Власник танкера Delfi просив суд заборонити евакуацію судна, час уже втрутитися правоохоронцям, - Криклій
Власник затонулого в Одесі танкера Delfi перешкоджає евакуації судна.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав міністр інфраструктури України Владислав Криклій у фейсбуці в суботу, зазначивши, що з діяльністю цього судновласника пора вже познайомитися правоохоронцям і з'ясувати мету його дій.
"Злий задум чи просто божевілля. Але судновласник Delfi подав до Господарського суду Києва позов до АМПУ з клопотанням заборонити вчиняти будь-які дії щодо судна. Справді, навіщо його ліквідовувати з пляжу, нікому ж "не заважає". Добре, що суд відмовив їм у задоволенні їхнього клопотання про забезпечувальні заходи і ми продовжуємо роботи з евакуації", - повідомив Криклій.
Водночас він висловив обурення, що судновласник, який створив проблему з танкером і не вирішив її, тепер продовжує заважати і створювати нові проблеми.
"Гадаю, вже начтав час правоохоронцям докладніше познайомитися з діяльністю власника Delfi - Mister Drake PC - на території України, і яку мету вони переслідують своїми діями", - написав міністр.
Нагадаємо, 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.
Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.
Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.
Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий біля Одеси в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.
16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.
21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.
Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть.
У липні танкер декілька разів намагалися підняти, але безуспішно. З танкера продовжує виливатися паливо. Ситуацію з танкером визнали надзвичайною, і тепер вирішувати її буде держава. Договір на евакуацію танкера планують підписати з підрядником до кінця серпня.
За даними Держекоінспекції, танкер завдав шкоди екології майже на $20 тис.
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Зиленский это постная ъня.
Почему нет ничего нового зеленского? Ни нового танка(после оплота нов. версия "нота"), ни вертолета(мсб-17), ни самолета(восстановить ан124), ни ракеты(нептуна на 1.5ткм), ни нового минибтра/бтра, ни космодрома, ни гиперлупа, ни гаубицы, ни бмп, ни пво на вильхах?
ХОть один проект будет, чтобы через 10 или 20 лет говорили да это заслуга зеленского.
Кличко хотя бы мосты позаканчивает, может метро на троещину пробьет у коррупционеров.
А ЧТО НОВОГО ЗЕЛЕНСКОГО.Чтобы была его заслуга.
эвакуации судна
и штрафы за экологию
все делаете через задний ход
Минобороны это рассадник коррупционеров по откатам по закупкам - нужно разные отделы, которые могут проверять торговые операции на прокладочность и на риски на откаты.И поддавать схемы продажи на коррупционные риски.
В украине на киевском артеме(м лукьяновка) налажено производство снарядов НОВЫХ, а не спиъженных со складов, которые потом и подорвали.Чтобы продавать их снова в всу через всякие липовые от крыс с минобороны прокладки.Тоесть крысы покупают сами у себя. Посадить их за создание условий и интереса для подрыва складов.
Нужно покупать НОВЫЕ СНАРЯДЫ 122мм, 152мм с новыми минометами новой версии молот-М-120 или другие, а не бушние(украденные со складов). Тарана УБРАТЬ. Так или иначе у него высокие кацапские риски, что это еъучая чекисткая пиявка. Похер делает он правильно или нет, он летал с предателем ермаков в париж на курсы чекистких диверсий против украины.
ТАРАН НАЪ.Уруский диверсант, которого подготовили на ватном п/п уничтожить укроборон пром под видом улучшения.
Запретить деятельность кацапского экономического диверсанта ярославского в украине, который хочет украсть моторсич для кацапов под видом китайцев. И который захватил хтз, чтобы в украине не делались свои сау.А теперь минобороны покупает старые сау у чехии с откатами.
УПЕЙТЕ ЯРОСЛАВСКОГО. Моторсич это самое главное кроме гсн в нептуне - двигатель.
А если это невозможно, то это 700 тонн ржавого металлолома.
Борт, на котором "Делфи" лежит, превратился в мятое пожёванное решето.
Нету больше никакого "судна" - есть опасный токсичный мусор, отравляющий воду.
Владельца надо закрыть в СИЗО и он быстро согласится всё убрать
после первого же выбитого зуба.