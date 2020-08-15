Працівники ДСНС Донеччини тренувалися рятувати людей з нібито пошкодженої під час артобстрілу багатоповерхівки

У Донецькій області співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій відпрацювали порятунок постраждалих з багатоповерхівки, пошкодженої внаслідок артилерійського обстрілу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"За легендою тренувань, в результаті влучення артилерійського снаряда у житлову багатоповерхівку, відбувся обвал конструкцій. На 6-му та 5-му поверхах будівлі залишилися заблокованими двоє постраждали мешканців. Їх з небезпечної зони евакуювали рятувальники-верхолази, після чого передали медикам".

Участь у тренуваннях рятувальники беруть регулярно, зазначається в повідомленні.

Так, на Київщині відбулися тренування з гасіння умовної пожежі на території складів пально-мастильних матеріалів, а на Дніпропетровщині - школа підвищення оперативної майстерності.

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