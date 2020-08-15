Двом білорусам дали 10 діб арешту кожному за квіти дівчатам, які стали в ланцюг солідарності

Суд у Слуцьку призначив двом чоловікам 10 діб арешту кожному за те, що дарували квіти дівчатам, які стали в протестний ланцюг солідарності 13 серпня.

Судові процеси відбулися 13 і 14 серпня, повідомляє місцеве видання kurjer.info, передає Цензор.НЕТ.

У п'ятницю процес було оголошено відкритим, але на нього не пустили родичів і глядачів, бо засідання проходило у РВВС, а не в будівлі суду.

Адвокат Мінської міської колегії адвокатів Дмитро Лозовик у коментарі виданню назвав постанову суду політично вмотивованою.

"У чому полягала участь мого підзахисного в масовому заході? У заході брали участь дівчата. Але він не дівчина. Він їм квіти дарував. Можна довго розповідати про очевидні протиріччя, але я розумію, що логіки і права тут немає. Тут політика", - зазначив він.

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Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Увечері 9 серпня у столиці країни, Мінську, почалися сутички ОМОНу з протестувальниками. Головні вулиці було перекрито.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися.

Силовики жорстоко придушували акції і затримували демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. Серед протестувальників є щонайменше двоє загиблих.

МВС Білорусі повідомляло, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

14 серпня ЦВК Білорусі оголосила про перемогу Лукашенка.

Акції протесту проти результатів виборів президента тривають на території всієї країни й досі.