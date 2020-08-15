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Новини Коронавірус і карантин
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Посольство США передало силовикам засоби захисту від коронавірусу на $250 тисяч

Посольство США передало силовикам засоби захисту від коронавірусу на $250 тисяч

Посольство США в Україні передало українським держструктурам партію засобів індивідуального захисту від коронавірусної інфекції.

Про це дипвідомством повідомляє в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"У рамках нашої міжнародної технічної допомоги Відділ з правоохоронних питань Посольства США передав засоби індивідуального захисту від COVID-19 на суму близько 250 000 доларів нашим українським партнерам з Національної поліції України, Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України", - сказано в повідомленні.

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Посольство США передало силовикам засоби захисту від коронавірусу на $250 тисяч 01
Посольство США передало силовикам засоби захисту від коронавірусу на $250 тисяч 02

карантин (18172) допомога (8493) посольство (950) США (23623) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Овощ в своё время тоже повышал з/п ментам . Но не помогло . Похоже что и Лукашенку , тоже не очень помогает . Даже в Хабаровске , не сработало .Пустая трата средств .
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15.08.2020 16:50 Відповісти
+4
ЗеДялы, а так же другие лошары и им сочувствующие, с радостью сообщаю вам, что вчера 14.08.2020 года, на встрече в Бриджпорте (штат Коннектикут, США) Джо Байдена с представителями бизнеса и промышленности штата ( в зале сидело человек 300) , губернатор штата Dannel Patrick Malloy (демократ, инициатор признания штатом Голодомора геноцидом) спросил Байдена об его отношении к "нынешнему президенту Украины Зеленскому". Ответ был следующим "What relation ? He steals from his country!" (Какое отношение? Он ворует у своей страны!).
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15.08.2020 16:55 Відповісти
+3
Зачем мусорам и таможне маски? Им веревки и осиновые колы нужны.
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15.08.2020 16:41 Відповісти
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Зачем двойная конвертация, лучше сразу кэшем.
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15.08.2020 16:30 Відповісти
Примета: если армии и полиции сразу и одновременно повысили в три раза зарплату, значит власть стала очень бояться своего народа.
Нюю, захист мєнтов теж підпадає під це, нє??
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15.08.2020 16:33 Відповісти
Овощ в своё время тоже повышал з/п ментам . Но не помогло . Похоже что и Лукашенку , тоже не очень помогает . Даже в Хабаровске , не сработало .Пустая трата средств .
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15.08.2020 16:50 Відповісти
Зачем мусорам и таможне маски? Им веревки и осиновые колы нужны.
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15.08.2020 16:41 Відповісти
ЗеДялы, а так же другие лошары и им сочувствующие, с радостью сообщаю вам, что вчера 14.08.2020 года, на встрече в Бриджпорте (штат Коннектикут, США) Джо Байдена с представителями бизнеса и промышленности штата ( в зале сидело человек 300) , губернатор штата Dannel Patrick Malloy (демократ, инициатор признания штатом Голодомора геноцидом) спросил Байдена об его отношении к "нынешнему президенту Украины Зеленскому". Ответ был следующим "What relation ? He steals from his country!" (Какое отношение? Он ворует у своей страны!).
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15.08.2020 16:55 Відповісти
А теперь по теме. Вчера, 14.08.2020 г. Международный валютный фонд в соответствии с подписанным меморандумом о сотрудничестве, направил Украине письмо-запрос на предоставление данных использования фонда для борьбы с COVID-19. Зе в истерике.
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15.08.2020 16:56 Відповісти
Апогей всеядности киевских клептоманов.
18.04.2015 http://ua2424.com/RRK/?option=view&id_text=449 Замглавы ГПУ Сакварелидзе заявил о попытке подкупа: "Меня хотели взять на "содержание" - $10 миллионов в месяц"
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15.08.2020 17:01 Відповісти
Синок іх десь сплавит !!))
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15.08.2020 17:16 Відповісти
Ось хто брати і друзі. Допомагають всим. А засрашка тільки гадить, вбиває, краже і вимагає, щоб ми їх любили і були братами.
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15.08.2020 18:43 Відповісти
 
 