомиссар подчеркнул, что:
Решение о санкциях Евросоюза против режима в Минске, возможно, приобретет окончательный вариант на неформальной встрече глав МИД стран ЕС 27-28 августа в Берлине.
Еврокомиссия создаст фонд для жертв репрессий.
Евросоюз пришлет в Беларусь ознакомительную миссию, которая изучит ситуацию на месте. С большой вероятностью выборы предстоит провести повторно.
Функционеры Евросоюза поддерживают постоянный контакт с белорусским МИД
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15.08.2020 11:44 Відповісти
Забастовки и протесты должны продолжаться до полной победы.
Телеграм-канал https://t.me/bnkbel/11832 «Баста!» и другие телеграм-каналы обратились к белорусам:
- Друзья, мы понимаем, что сейчас у нас всех эйфория победы. Давление на режим нарастает, каждый день https://charter97.org/ru/news/2020/8/14/389424/ к протестам присоединяются новые люди . Акции проходят во всех городах Беларуси.
Но ни в коем случае нельзя обманываться и расслабляться. Власти сменили на время тактику и пытаются замылить глаза фейковыми извинениями и освобождением части политзаключенных.
Мы должны настаивать на полном выполнении наших требований, переговоры могут идти только об условиях капитуляции режима. Нельзя отступать.
В тюрьмах людей жестко пытают и содержат в нечеловеческих условиях, в больницах находятся сотни раненых, мы до сих пор не знаем точное количество погибших.
На фотографии из больниц, на кадры, снятые возле РОВД и тюрем, невозможно смотреть без слез. Мы не должны предавать наших товарищей и забывать эти зверства.
Забастовки и протесты должны продолжаться до полной победы. Ни шагу назад!
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15.08.2020 11:27 Відповісти
Вот это тебя понесло. Аж жуть.
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15.08.2020 11:29 Відповісти
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15.08.2020 11:42 Відповісти
А если результат будет примерно тот же?
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15.08.2020 11:30 Відповісти
За одного пуганного Луку двух непуганых дадут.
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15.08.2020 14:09 Відповісти
Странно, что списки ОМОНа с адресами ещё не выложили в сеть, говорят самое эффективное средство против зверств над протестующими.
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15.08.2020 11:44 Відповісти
Вже є..їх сторінки"в очкє" засвічені.
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15.08.2020 13:42 Відповісти
Пиши українською, а не у перекладі, краще ще щоб всі зрозуміли, що у тебе "в очкє" засвічено.
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15.08.2020 15:18 Відповісти
Попробую обьяснить свою позицию.Субьектность страны-похожа на замужнюю даму,ходящую налево.Это вообщем осуждается,но женщина сама выбирает с кем ей трахаться,на ком женится и т.д.К тому же любовник-в худшем случае поляну накроет,а в лучшем-деньжатами поможет).А вот когда в темном парке бабу насилуют три бухих мужика-она превращается из субьекта в обьект.Секс в том и другом случае,но только немного разный Так же и со странами-если элита страны сама выбирает,с кем дружить,кому отдаваться,с кем торговать-это одно,а если за нее это делают другие страны-это изнасилование)Я абсолютно против,чтобы в наши дела вмешивались прибалтийские тигры,Польша,даже братская Украина и главное-РФ.Да,на словах они все-за наше процветание..Только отснашают при возможности,и заставят заплатить за банкет
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15.08.2020 11:44 Відповісти
Не объясняйте. Ваша позиция коленно-локтевая. И дальше, в вашем тексте это дословно подтверждается. Говорят, на стоящих в такой позиции последние дни, как на стульчиках, любили посидеть гестаповцы омоновцы. На самом деле они, как следует из ваших же слов, просто отрабатывают банкет. Российский банкет. Очень трогательный у вас получился монолог опытной давалки, которая в последний китайский раз предупреждает, что ее якобы хотят поиметь с Запада, именно в тот момент, когда ее вовсю имеют с Востока.
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15.08.2020 11:54 Відповісти
Короче, будете выбирать до тех пор, пока не выберете того, который нам нужен или того, на которого укажем, и подпись - Премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии
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15.08.2020 12:04 Відповісти
Уважаемые государства,прибалтийские тигры.Разве можно Беларуси их не послушаться?
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15.08.2020 12:17 Відповісти
Ну,я же не могу возражать,что условный Запад фиалками пахнет и какает радугой.И всем на этой планете желает западный уровень жизни,но тупые аборигены этого не понимают.Правда,в этом случае,при таком уровне потребления Земле придет кирдык в течении лет 50 И неравноценный обмен,к примеру украинское зерно на продукцию западного машиностроения-это фикция,нет такого)Это только Мордор на востоке хочет всех поиметь(что правда),а вот Запад-желает Украине и Беларуси технологического будущего,шобы мы составляли конкуренцию их производствам.Я бы поверил охотно,но мне не 25,увы.
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15.08.2020 12:13 Відповісти
///
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина подтвердила, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встречалась с двумя высокопоставленными представителями правоохранительных органов у нее в кабинете, после чего выступила с призывом к белорусам....
Прем'єр-міністри Литви, Латвії та Естонії закликали до нових президентських виборів у Білорусі - Цензор.НЕТ 7953

."Это мой диван. Она записывала это обращение без меня", - сказала Ермошина
Она добавила, что Тихановская принесла жалобу в ЦИК в присутствии журналистов.
"Мы пригласили ее ко мне в кабинет, поскольку с ней хотели встретиться, скажем так, два высокопоставленных сотрудника правоохранительных органов. Я их представила, она осталась вместе с адвокатом вместе с ними. И я ушла", - отметила глава ЦИК.
После своего обращения к белорусам Тихановская во вторник уехала из Белоруссии в Литву. Затем было обнародовано два ее видеообращения. В первом она сообщила, что покидает Белоруссию, во втором - призвала своих сторонников не противостоять милиции и не выходить на площади. На видео видно, что свое заявление Тихановская зачитывает с листка.
Эти два видеообращения были опубликованы и на сайте госагенства БелТА, которое до этого вообще не освещало деятельность Тихановской и ее заявления.
Вскоре после этого ряд наблюдателей предположил, что видеообращение было записано в ЦИК. На это указывал интерьер и мебель в опубликованном видео Тихановской. В похожем интерьере давала ранее интервью и записывала обращения глава ЦИК.
В частности, на кадрах видно, что Тихановская сидит на кожаном зеленом диване, на аналогичном диване давала ранее интервью одному из телеканалов Ермошина.
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15.08.2020 12:13 Відповісти
Пора уже к этим голосам присоединить и голос Украины.. Время пришло ( Лука все равно уже собирается звонить и с клятвой на крови принимать все условия собственной капитуляции, но не перед собственным народом, а перед патроном, боссом, "старшим братом, что вместо отца" Вованом питерской подворотни. Как не пыжился Лука а так и остался председателем колхоза .. не сдюжал. одним словом...
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15.08.2020 13:41 Відповісти
 
 