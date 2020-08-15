Посольство США передало силовикам засоби захисту від коронавірусу на $250 тисяч

Посольство США в Україні передало українським держструктурам партію засобів індивідуального захисту від коронавірусної інфекції.

Про це дипвідомством повідомляє в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"У рамках нашої міжнародної технічної допомоги Відділ з правоохоронних питань Посольства США передав засоби індивідуального захисту від COVID-19 на суму близько 250 000 доларів нашим українським партнерам з Національної поліції України, Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України", - сказано в повідомленні.

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