УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11313 відвідувачів онлайн
Новини Силовики
955 3

Працівники ДСНС Донеччини тренувалися рятувати людей з нібито пошкодженої під час артобстрілу багатоповерхівки

Працівники ДСНС Донеччини тренувалися рятувати людей з нібито пошкодженої під час артобстрілу багатоповерхівки

У Донецькій області співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій відпрацювали порятунок постраждалих з багатоповерхівки, пошкодженої внаслідок артилерійського обстрілу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"За легендою тренувань, в результаті влучення артилерійського снаряда у житлову багатоповерхівку, відбувся обвал конструкцій. На 6-му та 5-му поверхах будівлі залишилися заблокованими двоє постраждали мешканців. Їх з небезпечної зони евакуювали рятувальники-верхолази, після чого передали медикам".

Участь у тренуваннях рятувальники беруть регулярно, зазначається в повідомленні.

Так, на Київщині відбулися тренування з гасіння умовної пожежі на території складів пально-мастильних матеріалів, а на Дніпропетровщині - школа підвищення оперативної майстерності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Змагання на звання найкращого артилерійського розрахунку відбулися в зоні ООС. ФОТОрепортаж

Правоохоронні органи (2709) силовики (2515) військові навчання (2785) ДСНС (5193)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так выпей галоперидол и успокойся
показати весь коментар
15.08.2020 19:00 Відповісти
Працівники ДСНС Донеччини тренувалися рятувати людей з нібито пошкодженої під час артобстрілу багатоповерхівки - Цензор.НЕТ 1204
показати весь коментар
15.08.2020 19:06 Відповісти
 
 