На білоруського опозиціонера Цепкала завели кримінальну справу, його оголосили в розшук

Проти незареєстрованого кандидата в президенти Білорусі Валерія Цепкала порушено кримінальну справу нібито за отримання хабара. Його оголосили в розшук на території Білорусі та Росії.

Про це повідомив представник Цепкала Олексій Урбан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Tut.by.

Цепкала оголошено в міждержавний розшук, це випливає з бази МВС Росії.

Валерій Цепкало не був зареєстрований кандидатом в президенти, бо ЦВК визнала дійсними близько 75 тисяч зібраних за його висунення підписів при належних 100 тисячах.

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29 червня МВС Білорусі повідомило про проведення перевірки за заявою бізнесмена Седата Ігдеджі про факти "протиправної діяльності Валерія Цепкала".

24 липня стало відомо, що Цепкало виїхав з Білорусі в Росію, забравши з собою своїх дітей. Він розповів, що йому надійшов сигнал про його затримання. У день виборів країну покинула і дружина Цепкала Вероніка.

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