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Новини Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
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Двом білорусам дали 10 діб арешту кожному за квіти дівчатам, які стали в ланцюг солідарності

Двом білорусам дали 10 діб арешту кожному за квіти дівчатам, які стали в ланцюг солідарності

Суд у Слуцьку призначив двом чоловікам 10 діб арешту кожному за те, що дарували квіти дівчатам, які стали в протестний ланцюг солідарності 13 серпня.

Судові процеси відбулися 13 і 14 серпня, повідомляє місцеве видання kurjer.info, передає Цензор.НЕТ.

У п'ятницю процес було оголошено відкритим, але на нього не пустили родичів і глядачів, бо засідання проходило у РВВС, а не в будівлі суду.

Адвокат Мінської міської колегії адвокатів Дмитро Лозовик у коментарі виданню назвав постанову суду політично вмотивованою.

"У чому полягала участь мого підзахисного в масовому заході? У заході брали участь дівчата. Але він не дівчина. Він їм квіти дарував. Можна довго розповідати про очевидні протиріччя, але я розумію, що логіки і права тут немає. Тут політика", - зазначив він.

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Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Увечері 9 серпня у столиці країни, Мінську, почалися сутички ОМОНу з протестувальниками. Головні вулиці було перекрито.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися.

Силовики жорстоко придушували акції і затримували демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. Серед протестувальників є щонайменше двоє загиблих.

МВС Білорусі повідомляло, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

14 серпня ЦВК Білорусі оголосила про перемогу Лукашенка.

Акції протесту проти результатів виборів президента тривають на території всієї країни й досі.

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668) репресії (1626)


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Топ коментарі
+8
Двум белорусам дали по 10 суток ареста за цветы девушкам, вставшим в цепь солидарности - Цензор.НЕТ 2844
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15.08.2020 13:37 Відповісти
+8
ФАШИЗМ ЯК ВІН Є.
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15.08.2020 13:39 Відповісти
+5
Двум белорусам дали по 10 суток ареста за цветы девушкам, вставшим в цепь солидарности - Цензор.НЕТ 4230
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15.08.2020 13:43 Відповісти
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Двум белорусам дали по 10 суток ареста за цветы девушкам, вставшим в цепь солидарности - Цензор.НЕТ 2844
показати весь коментар
15.08.2020 13:37 Відповісти
ФАШИЗМ ЯК ВІН Є.
показати весь коментар
15.08.2020 13:39 Відповісти
Двум белорусам дали по 10 суток ареста за цветы девушкам, вставшим в цепь солидарности - Цензор.НЕТ 4230
показати весь коментар
15.08.2020 13:43 Відповісти
avkaz Center
@newkc14
·
13 ч
‼ Инсайдерские источники сообщают, что Лукашенко спасали от инсульта китайские врачи. #Лукашенко категорически отказался от услуг беларуских и особенно российских врачей
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15.08.2020 13:41 Відповісти
Кавказ центр читать - занятие для слабоумных. У них там "по инсайдерской информации" хйло уже раз 10 умер а рашка раз 50 распалась.
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15.08.2020 17:34 Відповісти
А ведь белорусский кат не осудный! Он шизофреник!
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15.08.2020 13:41 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
‼ Инсайдерские источники утверждают, что #Лукашенко перенес микроинсульт. Некоторое вермя он не мог вставать. Врачи его откачали. Но, как указывают эксперты, у него до сих пор отмечаются нарушения мимики лица
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15.08.2020 13:42 Відповісти
Говорят что и рука у него дёргается как когда то у Гитлера после покушения на него
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15.08.2020 13:46 Відповісти
Ото так обісрався, що ***** засварить?
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15.08.2020 13:50 Відповісти
Було вже..
Спочатку квіти потім зброя та набої..
Террор порождає террор..
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15.08.2020 13:42 Відповісти
А подарили бы кило картошки - наградили бы... белорусы, заканчивайте этот цирк, яныку скучно на ростове, а наша вовочка и петичка туда пока путевки не получили..
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15.08.2020 13:43 Відповісти
Що ж ти так палишся, кацапчик? Тебе ж це не стосується. Ти й так в стійлі стоїш і римигаєш.
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15.08.2020 13:48 Відповісти
Самопресекись, вата малоросская.
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15.08.2020 13:55 Відповісти
Забыл подарить цветы жене, есть отмазка. Скажу это подсудное дело сейчас
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15.08.2020 13:44 Відповісти
Терпіли все проковтнуть. Давайте - пообнімайтесь з ОМОНом, постійте на колінах ще. Що можна чекати від великого забитого колгоспу?
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15.08.2020 13:46 Відповісти
Та пох на какие-то инсульты, че вы как бабы. Не сдохнет оно само и не надейтесь.
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15.08.2020 13:50 Відповісти
Суд проходил в здании РОВД ? Так это же мечта Авакова ! ))
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15.08.2020 14:02 Відповісти
А который день уже беларусы цветами, шариками и улыбками празднуют победу Лукашенко?
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15.08.2020 16:05 Відповісти
А ТИХАНОВСКАЯ ГОТОВИТ КОМИТЕТ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВЛАСТИ - ее где будут в Литве передавать ?
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15.08.2020 19:45 Відповісти
 
 