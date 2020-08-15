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Новини Революція в Білорусі
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Гравець збірної Білорусі Шкурін відмовився виступати за неї, "поки діє режим Лукашенка"

Футболіст збірної Білорусі Ілля Шкурін відмовився виступати за національну команду, поки Олександр Лукашенко не покине президентський пост.

Про це 20-річний нападник повідомив у себе в інстаграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Про попадання до розширеного списку збірної країни знову дізнаюся через соціальні мережі, тому свою відповідь пишу також тут. Представляти інтереси національної команди я відмовляюся доти, доки діє режим Лукашенка. Живе Білорусь", - написав він.

Представник Шкуріна Валерій Ісаєв підтвердив виданню Sport24, що аккаунт в інстаграмі, де розміщено заяву, справді належить футболістові.

Варто додати, що в 2019 році Шкурін став найкращим бомбардиром чемпіонату країни.

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Гравець збірної Білорусі Шкурін відмовився виступати за неї, поки діє режим Лукашенка 01

Автор: 

Білорусь (7987) футболіст (144)


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Топ коментарі
+13
И спокойно выступает в команде ЦСКА, Моцква, нас должны душить слезы радости за такого патриота своей страны?
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15.08.2020 15:34 Відповісти
+5
Пересидевший правитель начал портится и стал токсичным...
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15.08.2020 15:30 Відповісти
+4
Дивився стрім Свободи з Мінська, купа інтерв'ю, більше всього біларусів ображає що всілякі ********* з Соловйовими їх обзивають і брешуть в своїх передачах, але жоден не подумав що так само обсирали українців в 2014.
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15.08.2020 16:00 Відповісти
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Акакаяразніца
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15.08.2020 15:26 Відповісти
Пересидевший правитель начал портится и стал токсичным...
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15.08.2020 15:30 Відповісти
А смысл? Он что серьезно думает что на место нынешних придут другие которые будут за все хорошее против всего плохого и Белоруссия заживет богато, счастливо и справедливо? Такие же самые и придут.. Украина пример. Так Украина хоть богатая а Белоруссия только лес и машиностроение с ориентацией на РФ. Европе на фиг не нужны ее трактора и Белазы.
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15.08.2020 15:34 Відповісти
З таким світоглядом треба назад в дупло лізти, а що має Ізраїль чи Люксембург?
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15.08.2020 15:58 Відповісти
И спокойно выступает в команде ЦСКА, Моцква, нас должны душить слезы радости за такого патриота своей страны?
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15.08.2020 15:34 Відповісти
А тебе не пох кто он и что делает???когда насшу страну разрывали на куски всем было глубоко насрать на нас одна озабоченость и обеспокоеность теперь мне пох что там у них происходит
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15.08.2020 15:39 Відповісти
А мне просто любопытно "А шо там у русских со знаком качества" не более.
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15.08.2020 16:12 Відповісти
)))))))))) Браво!
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15.08.2020 15:39 Відповісти
Патриотизм заканчивается там,где начинается налоговая декларация.(с)
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15.08.2020 15:56 Відповісти
Мне навеяло воспоминание когда увидел митинг работяг на заводе в Беларуси, как нас всей школой водили на просмотр малой земли, поднятой целины, митингуут, спросите за что и за кого два слова не свяжут, они не жили другой жизнью, и сейчас движимы провокаторами которые их подпитывают ненавистью к Бацьке.
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15.08.2020 15:52 Відповісти
Дивився стрім Свободи з Мінська, купа інтерв'ю, більше всього біларусів ображає що всілякі ********* з Соловйовими їх обзивають і брешуть в своїх передачах, але жоден не подумав що так само обсирали українців в 2014.
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15.08.2020 16:00 Відповісти
украинцев не только обгаживали тогда... они продолжают это делать и сейчас!

сябры пусть ждут! зеленые мышебратья скоро к ним в гости заедут на танках! буряты и кадыровцы

2008 г - Грузия

+6 лет

2014 г. - Украина

+6 лет

2020 г. - Беларусь???
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15.08.2020 16:59 Відповісти
А наш малорос ракицький поїхав до своїх - терористів. До них ще хочуть боксери - сепари. Хай їдуть, повітря і українська земля будуть чистіші.Футболісту респект.
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15.08.2020 16:16 Відповісти
 
 