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Посольство США передало силовикам засоби захисту від коронавірусу на $250 тисяч
Посольство США в Україні передало українським держструктурам партію засобів індивідуального захисту від коронавірусної інфекції.
Про це дипвідомством повідомляє в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"У рамках нашої міжнародної технічної допомоги Відділ з правоохоронних питань Посольства США передав засоби індивідуального захисту від COVID-19 на суму близько 250 000 доларів нашим українським партнерам з Національної поліції України, Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+5 Дядя Вася #421562
показати весь коментар15.08.2020 16:50 Відповісти Посилання
+4 Старый зольдат
показати весь коментар15.08.2020 16:55 Відповісти Посилання
+3 Solomon #418722
показати весь коментар15.08.2020 16:41 Відповісти Посилання
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Нюю, захист мєнтов теж підпадає під це, нє??
18.04.2015 http://ua2424.com/RRK/?option=view&id_text=449 Замглавы ГПУ Сакварелидзе заявил о попытке подкупа: "Меня хотели взять на "содержание" - $10 миллионов в месяц"