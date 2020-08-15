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Новини Революція в Білорусі
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На білоруського опозиціонера Цепкала завели кримінальну справу, його оголосили в розшук

На білоруського опозиціонера Цепкала завели кримінальну справу, його оголосили в розшук

Проти незареєстрованого кандидата в президенти Білорусі Валерія Цепкала порушено кримінальну справу нібито за отримання хабара. Його оголосили в розшук на території Білорусі та Росії.

Про це повідомив представник Цепкала Олексій Урбан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Tut.by.

Цепкала оголошено в міждержавний розшук, це випливає з бази МВС Росії.

Валерій Цепкало не був зареєстрований кандидатом в президенти, бо ЦВК визнала дійсними близько 75 тисяч зібраних за його висунення підписів при належних 100 тисячах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі створять аналог "Миротворця", - Цепкало

29 червня МВС Білорусі повідомило про проведення перевірки за заявою бізнесмена Седата Ігдеджі про  факти "протиправної діяльності Валерія Цепкала".

24 липня стало відомо, що Цепкало виїхав з Білорусі в Росію, забравши з собою своїх дітей. Він розповів, що йому надійшов сигнал про його затримання. У день виборів країну покинула і дружина Цепкала Вероніка. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам потрібні не санкції ЄС, а їхнє визнання Тіхановської президентом, - Цепкало

Білорусь (7987) Цепкало Валерій (18)


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Топ коментарі
+22
Ну і нах..я ця потвора потрібна в Україні, у нас що своєї сепарсько-колорадської гидоти нестача ???)))
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15.08.2020 19:07 Відповісти
+14
Прикрытие своего агента. Он заявлял, что в Украине гражданская война
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15.08.2020 19:07 Відповісти
+10
Одні гниди інших ловлять... Ох і болото
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15.08.2020 19:06 Відповісти
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а шо ж нєдєлю ждалі?..
сценарій поламался?
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15.08.2020 19:03 Відповісти
пусть признает войну кацапии против Украины, тогда и поговорим, о его возвращении в КГББССР, или жизни в Украине, которая боролась с такими же пидронами, как и этот чмошник.
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15.08.2020 19:09 Відповісти
Цепкало говорит то же что и "презюдент" Украины
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15.08.2020 19:58 Відповісти
не до того было, норот надо было паковать.
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15.08.2020 19:31 Відповісти
Ловіть його, обміняємо на всіх. 😁
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15.08.2020 19:06 Відповісти
Він Джо невловимий ,бо нах..й нікому не потрібен !!)))
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15.08.2020 19:08 Відповісти
Лукашенко наших хлопцев отпустил, значит и нам надо отпускать Цепкало на родину
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15.08.2020 19:06 Відповісти
Гарна ідея, Косой! 😁
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15.08.2020 19:09 Відповісти
Цепкало в Польщі.
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15.08.2020 19:24 Відповісти
Говорить,що в Києві
https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/407157-rossiya-obyavila-v-rozysk-sopernika-lukashenko-i-sozdatelya-telegram Россия объявила в розыск не допущенного к выборам в Белоруссии кандидата Валерия Цепкало, сообщает РИА Новости со ссылкой на базу МВД. «К тому, что объявлен в розыск, отношусь негативно. Плана действий сейчас нет. Вероятно, придется менять другие планы», - заявил Цепкало Forbes, ответив, что сейчас он находится в Киеве
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15.08.2020 19:30 Відповісти
Мені цікава так штука - а який стосунок дії Цепкало в Білорусі, мають до Росії? Цепкало - громадянин Білорусі, виступає,(начебто), проти діючої влади в Білорусі... На території Росії ніяких дій політичних, не вчиняв... Росія тут, "яким боком"?. .. Це вже така "дешева балаганна вистава", що і сміяться ліньки... "Кремльовські" думають, що вони очі Заходу замилять, створюючи з Цепкала "демократа"?
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15.08.2020 20:45 Відповісти
Там навіть не політика,а хабар.Справа в Білорусі,а база МВС у них з кацапами спільна,я так розумію.Цирк для лохів
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15.08.2020 20:58 Відповісти
Одні гниди інших ловлять... Ох і болото
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15.08.2020 19:06 Відповісти
Ну і нах..я ця потвора потрібна в Україні, у нас що своєї сепарсько-колорадської гидоти нестача ???)))
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15.08.2020 19:07 Відповісти
На гражданскую войну его в лугандонию.
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15.08.2020 19:45 Відповісти
В якості мінного трала,мінні поля разміновувати !!))
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15.08.2020 19:52 Відповісти
Прикрытие своего агента. Он заявлял, что в Украине гражданская война
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15.08.2020 19:07 Відповісти
Ну у нас и президент не в курсе с кем на Донбассе война. Че от белоруса требовать?
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15.08.2020 19:51 Відповісти
На той стороне,тамженашилюди!!))
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15.08.2020 19:53 Відповісти
Он кстати в Украине в интервью сказал, что вернется только тогда когда народу выйдет сотни тысяч - вот теперь и будут всех заводчан с семьями выгонять на улицы... И они будут мирно сидеть на асфальте ожидать Ципкало...Семья то его в Москве
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15.08.2020 20:14 Відповісти
Свіжа дертва достойна зайняти пост президента Білорусі. Страдалєц панімаіш гонімий....в кремляді ще багато фокусів в запасі. Білоруси придивляйтесь в сторону росії там вже колони військової техніки вишикувались із заведеними моторами
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15.08.2020 19:09 Відповісти
https://twitter.com/olarhat

https://twitter.com/olarhat Олександр Аргат https://twitter.com/olarhat @olarhat https://twitter.com/olarhat/status/1294663683541553155 14 мин

ОК. А що, коли Лука зараз оголошує спільні навчання з РФ.
І російські війська легально і на запрошення Білорусі заїжджають і... лишаються.
Далі різні формальності по союзній державі через парламенти обох країн.
Кароче. Панове білоруси. Ваш протест приречений бути антиросійським.
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15.08.2020 19:09 Відповісти
Значится так:
1.Лука согласился на условия х-ла.
2.В Беларуси будут объявлены президентские выборы.
3.Главой союзного государства становится Х-ло
4.Лука становится его замом.
5.Президентом Беларуси становится вот тут возможны варианты...
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15.08.2020 19:11 Відповісти
...Бєларусс Януковічь...
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15.08.2020 19:20 Відповісти
Себя предлагаешь?
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15.08.2020 19:32 Відповісти
План хороший. Осталось убедить 80% Беларусов в том, что они не лохи, которых нае..ли
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15.08.2020 19:37 Відповісти
"...Возникли движения картофелистов и антикартофелистов, охватившие сначала Малую, а потом и Большую Медведицу;..."
http://www.astrodomain.ru/articles/Lem_IionTihii25.htm
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15.08.2020 19:11 Відповісти
Кабы опять недоговорки.
Поступило письмо от иностранной фирмы, у которой он требовал откат.
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15.08.2020 19:14 Відповісти
Мутний жучара , який немає до політики ніякого відношення !!))
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15.08.2020 19:20 Відповісти
О! Ну все как говорил сегодня Пионтковский. ***** сначала с этого члена сделает мученика таракана, потом впихнет его на досрочные выборы, ведь народ любит угнетенных, а далее типа он победит на них и ОПА, человек ***** уже во власти в Беларуси. Ну, незнаю... Желаю беларусам не сделать ошибку.
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15.08.2020 19:19 Відповісти
Это точно. Цепкало нужно закрыть под замок на основании этого розыска. Пусть сидит... Может расскажет что-нибудь полезное для СБУ.
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15.08.2020 19:23 Відповісти
Если он в Киеве (имею ввиду в Украине) то конечно целесообразней его на цепь и таракану не отдавать, он же вагнеровцев не отдал
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15.08.2020 19:25 Відповісти
З нього користі ,як з цапа молока !!))
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15.08.2020 19:26 Відповісти
Треба було на вагнерівців виміняти того приблудного ципкалу
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15.08.2020 19:27 Відповісти
Кому він потрібен??))
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15.08.2020 19:29 Відповісти
он вроде как в Украине шастал. продать его лукавому пусть сам с ним разбирается.
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15.08.2020 19:22 Відповісти
Не, луке отдавать нельзя. Он же вагнеровцев не отдал. Просто держать у себя, он много чего интересного может рассказать и про ***** и про луку
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15.08.2020 19:26 Відповісти
То що українці мают його годувати ,зігрівати ,одягати ??))
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15.08.2020 19:31 Відповісти
Заради того, що він розкаже про ***** та луку можна.
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15.08.2020 20:27 Відповісти
Продати це хороша ідея. Тут головне шоб ціна за кілограм була непогана.
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15.08.2020 20:06 Відповісти
І шо, тепер він з Києва - невиїзний? В мацкву не подасться? Бо в такому випадку Лука руками своїх архаровців вивезе його, як ***** вивіз малого Гриба з Гомелю...
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15.08.2020 19:29 Відповісти
А він тут нам треба?Все сміття до нашого берегу
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15.08.2020 19:31 Відповісти
Навіть не сміття , а лайно,дуже рідкої консистенціі !!))
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15.08.2020 19:38 Відповісти
так навіть поляки його до себе наізьмуть!
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15.08.2020 19:45 Відповісти
Шлях йому в Зімбабве !!)))
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15.08.2020 19:55 Відповісти
Да нахрен он сдался в Украине, вся нечесть тянется сюда, тут и без этого идиота хватает всякой твари по пари.
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15.08.2020 19:39 Відповісти
Віддати його москалям ( типу вигнати за порєбрік) і грець з ним....
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15.08.2020 19:54 Відповісти
белорус Цепкало ляпнуший про "гражданскую войну" сепар и вата.
Бубочка, до сих пор не знающая что там за "та сторона", - патриот и главком)
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15.08.2020 19:55 Відповісти
вот он будет приемником Лукашенко , когда решит Россия - гибридненький такой оппозиционер ...
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15.08.2020 19:59 Відповісти
сюжет только разогревается ... Его будут защищать сотни тысяч вышедших на улицы и он вернется ...
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15.08.2020 20:02 Відповісти
белорусского оппозиционера
Ні, все -- тірпець урвався -- добровільно іду ва-бан!

Эй, модеры недограмотные, шо вы так тупо и постоянно ваяете из русского эсперанто, пародию на украинскую и беларускую Мовы?
Ещё раз: белАруского оппозиционера
...умираю но не сдаюсь! *)
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15.08.2020 20:43 Відповісти
белОрусСкого - на русском языке.
белАруского - на белОрусСком языке.
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15.08.2020 21:05 Відповісти
Не правильно.
На рашці назва країни - Белоруссия.
В Україні москальською все-таки пишуть Беларусь, як має бути.
Тому прикметники та іменники, які походять від назви країни, повинні писатися відповідно.
Але цензорівські "грамотії" тулять, як звикли.
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15.08.2020 21:51 Відповісти
Экстрадировать назад, нах нам этот чмошник, видетели у нас гражданский конфликт
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15.08.2020 20:51 Відповісти
Все, абсолютно все белорусские оппозиционеры, находятся либо в тюряге, либо на кладбище.
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15.08.2020 20:53 Відповісти
Україна також на це чудо повинна завести карну справу. Привід є.
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15.08.2020 20:54 Відповісти
ну и на хрена нам эта чета белоруских дезертиров!! Что бы завтра их же взорвали или расстреляли российский или белоруское КГБ, опять все шишки падали на Украину?? Малао нам этого козла шеремета или других убитых и взорванных, а украине!!
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15.08.2020 21:12 Відповісти
Як добре, що ослиця Ціханоуська звалила на Литву.
Хай у них тепер голова болить.
Україні вистачає тлі з кагалом.
А цього =апазіціанєра= теж бажано було б під якимось соусом випхати.
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15.08.2020 21:53 Відповісти
Тіхановська просто домогосподарка,котру хвиля обурення винесла наверх..

Порівняння..Хоч іне зовсім коректні..

Аналогічно Пєтюнчика Шоколадного винесло на бульдозер на Майдані,хоч раніше там не особливо "світився"..
І став ПРезидентом.. Теж осел ? )))))
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15.08.2020 22:19 Відповісти
Та звичайно.
Ото смажила котлети, соцмережі не любить, не публічна, не лідер, слабка, політикою не цікавилася, сиділа з дітьми вдома - то вона сама про себе так говорила.
А тут - раз: і встала, і зареєструвалася, і промовами та виступами зайнялася ... Штаби об*єдналися і грошики свої на неї дружно тратять.
А якби цяцю не зареєстрували, був би протест ? Чи хто там іще =ікона= ? Були ж інші кандидати: ще одна жінка, чоловік. Крутили б їх ?

А ослиця вона, бо дипломований філолог, а пише з помилками.
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15.08.2020 22:30 Відповісти
Хто такий Цепкало ?

кандидатом в президенти він не став..

тепер він лише чоловік свєї жінки...
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15.08.2020 22:21 Відповісти
Никто.
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16.08.2020 21:09 Відповісти
Цепкало проект кремля... и явный агент РФ. Это только дураку не ясно и лоху 42 года Зе..


Цепкало который "под видом оппозиционера находится в Украине и несет полную пропаганду кремля. Таких "оппозиционеров" Фсбшных..гнать сраной метлой с Украины.
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16.08.2020 01:31 Відповісти
Он сторонник маскалей.
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16.08.2020 21:09 Відповісти
 
 