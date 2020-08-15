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Власник танкера Delfi просив суд заборонити евакуацію судна, час уже втрутитися правоохоронцям, - Криклій

Власник танкера Delfi просив суд заборонити евакуацію судна, час уже втрутитися правоохоронцям, - Криклій

Власник затонулого в Одесі танкера Delfi перешкоджає евакуації судна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав міністр інфраструктури України Владислав Криклій у фейсбуці в суботу, зазначивши, що з діяльністю цього судновласника пора вже познайомитися правоохоронцям і з'ясувати мету його дій.

"Злий задум чи просто божевілля. Але судновласник Delfi подав до Господарського суду Києва позов до АМПУ з клопотанням заборонити вчиняти будь-які дії щодо судна. Справді, навіщо його ліквідовувати з пляжу, нікому ж "не заважає".  Добре, що суд відмовив їм у задоволенні їхнього клопотання про забезпечувальні заходи і ми продовжуємо роботи з евакуації", - повідомив Криклій.

Водночас він висловив обурення, що судновласник, який створив проблему з танкером і не вирішив її, тепер продовжує заважати і створювати нові проблеми.

"Гадаю, вже начтав час правоохоронцям докладніше познайомитися з діяльністю власника Delfi - Mister Drake PC - на території України, і яку мету вони переслідують своїми діями", - написав міністр.

Читайте також: Танкер Delfi з одеського пляжу мають відігнати до Дня Незалежності, - Криклій

Раніше повідомлялося, що підготовчі роботи з підняття затонулого біля одеського узбережжя танкера Delfi стартували.

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий біля Одеси в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.

Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть.

У липні танкер декілька разів намагалися підняти, але безуспішно. З танкера продовжує виливатися паливо. Ситуацію з танкером визнали надзвичайною, і тепер вирішувати її буде держава. Договір на евакуацію танкера планують підписати з підрядником до кінця серпня.

За даними Держекоінспекції, танкер завдав шкоди екології майже на $20 тис.

Власник танкера Delfi просив суд заборонити евакуацію судна, час уже втрутитися правоохоронцям, - Криклій 01

Автор: 

танкер (360) Криклій Владислав (548)


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Топ коментарі
+14
Вот что личный контроль животворящий творит
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15.08.2020 13:40 Відповісти
+11
Импотентная власть, бездарное управление.
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15.08.2020 13:39 Відповісти
+10
Пора уже владельца судна давно поселить на этом тазике, а не вся УКРАИНА должна слушать это бестолковое нытье уже почти год..
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15.08.2020 13:37 Відповісти
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А шо там ще крім нафти? Вагнерівці?
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15.08.2020 13:30 Відповісти
Ждут команду на выход " в чешуе,как жар горя 33 богатыря" и с ними дядька Черномор - не иначе
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15.08.2020 14:28 Відповісти
та ладно! законодательство и исполнительная власть вместе - это же мафия местечкового уровня...а сколько их таких?!
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15.08.2020 13:30 Відповісти
А типерь послушаем начальника рюкзаковского цеха!
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15.08.2020 13:32 Відповісти
Пора уже владельца судна давно поселить на этом тазике, а не вся УКРАИНА должна слушать это бестолковое нытье уже почти год..
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15.08.2020 13:37 Відповісти
Томлению хана. Снять, распилить и отправить - посуду на металлолом, хозяина нах
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15.08.2020 13:37 Відповісти
Импотентная власть, бездарное управление.
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15.08.2020 13:39 Відповісти
В ЧЕМ ПРИКОЛ ПАПРИКОЛУ ЗЕЛЕНСКАГА?

Зиленский это постная ъня.
Почему нет ничего нового зеленского? Ни нового танка(после оплота нов. версия "нота"), ни вертолета(мсб-17), ни самолета(восстановить ан124), ни ракеты(нептуна на 1.5ткм), ни нового минибтра/бтра, ни космодрома, ни гиперлупа, ни гаубицы, ни бмп, ни пво на вильхах?
ХОть один проект будет, чтобы через 10 или 20 лет говорили да это заслуга зеленского.
Кличко хотя бы мосты позаканчивает, может метро на троещину пробьет у коррупционеров.
А ЧТО НОВОГО ЗЕЛЕНСКОГО.Чтобы была его заслуга.
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15.08.2020 17:23 Відповісти
Вот что личный контроль животворящий творит
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15.08.2020 13:40 Відповісти
Власник танкера Delfi просив суд заборонити евакуацію судна, час уже втрутитися правоохоронцям, - Криклій - Цензор.НЕТ 9910
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16.08.2020 12:43 Відповісти
а может пора вынести решение суда о сроках
эвакуации судна
и штрафы за экологию
все делаете через задний ход
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15.08.2020 13:50 Відповісти
вот тут трудно не согласиться с министром!
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15.08.2020 13:56 Відповісти
Влада безсила в цьому питанні,а Криклій зовсім безпорадний.
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15.08.2020 14:09 Відповісти
Зато петики - на коне!
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15.08.2020 15:11 Відповісти
Цей танкер нелегально знаходячись в акваторії Одеського порту торгував контрабандно кацапським пальним. Належить Курченку. Замість того щоб конфіскувати засіб скоєння економічного злочину проти держави Україна кацапським ворогом, продажні судді та чиновники займаються фуйнею дискредитуючи державу своєю некомпетентністю, продажністю та дурістю.
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15.08.2020 14:12 Відповісти
Порезать и сдать в приёмный пункт.
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15.08.2020 14:13 Відповісти
минобороны разогнать, автоматизировать все процессы по закупкам новой техники в всу.

Минобороны это рассадник коррупционеров по откатам по закупкам - нужно разные отделы, которые могут проверять торговые операции на прокладочность и на риски на откаты.И поддавать схемы продажи на коррупционные риски.
В украине на киевском артеме(м лукьяновка) налажено производство снарядов НОВЫХ, а не спиъженных со складов, которые потом и подорвали.Чтобы продавать их снова в всу через всякие липовые от крыс с минобороны прокладки.Тоесть крысы покупают сами у себя. Посадить их за создание условий и интереса для подрыва складов.
Нужно покупать НОВЫЕ СНАРЯДЫ 122мм, 152мм с новыми минометами новой версии молот-М-120 или другие, а не бушние(украденные со складов). Тарана УБРАТЬ. Так или иначе у него высокие кацапские риски, что это еъучая чекисткая пиявка. Похер делает он правильно или нет, он летал с предателем ермаков в париж на курсы чекистких диверсий против украины.
ТАРАН НАЪ.Уруский диверсант, которого подготовили на ватном п/п уничтожить укроборон пром под видом улучшения.
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15.08.2020 17:25 Відповісти
Короче этот тазик опять не уберут,ни к 25-му числу и вааще никогда.А Клоун в чуме ждет рассвета,а рассвет наступит летом.Но лишь не здесь и никогда.
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15.08.2020 15:00 Відповісти
Положите владельцу судна на горло штангу.Пусть ощутит на себе влияние судна на акваторию
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15.08.2020 15:13 Відповісти
Это реально маразматическая комедия, если бы не убивали природу в уникальном уголке Украины. Слов нет. Власти тоже.
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15.08.2020 16:35 Відповісти
Почему мертветчук ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОБИЧУ УРАНА в украине? Кацапы контролируют создание грязной бомбы в украине? Наъ кацапов.
Запретить деятельность кацапского экономического диверсанта ярославского в украине, который хочет украсть моторсич для кацапов под видом китайцев. И который захватил хтз, чтобы в украине не делались свои сау.А теперь минобороны покупает старые сау у чехии с откатами.
УПЕЙТЕ ЯРОСЛАВСКОГО. Моторсич это самое главное кроме гсн в нептуне - двигатель.
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15.08.2020 17:26 Відповісти
Мотор Сич просрал Порошенко. С 2014 года всех специалистов Уйлостан выманивал с семьями после того, как Запорожье отбилось. Через Беларусь шли поставки необходимых движков в Мордор. Китай выкупил 75% акций. 25% оставил, т.к. зачем тратить на то, что и так достанется. СБУ в упор сего этого ватного беспредела не замечала все 5 лет.
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15.08.2020 22:08 Відповісти
Так ведь тётя прокулолша уже вмешалась, но пораньше. Вот владелец Delfi и водит мурку который месяц! Чует кошка, кто мясо дал!
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15.08.2020 17:10 Відповісти
Какая разница лежит на пляже судно или нет",- Зеленский
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15.08.2020 17:41 Відповісти
Судно же не бегает по пляжу, никого не давит, не гудит, не дьімит, ну выплеснет пару-тройку тонн мазута - большое дело, современные порошки отстирывают и не такое.
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15.08.2020 23:21 Відповісти
А почему молчит наш гарант зеленский ?? Который так грозно топал ножками пол-тора месяца назад посещая Одессу!! А где наши экологи, сбу. понраничники, таможенники и налоговики и наконец наш грёбанный суд!! Они, что получают зарплату у владельца браконьерского судна Делфи?? Тогда вопрос?? А на хрена нам тогда такие не компентентные, безвольные, коррупционые органы власти??
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15.08.2020 21:19 Відповісти
Если это таки СУДНО - пусть уплывёт оттуда само или на буксире.
А если это невозможно, то это 700 тонн ржавого металлолома.
Борт, на котором "Делфи" лежит, превратился в мятое пожёванное решето.
Нету больше никакого "судна" - есть опасный токсичный мусор, отравляющий воду.
Владельца надо закрыть в СИЗО и он быстро согласится всё убрать
после первого же выбитого зуба.
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15.08.2020 23:24 Відповісти
Деньги решают все как всегда
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15.08.2020 23:28 Відповісти
 
 