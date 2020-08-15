Власник танкера Delfi просив суд заборонити евакуацію судна, час уже втрутитися правоохоронцям, - Криклій

Власник затонулого в Одесі танкера Delfi перешкоджає евакуації судна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав міністр інфраструктури України Владислав Криклій у фейсбуці в суботу, зазначивши, що з діяльністю цього судновласника пора вже познайомитися правоохоронцям і з'ясувати мету його дій.

"Злий задум чи просто божевілля. Але судновласник Delfi подав до Господарського суду Києва позов до АМПУ з клопотанням заборонити вчиняти будь-які дії щодо судна. Справді, навіщо його ліквідовувати з пляжу, нікому ж "не заважає". Добре, що суд відмовив їм у задоволенні їхнього клопотання про забезпечувальні заходи і ми продовжуємо роботи з евакуації", - повідомив Криклій.

Водночас він висловив обурення, що судновласник, який створив проблему з танкером і не вирішив її, тепер продовжує заважати і створювати нові проблеми.

"Гадаю, вже начтав час правоохоронцям докладніше познайомитися з діяльністю власника Delfi - Mister Drake PC - на території України, і яку мету вони переслідують своїми діями", - написав міністр.

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Раніше повідомлялося, що підготовчі роботи з підняття затонулого біля одеського узбережжя танкера Delfi стартували.

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий біля Одеси в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.

Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть.

У липні танкер декілька разів намагалися підняти, але безуспішно. З танкера продовжує виливатися паливо. Ситуацію з танкером визнали надзвичайною, і тепер вирішувати її буде держава. Договір на евакуацію танкера планують підписати з підрядником до кінця серпня.

За даними Держекоінспекції, танкер завдав шкоди екології майже на $20 тис.