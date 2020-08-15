Гравець збірної Білорусі Шкурін відмовився виступати за неї, "поки діє режим Лукашенка"

Футболіст збірної Білорусі Ілля Шкурін відмовився виступати за національну команду, поки Олександр Лукашенко не покине президентський пост.

Про це 20-річний нападник повідомив у себе в інстаграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Про попадання до розширеного списку збірної країни знову дізнаюся через соціальні мережі, тому свою відповідь пишу також тут. Представляти інтереси національної команди я відмовляюся доти, доки діє режим Лукашенка. Живе Білорусь", - написав він.

Представник Шкуріна Валерій Ісаєв підтвердив виданню Sport24, що аккаунт в інстаграмі, де розміщено заяву, справді належить футболістові.

Варто додати, що в 2019 році Шкурін став найкращим бомбардиром чемпіонату країни.

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