На білоруського опозиціонера Цепкала завели кримінальну справу, його оголосили в розшук
Проти незареєстрованого кандидата в президенти Білорусі Валерія Цепкала порушено кримінальну справу нібито за отримання хабара. Його оголосили в розшук на території Білорусі та Росії.
Про це повідомив представник Цепкала Олексій Урбан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Tut.by.
Цепкала оголошено в міждержавний розшук, це випливає з бази МВС Росії.
Валерій Цепкало не був зареєстрований кандидатом в президенти, бо ЦВК визнала дійсними близько 75 тисяч зібраних за його висунення підписів при належних 100 тисячах.
29 червня МВС Білорусі повідомило про проведення перевірки за заявою бізнесмена Седата Ігдеджі про факти "протиправної діяльності Валерія Цепкала".
24 липня стало відомо, що Цепкало виїхав з Білорусі в Росію, забравши з собою своїх дітей. Він розповів, що йому надійшов сигнал про його затримання. У день виборів країну покинула і дружина Цепкала Вероніка.
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сценарій поламался?
https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/407157-rossiya-obyavila-v-rozysk-sopernika-lukashenko-i-sozdatelya-telegram Россия объявила в розыск не допущенного к выборам в Белоруссии кандидата Валерия Цепкало, сообщает РИА Новости со ссылкой на базу МВД. «К тому, что объявлен в розыск, отношусь негативно. Плана действий сейчас нет. Вероятно, придется менять другие планы», - заявил Цепкало Forbes, ответив, что сейчас он находится в Киеве
https://twitter.com/olarhat Олександр Аргат https://twitter.com/olarhat @olarhat https://twitter.com/olarhat/status/1294663683541553155 14 мин
ОК. А що, коли Лука зараз оголошує спільні навчання з РФ.
І російські війська легально і на запрошення Білорусі заїжджають і... лишаються.
Далі різні формальності по союзній державі через парламенти обох країн.
Кароче. Панове білоруси. Ваш протест приречений бути антиросійським.
1.Лука согласился на условия х-ла.
2.В Беларуси будут объявлены президентские выборы.
3.Главой союзного государства становится Х-ло
4.Лука становится его замом.
5.Президентом Беларуси становится вот тут возможны варианты...
http://www.astrodomain.ru/articles/Lem_IionTihii25.htm
Поступило письмо от иностранной фирмы, у которой он требовал откат.
Бубочка, до сих пор не знающая что там за "та сторона", - патриот и главком)
Ні, все -- тірпець урвався -- добровільно іду ва-бан!
Эй, модеры недограмотные, шо вы так тупо и постоянно ваяете из русского эсперанто, пародию на украинскую и беларускую Мовы?
Ещё раз: белАруского оппозиционера
...умираю но не сдаюсь! *)
белАруского - на белОрусСком языке.
На рашці назва країни - Белоруссия.
В Україні москальською все-таки пишуть Беларусь, як має бути.
Тому прикметники та іменники, які походять від назви країни, повинні писатися відповідно.
Але цензорівські "грамотії" тулять, як звикли.
Хай у них тепер голова болить.
Україні вистачає тлі з кагалом.
А цього =апазіціанєра= теж бажано було б під якимось соусом випхати.
Порівняння..Хоч іне зовсім коректні..
Аналогічно Пєтюнчика Шоколадного винесло на бульдозер на Майдані,хоч раніше там не особливо "світився"..
І став ПРезидентом.. Теж осел ? )))))
Ото смажила котлети, соцмережі не любить, не публічна, не лідер, слабка, політикою не цікавилася, сиділа з дітьми вдома - то вона сама про себе так говорила.
А тут - раз: і встала, і зареєструвалася, і промовами та виступами зайнялася ... Штаби об*єдналися і грошики свої на неї дружно тратять.
А якби цяцю не зареєстрували, був би протест ? Чи хто там іще =ікона= ? Були ж інші кандидати: ще одна жінка, чоловік. Крутили б їх ?
А ослиця вона, бо дипломований філолог, а пише з помилками.
кандидатом в президенти він не став..
тепер він лише чоловік свєї жінки...
Цепкало который "под видом оппозиционера находится в Украине и несет полную пропаганду кремля. Таких "оппозиционеров" Фсбшных..гнать сраной метлой с Украины.